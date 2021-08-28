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7 рецептов с орехами к Спасу – и это не только выпечка

Ирина Маслова
28 августа, 07:01
Приготовьте салат с курицей и яблоками, нафаршируйте орехами и черносливом мясо, добавьте их в яичный паштет или в сырные шарики. Проверяйте орехи на прогорклость, чтобы не испортить праздничный стол

Рецепты праздничных блюд с орехами к Спасу / Фото: freepik.com

Ореховый Спас неизменно празднуется 29 августа. Если праздновать его – ваша традиция, то ниже найдете список блюд, которые украсят семейный обед. Это и закуски, и овощные рулеты, и фаршированное куриное филе. Что оригинального с орехами приготовить на десерт, смотрите здесь.

Куриный салат с яблоками и орехами

Салат из курицы и яблок / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 450 г готового куриного мяса;
  • горсть помидоров черри;
  • 1 кисло-сладкое яблоко;
  • 1/4 стакана грецких орехов;
  • 50 г тертого чеддера;
  • 1-2 ст. л. яблочного уксуса;
  • 2 ч. л. дижонской горчицы;
  • 1 кочан салата-латука;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Куриное филе (вареное, запеченное) нарежьте соломкой.
  2. В миске смешайте оливковое масло, уксус, горчицу, соль и перец.
  3. Салат помойте и обсушите, помидоры черри разрежьте пополам.
  4. Яблоко помойте и нарежьте тонкими ломтиками.
  5. Добавьте в миску с заправкой кусочки салата, перемешайте.
  6. Распределите на порционные тарелки, сверху выложите кусочки филе и яблока, посыпьте черри, орехами и тертым сыром.

Куриное филе с черносливом и орехами

Фаршированная куриная грудка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • черствый хлеб, порванный на кусочки – 2 толстых ломтика;
  • сок мандариновый или апельсиновый – 80 мл;
  • тертая цедра двух мандаринов или одного апельсина;
  • измельченная петрушка – 1 ст. л.;
  • орехи грецкие, нарезанные – 45 г;
  • чернослив, нарезанный – 45 г;
  • мягкое сливочное масло – 20 г;
  • соль, перец – по вкусу;
  • филе куриных грудок – 4 шт.;
  • масло растительное – 1 ст. л.;
  • бульон куриный или овощной – 250 мл;
  • тимьян – 4 веточки.

Способ приготовления

  1. Духовку разогрейте до 180 градусов.
  2. Хлеб замочите в соке, затем отожмите лишнюю жидкость.
  3. Смешайте хлебную массу с тертой цедрой двух мандаринов, крупно порубленными орехами и черносливом, мелко нарезанной петрушкой и размягченным сливочным маслом.
  4. На каждом курином филе сделайте надрез острым ножом, чтобы получился кармашек. Натрите солью и перцем.
  5. Заполните филе начинкой, края скрепите зубочистками.
  6. На сковороде разогрейте столовую ложку растительного масла. Обжарьте грудки с двух сторон до румяной корочки, примерно по три минуты с каждой стороны.
  7. Переложите в форму для запекания. Залейте куриным или овощным бульоном. Добавьте тимьян. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

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Сырные шарики с виноградом

Сырные шарики с виноградом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • виноград розовый (крупный) – 10 шт.;
  • крем-сыр – 150 г;
  • сыр "Рокфор" – 130 г;
  • грецкие орехи – 50 г;
  • фисташки – 150 г.

Способ приготовления

  1. Снимите ягоды винограда с грозди, сделайте надрезы, достаньте косточки.
  2. Смешайте крем-сыр и сыр с плесенью.
  3. Грецкие орехи и фисташки перебейте в измельчителе до получения крупных крошек.
  4. Выложите порцию сырной массы на ладонь, расплющите, разместите по центру одну ягоду винограда.
  5. Залепите, сформируйте шарик и обваляйте ее в ореховых крошках. Так же сформируйте остальные шарики.

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Рулетики из кабачков с орехами

Рулетики из кабачков с ореховой начинкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • кабачок – 70 г;
  • грецкий орех – 45 г;
  • зернистая горчица – 5 г;
  • чеснок – 1 г;
  • зелень (петрушка, укроп) – 4 г.

Для заправки

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  • сок лимона – 50 мл;
  • мед – 50 мл;
  • горчица – 50 мл;
  • растительное масло – 100 мл;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Кабачки нарезаем очень тонкими пластинками вдоль. Должно получиться примерно восемь штук. Слегка поджариваем с двух сторон.
  2. Для горчично-медовой заправки взбиваем все ингредиенты вместе. Грецкие орехи перебиваем в блендере, добавляем чеснок, зелень, зернистую горчицу, соль по вкусу, а также горчично-медовую заправку.
  3. Смазываем начинкой пластинки кабачка и заворачиваем рулетом. При желании можно скрепить шпажкой, но обычно поджаренный овощ и так хорошо держит форму.

Яичный паштет с орехами и луком

Яичный паштет / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 3 луковицы;
  • 4 вареных яйца;
  • 100 г грецких орехов;
  • 5 зубчиков молодого чеснока;
  • 20 г сливочного масла;
  • щепотка соли;
  • петрушка.

Способ приготовления

  1. Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле.
  2. Смешайте нарезанные яйца и жареный лук с грецкими орехами и чесноком.
  3. Добавьте мягкое сливочное масло, соль и зелень.
  4. Перебейте все в блендере до получения однородной массы.

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Баклажанная икра с орехами

Баклажанная икра с орехами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на одну порцию

  • 150 г баклажана;
  • 100 г моркови;
  • 80 г лука;
  • 100 г помидоров;
  • 50 г растительного масла;
  • 30 г грецких орехов;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Все овощи помыть, почистить, нарезать небольшими кубиками.
  2. После чего обжарить все сразу на растительном масле до готовности.
  3. Выложить получившуюся баклажанную икру на тарелку, посолить и поперчить, а также посыпать сверху измельченным грецким орехом.
  4. Подавать вместе с хлебом.

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Яблочные квадратики с корицей

Яблочные квадратики в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 125 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 1/4 ч. л. соли;
  • 1/4 ч. л. молотой корицы;
  • 60 г сливочного масла, растопленного;
  • 110 г темно-коричневого мягкого сахара;
  • 100 г мелкого сахара или пудры;
  • 1 яйцо;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта;
  • 60 г нарезанного яблока;
  • 60 г мелко нарезанных грецких орехов.

Для посыпки

  • 2 ст. л. мелкого сахара;
  • 2 ч. л. молотой корицы.

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом 23 см форму для выпечки.
  2. Просейте вместе муку, разрыхлитель, соль и 1/4 чайной ложки корицы, отложите.
  3. В большой миске смешайте растопленное масло, коричневый сахар и 100 г сахарной пудры деревянной ложкой до получения однородной массы.
  4. Добавьте яйцо и ваниль. Всыпьте мучную смесь, добавьте яблоки и грецкие орехи. Равномерно распределите смесь по подготовленной форме.
  5. В чашке или небольшой миске смешайте оставшуюся корицу и сахар, посыпьте сверху.
  6. Выпекайте 25-30 минут в разогретой духовке, готовый пирог должен слегка пружинить.

В рецепте киша с тунцом и шпинатом нет орехов, но он вполне может украсить праздничный стол. Как его приготовить, смотрите в видео.

Здесь найдете три рецепта ароматного и хрустящего печенья с орехами к Спасу.

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