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Як прикрасити дім на Новий рік 2022 – поради декоратора

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
20 листопада, 11:00
В закладинки
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Підготовка до Нового року починається задовго до першого снігу та зимових канікул. Адже саме пошук святкового декору, відстеження трендів та світових тенденцій вже допомагають налаштуватися на атмосферу
Декор на Новий рік 2022
Декор на Новий рік 2022 / Фото: пресслужба

FIORI Company вже традиційно не просто слідує трендам напередодні свята, а по-справжньому їх задає. Ми попросили Костянтина Кондакова, креативного директора компанії, запропонувати варіанти, як прикрасити дім цього року, на які кольори та елементи декору звернути увагу.

Чорний – новий чорний

Зелений та червоний вже традиційні різдвяні кольори. Це не просто данина святу, а традиція, що історично склалася. Зелений асоціюється з вічним життям і таємницею. Як говорить одна стара книга: Відповідно до історії, взимку всі дерева втрачають листя, а кущі падуба залишалися вічнозеленими. Люди думали, що в них криється якесь чаклунство, яке допомагає пережити зимові холоди. З одного боку, ставилися до нього з побоюванням, а з іншого – захоплювалися і прикрашали свої будинки вінками з падуба з думкою про літо й відродження життя.

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Декор на Новий рік 2022
Декор на Новий рік 2022 / Фото: пресслужба

Червоний колір – символ безумовного кохання і не тільки. Тому поєднання зеленого та червоного кольорів вважається класичним на різдвяні свята. Ще до появи ялинкових іграшок люди прикрашали вінки з падуба червоними яблуками, як символ вічного життя та кохання.

Декор на Новий рік 2022
Декор на Новий рік 2022 / Фото: пресслужба

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Цього року ми пропонуємо подивитися по-іншому на різдвяне оформлення та розглянути альтернативу класичним зеленим ялинкам. Натомість вражаючим варіантом стануть чорні ялинки. Вже самі собою вони виглядають самодостатньо, шикарно, сучасно й сміливо.

Декор на Новий рік 2022
Декор на Новий рік 2022 / Фото: пресслужба

До того ж, чорні ялинки – чудова база для створення новорічного декору. На тлі чорного кольору виграшно виглядають ялинкові іграшки усіляких кольорів. Це можуть бути як мінімалістичні ялинкові кулі, так і вишуканіші іграшки з блискітками, кристалами і паєтками. Відмінним рішенням стануть ялинкові прикраси білого кольору, гра контрастів і монохром допоможуть вам виділитися.

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Декор на Новий рік 2022
Декор на Новий рік 2022 / Фото: пресслужба

Але й на цьому експерименти не завершуйте. Прекрасною прикрасою ялинки стане все, що вам подобається.

Must Have свята – додаткові ялинки

Коли хочеться, щоб атмосфера свята відчувалася у всьому домі, на допомогу приходять невеликі ялинки. Це актуальні дерева в горщиках чи ялинках, які можна поставити на камін або на комод, розмістити в коридорі чи навіть на кухні. Ці ялинки відповідають за додатковий декор та доповнюють загальну концепцію. Отже, свято відчуватиметься у кожній кімнаті та у кожному куточку будинку.

Декор на Новий рік 2022
Декор на Новий рік 2022 / Фото: пресслужба

Більше блиску

Один з новорічних трендів, який хочеться виділити, нестандартний блиск каменів. Якщо в декорі хочеться відійти від мінімалізму і додати якнайбільше сяйва, цього сезону це офіційно можна й потрібно. Іграшки з кристалами, паєтками або камінням стануть окрасою не лише новорічної ялинки, але їх можна використовувати і в оформленнях. Наприклад, прикрашати ними святковий стіл.

Декор на Новий рік 2022
Декор на Новий рік 2022 / Фото: пресслужба

Ключові матеріали: сувеніри з дерева та кераміки

Екотренд не втрачає своєї популярності і продовжується у новорічному декорі. Сувеніри з дерева стануть чудовим доповненням до різдвяного оформлення. У них поєднується творчість та ремесло різьблення по дереву. Зрештою кожен елемент декору – справжній витвір мистецтва, у якому приділили увагу кожній деталі. Такі сувеніри можуть прикрасити, наприклад, підвіконня, той таки камін, комод.

Декор на Новий рік 2022
Декор на Новий рік 2022 / Фото: пресслужба

Актуальними залишаються сувеніри з кераміки. Різні пташки, олені, балерини або інші фігурки, які припадуть вам до смаку. Їх можна використовувати для сервірування столу, оформляти будинок чи дарувати близьким людям.

Декор на Новий рік 2022
Декор на Новий рік 2022 / Фото: пресслужба

Час дарувати подарунки

Новорічні свята завжди асоціюються з подарунками. Щороку постає питання, що подарувати і як це зробити незвичайно та креативно. Головне та найважливіше, що можна подарувати – це емоції. Для цього знадобиться велика гарна коробка і найбільш душевне наповнення, підібране зі смаком і любов'ю. Це може бути шампанське та набір ялинкових іграшок, додаткові статуетки чи будь-який інший новорічний декор.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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