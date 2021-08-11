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8 домашних паштетов, которые подарят праздник

Ирина Маслова
11 августа, 13:00
В первую очередь – праздник вкуса. Паштетом из курицы, печени, грибов или яиц можно украсить ломтики вашего любимого хлеба, его можно есть с овощами. Это может стать отличной закуской и перекусом

Рецепты домашних паштетов / Фото: Depositphotos

Интересно, что первый в мире паштет был приготовлен в Страсбурге. Тогда это был паштет из гусиной печени. А когда он попал на стол к Людовику XVI, то получил распространение не только по всей Франции, но и Европе. Сначала паштет запекали в тесте и смазывали смальцем – так он долго сохранялся и его можно было брать в долгую дорогу. Теперь паштет нужно брать и готовить. Это отличный перекус и закуска для пикника. Чтобы выгодно закупиться для отдыха на природе, ознакомьтесь с этим материалом.

Быстрый куриный паштет

Паштет из вареной курицы с орехами и сливочным сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 300 г отварного филе куриных бедрышек
  • 125 г сливочного сыра
  • 1 очищенный зубчик чеснока
  • 1 горсть грецких орехов
  • Несколько веточек эстрагона или другой зелени
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. В блендер отправить курицу, сливочный сыр, зубчик чеснока, пропущенный через пресс, соль и перец. Взбить до получения однородной массы.
  2. Если паштет покажется вам слишком плотным, можно разбавить его бульоном, сливками или натуральным йогуртом.
  3. В конце паштет добавить измельченные грецкие орехи и мелко порубленный эстрагон. Снова все взбить.
  4. Подавать быстрый куриный паштет вместе с поджаренным хлебом.

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Печеночный паштет с клюквой и миндалем

Паштет с клюквой и орехами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 500 г куриной печени
  • 1 крупная луковица
  • 1/2 стакана сливок
  • 1 яйцо
  • Горсть сушеной клюквы
  • 2 ст. л. миндальных хлопьев или крупно порубленного миндаля
  • 1 зубчик чеснока
  • Соль, перец – по вкусу
  • Майоран – по вкусу
  • Базилик – по вкусу

Способ приготовления

  1. Печень помыть, очистить от пленок и жира.
  2. Разрезать на кусочки и слегка обжарить, оставив серединку розовой.
  3. Лук порезать мелкими кубиками, пассеровать до полупрозрачности.
  4. Печень порезать кубиками, смешать с луком, добавить остальные ингредиенты, хорошо перемешать.
  5. Выложить паштет в форму для запекания. Выпекать в течение часа при температуре 200 градусов.
  6. Перед подачей закуску остудить.

Паштет из копченой скумбрии

Паштет из скумбрии / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Рыба скумбрия копченая – 250 г
  • Сыр сливочный – 200 г
  • Лимон (сок) – 1 ч. л.
  • Лимон (цедра) – 1 ст. л.
  • Хрен – 1 ст. л.
  • Зелень рубленая – 2 ст. л.
  • Хлеб – для подачи

Способ приготовления

  1. Скумбрию очистите, удалите кости, нарежьте, сложите в чашу блендера.
  2. Добавьте сливочный сыр, лимонный сок, цедру, хрен, измельчите.
  3. Посыпьте нашинкованной зеленью, подавайте с багетом.

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Паштет из печени индейки

Паштет из индейки / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • Печень индейки – 500 г
  • Лук репчатый – 2-3 шт.
  • Морковь – 4 шт.
  • Сливочное масло – 200 г
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

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  1. Отварить печень, причем слить воду два раза после закипания, а после третьего закипания оставить довариться в этой же воде до готовности.
  2. Потушить тем временем овощи: нарезанный лук и натертую морковь. Тушить их нужно долго, около двух часов, в сотейнике или на сковороде в растительном масле и на маленьком огне.
  3. Остудить готовые печень и овощи, перемешать и перекрутить на мясорубке два раза, на второй раз добавив мягкое сливочное масло.
  4. Разложить паштет по формочкам, дать застыть.

Постный паштет из нута

Паштет из нута с семечками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 стакан гороха нута
  • 1 стакан семян подсолнечника
  • 1/3 стакана подсолнечного или оливкового масла
  • 5 ст. л. измельченной петрушки
  • 4 ст. л. лимонного сока
  • 1,5 ч. л. молотой сладкой паприки
  • 1,5 ч. л. меда
  • 1 ч. л. соли

Способ приготовления

  1. Залить горох нут большим количеством холодной воды на 10-12 часов. Слить жидкость, залить свежей водой и отварить до готовности.
  2. Подсолнечные семечки обжарить на сухой сковороде, затем измельчить в кофемолке.
  3. В чашу блендера выложить горох нут, добавить паприку, мед и соль, пасту из семечек и зелень. Влить лимонный сок и растительное масло. Измельчить все до однородности.
  4. Выложить готовый паштет в банку с крышкой и хранить в холодильнике.

Яичный паштет с орехами и луком

Яичный паштет / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 3 луковицы
  • 4 вареных яйца
  • 100 г грецких орехов
  • 5 зубчиков молодого чеснока
  • 20 г сливочного масла
  • Щепотка соли
  • Петрушка

Способ приготовления

  1. Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле.
  2. Смешайте нарезанные яйца и жареный лук с грецкими орехами и чесноком.
  3. Добавьте мягкое сливочное масло, соль и зелень.
  4. Перебейте все в блендере до получения однородной массы.

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Грибной паштет

Паштет с грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 700 г шампиньонов
  • 2 луковицы
  • 100 мл растительного масла
  • 50 г сливочного масла
  • 200 мл сливок жирностью 33%
  • 200 г белого хлеба
  • 100 мл молока
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Шампиньоны и лук нарезать кубиками.
  2. Сложить в большую сковороду и обжарить на растительном масле до полуготовности. Добавить сливочное масло, посолить и поперчить, тщательно перемешать.
  3. Влить сливки. Томить до тех пор, пока не выпарится вся жидкость.
  4. Залить хлеб молоком и оставить на несколько минут.
  5. Загрузить грибы с луком и размоченный хлеб в блендер и сделать пюре.
  6. Выложить получившийся паштет в стеклянную банку и как следует охладить.

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Паштет из куриной печени с яблоком

Паштет из печени / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 кг куриной печени
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • 1 крупная луковица
  • 1 кислое яблоко
  • Около 50 мл виски
  • 1 ст. л. сушеного майорана
  • Мускатный орех
  • Растительное масло
  • Сливочное масло – для запечатывания
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Печень промойте и обсушите. Яблоко очистите, удалив сердцевину, нарежьте небольшими кубиками. Лук и чеснок очистите и нарежьте.
  2. В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и чеснок, следом добавьте печень и яблоко. Обжаривайте еще несколько минут; печень должна быть без крови, но еще не полностью готова.
  3. Полейте виски, аккуратно подожгите. Дать прогореть. Приправьте майораном, мускатным орехом, солью и перцем.
  4. Измельчите содержимое сковороды в блендере. Разложите по банкам, залейте растопленным сливочным маслом и уберите в холодильник.
  5. Готовый паштет подавайте с подсушенными ломтиками багета и брусничным вареньем.

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