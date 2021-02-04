Новий тренд в зберіганні продуктів: основні плюси і мінуси вакуумної упаковки

Вакуумувати продукти можна і вдома за наявності спеціального апарату

Свіжість і якість продуктів на тривалий термін – основні переваги, які обіцяє новий тренд в зберіганні продуктів: вакуумна упаковка. Вакуумують тепер всі продукти без винятку, навіть каву, щоб не вбирала зайвої вологи, і крупи, щоб в них не селилися комахи. Наскільки можна продовжити строк зберігання продуктів в вакуумі і які мінуси має новий метод, розповіла харчовий технолог Світлана Матко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Без чого не можна уявити сучасне зберігання продуктів, так це без холодильника. Але і він не захищає продукти від окислення, підсихання, псування кольору і смаку, а з часом – і від шкідливих мікроорганізмів. Але на допомогу йому прийшли вакуумні упаковки: справжня інновація в зберіганні продуктів.

Чим особлива вакуумна упаковка продуктів Фото: Depositphotos

Основні плюси вакуумної упаковки

"Вакуумування дозволяє зберігати продукти в безповітряному просторі – без доступу кисню. Серед його плюсів: збереження аромату і смаку продукту за рахунок того, що немає обвітрювання", – пояснює Світлана Матко.

У безповітряному просторі не тільки колір і поверхня продукту залишаються незмінними, але і його вага. До того ж так він не набирає зайву вологу при заморожуванні. Вибираючи морепродукти або рибу в такій упаковці, не доведеться платити за льодову "глазур". До того ж вакуум допоможе зберегти максимальну кількість корисних елементів.

Найголовніша перевага вакууму – це захист.

"Зовнішня оболонка дає міцність каркасу, внутрішня – є бар'єром, який не дозволяє контактувати продукту із зовнішнім середовищем. Тому пил, бруд і навіть бактерії, які не можуть вижити без кисню, не зможуть проникнути на продукт", – зазначає харчовий технолог.

А це означає, що строк зберігання продуктів збільшується:

М'яса – до 9 днів;

Риби – до 5 днів;

Ковбаси вареної – до 25 днів;

Сиру твердого – до 60 днів.

Вакуумувати продукти можна і вдома за наявності ручного вакууматора. Такий прилад відкачує з спеціальних пакетів повітря, а потім запечатує їх за допомогою нагрівального елементу. Така технологія ще й з консервацією може конкурувати.

Чим особлива вакуумна упаковка продуктів Фото: Depositphotos

"Наприклад, мариновані огірки, які всі закладають в банки і чекають 3-4 дня – з вакуумною упаковкою страва буде готово за 2 години, – поділилася шеф-кухар Юлія Ільченко. – М'ясо і рибу теж можна замаринувати в 10 разів швидше, ніж зазвичай. Деякі люди люблять гарно промариноване м'ясо для шашлику, тому готують його з вечора – ставлять в холодильник і смажать на наступний день. Щоб скоротити цей строк, потрібно помістити м'ясо в вакуум і через 30 хвилин можна робити шашлик".

Основні мінуси вакуумної упаковки

Але і мінус у вакуумній упаковці є – це її нестійкість до пошкоджень. Мікроскопічна подряпина, якої не видно, здатна порушити герметичність і зіпсувати продукт. Тому слід акуратно складати продукти, упаковані в вакуум, зберігати їх при температурі не вище +5 градусів і перевіряти їх зовнішній вигляд. І це допоможе мати свіжі і корисні інгредієнти для улюблених страв.

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