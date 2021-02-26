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Атаку разъяренного слона на джип с туристами сняли на видео

Сегодня, 15:15

Животное напало на путешественников во время сафари

Слон неожиданно погнался за сафари-джипом с туристами в Индии и попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы Сурендер Мехра.

На кадрах показана группа туристов в джипе. Автомобиль подъезжает почти вплотную к стаду слонов. Один из них направляется в сторону авто. Слышно, как туристка говорит: "Ничего не случится". Водитель соглашается с ней. Сразу после этого слон разгоняется и начинает преследовать автомобиль.

Водителю пришлось сдавать задним ходом, чтобы скрыться от животного.

Это видео стало вирусным в Twitter, собрав множество просмотров, лайков и комментариев.

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"Такие происшествия могут быть опасны для жизни. Слоны быстро бегают и способны легко догнать автомобиль. Нужно соблюдать безопасную дистанцию", – отметил под видео один из пользователей Сети.

Напомним, ранее посетители Национального парка Крюгера (ЮАР) чуть было не стали жертвой взбесившегося слона.

Кроме этого, мы писали, как в Германии во время представления в цирке произошел неожиданный инцидент. Два слона стали нападать на слониху по кличке Мала, после чего она перевалилась через манеж и упала на зрителей.

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Источники: Сегодня , twitter.com/surenmehra
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