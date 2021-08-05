8 способів приготування сочевиці, про які ви не здогадувались

Сочевиця з грибами / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/
Потужне джерело білка, до того ж ще й смачне – так кажуть про сочевицю. На відміну від інших бобових, сочевиця готується набагато швидше, в цьому її зручність. Головне – вміти правильно її зварити. Її можна використовувати не тільки в супах і теплих салатах, вона може стати фаршем для котлет і навіть для рулетів. 8 цікавих застосувань сочевиці знайдете нижче. А в цьому матеріалі дізнаєтеся, як максимально вигідно підготуватися до пікніка.
Рулет із сочевиці
Рулет з сочевиці / Фото: instagram.com/irina_derydin/
Інгредієнти
- 150 г сочевиці
- 200 г консервованої квасолі (будь-який, можна і в томаті)
- 100 г вівсяних пластівців
- 2 ст. л. насіння льону
- 4 зубчики часнику
- 80 г волоських горіхів
- 70 г насіння соняшнику
- 1 морква (дрібно натерта)
- 200 г грибів (шампіньйони)
- 1 цибулина
- по 2 ст. л. томатної пасти, соєвого соусу
- по 1 ст. л. гірчиці, чебрецю, розмарину
- Петрушка, перець і сіль – за смаком
Для глазурі
- 40 г журавлини
- 1 ч. л. цукру
- 2 ст. л. кетчупу
Спосіб приготування
- Цибулю, часник і гриби обсмажити, сочевицю зварити до готовності. Пластівці і насіння льону подрібнити до стану борошна.
- Сочевицю, квасолю, горіхи, насіння несильно подрібнити блендером.
- Додати інші інгредієнти, перекласти у форму, змащену олією, і випікати за 200 градусів30 хвилин.
- Журавлину і кетчуп змішати, трохи пробити блендером і намазати на рулет.
- Поставити на 15 хвилин в духовку. Потім прикрасити розмарином і журавлиною. Коли рулет охолоне – дістати з форми.
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Сочевичні коржі
Коржики із сочевиці / Фото: instagram.com/perekhrest_uliia/
Коржики із сочевиці / Фото: instagram.com/perekhrest_uliia/
Інгредієнти
- 500 г червоної сочевиці
- 500-600 мл води
- 1 невелика цибулина
- 2 середні моркви
- 3 невеликих помідори
- зелень, сіль, приправи – за смаком
Спосіб приготування
- Сочевицю замочити на ніч, добре промити. Додати воду і пробити блендером до стану рідкої сметани.
- Цибулю дрібно порубати, моркву натерти на крупній тертці. Протушкувати на сковороді з невеликою кількістю води 10 хвилин. Остудити.
- Помідори дрібно нарізати.
- З'єднати овочі та тісто із сочевиці, додати зелень, приправи і сіль.
- Нагріти сковороду без оліїа, викласти ложкою невеликі коржі й накрити кришкою.
- Смажити на невеликому вогні з двох боків.
Салат з сочевиці з беконом і грінками
Салат з беконом та грінками / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 2 зубчики часнику
- 1 пучок свіжого чебрецю
- 400 г зеленої сочевиці
- 125 г міксу салатного листя
- 1 ст. л. червоного винного оцту
- 2 ст. л. бальзамічного оцту
- 8 скибочок копченого бекону
- 1/2 батона білого хліба
- Оливкова олія
- Чорний перець, морська сіль
Спосіб приготування
- Попередньо розігріти духовку і помістити туди дві тарілки, щоб вони були теплими при подачі.
- Відварити сочевицю до готовності. Дати стекти зайвої рідини.
- У каструлі з товстим дном розігріти трохи оливкової олії, додати туди дрібно нарізаний часник, чебрець і сочевицю. Обсмажувати близько 2 хвилин.
- Помити і просушити мікс-салат.
- У сочевицю додати винний оцет, сіль і перець. Накрити кришкою, щоб вона не охолола.
- Для заправки змішати в баночці з кришкою бальзамічний оцет, оливкову олію, сіль, перець. Добре струсити банку.
- Бекон нарізати на скибочки, обсмажити на сковороді.
- Викласти на паперовий рушник, дати вбратися зайвому жиру.
- У сковороду з жиром від бекону покласти нарізаний на великі шматочки хліб. Підсмажити.
- Змішати бекон і грінки і поставити в духовку, щоб вони прогрілися.
- Викласти сочевицю в миску з мікс-салатом. Струснути банку із заправкою, вилити її на гарячу сковороду і дати закипіти. Готувати 2 хвилини.
- Вилити заправку з миску з салатом, швидко перемішати. Потім додати грінки і бекон і знову перемішати.
