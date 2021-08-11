8 домашніх паштетів, які подарують свято

Рецепти домашніх паштетів / Фото: Depositphotos
Цікаво, що перший у світі паштет був приготований у Страсбурзі. Тоді це був паштет з гусячої печінки. А коли він потрапив на стіл до Людовика XVI, то набув поширення не тільки по всій Франції, а й Європі. Спочатку паштет запікали в тісті і змащували смальцем – так він довго зберігався і його можна було брати в довгу дорогу. Тепер паштет потрібно брати і готувати. Це чудовий перекус і закуска для пікніка. Щоб вигідно закупитися для відпочинку на природі, ознайомтеся з цим матеріалом.
Швидкий курячий паштет
Інгредієнти
- 300 г відвареного філе курячих стегенець
- 125 г вершкового сиру
- 1 очищений зубчик часнику
- 1 жменя волоських горіхів
- Кілька гілочок естрагону або іншої зелені
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- У блендер відправити курку, вершковий сир, зубчик часнику, пропущений через прес, сіль і перець. Збити до отримання однорідної маси.
- Якщо паштет здасться вам занадто щільним, можна розбавити його бульйоном, вершками або натуральним йогуртом.
- Наприкінці паштет додати подрібнені волоські горіхи і дрібно порубаний естрагон. Знову все збити.
- Подавати швидкий курячий паштет з підсмаженим хлібом.
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Печінковий паштет з журавлиною і мигдалем
Інгредієнти
- 500 г курячої печінки
- 1 велика цибулина
- 1/2 склянки вершків
- 1 яйце
- Жменя сушеної журавлини
- 2 ст. л. мигдальних пластівців або крупно порубаного мигдалю
- 1 зубчик часнику
- Сіль, перець – за смаком
- Майоран – за смаком
- Базилік – за смаком
Спосіб приготування
- Печінку помити, очистити від плівок і жиру.
- Розрізати на шматочки і злегка обсмажити, залишивши серединку рожевою.
- Цибулю порізати дрібними кубиками, пасерувати до напівпрозорості.
- Печінку порізати кубиками, змішати з цибулею, додати решту інгредієнтів, добре перемішати.
- Викласти паштет в форму для запікання. Випікати впродовж години за температури 200 градусів.
- Перед подачею закуску остудити.
Паштет з копченої скумбрії
Інгредієнти
- Риба скумбрія копчена – 250 г
- Сир вершковий – 200 г
- Лимон (сік) – 1 ч. л.
- Лимон (цедра) – 1 ст. л.
- Хрін – 1 ст. л.
- Зелень рубана – 2 ст. л.
- Хліб – для подачі
Спосіб приготування
- Скумбрію очистіть, видаліть кістки, наріжте, складіть в чашу блендера.
- Додайте вершковий сир, лимонний сік, цедру, хрін, подрібніть.
- Посипте нашаткованою зеленню, подавайте з багетом.
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Паштет з печінки індички
Інгредієнти
- Печінка індички – 500 г
- Цибуля ріпчаста – 2-3 шт.
- Морква – 4 шт.
- Вершкове масло – 200 г
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Відварити печінка, причому злити воду двічі після закипання, а після третього закипання залишити доваритися в цій же воді до готовності.
- Протушкувати тим часом овочі: нарізану цибулю і натерту моркву. Тушкувати довго, близько двох годин, у сотейнику або на сковороді в олії та на маленькому вогні.
- Остудити готові печінку і овочі, перемішати і перекрутити на м'ясорубці двічі, на другий раз додавши м'яке вершкове масло.
- Розкласти паштет по формах, дати застигнути.
Пісний паштет з нуту
Інгредієнти
- 1 склянка гороху нуту
- 1 склянка насіння соняшнику
- 1/3 склянки соняшникової або оливкової олії
- 5 ст. л. подрібненої петрушки
- 4 ст. л. лимонного соку
- 1,5 ч. л. меленої солодкої паприки
- 1,5 ч. л. меду
- 1 ч. л. солі
Спосіб приготування
- Залити нут великою кількістю холодної води на 10-12 годин. Злити рідину, залити свіжою водою і відварити до готовності.
- Соняшникове насіння обсмажити на сухій сковороді, потім подрібнити в кавомолці.
- У чашу блендера викласти горох нут, додати паприку, мед і сіль, пасту з насіння і зелень. Влити лимонний сік і олію. Подрібнити все до однорідності.
- Викласти готовий паштет в банку з кришкою і зберігати в холодильнику.
Яєчний паштет з горіхами і цибулею
Інгредієнти
- 3 цибулини
- 4 варені яйця
- 100 г волоських горіхів
- 5 зубчиків молодого часнику
- 20 г вершкового масла
- Дрібка солі
- Петрушка
Спосіб приготування
- Цибулю наріжте і обсмажте на олії.
- Змішайте нарізані яйця і смажену цибулю з волоськими горіхами і часником.
- Додайте м'яке вершкове масло, сіль і зелень.
- Перебити все в блендері до отримання однорідної маси.
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Грибний паштет
Інгредієнти
- 700 г печериць
- 2 цибулини
- 100 мл олії
- 50 г вершкового масла
- 200 мл вершків жирністю 33%
- 200 г білого хліба
- 100 мл молока
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Печериці та цибулю нарізати кубиками.
- Скласти у велику сковороду і обсмажити на олії до напівготовності. Додати вершкове масло, посолити і поперчити, ретельно перемішати.
- Влити вершки. Томити доти, доки не випарується вся рідина.
- Залити хліб молоком і залишити на кілька хвилин.
- Покласти гриби з цибулею і розмочений хліб в блендер і зробити пюре.
- Викласти паштет у скляну банку і як слід охолодити.
Паштет з курячої печінки з яблуком
Інгредієнти
- 1 кг курячої печінки
- 4-5 зубчиків часнику
- 1 велика цибулина
- 1 кисле яблуко
- 50 мл віскі
- 1 ст. л. сушеного майорану
- Мускатний горіх
- Олія
- Вершкове масло – для запечатування
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Печінку промийте та висушіть. Яблуко очистіть, видаливши серцевину, наріжте невеликими кубиками. Цибулю і часник очистіть і наріжте.
- У сковороді розігрійте олію. Обсмажте цибулю і часник, слідом додайте печінку і яблуко. Обсмажуйте ще кілька хвилин; печінка має бути без крові, але ще не повністю готова.
- Полийте віскі, акуратно підпаліть. Дати прогоріти. Приправте майораном, мускатним горіхом, сіллю і перцем.
- Подрібніть вміст сковороди в блендері. Розкладіть по банках, залийте розтопленим вершковим маслом і приберіть у холодильник.
- Готовий паштет подавайте з підсушеними скибочками багета і брусничним варенням.
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