Фарширований перець – 7 варіянтів начинок, які ви не втомитеся готувати

/ Фото: Depositphotos
Фарширований перець – це не тільки вдала ідея для ситної вечері, ця страва цілком може стати святковою. Головне – приготувати її з душею і кращими для цього начинками. Це не лише традиційний рис з м'ясом, а й гриби, кускус і фета, а також помідори чері. 10 лайфхаків для продуктивного серпня знайдете в нашому календарі.
Перці з помідорами чері
Фарширований перець з чері / Фото: instagram.com/vkusno_za_5minut/
Інгредієнти
- 5 шт. – довгих перців
- 20 шт. – томатів чері
Для соусу
- 3 ст. л. – оливкової олії
- 3 шт. – подрібнені зубчики часнику
- 2 ст. л. – каперсів, подрібнених
- Жменя м'яти, петрушки
- Перець, сіль
Спосіб приготування
- Запекти половинки перців за температури 180-200 градусів близько 25-30 хвилин, попередньо поклавши по 2 чері в кожну. Без олії.
- Для соусу змішати олію з часником, каперсами і подрібненою зеленню і спеціями. Доки перець готується, соус настоюється.
- У гарячі половинки перцю додати соус за смаком.
Фарширований перець з м'ясом і булгуром
Фарширований перець в духовці / Фото: freepik.com
Інгредієнти
- 8 великих червоних, жовтих, оранжевих і зелених перців, бажано з хвостиками
- 830-860 мл курячого бульйону
- 1,5 ск. булгура
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 середня цибулина (нарізати)
- 3 зубчики часнику (розім'яти пресом)
- 450 г яловичого фаршу
- 280 г замороженого шпинату (розморозити і віджати зайву рідину)
- 1/2 ск. дрібно нарізаного кропу
- 1,6 л помідорів у власному соку
- 1 ск. дрібно нарізаного сиру фета
- Сіль і перець
Спосіб приготування
- З перців зріжте верхівки, відкладіть. Видаліть насіння і перегородки. З нижньої частини кожного перцю зріжте по тоненькому шматочку для стійкості.
- Поставте перці разом з верхівками в мікрохвильову піч на максимум, за 4 хвилини верхівки викладіть на паперові рушники, перці залиште ще на 5 хвилин, потім викладіть на паперові рушники.
- У мисці змішайте бульйон з булгуром і готуйте в мікрохвильовій печі на максимумі, не накриваючи кришкою, доки крупа на стане м'якою і велика частина бульйону не вбереться, але не до повної готовності.
- У глибокій сковороді на середньому вогні розігрійте оливкову олію і підсмажте цибулю і часник до золотистого кольору, часто помішуючи. 1/4 ск. суміші відкладіть. У сковороду додайте яловичий фарш і прожарьте 6-8 хвилин, помішуючи. Зніміть сковороду з вогню.
- До фаршу додайте булгур, шпинат, кріп, 1 ск. нарізаних помідорів, 3/4 ск. сиру фета. Нафаршіруйте цією сумішшю перець і посипте 1/4 ск. сиру. Накрийте перці верхівками.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Вимийте сковороду і викладіть помідори, суміш з цибулею, посоліть і поперчіть. Доведіть соус до кипіння, помішуючи.
- Розлийте соус в дві середні скляні форми для випічки або в дві 2-літрові каструлі. У кожну ємність покладіть по 4 перці. Одну порцію накрийте фольгою і запікайте в духовці до готовності. Другу – заморозьте.
Читайте також: Булгур універсальний – 10 смачних рецептів з цією східною крупою
Перець, фарширований грибами і стручковою квасолею
Перець, фарширований грибами і стручковою квасолею / Фото: instagram.com/karina___delovaya/
Інгредієнти
- Перець болгарський – 5 шт.
- Сир – 100 г
- Яйце – 2 шт.
- Печериці – 100 г
- Стручкова квасоля – 100 г
- Помідори – 2 шт.
- Зелень, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Гриби протушкувати у власному соку під кришкою 5 хвилин і смажити, доки не випарується волога.
- Змішати гриби, нарізані помідори, стручкову квасолю, зелень і начинити розрізані вздовж перці.
- Запікати в духовці 20 хвилин за температури 180 градусів.
- Яйця і тертий сир змішати, залити цією сумішшю перці і запікати ще 5 хвилин.
Читайте також: 10 обурливо смачних страв із сиром
Запечені перці, фаршировані філе
Запечений перець, фарширований курячим філе / Фото: instagram.com/recepti_tanyshki/
Інгредієнти
- 5 шт. – перців
- 400 г – філе курки/індички
- 50 г – сиру
- 2 шт. – помідор
- 2 ст. л. – сметани
- Зелень, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Філе нарізати шматочками, додати порізані невеликими шматочками помідори, натертий сир, сметану, зелень і сіль, перемішати.
- Перці розрізати навпіл, очистити від насіння і заповнити начинкою. Випікати перці під фольгою 40 хвилин за 180 градусів.
- Потім фольгу прибрати, перці посипати сиром і запекти до зарум'янювання сиру.
Читайте також: 10 страв з курячого філе – це швидко і недорого
Перець, фарширований капустою
Фарширований перець з овочами / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 16 шт. болгарського перцю
- 3-4 середні цибулини
- 5 шт. моркви
- 1 невеликий качан капусти
- 3/4 склянки круглозерний рису
- Олія для смаження овочів
- 1,5 склянки томатного соку
- Сіль, перець, улюблені приправи – за смаком
- Зелень і сметана – для подачі
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на крупній тертці, капусту нашаткувати тонкою соломкою.
- Рис відварити до напівготовності.
- У невеликій кількості олії спасерувати цибулю, додати моркву, готувати ще хвилин 5-7, додати нашатковану капусту і все разом трохи протушкувати, щоб овочі залишалися трохи хрусткими.
- Додати до овочів напівзварений рис, все добре перемішати. Приправити за смаком.
- Перці підготувати до фарширування – зрізати верхівки, видалити насіння і перегородки.
- Нафарширувати перці рисово-овочевою начинкою, скласти їх у каструлю, додати томатний сік, накрити каструлю кришкою і тушкувати на повільному вогні 20-25 хвилин.
- Подавати фарширований перець зі сметаною, посипавши зеленню.
Читайте також: 12 кращих страв з рисом – від плову і долми до сирної запіканки і запечених яблук
Фарширований перець овочами і кускусом
Фарширований перець овочами і кускусом / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- Солодкі перці (кількість залежить від розміру)
- 1/2 чашки кускуса
- 1 чашка окропу або бульйону
- 1 невеликий баклажан
- 1 невелика цибулина
- 1 великий стиглий помідор
- Чебрець або базилік
- 100 г фети або бринзи
Спосіб приготування
- Кускус залити окропом, дати постояти, доки рідина не вбереться; посолити, поперчити, перемішати виделкою.
- Цибулю дрібно нарізати. Баклажан нарізати маленькими кубиками.
- На оливковій олії обсмажити цибулю і баклажан 2-3 хвилин. Помідор натерти на тертці, шкірку викинути. Додати в сковороду разом з чебрецем і базиліком, приправити сіллю і перцем, перемішати і готувати, доки рідина не випарується.
- Перемішати овочі з кускус, злегка остудити. Сир розкришити, змішати з кускусом і овочами.
- У перців зрізати верхівку, очистити від перегородок і насіння. Нафарширувати перці начинкою. Покласти в змащену маслом форму, змастити перці олією.
- Запікати за 190 градусів 20-25 хвилин.
Фарширований перець у мультиварці
/ Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- Солодкий болгарський перець – 12 шт.
- Змішаний фарш – 500 г
- Рис круглозерний – 4-5 ст. л.
- Морква – 1 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Зелень петрушки або кропу – 1/4 пучка
- Базилік – 2 гілочки
- Помідори – 2 шт.
- Сіль, перець
Для соусу
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Сметана – 300 г
- Томатна паста – 4 ст. л.
- Вода – 500 мл
- Сіль перець
- Зелень – для подачі
Спосіб приготування
- Приготувати начинку. Для цього змішати м'ясний фарш зі свинини і яловичини із сирим рисом, нарізаною дрібними кубиками ріпчастою цибулею і стиглими помідорами, натертою на дрібній тертці морквою, дрібно посіченою зеленню петрушки, кропу і базиліку, сіллю і перцем. Ретельно перемішати всі інгредієнти.
- Перець добре промити, акуратно вирізати насіння і наповнити фаршем.
- Увімкнути мультиварку. Обсмажити на олії цибулю, нарізану кубиками, і натерту на крупній тертці моркву. Щойно цибуля стане золотистою, а морква розм'якшиться, вимкнути режим смаження.
- Викласти на овочі фарширований перець. Залити сумішшю зі сметани, томатної пасти, води, солі й перцю.
- Увімкнути режим "Тушкування" і готувати близько 1,5 години.
- Перед подачею посипати фарширований перець свіжою зеленню.
Якщо любите пиріжки з овочами, то приготуйте самоси. Подробиці рецепта – у відео.
Тут знайдете 10 грибних пирогів для смачної вечері.
Новини на цю ж тему: