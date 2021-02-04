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Новый тренд в хранении продуктов: основные плюсы и минусы вакуумной упаковки

Сегодня, 16:27

Вакуумировать продукты можно и дома при наличии специального аппарата

Свежесть и качество продуктов на длительный срок – основные преимущества, которые сулит новый тренд в хранении продуктов: вакуумная упаковка. Вакуумируют теперь все продукты без исключения, даже кофе, чтобы не впитывал лишней влаги, и крупы, чтобы в них не селились насекомые. Насколько можно продлить срок хранения продуктов в вакууме и какие минусы имеет новый метод, рассказала пищевой технолог Светлана Матко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Без чего нельзя представить современное хранение продуктов, так это без холодильника. Но и он не защищает продукты от окисления, подсыхания, порчи цвета и вкуса, а со временем – и от вредных микроорганизмов. Но на помощь ему пришли вакуумные упаковки: настоящая инновация в хранении продуктов.

Чем особенная вакуумная упаковка продуктов
Чем особенная вакуумная упаковка продуктов
Фото: Depositphotos

Основные плюсы вакуумной упаковки

"Вакуумирование позволяет хранить продукты в безвоздушном пространстве – без доступа кислорода. Среди его плюсов: сохранение аромата и вкуса продукта за счет того, что нет обветривания", – объясняет Светлана Матко.

В безвоздушном пространстве не только цвет и поверхность продукта остаются неизменными, но и его вес. К тому же так он не набирает лишнюю влагу при замораживании. Выбирая морепродукты или рыбу в такой упаковке, не придется платить за ледовую "глазурь". К тому же вакуум поможет сохранить максимальное количество полезных элементов.

Самое главное преимущество вакуума – это защита.

"Внешняя оболочка дает прочность каркаса, внутренняя – является барьером, который не позволяет контактировать продукту со внешней средой. Поэтому пыль, грязь и даже бактерии, которые не могут выжить без кислорода, не смогут проникнуть на продукт", – отмечает пищевой технолог.

А это значит, что срок хранения продуктов увеличивается:

  • Мяса – до 9 дней;
  • Рыбы – до 5 дней;
  • Колбасы вареной – до 25 дней;
  • Сыра твердого – до 60 дней.

Вакуумировать продукты можно и дома при наличии ручного вакууматора. Такой прибор откачивает из специальных пакетов воздух, а затем запечатывает их с помощью нагревательного элемента. Такая технология еще и с консервацией может конкурировать.

Чем особенная вакуумная упаковка продуктов
Чем особенная вакуумная упаковка продуктов
Фото: Depositphotos

"Например, маринованные огурцы, которые все закладывают в банки и ждут 3-4 дня – с вакуумной упаковкой блюдо будет готово за 2 часа, – поделилась шеф-повар Юлия Ильченко. – Мясо и рыбу тоже можно замариновать в 10 раз быстрее, чем обычно. Некоторые люди любят сильно промаринованное мясо для шашлыка, поэтому готовят его с вечера – ставят в холодильник и жарят на следующий день. Чтобы сократить этот срок, нужно поместить мясо в вакуум и через 30 минут можно делать шашлык".

Основные минусы вакуумной упаковки

Но и минус в вакуумной упаковке есть – это ее неустойчивость к повреждениям. Микроскопическая царапина, которой не видно, способна нарушить герметичность и испортить продукт. Поэтому следует аккуратно складывать продукты, упакованные в вакуум, хранить их при температуре не выше +5 градусов и проверять их внешний вид. И это поможет иметь свежие и полезные ингредиенты для любимых блюд.

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Источник: Сегодня
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