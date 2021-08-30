Запеканка с макаронами – 10 рецептов, которые полюбят самые требовательные дегустаторы

Рецепты запеканок с макаронами / Фото: instagram.com/hinze_foodphoto/
Для того, чтобы запеканка удалась, нужно для начала правильно сварить макароны. Затем заглянуть в холодильник и выбрать то, с чем бы вам ее хотелось. Вы в любом случае не ошибетесь, вкусно будет все равно. Это может быть курица или говяжий фарш, бекон или сосиски, грибы и другие овощи. Не забудьте натереть сверху сыр, так вы получите нежную аппетитную корочку.
Запеканка с куриным филе и вешенками
Ингредиенты
- Макароны – 200 г
- Куриное филе – 600 г
- Вешенки – 300 г
- Помидоры черри – 8 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Молоко – 200 г
- Сыр – 150 г
- Яйцо – 3 шт.
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- Куриное филе отварить, примерно 25 минут на среднем огне. Нарезать на мелкие квадратики.
- Отварить макароны.
- Мелко нарезать лук, обжарить на сковородке, добавить готовое филе, а после – макароны. Жарить 5-10 минут.
- Переложить в смазанную маслом форму, присыпанную манкой.
- Обжарить мелко нарезанные грибы, выложить сверху макарон с курицей.
- Взбить яйца с молоком, добавить тертый сыр, специи. Залить будущую запеканку.
- Украсить помидорами, добавить тертый сыр по желанию. Выпекать 20 минут при 180 градусах.
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Запеканка с куриным филе и кабачком
Ингредиенты
- Макароны – 150 г
- Куриное филе – 400 г
- Лук – 1 шт.
- Половина большой моркови
- Яйцо – 1 шт.
- Кабачок 150 г
- Молоко – 80 мл
- Помидоры черри – 3 шт.
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- Макароны отварить. Кабачок, лук, морковь, отварную курицу пробить в блендере. Добавить специи, перемешать.
- Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить макароны, сверху – фарш.
- Сыр натереть и перемешать с молоком, залить смесью будущую запеканку.
- Выпекать 30-45 минут при 190 градусах.
Запеканка из макарон с сосисками
Ингредиенты
- Макароны – 350 г
- Яйца – 2 шт.
- Сосиски – 200 г
- Твердый сыр – 150 г
- Молоко – 80 мл
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- Макароны отварить, сосиски нарезать.
- Смешать яйца, молоко, тертый сыр и специи по вкусу.
- Форму смазать сливочным маслом. Выложить макароны, залить молочной смесью. Затем выложить сосиски.
- Сверху, по желанию, украсить тертым сыром, зеленью.
- Выпекать 15-20 минут при 180 градусах.
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Запеканка с макаронами и беконом в соусе бешамель
Ингредиенты
- Макароны – 250 г
- Копченый бекон – 150 г
- Сливочное масло, мука – по 2 ст. л.
- Молоко – 500 мл
- Сливки – 50 мл
- Тертый сыр – 200 г
- Мускатный орех – 1/2 ч. л.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Панировочные сухари – 2 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Отварить макароны. Бекон нарезать мелкими кусочками. Можно обжарить.
- Добавить к макаронам и хорошо перемешать, чтобы кусочки бекона равномерно распределились.
- Для бешамеля растопить сливочное масло в кастрюле и добавить муку. Как только мука вмешалась, постепенно добавить теплое молоко. Готовить 10 минут, помешивая.
- Добавить в соус соль, перец, лавровый лист и мускатный орех. Затем тертый сыр. Готовить до расплавления сыра. Густой соус разбавить сливками.
- Затем добавить тертый сыр. Готовить, пока сыр не расплавится.
- Выложить в форму макароны, залить соусом и тщательно перемешать. Посыпать смесью панировочных сухарей с сыром.
- Выпекать 25-30 минут при 200 градусах до появления золотой корочки.
Запеканка с макаронами и индейкой
Ингредиенты
- Макароны – 250 г
- Фарш из индейки – 500 г
- Лук – 2 шт. ⠀
- Морковь – 1 шт.
