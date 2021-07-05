7 ситних і несолодких страв з літніми сезонними фруктами

Персики, яблука і груші – це не тільки випічка і варення, ці фрукти можуть ідеально підкреслити смак свинини або курки. Вони стануть головним інгредієнтом для салатів, в яких є сир або хамон

Салат з персиком і сиром / Фото: freepik.com Треба перестати дивитися на фрукти виключно як на десерт. Наприклад, персик ідеально підкреслює смак сиру халумі і ніжну смажену грушу, ну й класичний дует – сир із пліснявою і груша – забезпечить вишуканий салат. Отже, нижче 7 рецептів, які можна приготувати до вечері для всієї родини. А як провести це літо гідно та з враженнями – дізнаєтеся з нашого календаря лайфхаків. Салат з персиком і халумі Салат з персиком і халумі / Фото: instagram.com/lana.thms_food/ Інгредієнти: Листя салату, червона цибуля і помідори чері – за смаком

Персик – 2 шт.

Огірок – 1 шт.

Сир хулумі – 150 г Для заправки: Малинове варення – 2 ч. л.

Винний оцет – 2 ч. л.

Оливкова олія – 2 ст. л. Спосіб приготування: Для соусу змішати всі інгредієнти до однорідності, Нарізати томати навпіл, огірки – кільцями, персики – на дольки, цибулю – дрібно. На сухій сковороді обсмажити персик по хвилині з кожного боку. На цю ж сковороду на оливковій олії обсмажити сир з обох боків по хвилині. Зібрати салат, прикрасити за смаком. Читайте також: Гід по халумі – 4 поради з приготування найжаростійкішого сиру і рецепт Салат з персиків, хамону та моцарели Салат з персиками та хамоном / Фото: Depositphotos Інгредієнти: 50 г руколи

2 солодких персики

6-8 шматочків хамону

250 г моцарели

Сік з 1/2 лимона

Бальзамічний крем

Оливкова олія

Сіль і перець Спосіб приготування: Рукколу помийте і обсушіть. Персики помийте і розріжте на 8 частин. Моцарелу наріжте скибочками. Перемішайте персики з лимоном, оливковою олією, сіллю і перцем. Викладіть рукколу на чотири тарілки. Зверху викладіть хамон, персики і сир. Збризніть бальзамічним оцтом. Свинина з яблуками і гірчицею Медальйони з яблуками / Фото: Depositphotos Інгредієнти: 600 г свинячої вирізки

2-3 кисло-солодких яблука

Трохи бульйону або води

1 ст. л. гірчиці

1 ст. л. сметани або вершків (за бажанням)

Зелень (петрушка або кервель)

Олія

Сіль, перець Спосіб приготування: Свинину нарізати товстими шматочками, злегка відбити, щоб вийшли рівні медальйони. Яблука очистити, видалити серцевину, нарізати тонкими скибочками. У сковороді розігріти олію. Обсмажити м'ясо практично до повної готовності і перекласти на тарілку. Влити трохи бульйону (близько 1/2 склянки), дати трохи випаруватися. Додати гірчицю, перемішати. Слідом додати яблука і дати їм протушкуватися декілька хвилин. Повернути в сковороду м'ясо, довести до повної готовності. За бажанням додати в соус сметану. Посолити і поперчити. Посипати зеленню і подавати. Читайте також: Як приготувати свинину смачно і щоб нічого не зіпсувати Грушевий тарт з горіхами і сиром Тарт з грушами і сиром / Фото: freepik.com Інгредієнти: Для тіста: Вони не бачилися місяць! Як футболістів збірної України зустрічають вдома їхні діти 190 г волоських горіхів

100 г борошна

60 г вершкового масла

Сіль – щіпка Для начинки: 2 великих стиглих груші

150 г сиру з блакитною пліснявою

2 ст. л. сметани

Жменя волоських горіхів

Сіль, перець – за смаком Спосіб приготування: Викласти в блендер горіхи для тіста і подрібнити їх. Потім додати борошно, сіль і нарізане кубиками вершкове масло. Все ретельно збити до отримання однорідної маси. Отримане тісто накрити харчовою плівкою і прибрати в холодильник на годину. Викласти отримане тісто в форму для випічки, ретельно розрівнюючи його і формуючи краї. Прибрати форму з тістом в морозильну камеру на 30 хвилин. Далі розподілити на тісто сметану і сир, нарізаний невеликими кубиками. Грушу розрізати навпіл, видалити серцевину і нарізати м'якоть скибочками. Викласти скибочки груші на пиріг. Посолити і поперчити. Випікати пиріг в попередньо розігрітій до 190 градусів духовці 12-15 хвилин. Потім посипати волоськими горіхами і готувати ще 5-7 хвилин. Рулет з курячого фаршу з яблуками Курячий рулет з яблуками / Фото: Depositphotos Інгредієнти: 450 г фаршу з курячих стегенець

