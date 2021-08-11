8 домашних паштетов, которые подарят праздник

Рецепты домашних паштетов / Фото: Depositphotos

Интересно, что первый в мире паштет был приготовлен в Страсбурге. Тогда это был паштет из гусиной печени. А когда он попал на стол к Людовику XVI, то получил распространение не только по всей Франции, но и Европе. Сначала паштет запекали в тесте и смазывали смальцем – так он долго сохранялся и его можно было брать в долгую дорогу. Теперь паштет нужно брать и готовить. Это отличный перекус и закуска для пикника. Чтобы выгодно закупиться для отдыха на природе, ознакомьтесь с этим материалом.

Быстрый куриный паштет

Паштет из вареной курицы с орехами и сливочным сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

300 г отварного филе куриных бедрышек

125 г сливочного сыра

1 очищенный зубчик чеснока

1 горсть грецких орехов

Несколько веточек эстрагона или другой зелени

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

В блендер отправить курицу, сливочный сыр, зубчик чеснока, пропущенный через пресс, соль и перец. Взбить до получения однородной массы. Если паштет покажется вам слишком плотным, можно разбавить его бульоном, сливками или натуральным йогуртом. В конце паштет добавить измельченные грецкие орехи и мелко порубленный эстрагон. Снова все взбить. Подавать быстрый куриный паштет вместе с поджаренным хлебом.

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Печеночный паштет с клюквой и миндалем

Паштет с клюквой и орехами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г куриной печени

1 крупная луковица

1/2 стакана сливок

1 яйцо

Горсть сушеной клюквы

2 ст. л. миндальных хлопьев или крупно порубленного миндаля

1 зубчик чеснока

Соль, перец – по вкусу

Майоран – по вкусу

Базилик – по вкусу

Способ приготовления

Печень помыть, очистить от пленок и жира. Разрезать на кусочки и слегка обжарить, оставив серединку розовой. Лук порезать мелкими кубиками, пассеровать до полупрозрачности. Печень порезать кубиками, смешать с луком, добавить остальные ингредиенты, хорошо перемешать. Выложить паштет в форму для запекания. Выпекать в течение часа при температуре 200 градусов. Перед подачей закуску остудить.

Паштет из копченой скумбрии

Паштет из скумбрии / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Рыба скумбрия копченая – 250 г

Сыр сливочный – 200 г

Лимон (сок) – 1 ч. л.

Лимон (цедра) – 1 ст. л.

Хрен – 1 ст. л.

Зелень рубленая – 2 ст. л.

Хлеб – для подачи

Способ приготовления

Скумбрию очистите, удалите кости, нарежьте, сложите в чашу блендера. Добавьте сливочный сыр, лимонный сок, цедру, хрен, измельчите. Посыпьте нашинкованной зеленью, подавайте с багетом.

Паштет из печени индейки

Паштет из индейки / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Печень индейки – 500 г

Лук репчатый – 2-3 шт.

Морковь – 4 шт.

Сливочное масло – 200 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

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Отварить печень, причем слить воду два раза после закипания, а после третьего закипания оставить довариться в этой же воде до готовности. Потушить тем временем овощи: нарезанный лук и натертую морковь. Тушить их нужно долго, около двух часов, в сотейнике или на сковороде в растительном масле и на маленьком огне. Остудить готовые печень и овощи, перемешать и перекрутить на мясорубке два раза, на второй раз добавив мягкое сливочное масло. Разложить паштет по формочкам, дать застыть.

Постный паштет из нута

Паштет из нута с семечками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 стакан гороха нута

1 стакан семян подсолнечника

1/3 стакана подсолнечного или оливкового масла

5 ст. л. измельченной петрушки

4 ст. л. лимонного сока

1,5 ч. л. молотой сладкой паприки

1,5 ч. л. меда

1 ч. л. соли

Способ приготовления

Залить горох нут большим количеством холодной воды на 10-12 часов. Слить жидкость, залить свежей водой и отварить до готовности. Подсолнечные семечки обжарить на сухой сковороде, затем измельчить в кофемолке. В чашу блендера выложить горох нут, добавить паприку, мед и соль, пасту из семечек и зелень. Влить лимонный сок и растительное масло. Измельчить все до однородности. Выложить готовый паштет в банку с крышкой и хранить в холодильнике.

Яичный паштет с орехами и луком

Яичный паштет / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

3 луковицы

4 вареных яйца

100 г грецких орехов

5 зубчиков молодого чеснока

20 г сливочного масла

Щепотка соли

Петрушка

Способ приготовления

Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле. Смешайте нарезанные яйца и жареный лук с грецкими орехами и чесноком. Добавьте мягкое сливочное масло, соль и зелень. Перебейте все в блендере до получения однородной массы.

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Грибной паштет

Паштет с грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

700 г шампиньонов

2 луковицы

100 мл растительного масла

50 г сливочного масла

200 мл сливок жирностью 33%

200 г белого хлеба

100 мл молока

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Шампиньоны и лук нарезать кубиками. Сложить в большую сковороду и обжарить на растительном масле до полуготовности. Добавить сливочное масло, посолить и поперчить, тщательно перемешать. Влить сливки. Томить до тех пор, пока не выпарится вся жидкость. Залить хлеб молоком и оставить на несколько минут. Загрузить грибы с луком и размоченный хлеб в блендер и сделать пюре. Выложить получившийся паштет в стеклянную банку и как следует охладить.

Паштет из куриной печени с яблоком

Паштет из печени / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 кг куриной печени

4-5 зубчиков чеснока

1 крупная луковица

1 кислое яблоко

Около 50 мл виски

1 ст. л. сушеного майорана

Мускатный орех

Растительное масло

Сливочное масло – для запечатывания

Соль, перец

Способ приготовления

Печень промойте и обсушите. Яблоко очистите, удалив сердцевину, нарежьте небольшими кубиками. Лук и чеснок очистите и нарежьте. В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и чеснок, следом добавьте печень и яблоко. Обжаривайте еще несколько минут; печень должна быть без крови, но еще не полностью готова. Полейте виски, аккуратно подожгите. Дать прогореть. Приправьте майораном, мускатным орехом, солью и перцем. Измельчите содержимое сковороды в блендере. Разложите по банкам, залейте растопленным сливочным маслом и уберите в холодильник. Готовый паштет подавайте с подсушенными ломтиками багета и брусничным вареньем.

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