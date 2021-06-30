"Дамські поцілунки" – це печиво і від нього неможливо відірватися

"Дамські поцілунки" або "Поцілунки дами" – це одне з найпоширеніших десертів в Італії разом із сицилійськими трубочками канолі. Його рецепту більше ста років, але досі в кондитерських регіону П'ємонт продається ця вишукана випічка. Дізнаємося особливості "Дамських поцілунків" і запишемо рецепт. Якщо хочете провести це літо по-особливому, скористайтеся ідеями з нашого календаря лайфхаків.
Для короля, щоби було солодко
За легендою, "Дамські поцілунки" були присвячені королю Італії Віктору Еммануїлу II. Одного разу йому захотілося чогось незвичайного на десерт, але у кухаря не було особливих інгредієнтів, хіба що мигдаль, яйця, масло і шоколад – довелося викручуватися. Назву теж було придумано на ходу – король любив і цінував красу жінок, тому "Поцілунок дами". Печиво і справді нагадує губи жінки.
Принцип печива – сендвіч із шоколадом усередині, начинки можна варіювати. Всередині може бути і білий шоколад, і щільний джем, і збиті вершки.
Як спекти "Дамські поцілунки" – рецепт
Інгредієнти
- Борошно пшеничне – 240 г
- Цукор тростинний – 200 г
- Мигдаль – 200 г
- Масло вершкове (холодне) – 200 г
- Жовток яєчний – 1 шт.
- Яйце куряче (приблизно 0,5 одного змішаного яйця) – 20 г
- Сіль – щіпка
- Шоколад темний (для начинки – хорошої якості) – 100 г
Спосіб приготування
- Очищений мигдаль і 1 ст. л. цукру покласти в чашу потужного міксера і подрібнити до стану борошна.
- У чашу блендера викласти мигдалеве борошно і всі інші інгредієнти: цукор, пшеничне борошно, вершкове масло, яйця (1 жовток і 0,5 від цілого яйця) і щіпку солі.
- Змішати все до отримання м'якого тіста. Зібрати тісто в кулю, загорнути в харчову плівку і прибрати в холодильник на 10-12 годин.
- Розкачати тісто в пласт завтовшки близько 1 см, намагаючись не дати при цьому тісту сильно розігрітися.
- Духовку увімкнути розігріватися на 140 градусів. Деко застелити папером для випічки. За допомогою невеликої круглої формочки вирізати з тіста кружальця однакового розміру, руками швидко сформувати з них кульки (розміром з горіх фундук), викласти на застелене деко.
- Викласти їх на деко на відстані одне від одного – печиво збільшиться трохи в розмірі в процесі випічки.
- Випікати до готовності, до легкого золотистого кольору, близько 20-23 хвилин.
- Для начинки розтопити шоколад на водяній бані.
- З'єднати між собою половинки печива, виклавши на одну половинку трохи шоколаду. Готовому печиву дати трохи постояти.
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