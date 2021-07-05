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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

7 ситних і несолодких страв з літніми сезонними фруктами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 липня, 13:05
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Персики, яблука і груші – це не тільки випічка і варення, ці фрукти можуть ідеально підкреслити смак свинини або курки. Вони стануть головним інгредієнтом для салатів, в яких є сир або хамон
Салат з персиком і сиром
Салат з персиком і сиром / Фото: freepik.com

Треба перестати дивитися на фрукти виключно як на десерт. Наприклад, персик ідеально підкреслює смак сиру халумі і ніжну смажену грушу, ну й класичний дует – сир із пліснявою і груша – забезпечить вишуканий салат. Отже, нижче 7 рецептів, які можна приготувати до вечері для всієї родини. А як провести це літо гідно та з враженнями – дізнаєтеся з нашого календаря лайфхаків.

Салат з персиком і халумі

Салат з персиком і халумі
Салат з персиком і халумі / Фото: instagram.com/lana.thms_food/

Інгредієнти:

  • Листя салату, червона цибуля і помідори чері – за смаком
  • Персик – 2 шт.
  • Огірок – 1 шт.
  • Сир хулумі – 150 г

Для заправки:

  • Малинове варення – 2 ч. л.
  • Винний оцет – 2 ч. л.
  • Оливкова олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Для соусу змішати всі інгредієнти до однорідності,
  2. Нарізати томати навпіл, огірки – кільцями, персики – на дольки, цибулю – дрібно.
  3. На сухій сковороді обсмажити персик по хвилині з кожного боку.
  4. На цю ж сковороду на оливковій олії обсмажити сир з обох боків по хвилині. Зібрати салат, прикрасити за смаком.

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Салат з персиків, хамону та моцарели

Салат з персиками та хамоном
Салат з персиками та хамоном / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 50 г руколи
  • 2 солодких персики
  • 6-8 шматочків хамону
  • 250 г моцарели
  • Сік з 1/2 лимона
  • Бальзамічний крем
  • Оливкова олія
  • Сіль і перець

Спосіб приготування:

  1. Рукколу помийте і обсушіть.
  2. Персики помийте і розріжте на 8 частин.
  3. Моцарелу наріжте скибочками.
  4. Перемішайте персики з лимоном, оливковою олією, сіллю і перцем.
  5. Викладіть рукколу на чотири тарілки. Зверху викладіть хамон, персики і сир. Збризніть бальзамічним оцтом.

Свинина з яблуками і гірчицею

Медальйони з яблуками
Медальйони з яблуками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 600 г свинячої вирізки
  • 2-3 кисло-солодких яблука
  • Трохи бульйону або води
  • 1 ст. л. гірчиці
  • 1 ст. л. сметани або вершків (за бажанням)
  • Зелень (петрушка або кервель)
  • Олія
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Свинину нарізати товстими шматочками, злегка відбити, щоб вийшли рівні медальйони.
  2. Яблука очистити, видалити серцевину, нарізати тонкими скибочками.
  3. У сковороді розігріти олію. Обсмажити м'ясо практично до повної готовності і перекласти на тарілку.
  4. Влити трохи бульйону (близько 1/2 склянки), дати трохи випаруватися. Додати гірчицю, перемішати. Слідом додати яблука і дати їм протушкуватися декілька хвилин.
  5. Повернути в сковороду м'ясо, довести до повної готовності.
  6. За бажанням додати в соус сметану. Посолити і поперчити. Посипати зеленню і подавати.

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Грушевий тарт з горіхами і сиром

Тарт з грушами і сиром
Тарт з грушами і сиром / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 190 г волоських горіхів
  • 100 г борошна
  • 60 г вершкового масла
  • Сіль – щіпка

Для начинки:

  • 2 великих стиглих груші
  • 150 г сиру з блакитною пліснявою
  • 2 ст. л. сметани
  • Жменя волоських горіхів
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Викласти в блендер горіхи для тіста і подрібнити їх. Потім додати борошно, сіль і нарізане кубиками вершкове масло. Все ретельно збити до отримання однорідної маси.
  2. Отримане тісто накрити харчовою плівкою і прибрати в холодильник на годину.
  3. Викласти отримане тісто в форму для випічки, ретельно розрівнюючи його і формуючи краї. Прибрати форму з тістом в морозильну камеру на 30 хвилин.
  4. Далі розподілити на тісто сметану і сир, нарізаний невеликими кубиками.
  5. Грушу розрізати навпіл, видалити серцевину і нарізати м'якоть скибочками. Викласти скибочки груші на пиріг. Посолити і поперчити.
  6. Випікати пиріг в попередньо розігрітій до 190 градусів духовці 12-15 хвилин. Потім посипати волоськими горіхами і готувати ще 5-7 хвилин.

