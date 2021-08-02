Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Фаршированный перец – 7 вариантов начинок, которые вы не устанете готовить

2 августа, 12:41

Ирина Маслова

Это одно из самых любимых блюд августа, ведь перец в этот период максимально сочный. Его можно начинять не только рисом и фаршем, а и грибами со стручковой фасолью, куриным филе с овощами или фетой и булгуром

Перец, фаршированный овощами / Фото: Depositphotos

Фаршированный перец – это не только удачная идея для сытного ужина, это блюдо вполне может стать праздничным. Главное – приготовить перцы с душой и лучшими для этого начинками. Это не только традиционный рис с мясом, но и грибы, кускус и фета, а также помидоры черри. 10 лайфхаков для продуктивного августа найдете в нашем календаре.

Перцы с помидорами черри

Фаршированный перец с черри / Фото: instagram.com/vkusno_za_5minut/

Ингредиенты

Для соуса

Способ приготовления

  1. Запечь половинки перцев при температуре 180-200 градусов около 25-30 минут, предварительно положив по 2 черри в каждую. Без масла.
  2. Для соуса смешать масло с чесноком, каперсами и измельченной зеленью и специями. Пока перец готовится, соус настаивается.
  3. В горячие половинки перца добавить соус по вкусу.

Фаршированный перец с мясом и булгуром

Фаршированный перец в духовке / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. С перцев срежьте верхушки, отложите в сторону. Удалите семена и перегородки. С нижней части каждого перца срежьте по тоненькому ломтику для устойчивости.
  2. Поставьте перцы вместе с верхушками в микроволновую печь на максимум, через 4 минуты верхушки выложите на бумажные полотенца, перцы оставьте еще на 5 минут, затем выложите на бумажные полотенца.
  3. В миске смешайте бульон с булгуром и готовьте в микроволновой печи на максимуме, не накрывая крышкой, пока крупа на станет мягкой и большая часть бульона не впитается, но не до полной готовности.
  4. В глубокой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло и прожарьте лук и чеснок до золотистого цвета, часто помешивая. 1/4 ст. смеси отложите. В сковороду добавьте говяжий фарш и прожарьте 6–8 минут, помешивая. Снимите сковороду с огня.
  5. К фаршу добавьте булгур, шпинат, укроп, 1 ст. нарезанных помидоров, 3/4 ст. сыра фета. Нафаршируйте этой смесью перец и посыпьте оставшейся 1/4 ст. сыра. Накройте перцы верхушками.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов. Вымойте сковороду и выложите сюда оставшиеся помидоры, смесь с луком, посолите и поперчите. Доведите соус до кипения, помешивая.
  7. Разлейте соус в две средние стеклянные формы для выпечки или в две 2-литровые кастрюли. В каждую емкость покладите по 4 перца. Одну порцию накройте фольгой и запекайте в духовке до готовности. Вторую – заморозьте.

Читайте также: Булгур универсальный – 10 вкусных рецептов с этой восточной крупой

Перец, фаршированный грибами и стручковой фасолью

Перец, фаршированный грибами и стручковой фасолью / Фото: instagram.com/karina___delovaya/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Грибы протушить в собственном соку под крышкой 5 минут и жарить, пока не выпарится влага.
  2. Смешать грибы, нарезанные помидоры, стручковую фасоль, зелень и начинить разрезанные вдоль перцы.
  3. Запекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
  4. Яйца и тертый сыр смешать, залить этой смесью перцы и запекать еще 5 минут.

Читайте также: 10 возмутительно вкусных блюд с сыром

Запеченные перцы, фаршированные филе

Запеченный перец, фаршированный куриным филе / Фото: instagram.com/recepti_tanyshki/

Реклама

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Филе нарезать кусочками, добавить порезанные небольшими кусочками помидоры, натертый сыр, сметану, зелень и соль, перемешать.
  2. Перцы разрезать пополам, очистить от семян и заполнить начинкой. Выпекать перцы под фольгой 40 минут при 180 градусах.
  3. Затем фольгу убрать, перцы посыпать сыром и запечь до зарумянивания сыра.

Читайте также: 10 блюд из куриного филе – это быстро и недорого

Перец, фаршированный капустой

Фаршированный перец с овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на крупной терке, капусту нашинковать тонкой соломкой.
  2. Рис отварить до полуготовности.
  3. В небольшом количестве масла спассеровать лук, добавить морковь, готовить еще минут 5-7, добавить нашинкованную капусту и все вместе немного протушить, чтобы овощи оставались немного хрустящими.
  4. Добавить к овощам полусваренный рис, все хорошо перемешать. Приправить по вкусу.
  5. Перцы подготовить к фаршированию – срезать верхушки, удалить семена и перегородки.
  6. Нафаршировать перцы рисово-овощной начинкой, сложить их в кастрюлю, добавить томатный сок, накрыть кастрюлю крышкой и томить на медленном огне 20-25 минут.
  7. Подавать фаршированный перец со сметаной, посыпав зеленью.

Читайте также: 12 лучших блюд с рисом – от плова и долмы до творожной запеканки и запеченных яблок

Фаршированный перец овощами и кускусом

Фаршированный перец овощами и кускусом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Кускус залить кипятком, дать постоять, пока жидкость не впитается; посолить, поперчить, перемешать вилкой.
  2. Лук мелко нарезать. Баклажан нарезать маленькими кубиками.
  3. На оливковом масле обжарить лук и баклажан в течение 2-3 минут. Помидор натереть на терке, кожицу выбросить. Добавить в сковороду вместе с тимьяном и базиликом, приправить солью и перцем, перемешать и готовить, пока жидкость не испарится.
  4. Перемешать овощи с кускусом, слегка остудить. Сыр раскрошить, смешать с кускусом и овощами.
  5. У перцев срезать верхушку, очистить от перегородок и семян. Нафаршировать перцы начинкой. Положить в смазанную маслом форму, смазать перцы маслом.
  6. Запекать при 190 градусов в течение 20-25 минут.

Фаршированный перец в мультиварке

Перец с фаршем в мультиварке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для соуса

Способ приготовления

  1. Приготовить начинку. Для этого смешать мясной фарш из свинины и говядины с сырым рисом, нарезанными мелким кубиком репчатым луком и спелыми помидорами, натертой на мелкой терке морковью, мелко порубленной зеленью петрушки, укропа и базилика, солью и перцем. Тщательно перемешать все ингредиенты.
  2. Перец хорошо промыть, аккуратно вырезать семена и наполнить фаршем.
  3. Включить мультиварку. Обжарить на растительном масле лук, нарезанный кубиком, и натертую на крупной терке морковь. Как только лук станет золотистым, а морковь размягчится, выключить режим жарки.
  4. Выложить на овощи фаршированный перец. Залить смесью из сметаны, томатной пасты, воды, соли и перца.
  5. Включить режим "Тушение" и готовить около 1,5 часа.
  6. Перед подачей посыпать фаршированный перец свежей зеленью.

Если любите пирожки с овощами, то приготовьте самосы. Подробности рецепта – в видео.

Здесь найдете 10 грибных пирогов для вкусного ужина.

Новости на эту же тему:
рецепт как приготовить болгарский перец фаршированный перец

Реклама