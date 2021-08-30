Запеканка с макаронами – 10 рецептов, которые полюбят самые требовательные дегустаторы

Рецепты запеканок с макаронами / Фото: instagram.com/hinze_foodphoto/

Для того, чтобы запеканка удалась, нужно для начала правильно сварить макароны. Затем заглянуть в холодильник и выбрать то, с чем бы вам ее хотелось. Вы в любом случае не ошибетесь, вкусно будет все равно. Это может быть курица или говяжий фарш, бекон или сосиски, грибы и другие овощи. Не забудьте натереть сверху сыр, так вы получите нежную аппетитную корочку.

Запеканка с куриным филе и вешенками

Запеканка с куриным филе и вешенками / Фото: instagram.com/ellkostt/

Ингредиенты

Макароны – 200 г

Куриное филе – 600 г

Вешенки – 300 г

Помидоры черри – 8 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Молоко – 200 г

Сыр – 150 г

Яйцо – 3 шт.

Специи – по вкусу

Способ приготовления

Куриное филе отварить, примерно 25 минут на среднем огне. Нарезать на мелкие квадратики. Отварить макароны. Мелко нарезать лук, обжарить на сковородке, добавить готовое филе, а после – макароны. Жарить 5-10 минут. Переложить в смазанную маслом форму, присыпанную манкой. Обжарить мелко нарезанные грибы, выложить сверху макарон с курицей. Взбить яйца с молоком, добавить тертый сыр, специи. Залить будущую запеканку. Украсить помидорами, добавить тертый сыр по желанию. Выпекать 20 минут при 180 градусах.

Запеканка с куриным филе и кабачком

Запеканка с куриным филе и кабачком / Фото: instagram.com/_lisaalissa_/

Ингредиенты

Макароны – 150 г

Куриное филе – 400 г

Лук – 1 шт.

Половина большой моркови

Яйцо – 1 шт.

Кабачок 150 г

Молоко – 80 мл

Помидоры черри – 3 шт.

Специи – по вкусу

Способ приготовления

Макароны отварить. Кабачок, лук, морковь, отварную курицу пробить в блендере. Добавить специи, перемешать. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить макароны, сверху – фарш. Сыр натереть и перемешать с молоком, залить смесью будущую запеканку. Выпекать 30-45 минут при 190 градусах.

Запеканка из макарон с сосисками

Запеканка из макарон с сосисками / Фото: instagram.com/mom_tasha_3/

Ингредиенты

Макароны – 350 г

Яйца – 2 шт.

Сосиски – 200 г

Твердый сыр – 150 г

Молоко – 80 мл

Специи – по вкусу

Способ приготовления

Макароны отварить, сосиски нарезать. Смешать яйца, молоко, тертый сыр и специи по вкусу. Форму смазать сливочным маслом. Выложить макароны, залить молочной смесью. Затем выложить сосиски. Сверху, по желанию, украсить тертым сыром, зеленью. Выпекать 15-20 минут при 180 градусах.

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Запеканка с макаронами и беконом в соусе бешамель

Запеканка из макарон / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Макароны – 250 г

Копченый бекон – 150 г

Сливочное масло, мука – по 2 ст. л.

Молоко – 500 мл

Сливки – 50 мл

Тертый сыр – 200 г

Мускатный орех – 1/2 ч. л.

Лавровый лист – 1 шт.

Панировочные сухари – 2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Отварить макароны. Бекон нарезать мелкими кусочками. Можно обжарить. Добавить к макаронам и хорошо перемешать, чтобы кусочки бекона равномерно распределились. Для бешамеля растопить сливочное масло в кастрюле и добавить муку. Как только мука вмешалась, постепенно добавить теплое молоко. Готовить 10 минут, помешивая. Добавить в соус соль, перец, лавровый лист и мускатный орех. Затем тертый сыр. Готовить до расплавления сыра. Густой соус разбавить сливками. Затем добавить тертый сыр. Готовить, пока сыр не расплавится. Выложить в форму макароны, залить соусом и тщательно перемешать. Посыпать смесью панировочных сухарей с сыром. Выпекать 25-30 минут при 200 градусах до появления золотой корочки.

Запеканка с макаронами и индейкой

Запеканка с индейкой / Фото: instagram.com/hudeu_na_pp_ira/

Ингредиенты

Макароны – 250 г

Фарш из индейки – 500 г

Лук – 2 шт. ⠀

Морковь – 1 шт.

