Настав час золотити ручку: ТОП-10 ювелірних магазинів з великими знижками на Чорну п'ятницю 2021

Ювелірні магазини зі знижками на Чорну п'ятницю 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

Чорна п'ятниця у 2021 році – 26 листопада, але по факту знижки в багатьох магазинах почалися вже кілька тижнів тому. А самий пік розпродажу очікується саме в п'ятницю і закінчиться в неділю. Саме час купити стильний пуховик від українського бренду, ціна якого раніше трохи "кусалася", або красиві в'язані речі, адже їхня актуальність взимку – незаперечна. Дівчата мають можливість відчути себе суперзірками, вигідно здійснивши ідеальні бьюті-покупки.

Крім техніки, одягу та побутових речей, особливою популярністю на Чорну п'ятницю 2021 року користуються ювелірні магазини. Воно й зрозуміло, адже новорічні свята особливо б'ють по кишені: ялинку знайди, будинок прикрасити , продуктами запастись та ще й подарунки купити.

Реклама

Коштовності ніколи не вийдуть із моди, тому купити ювелірні прикраси на Чорну п'ятницю 2021 року – ідея хороша. Головне, не стати жертвою дешевого маркетингу і слідувати нескладним, але слушним порадам вдалого онлайн-шопінгу.

ТОП-5 прикрас-фаворитів Чорної п'ятниці на думку редакції:

Каблучка з білого золота SOVA за 3 075 грн (ціна без знижки 6 150 грн) / Фото: Инстаграм

Сережки з жовтого золота ZARINA за 28 350 грн (ціна без знижки 40 500 грн) / Фото: Инстаграм

Реклама

Каблучка з білого золота з топазом "Укрзолото" за 12 350 грн (ціна без знижки 24 701 грн) / Фото: Инстаграм

Золоті сережки MONO за 6 270 грн (ціна без знижки 9405 грн) / Фото: Инстаграм

Золота каблучка з сапфіром Gold.ua за 7 971 грн (ціна раніше 14 285 грн) / Фото: Инстаграм

Реклама

Чорна п'ятниця 2021:

ювелірні магазини з найбільшими знижками

"Золоте століття". Найбільші знижки обіцяють у цьому магазині – до -90% на всі прикраси.

Найбільші знижки обіцяють у цьому магазині – до -90% на всі прикраси. Zlato.ua. Ювелірний магазин обіцяє знижки від -50 до -70%.

Ювелірний магазин обіцяє знижки від -50 до -70%. Gold.ua. У цьому ювелірному магазині є знижки від -30% до -75%. Додаткова "плюшка" до -30% за промокодом BF21.

У цьому ювелірному магазині є знижки від -30% до -75%. Додаткова "плюшка" до -30% за промокодом BF21. Eurogold. Знижки на прикраси з діамантами до -70%

Знижки на прикраси з діамантами до -70% "Золота країна". Знижки від -40% до -60%

"УкрЗолото". Знижки до -70% продовжаться до 30 листопада.

Знижки до -70% продовжаться до 30 листопада. Love You Jewelry House. Тут на вас чекають знижки на весь асортимент -60%.

Тут на вас чекають знижки на весь асортимент -60%. MONO. До 29 листопада продовжаться знижки -50% на всі прикраси.

До 29 листопада продовжаться знижки -50% на всі прикраси. Онікс. Знижки до -50% чекають вас до 29 листопада.

Знижки до -50% чекають вас до 29 листопада. ZARINA. Тут знижки до -50% + -5% при розрахунку карткою на сайті.

Читайте також: