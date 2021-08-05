8 способов приготовления чечевицы, о которых вы не догадывались

Чечевица – одна из самых полезных среди бобовых. Она легка в приготовлении и отлично насыщает. Ее можно добавлять в оригинальные салаты, готовить крем-супы, жарить котлеты и пышные лепешки

Чечевица с грибами / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/

Мощный источник белка, к тому же еще и вкусный – так говорят о чечевице. В отличие от других бобовых, чечевица готовится гораздо быстрее, в этом ее удобство. Главное – уметь правильно ее сварить. Ее можно использовать не только в супах и теплых салатах, она может стать фаршем для котлет и даже для рулетов. 8 интересных применений чечевицы найдете ниже. А в этом материале узнаете, как максимально выгодно подготовиться к пикнику.

Рулет из чечевицы

Рулет из чечевицы / Фото: instagram.com/irina_derydin/

Ингредиенты

150 г чечевицы

200 г консервированной фасоли (любой, можно и в томате)

100 г овсяных хлопьев

2 ст. л. семян льна

4 зубчика чеснока

80 г грецких орехов

70 г семян подсолнечника

1 морковь (мелко натертая)

200 г грибов (шампиньоны)

1 луковица

по 2 ст. л. томатной пасты, соевого соуса

по 1 ст. л. горчицы, тимьяна, розмарина

Петрушка, перец и соль – по вкусу

Для глазури

40 г клюквы

1 ч. л. сахара

2 ст. л. кетчупа

Способ приготовления

Лук, чеснок и грибы обжарить, чечевицу сварить до готовности. Хлопья и семена льна измельчить до состояния муки. Чечевицу, фасоль, орехи, семечки несильно измельчить блендером. Добавить остальные ингредиенты, переложить в форму, смазанную растительным маслом, и выпекать при 200 градусах 30 минут. Клюкву и кетчуп смешать, немного пробить блендером и намазать на рулет. Поставить на 15 минут в духовку. Затем украсить розмарином и клюквой. Когда рулет остынет – достать из формы.

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Чечевичные лепешки

Чечевичные лепешки / Фото: instagram.com/perekhrest_uliia/

Ингредиенты

500 г красной чечевицы

500-600 мл воды

1 небольшая луковица

2 средние моркови

3 небольших помидора

зелень, соль, приправы – по вкусу

Способ приготовления

Чечевицу замочить на ночь, хорошо промыть. Добавить воду и пробить блендером до состояния жидкой сметаны. Лук мелко нарубить, морковь натереть на крупной терке. Потушить на сковороде с небольшим количеством воды в течение 10 минут. Остудить. Помидоры мелко нарезать. Соединить овощи и чечевичное тесто, добавить зелень, приправы и соль. Нагреть сковороду без масла, выложить ложкой небольшие лепешки и накрыть крышкой. Жарить на небольшом огне с двух сторон.

Салат из чечевицы с беконом и гренками

Салат с беконом и гренками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 дольки чеснока

1 пучок свежего тимьяна

400 г зеленой чечевицы

125 г микса салатных листьев

1 ст. л. красного винного уксуса

2 ст. л. бальзамического уксуса

8 ломтиков копченого бекона

1/2 батона белого хлеба

Оливковое масло

Черный перец, морская соль

Способ приготовления

Предварительно разогреть духовку и поместить туда две тарелки, чтобы они были теплыми при подаче. Отварить чечевицу до готовности. Дать стечь лишней жидкости. В кастрюле с толстым дном разогреть немного оливкового масла, добавить туда мелко нарубленный чеснок, тимьян и чечевицу. Обжаривать около 2 минут. Помыть и просушить микс-салат. В чечевицу добавить винный уксус, соль и перец. Накрыть крышкой, чтобы она не остыла. Для заправки смешать в баночке с крышкой бальзамический уксус, оливковое масло, соль, перец. Хорошо встряхнуть банку. Бекон нарезать на ломтики, обжарить на сковороде. Выложить на бумажное полотенце, дать впитаться лишнему жиру. В сковороду с жиром от бекона положить нарезанный на крупные кусочки хлеб. Поджарить. Смешать бекон и гренки и поставить в духовку, чтобы они прогрелись. Выложить чечевицу в миску с микс-салатом. Встряхнуть банку с заправкой, вылить ее на горячую сковороду и дать закипеть. Готовить 2 минуты. Вылить заправку с миску с салатом, быстро перемешать. Затем добавить гренки и бекон и снова перемешать.

