Петрів піст-2021: рецепт апетитної солянки з капусти з грибами

Петрів піст традиційно триватиме до 11 липня. Впродовж цього часу не можна вживати продукти тваринного походження. Але дозволені овочі, ягоди, гриби, крупи та бобові, а також риба та дари моря, крім середи і п'ятниці. Ми ділилися рецептами оригінальних страв до посту, тепер дізнаємося, як приготувати апетитну грибну солянку. Це стане смачним варіянтом для вечері. Варіянти і ідеї – як провести літо яскраво – шукайте в календарі літніх лайфхаків.
Пісна грибна солянка в духовці
Складові:
- 2 склянки солоних грибів
- 500 г свіжої або квашеної капусти
- 2 цибулини
- 4 ст. л. олії
- 1 ст. л. пшеничного борошна
Спосіб приготування:
- Гриби нарізати соломкою і обсмажити з цибулею на сковороді. Підсипати борошна і ще трохи обсмажити, помішуючи лопаткою.
- Капусту припустити до м'якості, віджати.
- Солянку викласти на сковорідку без ручки: шар капусти, шар грибів і зверху знову капуста. Підлити на сковорідку трохи розсолу або води.
- Запікати в духовці при 180 градусів близько півгодини.
- Готова страва має вийти соковитою, але без надлишків бульйону в нижньому шарі.
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