7 ситних і несолодких страв з літніми сезонними фруктами

Треба перестати дивитися на фрукти виключно як на десерт. Наприклад, персик ідеально підкреслює смак сиру халумі і ніжну смажену грушу, ну й класичний дует – сир із пліснявою і груша – забезпечить вишуканий салат. Отже, нижче 7 рецептів, які можна приготувати до вечері для всієї родини. А як провести це літо гідно та з враженнями – дізнаєтеся з нашого календаря лайфхаків.
Салат з персиком і халумі
Інгредієнти:
- Листя салату, червона цибуля і помідори чері – за смаком
- Персик – 2 шт.
- Огірок – 1 шт.
- Сир хулумі – 150 г
Для заправки:
- Малинове варення – 2 ч. л.
- Винний оцет – 2 ч. л.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Для соусу змішати всі інгредієнти до однорідності,
- Нарізати томати навпіл, огірки – кільцями, персики – на дольки, цибулю – дрібно.
- На сухій сковороді обсмажити персик по хвилині з кожного боку.
- На цю ж сковороду на оливковій олії обсмажити сир з обох боків по хвилині. Зібрати салат, прикрасити за смаком.
Салат з персиків, хамону та моцарели
Інгредієнти:
- 50 г руколи
- 2 солодких персики
- 6-8 шматочків хамону
- 250 г моцарели
- Сік з 1/2 лимона
- Бальзамічний крем
- Оливкова олія
- Сіль і перець
Спосіб приготування:
- Рукколу помийте і обсушіть.
- Персики помийте і розріжте на 8 частин.
- Моцарелу наріжте скибочками.
- Перемішайте персики з лимоном, оливковою олією, сіллю і перцем.
- Викладіть рукколу на чотири тарілки. Зверху викладіть хамон, персики і сир. Збризніть бальзамічним оцтом.
Свинина з яблуками і гірчицею
Інгредієнти:
- 600 г свинячої вирізки
- 2-3 кисло-солодких яблука
- Трохи бульйону або води
- 1 ст. л. гірчиці
- 1 ст. л. сметани або вершків (за бажанням)
- Зелень (петрушка або кервель)
- Олія
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Свинину нарізати товстими шматочками, злегка відбити, щоб вийшли рівні медальйони.
- Яблука очистити, видалити серцевину, нарізати тонкими скибочками.
- У сковороді розігріти олію. Обсмажити м'ясо практично до повної готовності і перекласти на тарілку.
- Влити трохи бульйону (близько 1/2 склянки), дати трохи випаруватися. Додати гірчицю, перемішати. Слідом додати яблука і дати їм протушкуватися декілька хвилин.
- Повернути в сковороду м'ясо, довести до повної готовності.
- За бажанням додати в соус сметану. Посолити і поперчити. Посипати зеленню і подавати.
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Грушевий тарт з горіхами і сиром
Інгредієнти:
Для тіста:
- 190 г волоських горіхів
- 100 г борошна
- 60 г вершкового масла
- Сіль – щіпка
Для начинки:
- 2 великих стиглих груші
- 150 г сиру з блакитною пліснявою
- 2 ст. л. сметани
- Жменя волоських горіхів
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Викласти в блендер горіхи для тіста і подрібнити їх. Потім додати борошно, сіль і нарізане кубиками вершкове масло. Все ретельно збити до отримання однорідної маси.
- Отримане тісто накрити харчовою плівкою і прибрати в холодильник на годину.
- Викласти отримане тісто в форму для випічки, ретельно розрівнюючи його і формуючи краї. Прибрати форму з тістом в морозильну камеру на 30 хвилин.
- Далі розподілити на тісто сметану і сир, нарізаний невеликими кубиками.
- Грушу розрізати навпіл, видалити серцевину і нарізати м'якоть скибочками. Викласти скибочки груші на пиріг. Посолити і поперчити.
- Випікати пиріг в попередньо розігрітій до 190 градусів духовці 12-15 хвилин. Потім посипати волоськими горіхами і готувати ще 5-7 хвилин.
Рулет з курячого фаршу з яблуками
Інгредієнти:
- 450 г фаршу з курячих стегенець
- 4 яблука Голден
- 1 ріпчаста цибуля
- 1 велике яйце
- 1 скибочка білого хліба
- 1/4 склянки молока
- 1/2 пучка петрушки
- 1,5 ч. л. насіння фенхелю
- 1 ст. л. олії
- 1/4 склянки яблучного джему
- 1 ст. л. діжонської гірчиці із зернами
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Цибулю очистіть і дрібно наріжте. Петрушку порубати. Яйце збийте.
- Розігрійте духовку до 230 градусів. У комбайні подрібніть хліб, викладіть у чашу, залийте молоком.
- Вимийте яблука. Розріжте 1 яблуко навпіл і натріть одну половинку на крупній тертці. Решту яблука і половинку наріжте на часточки, видаливши серцевину.
- У чашу з хлібом додайте курячий фарш, цибулю, терте яблуко, яйце, петрушку, 1/2 ч. л. насіння фенхелю, сіль і перець за смаком. Ретельно перемішайте руками.
- Розділіть фарш на 4 частини, сформуйте овальні рулетики, викладіть на деко на великій відстані одне від одного. Або зробіть один великий рулет, тільки пам'ятайте, що його потрібно буде готувати довше.
- Змішайте часточки яблук, 1 ч. л. насіння фенхелю, викладіть на деко навколо рулетів.
- Поставте деко в духовку, запікайте 10 хвилин.
- Змішайте яблучний джем з гірчицею. Вийміть деко з духовки і змастіть м'ясні рулетики цієї глазур'ю. Запікайте ще 10-15 хвилин до утворення рум'яної скоринки.
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Грушевий салат із селерою і сиром
Інгредієнти:
- 4 стебла селери
- 2 груші
- 1/2 склянки смажених волоських горіхів, подрібнених
- 75 г блакитного сиру
- 6 листя латуку
Для заправки:
- 2 ст. л меду
- 2 ст. л. яблучного оцту
- Сіль – за смаком
- Мелений чорний перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Розріжте стебла селери уздовж навпіл і перекладіть в миску з крижаною водою. Залиште на 15 хвилин, просушіть і наріжте.
- Груші за бажанням очистіть. Видаліть серцевину, наріжте кубиками або часточками.
- Викладіть груші, селеру, горіхи і шматочки блакитного сиру на салатне листя.
- У мисці змішайте яблучний оцет, мед, трохи солі і перцю. Оцет можна замінити столовою ложкою лимонного соку.
- Полийте салат з грушею заправкою і подавайте.
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Шашлички з курки на шпажках з персиками
Інгредієнти:
- 4 курячих стегна
- 1 невелика бляшанка консервованих персиків
- 1,5 ст. л. цитрусового мармеладу (наприклад, мандариновий і апельсиновий мармелад у співвідношенні 1:1)
- Оливкова олія
- Чорний перець
- Сіль
Спосіб приготування:
- Помийте і обсушіть курячі стегна. Відокремте м'ясо від кістки.
- З'єднайте в великій мисці курячі стегна, персики разом із сиропом з бляшанки, 1,5 ст. л. цитрусового мармеладу, оливкову олію, чорний перець і сіль. Ретельно перемішайте всі інгредієнти і дайте м'ясу замаринувати впродовж 2-3 годин.
- Замочіть у воді дерев'яні палички для шашличків – так вони не пригорять.
- Нанизуйте шматочки курки і персиків на дерев'яні палички і запікайте за температури 180 градусів 35-40 хвилин.
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