Салат из чечевицы с грушей

Салат из чечевицы с грушей / Фото: laperla-foto.livejournal.com

Ингредиенты

200 г вареной коричневой чечевицы

2 спелые, но крепкие груши

2-4 веточки петрушки

2 ст. л. лимонного сока

2 ч. л. растительного масла

Свежемолотый черный перец

Морская соль

Способ приготовления

Груши очистить от кожицы и семян, нарезать кубиками, полить лимонным соком. Листья петрушки мелко нарезать. Смешать с вареной чечевицей, маслом и грушами. Добавить соль и перец по вкусу, аккуратно перемешать.

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Суп с чечевицей, грибами и фасолью

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Суп из чечевицы / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Чечевица – 300 г

Фасоль белая – 200 г

Грибы сушеные – 50 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Корень петрушки, сельдерея и пастернака – 50 г

Чеснок – 1 зубчик

Масло растительное – 50 г

Зелень – 2 веточки

Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления

Грибы замочите в холодной воде на полчаса. Замоченную с вечера фасоль отварите до готовности и протрите через сито до пюреобразного состояния. Отварите отдельно чечевицу и грибы, грибной бульон отставьте. Лук и морковь мелко порежьте и слегка обжарьте на растительном масле. Отварные грибы порежьте, соедините с овощами и еще спассеруйте. В кипящий грибной бульон добавьте фасолевое пюре, чечевицу и зажарку. Доведите до вкуса и в самом конце положите мелко рубленый чеснок и зелень.

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Котлеты из чечевицы

Котлеты из чечевицы / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 стакан красной или зеленой чечевицы, предварительно размоченной в воде

1/2 стакана воды

1/2 стакана сухих хлебных крошек

2 нарезанные луковицы

3-4 дольки чеснока

Петрушка

Укроп

Листья сельдерея

Соль, перец

Способ приготовления

Чечевицу залить холодной водой и дать ей набухнуть. Жидкость слить. В блендер налить полстакана воды, перемолоть вместе лук, размоченную чечевицу, зелень, чеснок. В полученную смесь добавить стакан хлебных крошек, соль и перец по вкусу. Если получилась жидкая смесь, то дать постоять полчаса. За это время сухие хлебные крошки впитают жидкость. Жарить на сковороде, как обычные котлеты. Котлеты легко лепятся и отлично держат форму. Подавать со свежим салатом и йогуртовым соусом с зеленью и чесноком.

Чечевица с грибами

Чечевица с грибами / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/

Ингредиенты

1 чашка зеленой чечевицы

6-8 шампиньонов

2 зубчика чеснока

горсть укропа и петрушки

соль и перец – по вкусу

по 1 ч. л. розмарина и кориандра

специи для грибов

Способ приготовления

Замочить чечевицу на 2-3 часа в холодной воде. Залить 2 чашками воды. Дождаться закипания, убрать пену и уменьшить огонь. Готовить 30 минут. Грибы помыть и нарезать на тонкие слайсы. Измельчить чеснок, обжарить на сковороде в течение 30 секунд. Добавить грибы, готовить 5 минут. Добавить чечевицу с остатками воды и специями. Готовить еще 5-7 минут под крышкой. Выключить и добавить зелень.

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Теплый прованский салат с чечевицей

Салат из чечевицы с овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

300 г чечевицы

1 крупная морковь

По 1 средней луковицы и черешка сельдерея

3 зубчика чеснока

3 веточки петрушки

2 веточки тимьяна

4 бутона гвоздики

2 лавровых листа

Для соуса

1 ч. л. горчицы

1 ст. л. винного уксуса

4 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. соли

Свежемолотый черный перец

По 2 веточки базилика, петрушки и тархуна

Способ приготовления

Луковицу очистить и, не разрезая, воткнуть в нее бутоны гвоздики. Чеснок, не очищая, слегка раздавить тыльной стороной ножа. Морковь помыть, почистить, нарезать мелкими кубиками. Чечевицу перебрать, промыть, положить в кастрюлю. Добавить чеснок, нашпигованный гвоздикой лук, сельдерей (разрезав его наполовину), лавровый лист, целые веточки петрушки и тимьяна. Залить литром холодной воды, довести до кипения и варить 15-40 минут в зависимости от сорта чечевицы. За 10 минут до окончания варки всыпать порезанную морковь. С готовой чечевицы слить воду, удалить травы, лук, сельдерей. Чеснок вынуть, но не выбрасывать. Чеснок очистить от шелухи, положить в емкость для измельчения, добавить горчицу, винный уксус, оливковое масло, соль и черный перец. Измельчить. У зелени удалить жесткие стебли, листики мелко порубить. Добавить к соусу, перемешать. Полить соусом теплый салат, подавать к столу.

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