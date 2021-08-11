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8 домашніх паштетів, які подарують свято

Ірина Маслова
11 серпня, 13:00
Насамперед – свято смаку. Паштетом з курки, печінки, грибів або яєць можна прикрасити скибочки вашого улюбленого хліба, його можна їсти з овочами. Це може стати прекрасною закускою і перекусом

Рецепти домашніх паштетів / Фото: Depositphotos

Цікаво, що перший у світі паштет був приготований у Страсбурзі. Тоді це був паштет з гусячої печінки. А коли він потрапив на стіл до Людовика XVI, то набув поширення не тільки по всій Франції, а й Європі. Спочатку паштет запікали в тісті і змащували смальцем – так він довго зберігався і його можна було брати в довгу дорогу. Тепер паштет потрібно брати і готувати. Це чудовий перекус і закуска для пікніка. Щоб вигідно закупитися для відпочинку на природі, ознайомтеся з цим матеріалом.

Швидкий курячий паштет

Паштет з вареної курки з горіхами і вершковим сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 300 г відвареного філе курячих стегенець
  • 125 г вершкового сиру
  • 1 очищений зубчик часнику
  • 1 жменя волоських горіхів
  • Кілька гілочок естрагону або іншої зелені
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. У блендер відправити курку, вершковий сир, зубчик часнику, пропущений через прес, сіль і перець. Збити до отримання однорідної маси.
  2. Якщо паштет здасться вам занадто щільним, можна розбавити його бульйоном, вершками або натуральним йогуртом.
  3. Наприкінці паштет додати подрібнені волоські горіхи і дрібно порубаний естрагон. Знову все збити.
  4. Подавати швидкий курячий паштет з підсмаженим хлібом.

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Печінковий паштет з журавлиною і мигдалем

Паштет з журавлиною і горіхами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 500 г курячої печінки
  • 1 велика цибулина
  • 1/2 склянки вершків
  • 1 яйце
  • Жменя сушеної журавлини
  • 2 ст. л. мигдальних пластівців або крупно порубаного мигдалю
  • 1 зубчик часнику
  • Сіль, перець – за смаком
  • Майоран – за смаком
  • Базилік – за смаком

Спосіб приготування

  1. Печінку помити, очистити від плівок і жиру.
  2. Розрізати на шматочки і злегка обсмажити, залишивши серединку рожевою.
  3. Цибулю порізати дрібними кубиками, пасерувати до напівпрозорості.
  4. Печінку порізати кубиками, змішати з цибулею, додати решту інгредієнтів, добре перемішати.
  5. Викласти паштет в форму для запікання. Випікати впродовж години за температури 200 градусів.
  6. Перед подачею закуску остудити.

Паштет з копченої скумбрії

Паштет зі скумбрії / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Риба скумбрія копчена – 250 г
  • Сир вершковий – 200 г
  • Лимон (сік) – 1 ч. л.
  • Лимон (цедра) – 1 ст. л.
  • Хрін – 1 ст. л.
  • Зелень рубана – 2 ст. л.
  • Хліб – для подачі

Спосіб приготування

  1. Скумбрію очистіть, видаліть кістки, наріжте, складіть в чашу блендера.
  2. Додайте вершковий сир, лимонний сік, цедру, хрін, подрібніть.
  3. Посипте нашаткованою зеленню, подавайте з багетом.

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Паштет з печінки індички

Паштет з індички / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • Печінка індички – 500 г
  • Цибуля ріпчаста – 2-3 шт.
  • Морква – 4 шт.
  • Вершкове масло – 200 г
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

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  1. Відварити печінка, причому злити воду двічі після закипання, а після третього закипання залишити доваритися в цій же воді до готовності.
  2. Протушкувати тим часом овочі: нарізану цибулю і натерту моркву. Тушкувати довго, близько двох годин, у сотейнику або на сковороді в олії та на маленькому вогні.
  3. Остудити готові печінку і овочі, перемішати і перекрутити на м'ясорубці двічі, на другий раз додавши м'яке вершкове масло.
  4. Розкласти паштет по формах, дати застигнути.

Пісний паштет з нуту

Паштет з нуту з насінням / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 склянка гороху нуту
  • 1 склянка насіння соняшнику
  • 1/3 склянки соняшникової або оливкової олії
  • 5 ст. л. подрібненої петрушки
  • 4 ст. л. лимонного соку
  • 1,5 ч. л. меленої солодкої паприки
  • 1,5 ч. л. меду
  • 1 ч. л. солі

Спосіб приготування

  1. Залити нут великою кількістю холодної води на 10-12 годин. Злити рідину, залити свіжою водою і відварити до готовності.
  2. Соняшникове насіння обсмажити на сухій сковороді, потім подрібнити в кавомолці.
  3. У чашу блендера викласти горох нут, додати паприку, мед і сіль, пасту з насіння і зелень. Влити лимонний сік і олію. Подрібнити все до однорідності.
  4. Викласти готовий паштет в банку з кришкою і зберігати в холодильнику.

Яєчний паштет з горіхами і цибулею

Яєчний паштет / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 3 цибулини
  • 4 варені яйця
  • 100 г волоських горіхів
  • 5 зубчиків молодого часнику
  • 20 г вершкового масла
  • Дрібка солі
  • Петрушка

Спосіб приготування

  1. Цибулю наріжте і обсмажте на олії.
  2. Змішайте нарізані яйця і смажену цибулю з волоськими горіхами і часником.
  3. Додайте м'яке вершкове масло, сіль і зелень.
  4. Перебити все в блендері до отримання однорідної маси.

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Грибний паштет

Паштет з грибами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 700 г печериць
  • 2 цибулини
  • 100 мл олії
  • 50 г вершкового масла
  • 200 мл вершків жирністю 33%
  • 200 г білого хліба
  • 100 мл молока
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Печериці та цибулю нарізати кубиками.
  2. Скласти у велику сковороду і обсмажити на олії до напівготовності. Додати вершкове масло, посолити і поперчити, ретельно перемішати.
  3. Влити вершки. Томити доти, доки не випарується вся рідина.
  4. Залити хліб молоком і залишити на кілька хвилин.
  5. Покласти гриби з цибулею і розмочений хліб в блендер і зробити пюре.
  6. Викласти паштет у скляну банку і як слід охолодити.

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Паштет з курячої печінки з яблуком

Паштет з печінки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 кг курячої печінки
  • 4-5 зубчиків часнику
  • 1 велика цибулина
  • 1 кисле яблуко
  • 50 мл віскі
  • 1 ст. л. сушеного майорану
  • Мускатний горіх
  • Олія
  • Вершкове масло – для запечатування
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Печінку промийте та висушіть. Яблуко очистіть, видаливши серцевину, наріжте невеликими кубиками. Цибулю і часник очистіть і наріжте.
  2. У сковороді розігрійте олію. Обсмажте цибулю і часник, слідом додайте печінку і яблуко. Обсмажуйте ще кілька хвилин; печінка має бути без крові, але ще не повністю готова.
  3. Полийте віскі, акуратно підпаліть. Дати прогоріти. Приправте майораном, мускатним горіхом, сіллю і перцем.
  4. Подрібніть вміст сковороди в блендері. Розкладіть по банках, залийте розтопленим вершковим маслом і приберіть у холодильник.
  5. Готовий паштет подавайте з підсушеними скибочками багета і брусничним варенням.

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