Салат з сочевиці з грушею
Салат з сочевиці з грушею / Фото: laperla-foto.livejournal.com
Салат з сочевиці з грушею / Фото: laperla-foto.livejournal.com
Інгредієнти
- 200 г вареної коричневої сочевиці
- 2 стиглі, але тверді груші
- 2-4 гілочки петрушки
- 2 ст. л. лимонного соку
- 2 ч. л. олії
- Мелений чорний перець
- Морська сіль
Спосіб приготування
- Груші очистити від шкірки і насіння, нарізати кубиками, полити лимонним соком.
- Листя петрушки дрібно нарізати.
- Змішати з вареною сочевицею, олією і грушами.
- Додати сіль і перець за смаком, акуратно перемішати.
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Суп з сочевицею, грибами і квасолею
Суп з сочевиці / Фото: Depositphotos
Суп з сочевиці / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- Сочевиця – 300 г
- Квасоля біла – 200 г
- Гриби сушені – 50 г
- Цибуля – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Корінь петрушки, селери і пастернаку – 50 г
- Часник – 1 зубчик
- Олія – 50 г
- Зелень – 2 гілочки
- Сіль, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Гриби замочити в холодній воді на півгодини.
- Замочену з вечора квасолю відваріть до готовності і протріть через сито до пюреобразного стану.
- Відваріть окремо сочевицю і гриби, грибний бульйон відставте.
- Цибулю і моркву дрібно поріжте і злегка обсмажте на олії.
- Відварені гриби поріжте, з'єднайте з овочами і ще спасеруйте.
- У киплячий грибний бульйон додайте квасолеве пюре, сочевицю і зажарку.
- Доведіть до смаку і наприкінці покладіть дрібно рубаний часник і зелень.
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Котлети з сочевиці
Котлети з сочевиці / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 1 склянка червоної або зеленої сочевиці, попередньо розмоченої у воді
- 1/2 склянки води
- 1/2 склянки сухих хлібних крихт
- 2 нарізані цибулини
- 3-4 зубчики часнику
- петрушка
- кріп
- листя селери
- сіль, перець
Спосіб приготування
- Сочевицю залити холодною водою і дати їй набрякнути. Рідину злити.
- У блендер налити півсклянки води, перемолоти разом цибулю, розмочену сочевицю, зелень, часник.
- В отриману суміш додати склянку хлібних крихт, сіль і перець за смаком. Якщо вийшла рідка суміш, то дати постояти півгодини. За цей час сухі хлібні крихти вберуть рідину.
- Смажити на сковорідці, як звичайні котлети. Котлети легко ліпляться і тримають форму.
- Подавати зі свіжим салатом і йогуртовим соусом із зеленню і часником.
Сочевиця з грибами
Сочевиця з грибами / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/
Сочевиця з грибами / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/
Інгредієнти
- 1 чашка зеленої сочевиці
- 6-8 печериць
- 2 зубчики часнику
- жменя кропу і петрушки
- сіль і перець – за смаком
- по 1 ч. л. розмарину і коріандру
- спеції для грибів
Спосіб приготування
- Замочити сочевицю на 2-3 години в холодній воді. Залити 2 чашками води. Дочекатися закипання, прибрати піну і зменшити вогонь. Готувати 30 хвилин.
- Гриби помити і нарізати на тонкі слайси.
- Подрібнити часник, обсмажити на сковороді 30 секунд.
- Додати гриби, готувати 5 хвилин.
- Додати сочевицю з залишками води і спеціями. Готувати ще 5-7 хвилин під кришкою.
- Вимкнути і додати зелень.
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Теплий прованський салат з сочевицею
Салат з сочевиці з овочами / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 300 г сочевиці
- 1 велика морква
- по 1 середній цибулині і стеблу селери
- 3 зубчики часнику
- 3 гілочки петрушки
- 2 гілочки чебрецю
- 4 бутони гвоздики
- 2 лаврове листя
Для соусу
- 1 ч. л. гірчиці
- 1 ст. л. винного оцту
- 4 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. солі
- Мелений чорний перець
- За 2 гілочки базиліка, петрушки і тархуна
Спосіб приготування
- Цибулину очистити і, не розрізаючи, увіткнути в неї бутони гвоздики. Часник, не очищаючи, злегка розчавити тильною стороною ножа. Моркву помити, почистити, нарізати дрібними кубиками.
- Сочевицю перебрати, промити, покласти в каструлю. Додати часник, нашпигований гвоздикою цибулю, селеру (розрізавши його наполовину), лаврове листя, цілі гілочки петрушки і чебрецю.
- Залити літром холодної води, довести до кипіння і варити 15-40 хвилин залежно від сорту сочевиці. За 10 хвилин до закінчення варіння всипати порізану моркву. З готової сочевиці злити воду, видалити трави, цибуля, селера. Часник вийняти, але не викидати.
- Часник очистити від лушпиння, покласти в ємність для подрібнення, додати гірчицю, винний оцет, оливкову олію, сіль і чорний перець. Подрібнити.
- У зелені видалити жорсткі стебла, листя дрібно порубати. Додати до соусу, перемішати. Полити соусом теплий салат, подавати до столу.
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