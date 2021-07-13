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8 страв з курячою грудкою, які ви не втомитеся готувати

13 липня, 15:00

Ірина Маслова

Чудовий варіянт для швидкої і корисної вечері та обіду – це куряча грудка. Її можна відварити або запекти і додати в салат, ще приготувати її в духовці, начинену зеленню у смачному соусі

Страви з курячою грудкою / Фото: freepik.com

Куряча грудка сама по собі трохи сухувата, на відміну від курки, приготовленої на сковороді. Але вихід є – запекти її із соковитими овочами або зеленню, відварити і додати в салат, де буде присутня цікава заправка. Результат один – ви отримаєте смачну і ситну їжу, яку можна їсти ввечері та не хвилюватися за фігуру. А як провести це літо незабутньо, дізнаєтеся з нашого календаря літа.

Фарширована куряча грудка в пергаменті

Фаршировані курячі грудки / Фото: instagram.com/alinakuptsova77/

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Грудки розрізати уздовж, посипати сіллю і перцем з усіх боків.
  2. Для начинки дрібно нарізати зелень, додати подрібнений часник, гірчицю, майонез і 50 г тертого сиру. Перемішати.
  3. Начинити курку і скласти вдвічі. З пергаменту сформувати човник, схожу на хачапурі.
  4. Зверху філе викласти кружечки помідорів і посипати тертим сиром.
  5. Запікати за 200 градусів 35 хвилин.

Салат з ананасом, кукурудзою і курячою грудкою

Салат з ананасом, кукурудзою і курячою грудкою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Курячу грудку відварити і розділити на волокна або нарізати дрібними кубиками.
  2. Огірок порізати соломкою, яйця відварити круто і дрібно порубати.
  3. Зелень помити і подрібнити.
  4. Перемішати всі інгредієнти салату і заправити майонезом.

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Куряча грудка з чорносливом і горіхами

Куряча грудка з чорносливом і горіхами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Духовку розігрійте до 180 градусів.
  2. Хліб замочіть у мандариновому соку, потім відіжміть зайву рідину.
  3. Змішайте хлібну масу з тертою цедрою двох мандаринів, крупно порубаними горіхами і чорносливом, дрібно нарізаною петрушкою і розм'якшеним вершковим маслом.
  4. На кожному курячому філе зробіть надріз гострим ножем, щоб отримати кишеньку. Натріть сіллю і перцем.
  5. Заповніть філе начинкою, краю скріпіть зубочистками.
  6. На сковороді розігрійте столову ложку олії. Обсмажте грудки з двох боків до рум'яної скоринки, приблизно по три хвилини з кожного боку.
  7. Перекладіть у форму для запікання. Залийте курячим або овочевим бульйоном. Додайте чебрець. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.

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Теплий салат з буряком, горошком і курячими грудками

Салат з буряка з куркою и горошком / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Курячі грудки відварити в підсоленій воді до готовності і нарізати кубиками.
  2. Окремо зварити буряк, почистити і також нарізати кубиками.
  3. З горошку злити зайву рідину. Листя салату порвати. Петрушку дрібно порубати.
  4. У салатник змішати м'ясо, буряк, горошок, листя салату і петрушку.
  5. Заправити оцтом і рослинним маслом. Посолити, поперчити і перемішати.
  6. Подавати салат теплим.

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Куряча грудка з в'яленими помідорами і шпинатом в прошуто

Куряча грудка з в'яленими помідорами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Шпинат помити, обсушити і порубати листя ножем.
  2. Готувати 5 хвилин в невеликій кількості олії, посолити.
  3. В'ялені томати крупно порубати.
  4. Змішати в мисці шпинат, томати, столову ложку олії з бляшанки з томатами і кедрові горіхи.
  5. Натерти курячі грудки сіллю і перцем з усіх боків.
  6. Надрізати кожну грудку так, щоб отримати "кишеньку".
  7. Наповнити поглиблення начинкою.
  8. Загорнути кожну грудку в тонкі скибочки прошуто.
  9. Викласти на деко разом з гілочками чебрецю і запікати на верхньому рівні духовки за 180 градусів 20-30 хвилин.

Куряча грудка на грилі

Куряче філе на грилі / Фото: freepik.com

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Підготувати посуд для приготування маринаду. Додати в миску соєвий соус, діжонську гірчицю, чорний мелений перець і гвоздику. Вичавити в маринад сік апельсина і налити олію.
  2. Окремо нарубати дрібненькими шматочками часник і імбир. Висипати їх у миску з маринадом і ретельно перемішати.
  3. Добре промити під струменем води курячу грудку. Помістити її в миску з маринадом і трохи пом'яти руками. Накрити вміст миски харчовою плівкою і поставити маринуватися в холодильник не менше, ніж на 45 хвилин. Не рекомендовано маринувати курку більше 2 годин. Так м'ясо стає м'яким і втрачає свою структуру.
  4. Щоб температура курки наблизилася до кімнатної, її необхідно дістати з холодильника за 20 хвилин до початку приготування.
  5. Розігріти решітку для гриля. Злегка змастити поверхню оливковою олією і обсмажити м'ясо 4 хвилин з кожного боку.
  6. Перед подачею на тарілку викласти листя руколи. На подушку із зелені помістити приготоване м'ясо. Прикрасити авокадо і кільцями червоної цибулі.

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Курячі грудки з овочами і сиром

Курячі грудки з овочами і сиром / Фото: freepik.com

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Броколі відварити в підсоленій воді 5 хвилин.
  2. Нарізати брокколі, помідори і перець. Натерти сир на середній тертці, з'єднати з овочами.
  3. Додати сметану або йогурт, приправити і перемішати.
  4. Курячі грудки помити, розрізати уздовж, посолити і поперчити з обох боків. В отримані кишеньки викласти начинку і скріпити зубочистками.
  5. Обсмажити філе з обох боків на сильному вогні, щоб воно підрум'янилося.
  6. Перекласти грудки в форму для випічки. Запікати за 180 градусів 15-20 хвилин.

Куряча грудка в лимонному соку

Курка з лимоном в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Вимийте грудки і обсушіть.
  2. У мисці змішайте лимонний сік зі спеціями, оливковою олією і часником.
  3. Помістіть курку в форму для випічки і залийте лимонним соусом.
  4. Прикрийте фольгою і помістіть в попередньо розігріту духовку.
  5. Запікайте курячу грудку в духовці близько 30 хвилин.

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