Рулет з курячого фаршу з яблуками

Курячий рулет з яблуками
Курячий рулет з яблуками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 450 г фаршу з курячих стегенець
  • 4 яблука Голден
  • 1 ріпчаста цибуля
  • 1 велике яйце
  • 1 скибочка білого хліба
  • 1/4 склянки молока
  • 1/2 пучка петрушки
  • 1,5 ч. л. насіння фенхелю
  • 1 ст. л. олії
  • 1/4 склянки яблучного джему
  • 1 ст. л. діжонської гірчиці із зернами
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Цибулю очистіть і дрібно наріжте. Петрушку порубати. Яйце збийте.
  2. Розігрійте духовку до 230 градусів. У комбайні подрібніть хліб, викладіть у чашу, залийте молоком.
  3. Вимийте яблука. Розріжте 1 яблуко навпіл і натріть одну половинку на крупній тертці. Решту яблука і половинку наріжте на часточки, видаливши серцевину.
  4. У чашу з хлібом додайте курячий фарш, цибулю, терте яблуко, яйце, петрушку, 1/2 ч. л. насіння фенхелю, сіль і перець за смаком. Ретельно перемішайте руками.
  5. Розділіть фарш на 4 частини, сформуйте овальні рулетики, викладіть на деко на великій відстані одне від одного. Або зробіть один великий рулет, тільки пам'ятайте, що його потрібно буде готувати довше.
  6. Змішайте часточки яблук, 1 ч. л. насіння фенхелю, викладіть на деко навколо рулетів.
  7. Поставте деко в духовку, запікайте 10 хвилин.
  8. Змішайте яблучний джем з гірчицею. Вийміть деко з духовки і змастіть м'ясні рулетики цієї глазур'ю. Запікайте ще 10-15 хвилин до утворення рум'яної скоринки.

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Грушевий салат із селерою і сиром

/ Фото: Pixabay

Інгредієнти:

  • 4 стебла селери
  • 2 груші
  • 1/2 склянки смажених волоських горіхів, подрібнених
  • 75 г блакитного сиру
  • 6 листя латуку

Для заправки:

  • 2 ст. л меду
  • 2 ст. л. яблучного оцту
  • Сіль – за смаком
  • Мелений чорний перець – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Розріжте стебла селери уздовж навпіл і перекладіть в миску з крижаною водою. Залиште на 15 хвилин, просушіть і наріжте.
  2. Груші за бажанням очистіть. Видаліть серцевину, наріжте кубиками або часточками.
  3. Викладіть груші, селеру, горіхи і шматочки блакитного сиру на салатне листя.
  4. У мисці змішайте яблучний оцет, мед, трохи солі і перцю. Оцет можна замінити столовою ложкою лимонного соку.
  5. Полийте салат з грушею заправкою і подавайте.

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Шашлички з курки на шпажках з персиками

/ Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 4 курячих стегна
  • 1 невелика бляшанка консервованих персиків
  • 1,5 ст. л. цитрусового мармеладу (наприклад, мандариновий і апельсиновий мармелад у співвідношенні 1:1)
  • Оливкова олія
  • Чорний перець
  • Сіль

Спосіб приготування:

  1. Помийте і обсушіть курячі стегна. Відокремте м'ясо від кістки.
  2. З'єднайте в великій мисці курячі стегна, персики разом із сиропом з бляшанки, 1,5 ст. л. цитрусового мармеладу, оливкову олію, чорний перець і сіль. Ретельно перемішайте всі інгредієнти і дайте м'ясу замаринувати впродовж 2-3 годин.
  3. Замочіть у воді дерев'яні палички для шашличків – так вони не пригорять.
  4. Нанизуйте шматочки курки і персиків на дерев'яні палички і запікайте за температури 180 градусів 35-40 хвилин.

У цьому відео знайдете рецепт кіша з чорницею і мигдалем.

Тут зібрані 3 рецепти смачних і швидких вечерь.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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