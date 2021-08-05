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8 способов приготовления чечевицы, о которых вы не догадывались

5 августа, 11:30

Ирина Маслова

Чечевица – одна из самых полезных среди бобовых. Она легка в приготовлении и отлично насыщает. Ее можно добавлять в оригинальные салаты, готовить крем-супы, жарить котлеты и пышные лепешки

Чечевица с грибами / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/

Мощный источник белка, к тому же еще и вкусный – так говорят о чечевице. В отличие от других бобовых, чечевица готовится гораздо быстрее, в этом ее удобство. Главное – уметь правильно ее сварить. Ее можно использовать не только в супах и теплых салатах, она может стать фаршем для котлет и даже для рулетов. 8 интересных применений чечевицы найдете ниже. А в этом материале узнаете, как максимально выгодно подготовиться к пикнику.

Рулет из чечевицы

Рулет из чечевицы / Фото: instagram.com/irina_derydin/

Ингредиенты

Для глазури

Способ приготовления

  1. Лук, чеснок и грибы обжарить, чечевицу сварить до готовности. Хлопья и семена льна измельчить до состояния муки.
  2. Чечевицу, фасоль, орехи, семечки несильно измельчить блендером.
  3. Добавить остальные ингредиенты, переложить в форму, смазанную растительным маслом, и выпекать при 200 градусах 30 минут.
  4. Клюкву и кетчуп смешать, немного пробить блендером и намазать на рулет.
  5. Поставить на 15 минут в духовку. Затем украсить розмарином и клюквой. Когда рулет остынет – достать из формы.

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Чечевичные лепешки

Чечевичные лепешки / Фото: instagram.com/perekhrest_uliia/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Чечевицу замочить на ночь, хорошо промыть. Добавить воду и пробить блендером до состояния жидкой сметаны.
  2. Лук мелко нарубить, морковь натереть на крупной терке. Потушить на сковороде с небольшим количеством воды в течение 10 минут. Остудить.
  3. Помидоры мелко нарезать.
  4. Соединить овощи и чечевичное тесто, добавить зелень, приправы и соль.
  5. Нагреть сковороду без масла, выложить ложкой небольшие лепешки и накрыть крышкой.
  6. Жарить на небольшом огне с двух сторон.

Салат из чечевицы с беконом и гренками

Салат с беконом и гренками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Предварительно разогреть духовку и поместить туда две тарелки, чтобы они были теплыми при подаче.
  2. Отварить чечевицу до готовности. Дать стечь лишней жидкости.
  3. В кастрюле с толстым дном разогреть немного оливкового масла, добавить туда мелко нарубленный чеснок, тимьян и чечевицу. Обжаривать около 2 минут.
  4. Помыть и просушить микс-салат.
  5. В чечевицу добавить винный уксус, соль и перец. Накрыть крышкой, чтобы она не остыла.
  6. Для заправки смешать в баночке с крышкой бальзамический уксус, оливковое масло, соль, перец. Хорошо встряхнуть банку.
  7. Бекон нарезать на ломтики, обжарить на сковороде.
  8. Выложить на бумажное полотенце, дать впитаться лишнему жиру.
  9. В сковороду с жиром от бекона положить нарезанный на крупные кусочки хлеб. Поджарить.
  10. Смешать бекон и гренки и поставить в духовку, чтобы они прогрелись.
  11. Выложить чечевицу в миску с микс-салатом. Встряхнуть банку с заправкой, вылить ее на горячую сковороду и дать закипеть. Готовить 2 минуты.
  12. Вылить заправку с миску с салатом, быстро перемешать. Затем добавить гренки и бекон и снова перемешать.

Салат из чечевицы с грушей

Салат из чечевицы с грушей / Фото: laperla-foto.livejournal.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Груши очистить от кожицы и семян, нарезать кубиками, полить лимонным соком.
  2. Листья петрушки мелко нарезать.
  3. Смешать с вареной чечевицей, маслом и грушами.
  4. Добавить соль и перец по вкусу, аккуратно перемешать.

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Суп с чечевицей, грибами и фасолью

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Суп из чечевицы / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Грибы замочите в холодной воде на полчаса.
  2. Замоченную с вечера фасоль отварите до готовности и протрите через сито до пюреобразного состояния.
  3. Отварите отдельно чечевицу и грибы, грибной бульон отставьте.
  4. Лук и морковь мелко порежьте и слегка обжарьте на растительном масле.
  5. Отварные грибы порежьте, соедините с овощами и еще спассеруйте.
  6. В кипящий грибной бульон добавьте фасолевое пюре, чечевицу и зажарку.
  7. Доведите до вкуса и в самом конце положите мелко рубленый чеснок и зелень.

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Котлеты из чечевицы

Котлеты из чечевицы / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Чечевицу залить холодной водой и дать ей набухнуть. Жидкость слить.
  2. В блендер налить полстакана воды, перемолоть вместе лук, размоченную чечевицу, зелень, чеснок.
  3. В полученную смесь добавить стакан хлебных крошек, соль и перец по вкусу. Если получилась жидкая смесь, то дать постоять полчаса. За это время сухие хлебные крошки впитают жидкость.
  4. Жарить на сковороде, как обычные котлеты. Котлеты легко лепятся и отлично держат форму.
  5. Подавать со свежим салатом и йогуртовым соусом с зеленью и чесноком.

Чечевица с грибами

Чечевица с грибами / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Замочить чечевицу на 2-3 часа в холодной воде. Залить 2 чашками воды. Дождаться закипания, убрать пену и уменьшить огонь. Готовить 30 минут.
  2. Грибы помыть и нарезать на тонкие слайсы.
  3. Измельчить чеснок, обжарить на сковороде в течение 30 секунд.
  4. Добавить грибы, готовить 5 минут.
  5. Добавить чечевицу с остатками воды и специями. Готовить еще 5-7 минут под крышкой.
  6. Выключить и добавить зелень.

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Теплый прованский салат с чечевицей

Салат из чечевицы с овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для соуса

Способ приготовления

  1. Луковицу очистить и, не разрезая, воткнуть в нее бутоны гвоздики. Чеснок, не очищая, слегка раздавить тыльной стороной ножа. Морковь помыть, почистить, нарезать мелкими кубиками.
  2. Чечевицу перебрать, промыть, положить в кастрюлю. Добавить чеснок, нашпигованный гвоздикой лук, сельдерей (разрезав его наполовину), лавровый лист, целые веточки петрушки и тимьяна.
  3. Залить литром холодной воды, довести до кипения и варить 15-40 минут в зависимости от сорта чечевицы. За 10 минут до окончания варки всыпать порезанную морковь. С готовой чечевицы слить воду, удалить травы, лук, сельдерей. Чеснок вынуть, но не выбрасывать.
  4. Чеснок очистить от шелухи, положить в емкость для измельчения, добавить горчицу, винный уксус, оливковое масло, соль и черный перец. Измельчить.
  5. У зелени удалить жесткие стебли, листики мелко порубить. Добавить к соусу, перемешать. Полить соусом теплый салат, подавать к столу.

И еще один интересный рецепт супа – вишисуаза – узнаете из видео.

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