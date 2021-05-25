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70-летняя женщина раскрыла секрет своей вечной молодости. Вам нужен Витамин D

Сегодня, 12:35

Чтобы сохранить молодость кожи, британка Джен Тейлор-Стронг регулярно пользуется солнцезащитным кремом и носит шляпу

Модель Джен Тейлор-Стронг
Модель Джен Тейлор-Стронг
Фото: hulldailymail.co.uk

70-летняя британская модель Джен Тейлор-Стронг из Лондона раскрыла секреты своей неувядающей с годами красоты, женственности и привлекательности.

По словам британки, оставаться "вечно молодой" ей помогают экстремальные виды спорта, витамин D, "грамотно подобранный" возрастной макияж и тщательное очищение кожи лица.

Она вспомнила, как в возрасте 63 лет прыгнула со скалы и полетала на параплане в Швейцарии.

"Я так волновалась, что перед этим составила завещание, – рассказывает женщина. – Но преодоление страхов принесло мне столько счастья. После этого я еще каталась на зиплайне на Аляске".

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Чтобы сохранить молодость кожи, Джен Тейлор-Стронг регулярно пользуется солнцезащитным кремом и носит шляпу.

Помимо этого, она принимает витамин D для заряда бодрости и периодически посещает косметолога, чтобы с помощью инъекций напитать кожу лица витаминами.

"Так как я живу в Лондоне, приходится использовать хорошее очищающее средство, чтобы противостоять загрязненному воздуху, – объясняет она в комментарии для таблоида Daily Mail. – Я протираю лицо до тех пор, пока на салфетке не остается и следа".

Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядеть моложе своих лет.

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