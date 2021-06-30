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"Дамські поцілунки" – це печиво і від нього неможливо відірватися

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
30 червня, 16:24
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Рецепт був створений наприкінці 19 століття спеціально для короля Італії Віктора Еммануїла II. Воно готується на основі мигдального борошна, тому й має неймовірну текстуру та аромат. Усередині – хороший чорний шоколад
Печиво "Дамські поцілунки"
Печиво "Дамські поцілунки" / Фото: instagram.com/lostincakes/

"Дамські поцілунки" або "Поцілунки дами" – це одне з найпоширеніших десертів в Італії разом із сицилійськими трубочками канолі. Його рецепту більше ста років, але досі в кондитерських регіону П'ємонт продається ця вишукана випічка. Дізнаємося особливості "Дамських поцілунків" і запишемо рецепт. Якщо хочете провести це літо по-особливому, скористайтеся ідеями з нашого календаря лайфхаків.

Для короля, щоби було солодко

За легендою, "Дамські поцілунки" були присвячені королю Італії Віктору Еммануїлу II. Одного разу йому захотілося чогось незвичайного на десерт, але у кухаря не було особливих інгредієнтів, хіба що мигдаль, яйця, масло і шоколад – довелося викручуватися. Назву теж було придумано на ходу – король любив і цінував красу жінок, тому "Поцілунок дами". Печиво і справді нагадує губи жінки.

Принцип печива – сендвіч із шоколадом усередині, начинки можна варіювати. Всередині може бути і білий шоколад, і щільний джем, і збиті вершки.

Як спекти "Дамські поцілунки" – рецепт

Інгредієнти

  • Борошно пшеничне – 240 г
  • Цукор тростинний – 200 г
  • Мигдаль – 200 г
  • Масло вершкове (холодне) – 200 г
  • Жовток яєчний – 1 шт.
  • Яйце куряче (приблизно 0,5 одного змішаного яйця) – 20 г
  • Сіль – щіпка
  • Шоколад темний (для начинки – хорошої якості) – 100 г

Спосіб приготування

  1. Очищений мигдаль і 1 ст. л. цукру покласти в чашу потужного міксера і подрібнити до стану борошна.
  2. У чашу блендера викласти мигдалеве борошно і всі інші інгредієнти: цукор, пшеничне борошно, вершкове масло, яйця (1 жовток і 0,5 від цілого яйця) і щіпку солі.
  3. Змішати все до отримання м'якого тіста. Зібрати тісто в кулю, загорнути в харчову плівку і прибрати в холодильник на 10-12 годин.
  4. Розкачати тісто в пласт завтовшки близько 1 см, намагаючись не дати при цьому тісту сильно розігрітися.
  5. Духовку увімкнути розігріватися на 140 градусів. Деко застелити папером для випічки. За допомогою невеликої круглої формочки вирізати з тіста кружальця однакового розміру, руками швидко сформувати з них кульки (розміром з горіх фундук), викласти на застелене деко.
  6. Викласти їх на деко на відстані одне від одного – печиво збільшиться трохи в розмірі в процесі випічки.
  7. Випікати до готовності, до легкого золотистого кольору, близько 20-23 хвилин.
  8. Для начинки розтопити шоколад на водяній бані.
  9. З'єднати між собою половинки печива, виклавши на одну половинку трохи шоколаду. Готовому печиву дати трохи постояти.

Як приготувати кіш з черешнею і мигдалем – дізнаєтеся з відео.

15 рецептів смачного домашнього печива зібрані тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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