- Твердый сыр – 100 г
- Соль и специи – по вкусу⠀
- Молоко 2,5 % – 300 г
- Сливочное масло – 20 г ⠀
- Мука – 1 ст. л.⠀
Способ приготовления
- Макароны отварить и промыть. Варить меньше до состояния альденте. ⠀
- Лук нарезать, морковь натереть. Тушить в воде, добавить фарш, специи. Готовить около 15-20 минут.⠀
- Для соуса растопить масло, добавить муку, перемешать и чуть обжарить. Добавить молоко, соль, специи. Тушить до загустения, постоянно помешивая.⠀
- Выложить в форму слоями макароны, затем фарш, полить соусом и посыпать тертым сыром.⠀
- Выпекать 20 минут при 180 градусах.⠀
Запеканка с макаронами и говяжьим фаршем
Ингредиенты
- Фарш – 500 г
- Вермишель "паутинка" – 250 г
- Яйцо – 4 шт.
- Молоко – 0,5 л
- Сыр – 50 г
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- Обжаренный со специями фарш смешать с отваренной вермишелью.
- Яйца с молоком взбить как для омлета. Добавить соль и специи. Перемешать.
- Залить яичной смесью фарш с вермишелью. Перемешать.
- Выложить смесь в смазанную форму. Сверху посыпать тертым сыром.
- Выпекать в духовке при 180 градусах 30-40 минут.
Запеканка с макаронами и грибами
Ингредиенты
- Лапша – 100 г
- Филе куриной грудки – 300 г
- Шампиньоны – 250 г
- Греческий йогурт – 120 г
- Яйцо – 2 шт.
- Молоко 2,5% – 30 г
- Сыр 45% – 10 г
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- Лапшу отварить до полуготовности. Филе и грибы мелко нарезать и тушить с йогуртом.
- На дно формы выложить слой лапши, сверху – филе с грибами.
- Яйцо с молоком перемешать и залить запеканку, посыпать тертым сыром. Выпекать при 180 градусах 20 минут.
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Запеканка из макарон и сыра
Ингредиенты
- 200 г макарон
- 300 г сыра
- 3 ст. л. муки
- 600 мл молока
- 40 г сливочного масла
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- В сотейнике необходимо смешать муку, молоко, масло, добавить соль и перец. Полученную смесь следует поставить на средний огонь, и, постоянно помешивая, держать до загустения.
- Затем необходимо в подсоленной воде отварить макароны до полуготовности и откинуть их на дуршлаг. Сыр нужно измельчить с помощью крупной терки.
- Сыр разделить на три равные части, одну из них добавить в соус. После чего макароны смешать с соусом. Половину полученной смеси выложить в смазанную маслом форму, сверху присыпать тертым сыром (1/3 часть). Затем еще слой макарон и слой сыра.
- Форму надо накрыть фольгой и поставить на 25 минут в духовку. После чего фольгу можно снять и запекать еще 40 минут, пока не появится сырная корочка.
Запеканка с яйцом и сулугуни
Ингредиенты на одну порцию
- Макароны – 60 г
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 50 мл
- Специи, зелень – по вкусу
- Сулугуни 50 г
Способ приготовления
- Зелень мелко нарезать, отделить белок от желтка, смешать белок и молоко, добавить зелень, специи и перемешать.
- Залить полученной смесью макароны в форме (если у вас не силиконовая, смажьте маслом) и поставить в заранее разогретую духовку на 20 минут при 180 градусах.
- Достать запеканку, сделать в середине небольшое углубление и поместить туда желток, посыпать сыром и отправить в духовку еще на 5 минут.
Запеканка из макарон в духовке
Ингредиенты
- 1 кг фарша
- 400 г средних макаронных изделий
- 400 г помидоров в собственном соку
- 300 г твердого сыра
- 1 луковица
- Растительное масло
- Соль, перец
Для соуса
- 1 л молока
- 100 г сливочного масла
- 100 г муки
- Соль, перец
Способ приготовления
- Лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле.
- Добавить фарш, слегка обжарить, разбивая комочки лопаткой.
- С помидоров снять шкурку, размять вместе с соком, добавить к фаршу. Посолить, поперчить и тушить в течение 15-20 минут.
- Приготовить соус бешамель. Масло растопить, добавить муку и перемешать. Слегка обжарить.
- Тонкой струйкой влить молоко. Перемешать, довести до кипения и немного посолить. Нагревать до тех пор, пока соус не станет по консистенции напоминать жидкую сметану.
- Макароны отварить до готовности, воду слить. Выложить в форму и разровнять.
- Выложить сверху половину соуса и фарш, разровнять.
- На фарш выложить оставшийся соус. Посыпать тертым сыром.
- Запекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки (около 20–25 минут).
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