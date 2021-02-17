Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мать ужаснулась, увидев, с кем развлекаются ее маленькие дочери ночью (видео)

Сегодня, 12:48

Взглянув на кадры с камеры видеонаблюдения, женщина потеряла дар речи

25-летняя мать двухлетних тройняшек Кейтлин Николс из американской Джорджии столкнулась с паранормальным явлением у себя дома. Женщина увидела, как ее дети посреди ночи играют с невидимой фигурой.

Соответствующее видео, снятое на скрытую камеру, появилось на YouTube-канале Caters Clips.

По словам Николс, она услышала, как девочки играют у себя в комнате, а потом оттуда вдруг раздались крики. Взглянув на кадры с камеры видеонаблюдения, женщина потеряла дар речи.

Кейтлин Николс столкнулась с паранормальным явлением у себя дома
Фото: 24 Sata

Дети убегали от "призрака", прячась за шкаф, и выкрикивали странные фразы: "Тебе нравятся наши кровати?", "У тебя проблемы?", "Я злюсь на тебя". Периодически они указывали на одно и то же место на стене, будто там находилась невидимая фигура.

В интервью изданию 24 Sata Кейтлин рассказала, что странные вещи в ее доме происходят регулярно. Ранее в комнате тройняшек сами по себе включались игрушки.

Напомним, пользователь Reddit под ником Altadam поделился загадочным роликом, снятым ночью камерой наблюдения в его гараже.

Смотрите видео: призрак висельника появился в английской тюрьме

Кроме этого, работник систем безопасности одной из британских клиник в Белфасте Джон Маккриди на своей странице в Facebook опубликовал видео "призрака", который якобы попал на запись камеры видеонаблюдения.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Новый закон физики или призрак: увиденное в пустом парке напугало очевидцев, видео Необъяснимое явление: в гараже среди ночи появилась прозрачная фигура, видео
видео призрак аномалия полтергейст
Реклама

Новости партнеров

Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
В Польше назвали самые востребованные профессии
В Польше назвали самые востребованные профессии
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников

Популярные статьи

Сегодня, 11:16Events

Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс

Сегодня, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Скорпион будет всемогущим, а Стрелец будет сражать харизмой

Вчера, 13:22Вкусно

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

15 февраляЗвездно

"Памяти на две-три минуты": появились новые подробности состояния Алибасова

15 февраляВкусно

Готовим буженину из свинины: классический рецепт

15 февраляЗвездно

Пластический хирург рассказал, как Потап похудел на 20 килограммов

15 февраляЗвездно

Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новом видео с сыном: "Кто эта молодая девушка?"

15 февраляЗвездно

Меган Маркл ждет второго ребенка: вся королевская семья проигнорировала эту новость

15 февраляФаново

Сретение Господне : что нельзя делать в этот день

15 февраляВкусно

Как приготовить гречку в мультиварке: 5 рецептов

15 февраляEvents

Сретение Господне-2021: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах

15 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 15 февраля: Водолеям нужно занять выжидательную позицию, а Рыбам – быть активнее

14 февраляМодно

Два костюма и хиджаб: ТОП-3 наряда Елены Зеленской в ОАЭ

14 февраляЗвездно

"Люблю неистово": Эллерт признался обнаженной Мишиной в любви

14 февраляФаново

Сретение Господне у восточных христиан-2021: дата, традиции, приметы

14 февраляEvents

Поздравления с 14 февраля: красивые открытки, лучшие пожелания в прозе и стихах

Новости партнеров

Как вкусно приготовить жареную картошку
Как вкусно приготовить жареную картошку
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Личная драма Данилко: почему в свои 47 автор Сердючки не женат?
Личная драма Данилко: почему в свои 47 автор Сердючки не женат?
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Як смачно приготувати картопляне пюре: простий рецепт
Як смачно приготувати картопляне пюре: простий рецепт
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Удиви домашних: кекс в кружке за минуту
Удиви домашних: кекс в кружке за минуту
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять