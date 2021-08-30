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Запеканка с макаронами – 10 рецептов, которые полюбят самые требовательные дегустаторы

Ирина Маслова
30 августа, 18:14
Во-первых, это может стать не только быстрым, но и сытным ужином. Во-вторых, вы можете использовать остатки макарон после завтрака или обеда. В-третьих, в эти запеканки можно добавить или мясо с овощами, или сосиски, или грибы с сыром

Рецепты запеканок с макаронами / Фото: instagram.com/hinze_foodphoto/

Для того, чтобы запеканка удалась, нужно для начала правильно сварить макароны. Затем заглянуть в холодильник и выбрать то, с чем бы вам ее хотелось. Вы в любом случае не ошибетесь, вкусно будет все равно. Это может быть курица или говяжий фарш, бекон или сосиски, грибы и другие овощи. Не забудьте натереть сверху сыр, так вы получите нежную аппетитную корочку.

Запеканка с куриным филе и вешенками

Запеканка с куриным филе и вешенками / Фото: instagram.com/ellkostt/

Ингредиенты

  • Макароны – 200 г
  • Куриное филе – 600 г
  • Вешенки – 300 г
  • Помидоры черри – 8 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Молоко – 200 г
  • Сыр – 150 г
  • Яйцо – 3 шт.
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Куриное филе отварить, примерно 25 минут на среднем огне. Нарезать на мелкие квадратики.
  2. Отварить макароны.
  3. Мелко нарезать лук, обжарить на сковородке, добавить готовое филе, а после – макароны. Жарить 5-10 минут.
  4. Переложить в смазанную маслом форму, присыпанную манкой.
  5. Обжарить мелко нарезанные грибы, выложить сверху макарон с курицей.
  6. Взбить яйца с молоком, добавить тертый сыр, специи. Залить будущую запеканку.
  7. Украсить помидорами, добавить тертый сыр по желанию. Выпекать 20 минут при 180 градусах.

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Запеканка с куриным филе и кабачком

Запеканка с куриным филе и кабачком / Фото: instagram.com/_lisaalissa_/

Ингредиенты

  • Макароны – 150 г
  • Куриное филе – 400 г
  • Лук – 1 шт.
  • Половина большой моркови
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кабачок 150 г
  • Молоко – 80 мл
  • Помидоры черри – 3 шт.
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Макароны отварить. Кабачок, лук, морковь, отварную курицу пробить в блендере. Добавить специи, перемешать.
  2. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить макароны, сверху – фарш.
  3. Сыр натереть и перемешать с молоком, залить смесью будущую запеканку.
  4. Выпекать 30-45 минут при 190 градусах.

Запеканка из макарон с сосисками

Запеканка из макарон с сосисками / Фото: instagram.com/mom_tasha_3/

Ингредиенты

  • Макароны – 350 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сосиски – 200 г
  • Твердый сыр – 150 г
  • Молоко – 80 мл
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Макароны отварить, сосиски нарезать.
  2. Смешать яйца, молоко, тертый сыр и специи по вкусу.
  3. Форму смазать сливочным маслом. Выложить макароны, залить молочной смесью. Затем выложить сосиски.
  4. Сверху, по желанию, украсить тертым сыром, зеленью.
  5. Выпекать 15-20 минут при 180 градусах.

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Запеканка с макаронами и беконом в соусе бешамель

Запеканка из макарон / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Макароны – 250 г
  • Копченый бекон – 150 г
  • Сливочное масло, мука – по 2 ст. л.
  • Молоко – 500 мл
  • Сливки – 50 мл
  • Тертый сыр – 200 г
  • Мускатный орех – 1/2 ч. л.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Панировочные сухари – 2 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Отварить макароны. Бекон нарезать мелкими кусочками. Можно обжарить.
  2. Добавить к макаронам и хорошо перемешать, чтобы кусочки бекона равномерно распределились.
  3. Для бешамеля растопить сливочное масло в кастрюле и добавить муку. Как только мука вмешалась, постепенно добавить теплое молоко. Готовить 10 минут, помешивая.
  4. Добавить в соус соль, перец, лавровый лист и мускатный орех. Затем тертый сыр. Готовить до расплавления сыра. Густой соус разбавить сливками.
  5. Затем добавить тертый сыр. Готовить, пока сыр не расплавится.
  6. Выложить в форму макароны, залить соусом и тщательно перемешать. Посыпать смесью панировочных сухарей с сыром.
  7. Выпекать 25-30 минут при 200 градусах до появления золотой корочки.

Запеканка с макаронами и индейкой

Запеканка с индейкой / Фото: instagram.com/hudeu_na_pp_ira/

Ингредиенты

  • Макароны – 250 г
  • Фарш из индейки – 500 г
  • Лук – 2 шт. ⠀
  • Морковь – 1 шт.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Соль и специи – по вкусу⠀
  • Молоко 2,5 % – 300 г
  • Сливочное масло – 20 г ⠀
  • Мука – 1 ст. л.⠀

Способ приготовления

  1. Макароны отварить и промыть. Варить меньше до состояния альденте. ⠀
  2. Лук нарезать, морковь натереть. Тушить в воде, добавить фарш, специи. Готовить около 15-20 минут.⠀
  3. Для соуса растопить масло, добавить муку, перемешать и чуть обжарить. Добавить молоко, соль, специи. Тушить до загустения, постоянно помешивая.⠀
  4. Выложить в форму слоями макароны, затем фарш, полить соусом и посыпать тертым сыром.⠀
  5. Выпекать 20 минут при 180 градусах.⠀

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Запеканка с макаронами и говяжьим фаршем

Запеканка с макаронами и говяжьим фаршем / Фото: instagram.com/domovih_a/

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Ингредиенты

  • Фарш – 500 г
  • Вермишель "паутинка" – 250 г
  • Яйцо – 4 шт.
  • Молоко – 0,5 л
  • Сыр – 50 г
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Обжаренный со специями фарш смешать с отваренной вермишелью.
  2. Яйца с молоком взбить как для омлета. Добавить соль и специи. Перемешать.
  3. Залить яичной смесью фарш с вермишелью. Перемешать.
  4. Выложить смесь в смазанную форму. Сверху посыпать тертым сыром.
  5. Выпекать в духовке при 180 градусах 30-40 минут.

Запеканка с макаронами и грибами

Запеканка с макаронами и грибами / Фото: instagram.com/mrs.merkylova/

Ингредиенты

  • Лапша – 100 г
  • Филе куриной грудки – 300 г
  • Шампиньоны – 250 г
  • Греческий йогурт – 120 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Молоко 2,5% – 30 г
  • Сыр 45% – 10 г
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Лапшу отварить до полуготовности. Филе и грибы мелко нарезать и тушить с йогуртом.
  2. На дно формы выложить слой лапши, сверху – филе с грибами.
  3. Яйцо с молоком перемешать и залить запеканку, посыпать тертым сыром. Выпекать при 180 градусах 20 минут.

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Запеканка из макарон и сыра

Запеканка из макарон на ужин / Фото: Depositphotos

Макароны с сыромФото: depositphotos.com

Ингредиенты

  • 200 г макарон
  • 300 г сыра
  • 3 ст. л. муки
  • 600 мл молока
  • 40 г сливочного масла
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. В сотейнике необходимо смешать муку, молоко, масло, добавить соль и перец. Полученную смесь следует поставить на средний огонь, и, постоянно помешивая, держать до загустения.
  2. Затем необходимо в подсоленной воде отварить макароны до полуготовности и откинуть их на дуршлаг. Сыр нужно измельчить с помощью крупной терки.
  3. Сыр разделить на три равные части, одну из них добавить в соус. После чего макароны смешать с соусом. Половину полученной смеси выложить в смазанную маслом форму, сверху присыпать тертым сыром (1/3 часть). Затем еще слой макарон и слой сыра.
  4. Форму надо накрыть фольгой и поставить на 25 минут в духовку. После чего фольгу можно снять и запекать еще 40 минут, пока не появится сырная корочка.

Запеканка с яйцом и сулугуни

Запеканка с сулугуни и яйцом / Фото: instagram.com/schokolieb/

Ингредиенты на одну порцию

  • Макароны – 60 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 50 мл
  • Специи, зелень – по вкусу
  • Сулугуни 50 г

Способ приготовления

  1. Зелень мелко нарезать, отделить белок от желтка, смешать белок и молоко, добавить зелень, специи и перемешать.
  2. Залить полученной смесью макароны в форме (если у вас не силиконовая, смажьте маслом) и поставить в заранее разогретую духовку на 20 минут при 180 градусах.
  3. Достать запеканку, сделать в середине небольшое углубление и поместить туда желток, посыпать сыром и отправить в духовку еще на 5 минут.

Запеканка из макарон в духовке

Запеканка с макаронами и фаршем в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 кг фарша
  • 400 г средних макаронных изделий
  • 400 г помидоров в собственном соку
  • 300 г твердого сыра
  • 1 луковица
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Для соуса

  • 1 л молока
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г муки
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле.
  2. Добавить фарш, слегка обжарить, разбивая комочки лопаткой.
  3. С помидоров снять шкурку, размять вместе с соком, добавить к фаршу. Посолить, поперчить и тушить в течение 15-20 минут.
  4. Приготовить соус бешамель. Масло растопить, добавить муку и перемешать. Слегка обжарить.
  5. Тонкой струйкой влить молоко. Перемешать, довести до кипения и немного посолить. Нагревать до тех пор, пока соус не станет по консистенции напоминать жидкую сметану.
  6. Макароны отварить до готовности, воду слить. Выложить в форму и разровнять.
  7. Выложить сверху половину соуса и фарш, разровнять.
  8. На фарш выложить оставшийся соус. Посыпать тертым сыром.
  9. Запекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки (около 20–25 минут).

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