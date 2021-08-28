7 рецептів із горіхами до Спасу – і це не тільки випічка

Рецепти святкових страв з горіхами до Спасу / Фото: freepik.com
Горіховий Спас незмінно святкується 29 серпня. Якщо святкувати його – ваша традиція, то нижче знайдете список страв, які прикрасять сімейний обід. Це і закуски, і овочеві рулети, і фаршироване куряче філе. Що оригінального з горіхами приготувати на десерт – дивіться тут.
Курячий салат із яблуками і горіхами
Інгредієнти
- 450 г готового курячого м'яса;
- жменя помідорів чері;
- 1 кисло-солодке яблуко;
- 1/4 склянки волоських горіхів;
- 50 г тертого чедера;
- 1-2 ст. л. яблучного оцту;
- 2 ч. л. діжонської гірчиці;
- 1 качан салату-латуку;
- 3 ст. л. оливкової олії;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування
- Куряче філе (варене, запечене) наріжте соломкою.
- У мисці змішайте оливкову олія, оцет, гірчицю, сіль і перець.
- Салат помийте і обсушіть, помідори чері розріжте навпіл.
- Яблуко помийте і наріжте тонкими скибочками.
- Додайте в миску із заправкою шматочки салату, перемішайте.
- Розподіліть на порційні тарілки, зверху викладіть шматочки філе і яблука, посипте чері, горіхами і тертим сиром.
Куряче філе з чорносливом і горіхами
Інгредієнти
- черствий хліб, порваний на шматочки – 2 товстих скибочки;
- сік мандариновий або апельсиновий – 80 мл;
- терта цедра двох мандаринів або одного апельсина;
- подрібнена петрушка – 1 ст. л.;
- горіхи волоські, нарізані – 45 г;
- чорнослив, нарізаний – 45 г;
- м'яке вершкове масло – 20 г;
- сіль, перець – за смаком;
- філе курячих грудок – 4 шт.;
- олія – 1 ст. л.;
- бульйон курячий або овочевий – 250 мл;
- чебрець – 4 гілочки.
Спосіб приготування
- Духовку розігрійте до 180 градусів.
- Хліб замочіть у соку, потім відіжміть зайву рідину.
- Змішайте хлібну масу з тертою цедрою, крупно порубаними горіхами і чорносливом, дрібно нарізаною петрушкою і розм'якшеним вершковим маслом.
- На кожному курячому філе зробіть надріз гострим ножем, щоб отримати кишеньку. Натріть сіллю і перцем.
- Заповніть філе начинкою, краї скріпіть зубочистками.
- На сковороді розігрійте столову ложку олії. Обсмажте грудки з двох боків до рум'яної скоринки, приблизно по три хвилини з кожного боку.
- Перекладіть у форму для запікання. Залийте курячим або овочевим бульйоном. Додайте чебрець. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.
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Сирні кульки з виноградом
Інгредієнти
- виноград рожевий (великий) – 10 шт.;
- крем-сир – 150 г;
- сир "Рокфор" – 130 г;
- волоські горіхи – 50 г;
- фісташки – 150 г.
Спосіб приготування
- Зніміть ягоди винограду з грона, зробіть надрізи, дістаньте кісточки.
- Змішайте крем-сир і сир із пліснявою.
- Волоські горіхи і фісташки перебейте в подрібнювачі до отримання великих крихт.
- Викладіть порцію сирної маси на долоню, розплющте, розмістіть по центру одну ягоду винограду.
- Заліпіть, сформуйте кульку і обваляйте її в горіхових крихтах. Так само сформуйте інші кульки.
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Рулетики з кабачків із горіхами
Інгредієнти
- кабачок – 70 г;
- волоський горіх – 45 г;
- зерниста гірчиця – 5 г;
- часник – 1 г;
- зелень (петрушка, кріп) – 4 г.
Для заправки
- сік лимона – 50 мл;
- мед – 50 мл;
- гірчиця – 50 мл;
- олія – 100 мл;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
- Кабачки нарізаємо дуже тонкими пластинками вздовж. Має вийти приблизно вісім штук. Злегка підсмажуємо з двох боків.
- Для гірчично-медової заправки збиваємо всі інгредієнти разом. Волоські горіхи перебиваємо в блендері, додаємо часник, зелень, зернову гірчицю, сіль за смаком, а також гірчично-медову заправку.
- Змащуємо начинкою пластинки кабачка і загортаємо рулетом. За бажання можна скріпити шпажкою, але зазвичай підсмажений овоч і так добре тримає форму.
Яєчний паштет із горіхами і цибулею
Інгредієнти
- 3 цибулини;
- 4 варені яйця;
- 100 г волоських горіхів;
- 5 зубчиків молодого часнику;
- 20 г вершкового масла;
- дрібка солі;
- петрушка.
Спосіб приготування
- Цибулю наріжте і обсмажте на олії.
- Змішайте нарізані яйця і смажену цибулю з волоськими горіхами і часником.
- Додайте м'яке вершкове масло, сіль і зелень.
- Перебийте все в блендері до отримання однорідної маси.
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Баклажанна ікра з горіхами
Інгредієнти на одну порцію
- 150 г баклажана;
- 100 г моркви;
- 80 г цибулі;
- 100 г помідорів;
- 50 г олії;
- 30 г волоських горіхів;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування
- Усі овочі помити, почистити, нарізати невеликими кубиками.
- Після чого обсмажити все одразу на олії до готовності.
- Викласти отриману баклажанну ікру на тарілку, посолити і поперчити, а також посипати зверху подрібненим волоським горіхом.
- Подавати разом із хлібом.
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Яблучні квадратики з корицею
Інгредієнти
- 125 г борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 1/4 ч. л. солі;
- 1/4 ч. л. меленої кориці;
- 60 г вершкового масла, розтопленого;
- 110 г темно-коричневого м'якого цукру;
- 100 г дрібного цукру або пудри;
- 1 яйце;
- 1 ч. л. ванільного екстракту;
- 60 г нарізаного яблука;
- 60 г дрібно нарізаних волоських горіхів.
Для посипання
- 2 ст. л. дрібного цукру;
- 2 ч. л. меленої кориці.
Спосіб приготування
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть маслом 23 см форму для випічки.
- Просійте разом борошно, розпушувач, сіль і 1/4 чайної ложки кориці, відкладіть.
- У великій мисці змішайте розтоплене масло, коричневий цукор і 100 г цукрової пудри дерев'яною ложкою до отримання однорідної маси.
- Додайте яйце і ваніль. Всипте борошняну суміш, додайте яблука та волоські горіхи. Рівномірно розподіліть суміш по підготовленій формі.
- У чашці або невеликій мисці змішайте решту кориці і цукру, посипте зверху.
- Випікайте 25-30 хвилин у розігрітій духовці, готовий пиріг має злегка пружинити.
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