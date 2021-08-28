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7 рецептів із горіхами до Спасу – і це не тільки випічка

Ірина Маслова
28 серпня, 07:01
Приготуйте салат із куркою та яблуками, нафаршируйте горіхами і чорносливом м'ясо, додайте їх у яєчний паштет або в сирні кульки. Перевіряйте горіхи на прогірклість, щоб не зіпсувати святковий стіл

Рецепти святкових страв з горіхами до Спасу / Фото: freepik.com

Горіховий Спас незмінно святкується 29 серпня. Якщо святкувати його – ваша традиція, то нижче знайдете список страв, які прикрасять сімейний обід. Це і закуски, і овочеві рулети, і фаршироване куряче філе. Що оригінального з горіхами приготувати на десерт – дивіться тут.

Курячий салат із яблуками і горіхами

Салат з курки і яблук / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 450 г готового курячого м'яса;
  • жменя помідорів чері;
  • 1 кисло-солодке яблуко;
  • 1/4 склянки волоських горіхів;
  • 50 г тертого чедера;
  • 1-2 ст. л. яблучного оцту;
  • 2 ч. л. діжонської гірчиці;
  • 1 качан салату-латуку;
  • 3 ст. л. оливкової олії;
  • сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Куряче філе (варене, запечене) наріжте соломкою.
  2. У мисці змішайте оливкову олія, оцет, гірчицю, сіль і перець.
  3. Салат помийте і обсушіть, помідори чері розріжте навпіл.
  4. Яблуко помийте і наріжте тонкими скибочками.
  5. Додайте в миску із заправкою шматочки салату, перемішайте.
  6. Розподіліть на порційні тарілки, зверху викладіть шматочки філе і яблука, посипте чері, горіхами і тертим сиром.

Куряче філе з чорносливом і горіхами

Куряча грудка з чорносливом і горіхами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • черствий хліб, порваний на шматочки – 2 товстих скибочки;
  • сік мандариновий або апельсиновий – 80 мл;
  • терта цедра двох мандаринів або одного апельсина;
  • подрібнена петрушка – 1 ст. л.;
  • горіхи волоські, нарізані – 45 г;
  • чорнослив, нарізаний – 45 г;
  • м'яке вершкове масло – 20 г;
  • сіль, перець – за смаком;
  • філе курячих грудок – 4 шт.;
  • олія – 1 ст. л.;
  • бульйон курячий або овочевий – 250 мл;
  • чебрець – 4 гілочки.

Спосіб приготування

  1. Духовку розігрійте до 180 градусів.
  2. Хліб замочіть у соку, потім відіжміть зайву рідину.
  3. Змішайте хлібну масу з тертою цедрою, крупно порубаними горіхами і чорносливом, дрібно нарізаною петрушкою і розм'якшеним вершковим маслом.
  4. На кожному курячому філе зробіть надріз гострим ножем, щоб отримати кишеньку. Натріть сіллю і перцем.
  5. Заповніть філе начинкою, краї скріпіть зубочистками.
  6. На сковороді розігрійте столову ложку олії. Обсмажте грудки з двох боків до рум'яної скоринки, приблизно по три хвилини з кожного боку.
  7. Перекладіть у форму для запікання. Залийте курячим або овочевим бульйоном. Додайте чебрець. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.

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Сирні кульки з виноградом

Сирні кульки з виноградом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • виноград рожевий (великий) – 10 шт.;
  • крем-сир – 150 г;
  • сир "Рокфор" – 130 г;
  • волоські горіхи – 50 г;
  • фісташки – 150 г.

Спосіб приготування

  1. Зніміть ягоди винограду з грона, зробіть надрізи, дістаньте кісточки.
  2. Змішайте крем-сир і сир із пліснявою.
  3. Волоські горіхи і фісташки перебейте в подрібнювачі до отримання великих крихт.
  4. Викладіть порцію сирної маси на долоню, розплющте, розмістіть по центру одну ягоду винограду.
  5. Заліпіть, сформуйте кульку і обваляйте її в горіхових крихтах. Так само сформуйте інші кульки.

