8 блюд с куриной грудкой, которые вы не устанете готовить

Отличный вариант для быстрого и полезного ужина и обеда – это куриная грудка. Ее можно отварить или запечь и добавить в салат, еще приготовить ее в духовке, начиненную зеленью в отличном соусе

Блюда с куриной грудкой / Фото: freepik.com

Куриная грудка сама по себе немного суховата, в отличие от курицы, приготовленной на сковороде. Но выход есть – запечь ее с сочными овощами или зеленью, отварить и добавить в салат, где будет присутствовать интересная заправка. Результат один – вы получите вкусную и сытную еду, которую можно есть вечером и не волноваться за фигуру. А как провести это лето незабываемо, узнаете из нашего календаря лета.

Фаршированная куриная грудка в пергаменте

Фаршированные куриные грудки / Фото: instagram.com/alinakuptsova77/

Ингредиенты

Грудки – 500 г

Помидоры -1-2 шт.

Сыр – 50 г для начинки и 70 г для придания корочки

Соль, черный молотый перец

Зелень свежая

Горчица (зерновая или обычная) – 1 ст. л.

Майонез (сметана) – 2 ст. л.

Чеснок – 3 зубчика

Способ приготовления

Грудки разрезать вдоль, посыпать солью и перцем со всех сторон. Для начинки мелко нарезать зелень, добавить измельченный чеснок, горчицу, майонез и 50 г тертого сыра. Перемешать. Начинить курицу и сложить вдвое. Из пергамента сформировать лодочку, похожую на хачапури. Сверху филе выложить кружочки помидоров и посыпать тертым сыром. Запекать при 200 градусах 35 минут.

Салат с ананасом, кукурузой и куриной грудкой

Куриный салат с ананасами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Яйца – 2 шт.

Майонез – по вкусу

Консервированная кукуруза – 1 банка

Консервированный ананас – 380 г

Огурцы – 2 шт.

Куриные грудки – 300 г

Несколько веточек зелени

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Грудку отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками. Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить. Зелень помыть и измельчить. Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.

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Куриная грудка с черносливом и орехами

Фаршированная куриная грудка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Черствый хлеб, порванный на кусочки – 2 толстых ломтика

Сок мандариновый – 80 мл

Тертая цедра двух мандаринов

Измельченная петрушка – 1 ст. л.

Орехи грецкие, нарезанные – 45 г

Чернослив, нарезанный – 45 г

Мягкое сливочное масло – 20 г

Соль, перец – по вкусу

Филе куриных грудок – 4 шт.

Масло растительное – 1 ст. л.

Бульон куриный или овощной – 250 мл

Тимьян – 4 веточки

Способ приготовления

Духовку разогрейте до 180 градусов. Хлеб замочите в мандариновом соке, затем отожмите лишнюю жидкость. Смешайте хлебную массу с тертой цедрой двух мандаринов, крупно порубленными орехами и черносливом, мелко нарезанной петрушкой и размягченным сливочным маслом. На каждом курином филе сделайте надрез острым ножом, чтобы получился кармашек. Натрите солью и перцем. Заполните филе начинкой, края скрепите зубочистками. На сковороде разогрейте столовую ложку растительного масла. Обжарьте грудки с двух сторон до румяной корочки, примерно по три минуты с каждой стороны. Переложите в форму для запекания. Залейте куриным или овощным бульоном. Добавьте тимьян. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

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Теплый салат со свеклой, горошком и куриной грудкой

Салат из свеклы с курицей и горошка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 куриная грудка

1 крупная свекла

1 банка консервированного зеленого горошка

1 пучок листьев салата

2 веточки петрушки или укропа

2 ст. л. яблочного уксуса

2 ст. л. растительного масла

Способ приготовления

Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности и нарезать кубиками. Отдельно сварить свеклу, почистить и также нарезать кубиками. С горошка слить лишнюю жидкость. Листья салата порвать. Петрушку мелко порубить. В салатнике смешать мясо, свеклу, горошек, листья салата и петрушку. Заправить уксусом и растительным маслом. Посолить, поперчить и перемешать. Подавать салат теплым.

