Пора золотить ручку: ТОП-10 ювелирных магазинов с большими скидками на Черную пятницу 2021

Ювелирные магазины со скидками на Черную пятницу 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

Черная пятница в 2021 году – 26 ноября, но по факту скидки во многих магазинах начались уже пару недель назад. А самый пик распродаж ожидается именно на пятницу и закончится в воскресенье. Самое время купить стильный пуховик от украинского бренда, цена которого раньше немного "кусалась", или красивые вязанные вещи, ведь их актуальность на зиму грядущую – неоспорима. Девушки имеют возможность почувствовать себя суперзвездами, выгодно совершив идеальные бьюти-покупки.

Помимо техники, одежды и бытовых вещей, особенным спросом на Черную пятницу 2021 пользуются ювелирные магазины. Оно и понятно, ведь новогодние праздники особо бьют по карману: елку найди, дом украсить, продуктами запастись, да еще и подарки купить.

Реклама

Драгоценности никогда не выйдут из моды, поэтому купить ювелирные украшения на Черную пятницу 2021 – идея хорошая. Главное, не стать жертвой дешевого маркетинга и следовать несложным, но дельным советам удачного онлайн-шопинга.

ТОП-5 украшений-фаворитов Черной пятницы 2021

по мнению редакции:

Кольцо из белого золота SOVA за 3 075 грн (цена без скидки 6 150 грн) / Фото: Инстаграм

Сережки из желтого золота ZARINA за 28 350 грн (цена без скидки 40 500 грн) / Фото: Инстаграм

Реклама

Кольцо из белого золота с топазом "Укрзолото" за 12 350 грн (цена без скидки 24 701 грн) / Фото: Инстаграм

Золотые сережки кольца MONO за 6 270 грн (цена без скидки 9405 грн) / Фото: Инстаграм

Золотое кольцо с сапфиром Gold.ua за 7 971 грн (цена раньше 14 285 грн) / Фото: Инстаграм

Реклама

Черная пятница 2021:

ювелирные магазины с самыми большими скидками

"Золотой Век". Пожалуй, самый большие скидки обещают в этом магазине – до -90% на все украшения.

Пожалуй, самый большие скидки обещают в этом магазине – до -90% на все украшения. Zlato.ua. Ювелирный магазин обещает скидки от -50% до -70%.

Ювелирный магазин обещает скидки от -50% до -70%. Gold.ua. В этом ювелирном магазине скидки от -30% до -75%. Дополнительная "плюшка" до -30% по промокоду BF21.

В этом ювелирном магазине скидки от -30% до -75%. Дополнительная "плюшка" до -30% по промокоду BF21. Eurogold. Скидки на украшения с бриллиантами до -70%

Скидки на украшения с бриллиантами до -70% SOVA. Магазин тоже подарил клиентам внушительные скидки до -50%.

"УкрЗолото". Скидки до -70% продлятся до 30 ноября.

Скидки до -70% продлятся до 30 ноября. Love You Jewelry House. Здесь вас ждут скидки на весь ассортимент -60%.

Здесь вас ждут скидки на весь ассортимент -60%. MONO. До 29 ноября продлятся скидки -50% на все украшения.

До 29 ноября продлятся скидки -50% на все украшения. "Золота країна". Скидки от -40% до -60%

Скидки от -40% до -60% ZARINA. Здесь скидки до -50% + -5% при расчете картой на сайте.

Читайте также: