Петрів піст-2021: рецепт апетитної солянки з капусти з грибами

Петрів піст порівняно не суворий. Можна їсти рибу і морепродукти в усі дні, крім серед і п'ятниці. І до вечері можна приготувати солянку в духовці на основі грибів і капусти. Капуста може бути як свіжою, так і квашеною

Солянка з капусти з грибами / Фото: Depositphotos Петрів піст традиційно триватиме до 11 липня. Впродовж цього часу не можна вживати продукти тваринного походження. Але дозволені овочі, ягоди, гриби, крупи та бобові, а також риба та дари моря, крім середи і п'ятниці. Ми ділилися рецептами оригінальних страв до посту, тепер дізнаємося, як приготувати апетитну грибну солянку. Це стане смачним варіянтом для вечері. Варіянти і ідеї – як провести літо яскраво – шукайте в календарі літніх лайфхаків. Пісна грибна солянка в духовці Солянка з капусти з грибами / Фото: Depositphotos Складові: 2 склянки солоних грибів

500 г свіжої або квашеної капусти

2 цибулини

4 ст. л. олії

1 ст. л. пшеничного борошна Спосіб приготування: Україна вмирає на полі, але не здається: Світоліна черпає натхнення в команді Шеви Гриби нарізати соломкою і обсмажити з цибулею на сковороді. Підсипати борошна і ще трохи обсмажити, помішуючи лопаткою. Капусту припустити до м'якості, віджати. Солянку викласти на сковорідку без ручки: шар капусти, шар грибів і зверху знову капуста. Підлити на сковорідку трохи розсолу або води. Запікати в духовці при 180 градусів близько півгодини. Готова страва має вийти соковитою, але без надлишків бульйону в нижньому шарі. З відео дізнаєтеся, як швидко замаринувати огірки та рецепт салату з них. 3 рецепти овочевих пісних котлет знайдете тут.