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Рулетики з кабачків із горіхами

Рулетики з кабачків з горіховою начинкою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • кабачок – 70 г;
  • волоський горіх – 45 г;
  • зерниста гірчиця – 5 г;
  • часник – 1 г;
  • зелень (петрушка, кріп) – 4 г.

Для заправки

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  • сік лимона – 50 мл;
  • мед – 50 мл;
  • гірчиця – 50 мл;
  • олія – 100 мл;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування

  1. Кабачки нарізаємо дуже тонкими пластинками вздовж. Має вийти приблизно вісім штук. Злегка підсмажуємо з двох боків.
  2. Для гірчично-медової заправки збиваємо всі інгредієнти разом. Волоські горіхи перебиваємо в блендері, додаємо часник, зелень, зернову гірчицю, сіль за смаком, а також гірчично-медову заправку.
  3. Змащуємо начинкою пластинки кабачка і загортаємо рулетом. За бажання можна скріпити шпажкою, але зазвичай підсмажений овоч і так добре тримає форму.

Яєчний паштет із горіхами і цибулею

Яєчний паштет / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 3 цибулини;
  • 4 варені яйця;
  • 100 г волоських горіхів;
  • 5 зубчиків молодого часнику;
  • 20 г вершкового масла;
  • дрібка солі;
  • петрушка.

Спосіб приготування

  1. Цибулю наріжте і обсмажте на олії.
  2. Змішайте нарізані яйця і смажену цибулю з волоськими горіхами і часником.
  3. Додайте м'яке вершкове масло, сіль і зелень.
  4. Перебийте все в блендері до отримання однорідної маси.

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Баклажанна ікра з горіхами

Баклажанна ікра з горіхами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти на одну порцію

  • 150 г баклажана;
  • 100 г моркви;
  • 80 г цибулі;
  • 100 г помідорів;
  • 50 г олії;
  • 30 г волоських горіхів;
  • сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Усі овочі помити, почистити, нарізати невеликими кубиками.
  2. Після чого обсмажити все одразу на олії до готовності.
  3. Викласти отриману баклажанну ікру на тарілку, посолити і поперчити, а також посипати зверху подрібненим волоським горіхом.
  4. Подавати разом із хлібом.

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Яблучні квадратики з корицею

Яблучні квадратики в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 125 г борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 1/4 ч. л. солі;
  • 1/4 ч. л. меленої кориці;
  • 60 г вершкового масла, розтопленого;
  • 110 г темно-коричневого м'якого цукру;
  • 100 г дрібного цукру або пудри;
  • 1 яйце;
  • 1 ч. л. ванільного екстракту;
  • 60 г нарізаного яблука;
  • 60 г дрібно нарізаних волоських горіхів.

Для посипання

  • 2 ст. л. дрібного цукру;
  • 2 ч. л. меленої кориці.

Спосіб приготування

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть маслом 23 см форму для випічки.
  2. Просійте разом борошно, розпушувач, сіль і 1/4 чайної ложки кориці, відкладіть.
  3. У великій мисці змішайте розтоплене масло, коричневий цукор і 100 г цукрової пудри дерев'яною ложкою до отримання однорідної маси.
  4. Додайте яйце і ваніль. Всипте борошняну суміш, додайте яблука та волоські горіхи. Рівномірно розподіліть суміш по підготовленій формі.
  5. У чашці або невеликій мисці змішайте решту кориці і цукру, посипте зверху.
  6. Випікайте 25-30 хвилин у розігрітій духовці, готовий пиріг має злегка пружинити.

У рецепті кіша з тунцем і шпинатом немає горіхів, але він гідно може прикрасити святковий стіл. Як його приготувати, дивіться у відео.

Тут знайдете три рецепти ароматного і хрусткого печива з горіхами до Спасу.

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