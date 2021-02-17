Мати вжахнулася, коли побачила, з ким розважаються її маленькі донечки уночі (відео)

Поглянувши на кадри з камери відеоспостереження, у жінки відібрало мову

25-річна мати дворічних трійнят Кейтлін Ніколс з американської Джорджії зіткнулася з паранормальним явищем у себе вдома. Жінка побачила, як її діти посеред ночі граються з невидимою фігурою.

Відповідне відео, зняте на приховану камеру, з'явилося на YouTube-каналі Caters Clips.

За словами Ніколс, вона почула, як дівчата граються у себе в кімнаті, а потім звідти раптом пролунали крики. Поглянувши на кадри з камери відеоспостереження, у жінки відібрало мову.

Кейтлін Ніколс зіткнулася з паранормальним явищем у себе вдома

Фото: 24 Sata

Діти тікали від "примари", ховаючись за шафу, і вигукували дивні фрази: "Тобі подобаються наші ліжка?", "У тебе проблеми?", "Я злюся на тебе". Періодично вони вказували на одне і те ж місце на стіні, ніби там зависла невидима фігура.

В інтерв'ю виданню 24 Sata Кейтлін розповіла, що подібні речі у її будинку трапляються регулярно. Раніше у кімнаті трійнят самі по собі включалися іграшки.

Нагадаємо, користувач Reddit під ніком Altadam поділився загадковим роликом, знятим вночі у його гаражі.

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Працівник відділу безпеки однієї з британських клінік у Белфасті Джон Маккріді на своїй сторінці в Facebook опублікував відео "привида", який нібито потрапив на запис камери відеоспостереження.

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