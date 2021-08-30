Запіканка з макаронами – 10 рецептів, які оцінять найвимогливіші дегустатори

Рецепти запіканок з макаронами / Фото: instagram.com/hinze_foodphoto/

Для того, щоб запіканка вдалася, потрібно для початку правильно зварити макарони. Потім заглянути в холодильник і вибрати те, з чим би вам її хотілося. Ви в будь-якому разі не помилитеся, смачно буде все одно. Це може бути курка або яловичий фарш, бекон або сосиски, гриби та інші овочі. Не забудьте натерти зверху сир, так ви отримаєте ніжну апетитну скоринку.

Запіканка з курячим філе і гливами

Запіканка з курячим філе і гливами / Фото: instagram.com/ellkostt/

Інгредієнти

Макарони – 200 г

Куряче філе – 600 г

Гливи – 300 г

Помідори чері – 8 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Молоко – 200 г

Сир – 150 г

Яйце – 3 шт.

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

Куряче філе відварити, приблизно 25 хвилин на середньому вогні. Нарізати на дрібні квадратики. Відварити макарони. Дрібно нарізати цибулю, обсмажити на сковорідці, додати готове філе, а після – макарони. Смажити 5-10 хвилин. Перекласти в змащену маслом форму, присипану манкою. Обсмажити дрібно нарізані гриби, викласти зверху макаронів з куркою. Збити яйця з молоком, додати тертий сир, спеції. Залити майбутню запіканку. Прикрасити помідорами, додати тертий сир за бажанням. Випікати 20 хвилин за 180 градусів.

Запіканка з курячим філе і кабачком

Запіканка з курячим філе і кабачком / Фото: instagram.com/_lisaalissa_/

Інгредієнти

Макарони – 150 г

Куряче філе – 400 г

Цибуля – 1 шт.

Половина великої моркви

Яйце – 1 шт.

Кабачок 150 г

Молоко – 80 мл

Помідори чері – 3 шт.

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

Макарони відварити. Кабачок, цибулюя, моркву, відварну курку пробити в блендері. Додати спеції, перемішати. Форму для запікання змастити маслом, викласти макарони, зверху – фарш. Сир натерти і перемішати з молоком, залити сумішшю майбутню запіканку. Випікати 30-45 хвилин за 190 градусів.

Запіканка з макаронів із сосисками

Запіканка з макаронів з сосисками / Фото: instagram.com/mom_tasha_3/

Інгредієнти

Макарони – 350 г

Яйця – 2 шт.

Сосиски – 200 г

Твердий сир – 150 г

Молоко – 80 мл

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

Макарони відварити, сосиски нарізати. Змішати яйця, молоко, тертий сир і спеції за смаком. Форму змастити вершковим маслом. Викласти макарони, залити молочною сумішшю. Потім викласти сосиски. Зверху, за бажанням, прикрасити тертим сиром, зеленню. Випікати 15-20 хвилин за 180 градусів.

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Запіканка з макаронами і беконом в соусі бешамель

Запіканка з макарон / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Макарони – 250 г

Копчений бекон – 150 г

Вершкове масло, борошно – по 2 ст. л.

Молоко – 500 мл

Вершки – 50 мл

Тертий сир – 200 г

Мускатний горіх – 1/2 ч. л.

Лаврове листя – 1 шт.

Панірувальні сухарі – 2 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Відварити макарони. Бекон нарізати дрібними шматочками. Можна обсмажити. Додати до макаронів і добре перемішати, щоб шматочки бекону рівномірно розподілилися. Для бешамеля розтопити вершкове масло в каструлі і додати борошно. Щойно борошно вмішалося, поступово додати тепле молоко. Готувати 10 хвилин, помішуючи. Додати в соус сіль, перець, лаврове листя і мускатний горіх. Потім тертий сир. Готувати до розплавлення сиру. Густий соус розбавити вершками. Потім додати тертий сир. Продовжувати перемішувати і вимкнути плиту. Сир має розплавитися. Викласти в форму макарони, залити соусом і ретельно перемішати. Посипати сумішшю панірувальних сухарів з сиром. Випікати 25-30 хвилин за 200 градусів до появи золотий скоринки.