4 яблука Голден

1 ріпчаста цибуля

1 велике яйце

1 скибочка білого хліба

1/4 склянки молока

1/2 пучка петрушки

1,5 ч. л. насіння фенхелю

1 ст. л. олії

1/4 склянки яблучного джему

1 ст. л. діжонської гірчиці із зернами

Сіль, перець – за смаком Спосіб приготування: Цибулю очистіть і дрібно наріжте. Петрушку порубати. Яйце збийте. Розігрійте духовку до 230 градусів. У комбайні подрібніть хліб, викладіть у чашу, залийте молоком. Вимийте яблука. Розріжте 1 яблуко навпіл і натріть одну половинку на крупній тертці. Решту яблука і половинку наріжте на часточки, видаливши серцевину. У чашу з хлібом додайте курячий фарш, цибулю, терте яблуко, яйце, петрушку, 1/2 ч. л. насіння фенхелю, сіль і перець за смаком. Ретельно перемішайте руками. Розділіть фарш на 4 частини, сформуйте овальні рулетики, викладіть на деко на великій відстані одне від одного. Або зробіть один великий рулет, тільки пам'ятайте, що його потрібно буде готувати довше. Змішайте часточки яблук, 1 ч. л. насіння фенхелю, викладіть на деко навколо рулетів. Поставте деко в духовку, запікайте 10 хвилин. Змішайте яблучний джем з гірчицею. Вийміть деко з духовки і змастіть м'ясні рулетики цієї глазур'ю. Запікайте ще 10-15 хвилин до утворення рум'яної скоринки. Читайте також: 3 м'ясних і ситних рулети – рецепти різних країн Грушевий салат із селерою і сиром / Фото: Pixabay Інгредієнти: 4 стебла селери

2 груші

1/2 склянки смажених волоських горіхів, подрібнених

75 г блакитного сиру

6 листя латуку Для заправки: 2 ст. л меду

2 ст. л. яблучного оцту

Сіль – за смаком

Мелений чорний перець – за смаком Спосіб приготування: Розріжте стебла селери уздовж навпіл і перекладіть в миску з крижаною водою. Залиште на 15 хвилин, просушіть і наріжте. Груші за бажанням очистіть. Видаліть серцевину, наріжте кубиками або часточками. Викладіть груші, селеру, горіхи і шматочки блакитного сиру на салатне листя. У мисці змішайте яблучний оцет, мед, трохи солі і перцю. Оцет можна замінити столовою ложкою лимонного соку. Полийте салат з грушею заправкою і подавайте. Читайте також: 10 м'ясних салатів, після яких ви не будете голодними Шашлички з курки на шпажках з персиками / Фото: Depositphotos Інгредієнти: 4 курячих стегна

1 невелика бляшанка консервованих персиків

1,5 ст. л. цитрусового мармеладу (наприклад, мандариновий і апельсиновий мармелад у співвідношенні 1:1)

Оливкова олія

Чорний перець

Сіль Спосіб приготування: Помийте і обсушіть курячі стегна. Відокремте м'ясо від кістки. З'єднайте в великій мисці курячі стегна, персики разом із сиропом з бляшанки, 1,5 ст. л. цитрусового мармеладу, оливкову олію, чорний перець і сіль. Ретельно перемішайте всі інгредієнти і дайте м'ясу замаринувати впродовж 2-3 годин. Замочіть у воді дерев'яні палички для шашличків – так вони не пригорять. Нанизуйте шматочки курки і персиків на дерев'яні палички і запікайте за температури 180 градусів 35-40 хвилин. У цьому відео знайдете рецепт кіша з чорницею і мигдалем. Тут зібрані 3 рецепти смачних і швидких вечерь.