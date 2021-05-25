70-річна жінка розкрила секрет своєї вічної молодості. Вам потрібен Вітамін D

Щоб зберегти молодість шкіри, британка Джен Тейлор-Стронг регулярно користується сонцезахисним кремом і носить капелюх

Фото: hulldailymail.co.uk

70-річна британська модель Джен Тейлор-Стронг з Лондона розкрила секрети своєї нев'янучої з роками краси, жіночності та привабливості.

За словами британки, залишатися "вічно молодою" їй допомагають екстремальні види спорту, вітамін D, "грамотно підібраний" віковий макіяж та ретельне очищення шкіри обличчя.

Вона згадала, як у віці 63 років стрибнула зі скелі й політала на параплані у Швейцарії.

"Я так хвилювалася, що перед цим склала заповіт, – розповідає жінка. – Але подолання страхів принесло мені стільки щастя. Після цього я ще каталася на зіплайні на Алясці".

Щоб зберегти молодість шкіри, Джен Тейлор-Стронг регулярно користується сонцезахисним кремом і носить капелюх.

До того ж вона приймає вітамін D для заряду бадьорості та періодично відвідує косметолога, аби за допомогою ін'єкцій "наситити" шкіру обличчя вітамінами.

"Я живу в Лондоні, тому змушена використовувати засіб для очищення шкіри, щоб зменшити пагубний вплив на неї забрудненого повітря, – пояснює вона у коментарі для таблоїду Daily Mail. – Я протираю обличчя до тих пір, поки на серветці не залишається й сліду".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виглядати молодшими за свої роки.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися