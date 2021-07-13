Валлійське печиво на сковороді – рецепт випічки, яку обожнюють у Британії

Продовжуємо знайомитися зі світовою картою печива. Ми розповідали про італійські "Дамські поцілунки", тепер дізнаємося, як приготувати валійське печиво, яким пишаються у Вельсі. Воно справді готується на сковороді з продуктів, які є в будь-якому домі. У календарі лайфхаків літа знайдете кращі ідеї, як його гідно провести.
Традиційне і улюблене печиво вельських шахтарів і школярів
Тобто зрозуміло, що це печиво з віком. Точніше, його сучасному рецепту більше сотні років, адже активного вуглевидобутку в Британії давно не існує. Вельські жінки смажили валлійське печиво своїм чоловікам-шахтарям і дітям. Воно дуже швидко готується і зручне за формою – його легко загорнути в папір і покласти в кишеню. Залишається додати, що це пишне і смачне печиво можна подавати з ягідним сиропом і зі збитими вершками.
Як приготувати валлійське печиво
Інгредієнти
- Борошно – 280 г (може знадобитися трохи більше)
- Цукор – 150 г
- Розпушувач – 2,5 ч. л.
- Цедра 1 апельсина
- Горіх мускатний – 1 ч. л.
- Сіль – 1/2 ч. л.
- Масло вершкове – 115 г
- Родзинки без кісточок (або журавлина) – 100 г
- Яйце – 2 шт. (великих)
- Молоко – 2-3 ст. л.
Спосіб приготування
- Змішати борошно, цукор, розпушувач, мускатний горіх і сіль. Додати масло і розтерти руками до пісочного стану тіста, додати помиті, сухі родзинки.
- Яйця збити з кількома ложок молока і влити в суху суміш, замісити тісто (якщо буде сухувато, додати молока).
- Тісто загорнути в харчову плівку і прибрати на годину в холодильник.
- Тісто розкачати на пріпиленний борошном поверхні 0,5 см заввишки і вирізати кружальця 5 см у діаметрі.
- Розігріти сковороду з товстим антипригарним покриттям на середньому вогні, змастити олією і випікати до золотистого кольору 4-5 хвилин з кожного боку.
- Остудити на решітці і посипати цукровою пудрою.
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