Петров пост-2021: рецепт аппетитной солянки из капусты с грибами

Петров пост сравнительно не строгий. Можно есть рыбу и морепродукты во все дни, кроме среди и пятницы. И к ужину можно приготовить солянку в духовке на основе грибов и капусты. Капуста может быть как свежей, так и квашенной

Солянка из капусты с грибами / Фото: Depositphotos

Петров пост традиционно продлится до 11 июля. В течение этого времени нельзя употреблять продукты животного происхождения. Но разрешены овощи, ягоды, грибы, крупы и бобовые, а также рыба и дары моря, кроме среды и пятницы. Мы делились рецептами оригинальных блюд к посту, теперь узнаем, как приготовить аппетитную грибную солянку. Это станет вкусным вариантом для ужина. Варианты и идеи – как провести лето ярко – ищите в календаре летних лайфхаков.

Постная грибная солянка в духовке

Солянка из капусты с грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 стакана соленых грибов

500 г свежей или квашеной капусты

2 луковицы

4 ст. л. растительного масла

1 ст. л. пшеничной муки

Способ приготовления:

Грибы нарезать соломкой и обжарить с луком на сковороде. Подсыпать муки и еще немного обжарить, помешивая лопаткой. Капусту припустить до мягкости, отжать. Солянку выложить на сковородку без ручки: слой капусты, слой грибов и сверху опять капуста. Подлить на сковородку немного рассола или воды. Запекать в духовке при 180 градусов около получаса. Готовое блюдо должно получиться сочным, но без излишков бульона в нижнем слое.

Узнать подробней, как питаться по дням во время Петрова поста можно из инфографики.

Питание на Петров пост по дням

Из видео узнаете, как быстро замариновать огурцы и рецепт салата из них.

3 рецепта овощных котлет к Петрову посту найдете здесь.