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Петров пост-2021: рецепт аппетитной солянки из капусты с грибами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
1 июля, 10:56
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Петров пост сравнительно не строгий. Можно есть рыбу и морепродукты во все дни, кроме среди и пятницы. И к ужину можно приготовить солянку в духовке на основе грибов и капусты. Капуста может быть как свежей, так и квашенной
Солянка из капусты с грибами
Солянка из капусты с грибами / Фото: Depositphotos

Петров пост традиционно продлится до 11 июля. В течение этого времени нельзя употреблять продукты животного происхождения. Но разрешены овощи, ягоды, грибы, крупы и бобовые, а также рыба и дары моря, кроме среды и пятницы. Мы делились рецептами оригинальных блюд к посту, теперь узнаем, как приготовить аппетитную грибную солянку. Это станет вкусным вариантом для ужина. Варианты и идеи – как провести лето ярко – ищите в календаре летних лайфхаков.

Постная грибная солянка в духовке

Солянка из капусты с грибами
Солянка из капусты с грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 стакана соленых грибов
  • 500 г свежей или квашеной капусты
  • 2 луковицы
  • 4 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. пшеничной муки

Способ приготовления:

  1. Грибы нарезать соломкой и обжарить с луком на сковороде. Подсыпать муки и еще немного обжарить, помешивая лопаткой.
  2. Капусту припустить до мягкости, отжать.
  3. Солянку выложить на сковородку без ручки: слой капусты, слой грибов и сверху опять капуста. Подлить на сковородку немного рассола или воды.
  4. Запекать в духовке при 180 градусов около получаса.
  5. Готовое блюдо должно получиться сочным, но без излишков бульона в нижнем слое.

Узнать подробней, как питаться по дням во время Петрова поста можно из инфографики.

Питание на Петров пост по дням
Питание на Петров пост по дням

Из видео узнаете, как быстро замариновать огурцы и рецепт салата из них.

3 рецепта овощных котлет к Петрову посту найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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