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Куриная грудка с вялеными помидорами и шпинатом в прошутто

Куриная грудка с вялеными помидорами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

300 г свежего шпината

Большая горсть вяленных томатов в масле

Большая горсть кедровых орехов

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Немного растительного масла

4 куриные грудки

150 г ломтиков прошутто

Несколько веточек свежего тимьяна

Способ приготовления

Шпинат помыть, обсушить и порубить листья ножом. Готовить в течение 5 минут в небольшом количестве растительного масла, посолить. Вяленые томаты крупно порубить. Смешать в миске шпинат, томаты, столовую ложку масла из банки с томатами и кедровые орехи. Натереть куриные грудки солью и перцем со всех сторон. Надрезать каждую грудку так, чтобы получился "кармашек". Наполнить углубления начинкой. Завернуть каждую грудку в тонкие ломтики прошутто. Выложить на противень вместе с веточками тимьяна и запекать на верхнем уровне духовки при 180 градусах в течение 20-30 минут.

Куриная грудка на гриле

Куриная грудка на гриле / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Куриная грудка – 400-500 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Дижонская горчица – 1 ст. л.

Соевый соус – 50 мл

Чеснок – 2-3 зубчика

Имбирь корень – 10 г

Гвоздика – 10 г

Апельсиновый сок – 50 мл

Черный молотый перец – 0,5 ч. л.

Соль – по вкусу

Красный лук – 1 шт.

Авокадо – половинка

Руккола – 30-40 г

Способ приготовления

Подготовить посуду для приготовления маринада. Добавить в миску соевый соус, дижонскую горчицу, черный молотый перец и гвоздику. Выдавить в маринад сок апельсина и налить масло. Отдельно нарубить меленькими кусочками чеснок и имбирь. Высыпать их в миску с маринадом и тщательно перемешать. Хорошо промыть под струей воды куриную грудку. Поместить ее в миску с маринадом и немного помять руками. Накрыть содержимое миски пищевой пленкой и поставить мариноваться в холодильник не менее, чем на 45 минут. Не рекомендовано мариновать курицу более 2 часов. Так мясо становится мягким и в готовом виде теряет свою структуру. Чтобы температура курицы приблизилась к комнатной, ее необходимо достать из холодильника за 20 минут до начала приготовления. Разогреть решетку для гриля. Слегка смазать поверхность оливковым маслом и обжарить мясо в течение 4 минут с каждой стороны. Перед подачей на тарелку выложить листья рукколы. На подушку из зелени поместить приготовленное мясо. Блюдо украсить дольками авокадо и кольцами красного лука.

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Куриные грудки с овощами и сыром

Фаршированная куриная грудка / Фото: freepik.com

Ингредиенты

2 куриных грудки

Горсть соцветий брокколи

1 маленький сладкий перец

1 небольшой помидор

50 г тертого сыра

2 ст. л. сметаны или натурального йогурта

Соль, перец

Способ приготовления

Брокколи отварить в подсоленной воде в течение 5 минут. Нарезать брокколи, помидоры и перец. Натереть сыр на средней терке, соединить с овощами. Добавить сметану или йогурт, приправить и перемешать. Куриные грудки помыть, разрезать вдоль, посолить и поперчить с обеих сторон. В полученные кармашки выложить начинку и скрепить зубочистками. Обжарить филе с обеих сторон на сильном огне, чтобы оно подрумянилось. Переложить грудки в форму для выпечки. Запекать при 180 градусах в течение 15-20 минут.

Куриная грудка в лимонном соке

Курица с лимоном в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г куриных грудок

Сок одного лимона

2 ст. л. оливкового масла

Пару зубчиков чеснока

Специи по вкусу

Способ приготовления

Вымойте грудку и обсушите. В миске смешайте лимонный сок со специями, оливковым маслом и чесноком. Поместите курицу в форму для выпечки и залейте лимонным соусом. При желании, можно помариновать в нем куриные грудки некоторое время. Прикройте фольгой и поместите в предварительно разогретую духовку. Запекайте куриную грудку в духовке около 30 минут.

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