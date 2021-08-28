7 рецептів із горіхами до Спасу – і це не тільки випічка

Рецепти святкових страв з горіхами до Спасу / Фото: freepik.com

Горіховий Спас незмінно святкується 29 серпня. Якщо святкувати його – ваша традиція, то нижче знайдете список страв, які прикрасять сімейний обід. Це і закуски, і овочеві рулети, і фаршироване куряче філе. Що оригінального з горіхами приготувати на десерт – дивіться тут.

Курячий салат із яблуками і горіхами

Салат з курки і яблук / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

450 г готового курячого м'яса;

жменя помідорів чері;

1 кисло-солодке яблуко;

1/4 склянки волоських горіхів;

50 г тертого чедера;

1-2 ст. л. яблучного оцту;

2 ч. л. діжонської гірчиці;

1 качан салату-латуку;

3 ст. л. оливкової олії;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування

Куряче філе (варене, запечене) наріжте соломкою. У мисці змішайте оливкову олія, оцет, гірчицю, сіль і перець. Салат помийте і обсушіть, помідори чері розріжте навпіл. Яблуко помийте і наріжте тонкими скибочками. Додайте в миску із заправкою шматочки салату, перемішайте. Розподіліть на порційні тарілки, зверху викладіть шматочки філе і яблука, посипте чері, горіхами і тертим сиром.

Куряче філе з чорносливом і горіхами

Куряча грудка з чорносливом і горіхами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

черствий хліб, порваний на шматочки – 2 товстих скибочки;

сік мандариновий або апельсиновий – 80 мл;

терта цедра двох мандаринів або одного апельсина;

подрібнена петрушка – 1 ст. л.;

горіхи волоські, нарізані – 45 г;

чорнослив, нарізаний – 45 г;

м'яке вершкове масло – 20 г;

сіль, перець – за смаком;

філе курячих грудок – 4 шт.;

олія – 1 ст. л.;

бульйон курячий або овочевий – 250 мл;

чебрець – 4 гілочки.

Спосіб приготування

Духовку розігрійте до 180 градусів. Хліб замочіть у соку, потім відіжміть зайву рідину. Змішайте хлібну масу з тертою цедрою, крупно порубаними горіхами і чорносливом, дрібно нарізаною петрушкою і розм'якшеним вершковим маслом. На кожному курячому філе зробіть надріз гострим ножем, щоб отримати кишеньку. Натріть сіллю і перцем. Заповніть філе начинкою, краї скріпіть зубочистками. На сковороді розігрійте столову ложку олії. Обсмажте грудки з двох боків до рум'яної скоринки, приблизно по три хвилини з кожного боку. Перекладіть у форму для запікання. Залийте курячим або овочевим бульйоном. Додайте чебрець. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.

Сирні кульки з виноградом

Сирні кульки з виноградом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

виноград рожевий (великий) – 10 шт.;

крем-сир – 150 г;

сир "Рокфор" – 130 г;

волоські горіхи – 50 г;

фісташки – 150 г.

Спосіб приготування

Зніміть ягоди винограду з грона, зробіть надрізи, дістаньте кісточки. Змішайте крем-сир і сир із пліснявою. Волоські горіхи і фісташки перебейте в подрібнювачі до отримання великих крихт. Викладіть порцію сирної маси на долоню, розплющте, розмістіть по центру одну ягоду винограду. Заліпіть, сформуйте кульку і обваляйте її в горіхових крихтах. Так само сформуйте інші кульки.

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Рулетики з кабачків із горіхами

Рулетики з кабачків з горіховою начинкою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

кабачок – 70 г;

волоський горіх – 45 г;

зерниста гірчиця – 5 г;

часник – 1 г;

зелень (петрушка, кріп) – 4 г.

Для заправки

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сік лимона – 50 мл;

мед – 50 мл;

гірчиця – 50 мл;

олія – 100 мл;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Кабачки нарізаємо дуже тонкими пластинками вздовж. Має вийти приблизно вісім штук. Злегка підсмажуємо з двох боків. Для гірчично-медової заправки збиваємо всі інгредієнти разом. Волоські горіхи перебиваємо в блендері, додаємо часник, зелень, зернову гірчицю, сіль за смаком, а також гірчично-медову заправку. Змащуємо начинкою пластинки кабачка і загортаємо рулетом. За бажання можна скріпити шпажкою, але зазвичай підсмажений овоч і так добре тримає форму.

Яєчний паштет із горіхами і цибулею

Яєчний паштет / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

3 цибулини;

4 варені яйця;

100 г волоських горіхів;

5 зубчиків молодого часнику;

20 г вершкового масла;

дрібка солі;

петрушка.

Спосіб приготування

Цибулю наріжте і обсмажте на олії. Змішайте нарізані яйця і смажену цибулю з волоськими горіхами і часником. Додайте м'яке вершкове масло, сіль і зелень. Перебийте все в блендері до отримання однорідної маси.

Баклажанна ікра з горіхами

Баклажанна ікра з горіхами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти на одну порцію

150 г баклажана;

100 г моркви;

80 г цибулі;

100 г помідорів;

50 г олії;

30 г волоських горіхів;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування

Усі овочі помити, почистити, нарізати невеликими кубиками. Після чого обсмажити все одразу на олії до готовності. Викласти отриману баклажанну ікру на тарілку, посолити і поперчити, а також посипати зверху подрібненим волоським горіхом. Подавати разом із хлібом.

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Яблучні квадратики з корицею

Яблучні квадратики в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

125 г борошна;

1 ч. л. розпушувача;

1/4 ч. л. солі;

1/4 ч. л. меленої кориці;

60 г вершкового масла, розтопленого;

110 г темно-коричневого м'якого цукру;

100 г дрібного цукру або пудри;

1 яйце;

1 ч. л. ванільного екстракту;

60 г нарізаного яблука;

60 г дрібно нарізаних волоських горіхів.

Для посипання

2 ст. л. дрібного цукру;

2 ч. л. меленої кориці.

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть маслом 23 см форму для випічки. Просійте разом борошно, розпушувач, сіль і 1/4 чайної ложки кориці, відкладіть. У великій мисці змішайте розтоплене масло, коричневий цукор і 100 г цукрової пудри дерев'яною ложкою до отримання однорідної маси. Додайте яйце і ваніль. Всипте борошняну суміш, додайте яблука та волоські горіхи. Рівномірно розподіліть суміш по підготовленій формі. У чашці або невеликій мисці змішайте решту кориці і цукру, посипте зверху. Випікайте 25-30 хвилин у розігрітій духовці, готовий пиріг має злегка пружинити.

У рецепті кіша з тунцем і шпинатом немає горіхів, але він гідно може прикрасити святковий стіл. Як його приготувати, дивіться у відео.

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