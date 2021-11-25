Пора золотить ручку: ТОП-10 ювелирных магазинов с большими скидками на Черную пятницу 2021

Ювелирные магазины со скидками на Черную пятницу 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня
Черная пятница в 2021 году – 26 ноября, но по факту скидки во многих магазинах начались уже пару недель назад. А самый пик распродаж ожидается именно на пятницу и закончится в воскресенье. Самое время купить стильный пуховик от украинского бренда, цена которого раньше немного "кусалась", или красивые вязанные вещи, ведь их актуальность на зиму грядущую – неоспорима. Девушки имеют возможность почувствовать себя суперзвездами, выгодно совершив идеальные бьюти-покупки.
Помимо техники, одежды и бытовых вещей, особенным спросом на Черную пятницу 2021 пользуются ювелирные магазины. Оно и понятно, ведь новогодние праздники особо бьют по карману: елку найди, дом украсить, продуктами запастись, да еще и подарки купить.
Драгоценности никогда не выйдут из моды, поэтому купить ювелирные украшения на Черную пятницу 2021 – идея хорошая. Главное, не стать жертвой дешевого маркетинга и следовать несложным, но дельным советам удачного онлайн-шопинга.
ТОП-5 украшений-фаворитов Черной пятницы 2021
по мнению редакции:
Черная пятница 2021:
ювелирные магазины с самыми большими скидками
- "Золотой Век". Пожалуй, самый большие скидки обещают в этом магазине – до -90% на все украшения.
- Zlato.ua. Ювелирный магазин обещает скидки от -50% до -70%.
- Gold.ua. В этом ювелирном магазине скидки от -30% до -75%. Дополнительная "плюшка" до -30% по промокоду BF21.
- Eurogold. Скидки на украшения с бриллиантами до -70%
- SOVA. Магазин тоже подарил клиентам внушительные скидки до -50%.
- "УкрЗолото". Скидки до -70% продлятся до 30 ноября.
- Love You Jewelry House. Здесь вас ждут скидки на весь ассортимент -60%.
- MONO. До 29 ноября продлятся скидки -50% на все украшения.
- "Золота країна". Скидки от -40% до -60%
- ZARINA. Здесь скидки до -50% + -5% при расчете картой на сайте.
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