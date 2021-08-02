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Фарширований перець – 7 варіянтів начинок, які ви не втомитеся готувати

2 серпня, 12:41

Ірина Маслова

Це одна з найулюбленіших страв серпня, адже перець цього періоду максимально соковитий. Його можна начиняти не тільки рисом і фаршем, а й грибами зі стручковою квасолею, курячим філе з овочами або фетою і булгуром

/ Фото: Depositphotos

Фарширований перець – це не тільки вдала ідея для ситної вечері, ця страва цілком може стати святковою. Головне – приготувати її з душею і кращими для цього начинками. Це не лише традиційний рис з м'ясом, а й гриби, кускус і фета, а також помідори чері. 10 лайфхаків для продуктивного серпня знайдете в нашому календарі.

Перці з помідорами чері

Фарширований перець з чері / Фото: instagram.com/vkusno_za_5minut/

Інгредієнти

Для соусу

Спосіб приготування

  1. Запекти половинки перців за температури 180-200 градусів близько 25-30 хвилин, попередньо поклавши по 2 чері в кожну. Без олії.
  2. Для соусу змішати олію з часником, каперсами і подрібненою зеленню і спеціями. Доки перець готується, соус настоюється.
  3. У гарячі половинки перцю додати соус за смаком.

Фарширований перець з м'ясом і булгуром

Фарширований перець в духовці / Фото: freepik.com

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. З перців зріжте верхівки, відкладіть. Видаліть насіння і перегородки. З нижньої частини кожного перцю зріжте по тоненькому шматочку для стійкості.
  2. Поставте перці разом з верхівками в мікрохвильову піч на максимум, за 4 хвилини верхівки викладіть на паперові рушники, перці залиште ще на 5 хвилин, потім викладіть на паперові рушники.
  3. У мисці змішайте бульйон з булгуром і готуйте в мікрохвильовій печі на максимумі, не накриваючи кришкою, доки крупа на стане м'якою і велика частина бульйону не вбереться, але не до повної готовності.
  4. У глибокій сковороді на середньому вогні розігрійте оливкову олію і підсмажте цибулю і часник до золотистого кольору, часто помішуючи. 1/4 ск. суміші відкладіть. У сковороду додайте яловичий фарш і прожарьте 6-8 хвилин, помішуючи. Зніміть сковороду з вогню.
  5. До фаршу додайте булгур, шпинат, кріп, 1 ск. нарізаних помідорів, 3/4 ск. сиру фета. Нафаршіруйте цією сумішшю перець і посипте 1/4 ск. сиру. Накрийте перці верхівками.
  6. Розігрійте духовку до 180 градусів. Вимийте сковороду і викладіть помідори, суміш з цибулею, посоліть і поперчіть. Доведіть соус до кипіння, помішуючи.
  7. Розлийте соус в дві середні скляні форми для випічки або в дві 2-літрові каструлі. У кожну ємність покладіть по 4 перці. Одну порцію накрийте фольгою і запікайте в духовці до готовності. Другу – заморозьте.

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Перець, фарширований грибами і стручковою квасолею

Перець, фарширований грибами і стручковою квасолею / Фото: instagram.com/karina___delovaya/

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Гриби протушкувати у власному соку під кришкою 5 хвилин і смажити, доки не випарується волога.
  2. Змішати гриби, нарізані помідори, стручкову квасолю, зелень і начинити розрізані вздовж перці.
  3. Запікати в духовці 20 хвилин за температури 180 градусів.
  4. Яйця і тертий сир змішати, залити цією сумішшю перці і запікати ще 5 хвилин.

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Запечені перці, фаршировані філе

Запечений перець, фарширований курячим філе / Фото: instagram.com/recepti_tanyshki/

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Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Філе нарізати шматочками, додати порізані невеликими шматочками помідори, натертий сир, сметану, зелень і сіль, перемішати.
  2. Перці розрізати навпіл, очистити від насіння і заповнити начинкою. Випікати перці під фольгою 40 хвилин за 180 градусів.
  3. Потім фольгу прибрати, перці посипати сиром і запекти до зарум'янювання сиру.

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Перець, фарширований капустою

Фарширований перець з овочами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на крупній тертці, капусту нашаткувати тонкою соломкою.
  2. Рис відварити до напівготовності.
  3. У невеликій кількості олії спасерувати цибулю, додати моркву, готувати ще хвилин 5-7, додати нашатковану капусту і все разом трохи протушкувати, щоб овочі залишалися трохи хрусткими.
  4. Додати до овочів напівзварений рис, все добре перемішати. Приправити за смаком.
  5. Перці підготувати до фарширування – зрізати верхівки, видалити насіння і перегородки.
  6. Нафарширувати перці рисово-овочевою начинкою, скласти їх у каструлю, додати томатний сік, накрити каструлю кришкою і тушкувати на повільному вогні 20-25 хвилин.
  7. Подавати фарширований перець зі сметаною, посипавши зеленню.

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Фарширований перець овочами і кускусом

Фарширований перець овочами і кускусом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Кускус залити окропом, дати постояти, доки рідина не вбереться; посолити, поперчити, перемішати виделкою.
  2. Цибулю дрібно нарізати. Баклажан нарізати маленькими кубиками.
  3. На оливковій олії обсмажити цибулю і баклажан 2-3 хвилин. Помідор натерти на тертці, шкірку викинути. Додати в сковороду разом з чебрецем і базиліком, приправити сіллю і перцем, перемішати і готувати, доки рідина не випарується.
  4. Перемішати овочі з кускус, злегка остудити. Сир розкришити, змішати з кускусом і овочами.
  5. У перців зрізати верхівку, очистити від перегородок і насіння. Нафарширувати перці начинкою. Покласти в змащену маслом форму, змастити перці олією.
  6. Запікати за 190 градусів 20-25 хвилин.

Фарширований перець у мультиварці

/ Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Для соусу

Спосіб приготування

  1. Приготувати начинку. Для цього змішати м'ясний фарш зі свинини і яловичини із сирим рисом, нарізаною дрібними кубиками ріпчастою цибулею і стиглими помідорами, натертою на дрібній тертці морквою, дрібно посіченою зеленню петрушки, кропу і базиліку, сіллю і перцем. Ретельно перемішати всі інгредієнти.
  2. Перець добре промити, акуратно вирізати насіння і наповнити фаршем.
  3. Увімкнути мультиварку. Обсмажити на олії цибулю, нарізану кубиками, і натерту на крупній тертці моркву. Щойно цибуля стане золотистою, а морква розм'якшиться, вимкнути режим смаження.
  4. Викласти на овочі фарширований перець. Залити сумішшю зі сметани, томатної пасти, води, солі й перцю.
  5. Увімкнути режим "Тушкування" і готувати близько 1,5 години.
  6. Перед подачею посипати фарширований перець свіжою зеленню.

Якщо любите пиріжки з овочами, то приготуйте самоси. Подробиці рецепта – у відео.

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