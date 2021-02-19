"Ніколи такого не бачив": чоловік зловив рибу з людськими зубами (фото)

Незвичайним уловом похвалився рибалка з США

33-річний американський рибалка Пол Лор на озері неподалік від міста Мелборна виловив аномальну рибу з людськими зубами. Чоловік зізнався, що ніколи раніше не бачив нічого подібного.

"Тіло риби нагадує окуня – невелике, але м'ясисте. А її зуби можна порівняти хіба що з людськими. Лише згодом я помітив, що вони ростуть ряд за рядом, як у акули. Це одна з найбільш дивних риб, яких я коли-небудь бачив", – розповідає Пол Лор у коментарі для Daily Star.

Фото: Pen News

Як з'ясувалося пізніше, рибалка піймав кейпкодського карася. Свої масивні щелепи з зубами ця істота використовує, щоб розбивати раковини молюсків та крабів.

За все своє життя представники цього виду можуть досягти 76 сантиметрів завдовжки. До того ж, вони настільки поширені у східній частині США, що у Нью-Йорку є навіть затока Sheepshead Bay, названа на честь цих риб.

Фото: Pen News

Піймавши і роздивившись карася, Пол випустив його у воду.

Нагадаємо, це уже не перша подібна історія. Користувач Twitter під ніком Raff Nasir також опублікував на своїй сторінці фотографію незвичайної риби з людським ротом.

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Крім цього, 38-річному Вейну Менсфорду вдалося зловити у Кембриджширі найбільшого дзеркального коропа у Великій Британії завважки 34 кілограми.

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