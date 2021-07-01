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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Петрів піст-2021: рецепт апетитної солянки з капусти з грибами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
1 липня, 10:56
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Петрів піст порівняно не суворий. Можна їсти рибу і морепродукти в усі дні, крім серед і п'ятниці. І до вечері можна приготувати солянку в духовці на основі грибів і капусти. Капуста може бути як свіжою, так і квашеною
Солянка з капусти з грибами
Солянка з капусти з грибами / Фото: Depositphotos

Петрів піст традиційно триватиме до 11 липня. Впродовж цього часу не можна вживати продукти тваринного походження. Але дозволені овочі, ягоди, гриби, крупи та бобові, а також риба та дари моря, крім середи і п'ятниці. Ми ділилися рецептами оригінальних страв до посту, тепер дізнаємося, як приготувати апетитну грибну солянку. Це стане смачним варіянтом для вечері. Варіянти і ідеї – як провести літо яскраво – шукайте в календарі літніх лайфхаків.

Пісна грибна солянка в духовці

Солянка з капусти з грибами
Солянка з капусти з грибами / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 2 склянки солоних грибів
  • 500 г свіжої або квашеної капусти
  • 2 цибулини
  • 4 ст. л. олії
  • 1 ст. л. пшеничного борошна

Спосіб приготування:

  1. Гриби нарізати соломкою і обсмажити з цибулею на сковороді. Підсипати борошна і ще трохи обсмажити, помішуючи лопаткою.
  2. Капусту припустити до м'якості, віджати.
  3. Солянку викласти на сковорідку без ручки: шар капусти, шар грибів і зверху знову капуста. Підлити на сковорідку трохи розсолу або води.
  4. Запікати в духовці при 180 градусів близько півгодини.
  5. Готова страва має вийти соковитою, але без надлишків бульйону в нижньому шарі.

З відео дізнаєтеся, як швидко замаринувати огірки та рецепт салату з них.

3 рецепти овочевих пісних котлет знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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