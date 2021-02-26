Атаку розлюченого слона на джип з туристами зняли на відео

Тварина напала на мандрівників під час сафарі

Слон несподівано атакував сафарі-джип з туристами в Індії і потрапив на відео. Відповідний ролик опублікував у Twitter офіцер Індійської лісової служби Сурендер Мехра.

На кадрах показана група туристів у джипі. Авто під'їжджає майже впритул до стада слонів. Один з них прямує у бік машини. Чути, як туристка каже: "Нічого не станеться". Водій погоджується з нею. Відразу після цього слон розганяється і починає переслідувати автомобіль.

Водій мусив їхати заднім ходом, щоб сховатися від тварин.

Це відео стало вірусним в Twitter, зібравши безліч переглядів, вподобань та коментарів.

"Такі випадки можуть бути небезпечними для життя. Слони швидко бігають і можуть легко наздогнати автомобіль. Потрібно дотримуватися безпечної дистанції", – зазначив під відео один з користувачів Мережі.

Нагадаємо, раніше відвідувачі Національного парку Крюгера (ПАР) мало не стали жертвами оскаженілого слона.

До того ж, ми писали, як у Німеччині під час вистави в цирку відбувся несподіваний інцидент. Два слона напали на слониху на прізвисько Мала, після чого вона перекинулася через манеж і впала на глядачів.

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