Твердый сыр – 100 г

Соль и специи – по вкусу⠀

Молоко 2,5 % – 300 г

Сливочное масло – 20 г ⠀

Мука – 1 ст. л.⠀

Способ приготовления

Макароны отварить и промыть. Варить меньше до состояния альденте. ⠀ Лук нарезать, морковь натереть. Тушить в воде, добавить фарш, специи. Готовить около 15-20 минут.⠀ Для соуса растопить масло, добавить муку, перемешать и чуть обжарить. Добавить молоко, соль, специи. Тушить до загустения, постоянно помешивая.⠀ Выложить в форму слоями макароны, затем фарш, полить соусом и посыпать тертым сыром.⠀ Выпекать 20 минут при 180 градусах.⠀

Запеканка с макаронами и говяжьим фаршем

Запеканка с макаронами и говяжьим фаршем / Фото: instagram.com/domovih_a/

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Ингредиенты

Фарш – 500 г

Вермишель "паутинка" – 250 г

Яйцо – 4 шт.

Молоко – 0,5 л

Сыр – 50 г

Специи – по вкусу

Способ приготовления

Обжаренный со специями фарш смешать с отваренной вермишелью. Яйца с молоком взбить как для омлета. Добавить соль и специи. Перемешать. Залить яичной смесью фарш с вермишелью. Перемешать. Выложить смесь в смазанную форму. Сверху посыпать тертым сыром. Выпекать в духовке при 180 градусах 30-40 минут.

Запеканка с макаронами и грибами

Запеканка с макаронами и грибами / Фото: instagram.com/mrs.merkylova/

Ингредиенты

Лапша – 100 г

Филе куриной грудки – 300 г

Шампиньоны – 250 г

Греческий йогурт – 120 г

Яйцо – 2 шт.

Молоко 2,5% – 30 г

Сыр 45% – 10 г

Специи – по вкусу

Способ приготовления

Лапшу отварить до полуготовности. Филе и грибы мелко нарезать и тушить с йогуртом. На дно формы выложить слой лапши, сверху – филе с грибами. Яйцо с молоком перемешать и залить запеканку, посыпать тертым сыром. Выпекать при 180 градусах 20 минут.

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Запеканка из макарон и сыра

Запеканка из макарон на ужин / Фото: Depositphotos

Макароны с сыромФото: depositphotos.com

Ингредиенты

200 г макарон

300 г сыра

3 ст. л. муки

600 мл молока

40 г сливочного масла

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

В сотейнике необходимо смешать муку, молоко, масло, добавить соль и перец. Полученную смесь следует поставить на средний огонь, и, постоянно помешивая, держать до загустения. Затем необходимо в подсоленной воде отварить макароны до полуготовности и откинуть их на дуршлаг. Сыр нужно измельчить с помощью крупной терки. Сыр разделить на три равные части, одну из них добавить в соус. После чего макароны смешать с соусом. Половину полученной смеси выложить в смазанную маслом форму, сверху присыпать тертым сыром (1/3 часть). Затем еще слой макарон и слой сыра. Форму надо накрыть фольгой и поставить на 25 минут в духовку. После чего фольгу можно снять и запекать еще 40 минут, пока не появится сырная корочка.

Запеканка с яйцом и сулугуни

Запеканка с сулугуни и яйцом / Фото: instagram.com/schokolieb/

Ингредиенты на одну порцию

Макароны – 60 г

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 50 мл

Специи, зелень – по вкусу

Сулугуни 50 г

Способ приготовления

Зелень мелко нарезать, отделить белок от желтка, смешать белок и молоко, добавить зелень, специи и перемешать. Залить полученной смесью макароны в форме (если у вас не силиконовая, смажьте маслом) и поставить в заранее разогретую духовку на 20 минут при 180 градусах. Достать запеканку, сделать в середине небольшое углубление и поместить туда желток, посыпать сыром и отправить в духовку еще на 5 минут.

Запеканка из макарон в духовке

Запеканка с макаронами и фаршем в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 кг фарша

400 г средних макаронных изделий

400 г помидоров в собственном соку

300 г твердого сыра

1 луковица

Растительное масло

Соль, перец

Для соуса

1 л молока

100 г сливочного масла

100 г муки

Соль, перец

Способ приготовления

Лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле. Добавить фарш, слегка обжарить, разбивая комочки лопаткой. С помидоров снять шкурку, размять вместе с соком, добавить к фаршу. Посолить, поперчить и тушить в течение 15-20 минут. Приготовить соус бешамель. Масло растопить, добавить муку и перемешать. Слегка обжарить. Тонкой струйкой влить молоко. Перемешать, довести до кипения и немного посолить. Нагревать до тех пор, пока соус не станет по консистенции напоминать жидкую сметану. Макароны отварить до готовности, воду слить. Выложить в форму и разровнять. Выложить сверху половину соуса и фарш, разровнять. На фарш выложить оставшийся соус. Посыпать тертым сыром. Запекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки (около 20–25 минут).

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