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8 блюд с куриной грудкой, которые вы не устанете готовить

13 июля, 15:00

Ирина Маслова

Отличный вариант для быстрого и полезного ужина и обеда – это куриная грудка. Ее можно отварить или запечь и добавить в салат, еще приготовить ее в духовке, начиненную зеленью в отличном соусе

Блюда с куриной грудкой / Фото: freepik.com

Куриная грудка сама по себе немного суховата, в отличие от курицы, приготовленной на сковороде. Но выход есть – запечь ее с сочными овощами или зеленью, отварить и добавить в салат, где будет присутствовать интересная заправка. Результат один – вы получите вкусную и сытную еду, которую можно есть вечером и не волноваться за фигуру. А как провести это лето незабываемо, узнаете из нашего календаря лета.

Фаршированная куриная грудка в пергаменте

Фаршированные куриные грудки / Фото: instagram.com/alinakuptsova77/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Грудки разрезать вдоль, посыпать солью и перцем со всех сторон.
  2. Для начинки мелко нарезать зелень, добавить измельченный чеснок, горчицу, майонез и 50 г тертого сыра. Перемешать.
  3. Начинить курицу и сложить вдвое. Из пергамента сформировать лодочку, похожую на хачапури.
  4. Сверху филе выложить кружочки помидоров и посыпать тертым сыром.
  5. Запекать при 200 градусах 35 минут.

Салат с ананасом, кукурузой и куриной грудкой

Куриный салат с ананасами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Грудку отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками.
  2. Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить.
  3. Зелень помыть и измельчить.
  4. Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.

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Куриная грудка с черносливом и орехами

Фаршированная куриная грудка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Духовку разогрейте до 180 градусов.
  2. Хлеб замочите в мандариновом соке, затем отожмите лишнюю жидкость.
  3. Смешайте хлебную массу с тертой цедрой двух мандаринов, крупно порубленными орехами и черносливом, мелко нарезанной петрушкой и размягченным сливочным маслом.
  4. На каждом курином филе сделайте надрез острым ножом, чтобы получился кармашек. Натрите солью и перцем.
  5. Заполните филе начинкой, края скрепите зубочистками.
  6. На сковороде разогрейте столовую ложку растительного масла. Обжарьте грудки с двух сторон до румяной корочки, примерно по три минуты с каждой стороны.
  7. Переложите в форму для запекания. Залейте куриным или овощным бульоном. Добавьте тимьян. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

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Теплый салат со свеклой, горошком и куриной грудкой

Салат из свеклы с курицей и горошка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности и нарезать кубиками.
  2. Отдельно сварить свеклу, почистить и также нарезать кубиками.
  3. С горошка слить лишнюю жидкость. Листья салата порвать. Петрушку мелко порубить.
  4. В салатнике смешать мясо, свеклу, горошек, листья салата и петрушку.
  5. Заправить уксусом и растительным маслом. Посолить, поперчить и перемешать.
  6. Подавать салат теплым.

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Куриная грудка с вялеными помидорами и шпинатом в прошутто

Куриная грудка с вялеными помидорами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Шпинат помыть, обсушить и порубить листья ножом.
  2. Готовить в течение 5 минут в небольшом количестве растительного масла, посолить.
  3. Вяленые томаты крупно порубить.
  4. Смешать в миске шпинат, томаты, столовую ложку масла из банки с томатами и кедровые орехи.
  5. Натереть куриные грудки солью и перцем со всех сторон.
  6. Надрезать каждую грудку так, чтобы получился "кармашек".
  7. Наполнить углубления начинкой.
  8. Завернуть каждую грудку в тонкие ломтики прошутто.
  9. Выложить на противень вместе с веточками тимьяна и запекать на верхнем уровне духовки при 180 градусах в течение 20-30 минут.

Куриная грудка на гриле

Куриная грудка на гриле / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Подготовить посуду для приготовления маринада. Добавить в миску соевый соус, дижонскую горчицу, черный молотый перец и гвоздику. Выдавить в маринад сок апельсина и налить масло.
  2. Отдельно нарубить меленькими кусочками чеснок и имбирь. Высыпать их в миску с маринадом и тщательно перемешать.
  3. Хорошо промыть под струей воды куриную грудку. Поместить ее в миску с маринадом и немного помять руками. Накрыть содержимое миски пищевой пленкой и поставить мариноваться в холодильник не менее, чем на 45 минут. Не рекомендовано мариновать курицу более 2 часов. Так мясо становится мягким и в готовом виде теряет свою структуру.
  4. Чтобы температура курицы приблизилась к комнатной, ее необходимо достать из холодильника за 20 минут до начала приготовления.
  5. Разогреть решетку для гриля. Слегка смазать поверхность оливковым маслом и обжарить мясо в течение 4 минут с каждой стороны.
  6. Перед подачей на тарелку выложить листья рукколы. На подушку из зелени поместить приготовленное мясо. Блюдо украсить дольками авокадо и кольцами красного лука.

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Куриные грудки с овощами и сыром

Фаршированная куриная грудка / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Брокколи отварить в подсоленной воде в течение 5 минут.
  2. Нарезать брокколи, помидоры и перец. Натереть сыр на средней терке, соединить с овощами.
  3. Добавить сметану или йогурт, приправить и перемешать.
  4. Куриные грудки помыть, разрезать вдоль, посолить и поперчить с обеих сторон. В полученные кармашки выложить начинку и скрепить зубочистками.
  5. Обжарить филе с обеих сторон на сильном огне, чтобы оно подрумянилось.
  6. Переложить грудки в форму для выпечки. Запекать при 180 градусах в течение 15-20 минут.

Куриная грудка в лимонном соке

Курица с лимоном в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Вымойте грудку и обсушите.
  2. В миске смешайте лимонный сок со специями, оливковым маслом и чесноком.
  3. Поместите курицу в форму для выпечки и залейте лимонным соусом. При желании, можно помариновать в нем куриные грудки некоторое время.
  4. Прикройте фольгой и поместите в предварительно разогретую духовку.
  5. Запекайте куриную грудку в духовке около 30 минут.

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