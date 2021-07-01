Петров пост-2021: рецепт аппетитной солянки из капусты с грибами

Петров пост традиционно продлится до 11 июля. В течение этого времени нельзя употреблять продукты животного происхождения. Но разрешены овощи, ягоды, грибы, крупы и бобовые, а также рыба и дары моря, кроме среды и пятницы. Мы делились рецептами оригинальных блюд к посту, теперь узнаем, как приготовить аппетитную грибную солянку. Это станет вкусным вариантом для ужина. Варианты и идеи – как провести лето ярко – ищите в календаре летних лайфхаков.
Постная грибная солянка в духовке
Ингредиенты:
- 2 стакана соленых грибов
- 500 г свежей или квашеной капусты
- 2 луковицы
- 4 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. пшеничной муки
Способ приготовления:
- Грибы нарезать соломкой и обжарить с луком на сковороде. Подсыпать муки и еще немного обжарить, помешивая лопаткой.
- Капусту припустить до мягкости, отжать.
- Солянку выложить на сковородку без ручки: слой капусты, слой грибов и сверху опять капуста. Подлить на сковородку немного рассола или воды.
- Запекать в духовке при 180 градусов около получаса.
- Готовое блюдо должно получиться сочным, но без излишков бульона в нижнем слое.
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