Запіканка з макаронами та індичкою

Запіканка з індичкою / Фото: instagram.com/hudeu_na_pp_ira/

Макарони – 250 г

Фарш з індички – 500 г

Цибуля – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Твердий сир – 100 г

Сіль і спеції – за смаком ⠀

Молоко 2,5% – 300 г

Вершкове масло – 20 г ⠀

Борошно – 1 ст. л. ⠀

Інгредієнти

Спосіб приготування

Макарони відварити і промити. Варити менше до стану альденте. ⠀ Цибулю нарізати, моркву натерти. Тушкувати у воді, додати фарш, спеції. Готувати близько 15-20 хвилин. ⠀ Для соусу розтопити масло, додати борошно, перемішати і трохи обсмажити. Додати молоко, сіль, спеції. Тушкувати до загустіння, постійно помішуючи. ⠀ Викласти у форму шарами макарони, потім фарш, полити соусом і посипати тертим сиром. ⠀ Випікати 20 хвилин за 180 градусів. ⠀

Запіканка з макаронами і яловичим фаршем

Запіканка з макаронами і яловичим фаршем / Фото: instagram.com/domovih_a/

Інгредієнти

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Фарш – 500 г

Вермішель "павутиння" – 250 г

Яйце – 4 шт.

Молоко – 0,5 л

Сир – 50 г

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

Обсмажений зі спеціями фарш змішати з відвареною вермішеллю. Яйця з молоком збити як для омлету. Додати сіль і спеції. Перемішати. Залити яєчної сумішшю фарш з вермішеллю. Перемішати. Викласти суміш у змащену форму. Зверху посипати тертим сиром. Випікати в духовці за 180 градусів 30-40 хвилин.

Запіканка з макаронами і грибами

Запіканка з макаронами і грибами / Фото: instagram.com/mrs.merkylova/

Інгредієнти

Локшина – 100 г

Філе курячої грудки – 300 г

Печериці – 250 г

Грецький йогурт – 120 г

Яйце – 2 шт.

Молоко 2,5% – 30 г

Сир 45% – 10 г

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

Локшину відварити до напівготовності. Філе і гриби дрібно нарізати і тушкувати з йогуртом. На дно форми викласти шар локшини, зверху – філе з грибами. Яйце з молоком перемішати і залити запіканку, посипати тертим сиром. Випікати за 180 градусів 20 хвилин.

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Запіканка з макаронів і сиру

Запіканка з макарон на вечерю / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

200 г макаронів

300 г сиру

3 ст. л. борошна

600 мл молока

40 г вершкового масла

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

У сотейнику необхідно змішати борошно, молоко, масло, додати сіль і перець. Отриману суміш слід поставити на середній вогонь, і, постійно помішуючи, тримати до загустіння. Потім необхідно в підсоленій воді відварити макарони до напівготовності і відкинути їх на друшляк. Сир потрібно подрібнити за допомогою великої терки. Сир розділити на три рівні частини, одну з них додати в соус. Після чого макарони змішати з соусом. Половину отриманої суміші викласти у змащену маслом форму, зверху присипати тертим сиром (1/3 частина). Потім ще шар макаронів і шар сиру. Форму треба накрити фольгою і поставити на 25 хвилин в духовку. Після чого фольгу можна зняти і запікати ще 40 хвилин, доки не з'явиться сирна скоринка.

Запіканка з яйцем і сулугуні

Запіканка з сулугуні та яйцем / Фото: instagram.com/schokolieb/

Інгредієнти на одну порцію

Макарони – 60 г

Яйце – 1 шт.

Молоко – 50 мл

Спеції, зелень – за смаком

Сулугуні 50 г

Спосіб приготування

Зелень дрібно нарізати, відокремити білок від жовтка, змішати білок і молоко, додати зелень, спеції і перемішати. Залити отриманою сумішшю макарони в формі (якщо у вас не силіконова, змастіть маслом) і поставити в заздалегідь розігріту духовку на 20 хвилин за 180 градусів. Дістати запіканку, зробити в середині невелике заглиблення і помістити туди жовток, посипати сиром і відправити в духовку ще на 5 хвилин.

Запіканка з макаронів в духовці

Запіканка з макаронами і фаршем в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 кг фаршу

400 г середніх макаронних виробів

400 г помідорів у власному соку

300 г твердого сиру

1 цибулина

олія

сіль, перець

Для соусу

1 л молока

100 г вершкового масла

100 г борошна

сіль, перець

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати, обсмажити на олії. Додати фарш, злегка обсмажити, розбиваючи грудочки лопаткою. З помідорів зняти шкірку, розім'яти разом з соком, додати до фаршу. Посолити, поперчити і тушкувати 15-20 хвилин. Приготувати соус бешамель. Масло розтопити, додати борошно і перемішати. Злегка обсмажити. Тонкою цівкою влити молоко. Перемішати, довести до кипіння і трохи посолити. Нагрівати доки соус не стане за консистенцією нагадувати рідку сметану. Макарони відварити до готовності, воду злити. Викласти в форму і розрівняти. Викласти зверху половину соусу і фарш, розрівняти. На фарш викласти соус, що залишився. Посипати тертим сиром. Запікати за 180 градусів до золотистої скоринки (близько 20-25 хвилин).

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