12 овочевих заготівель, якими ви охоче будете смакувати взимку

Рецепти різних заготівель на зиму / Фото: instagram.com/alenayanina/
Хто постарався влітку-восени і зробив багато заготівель, тому взимку буде смачно. Ідеться про все – від декількох способів запастися базиліком до пряних і пекучих соусів. Нижче найрізноманітніші рецепти заготівель. Вибирайте – що вам до душі та відтворюйте. Взимку ваші близькі та рідні вам обов'язково віддячать.
Салат з баклажанів з болгарським перцем
Інгредієнти
- Болгарський червоний перець, баклажан, цибуля – по 10 шт.
- Помідори – 12 шт.
- Олія, сіль
Спосіб приготування
- Занурити в киплячу несолону воду томати, довести до кипіння. Щойно вода закипить, вийняти томати на друшляк, остудити.
- Дрібно нарізати овочі: баклажани кільцями і півкільцями завтовшки трохи більше 1 см, цибулю – півкільцями завтовшки 0,5 см, перець скибочками, дрібні томати навпіл, великі на 4 частини, вирізаючи плодоніжки.
- На дно каструлі з товстими стінками або дном налити 1 ст. л. олії. Шарами викласти овочі: томати, цибулю, перець, баклажани. Шари лука і перцю злегка присолити.
- На середньому вогні, не помішуючи, довести до кипіння, зменшити вогонь і тушкувати, доки овочі дадуть сік. Недосолений салат при зберіганні перекисне і не буде смачним. Баклажани мають бути злегка недовареними.
- У сухі підготовлені банки (краще до 1 л) розкласти салат, закатати, укутати.
- При використанні салату можна додати зелень, часник.
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Гостро-солодкі помідори на зиму
Інгредієнти
- 1 кг невеликих помідорів
- 4 ст. л. цукру
- 2 ч. л. солі
- 5-6 зубчиків часнику
- 5 горошин чорного перцю
- 0,75 ч. л. лимонної кислоти
- Вода для розсолу і кип'ятіння
Спосіб приготування
- Помідори акуратно звільнити від плодоніжок, ретельно вимити і висушити. Щільно укласти в простерилізовані банку і залити окропом. Залишити на 10 хвилин остигати.
- Приготувати маринад. Закип'ятити воду, додати сіль, цукор, перець, часник і перемішати. Кип'ятити маринад 10 хвилин.
- З банки з помідорами злити воду, що остигла. Помідори залити киплячим маринадом зі спеціями і прянощами. Додати лимонну кислоту. Накрити банку стерилізованою кришкою і закатати ключем для консервації.
- Банку перевернути. Щільно накрити теплою ковдрою і залишити до повного охолодження.
Гострий перець на зиму по-грузинськи
Інгредієнти
- 2,5 кг гіркого перцю
- багато зелені селери і петрушки
- 4-5 штук лаврового листя
- 150-170 г часнику
- 250 мл олії
- 3,5 ст. л. кухонної солі
- 3 ст. л. цукру
- 0,5 л столового оцту
Спосіб приготування
- Стручки гострого перцю помити, потім надрізати їх біля основи, щоб розсіл швидко проникнув в усі частини.
- У великій каструлі змішати воду, олію, цукор, сіль. У суміш додати оцет, лаврове листя і довести все до кипіння.
- Стручки перцю слід опустити в киплячий маринад і кип'ятити протягом 6-8 хвилин, постійно перемішуючи і перевертаючи. Це забезпечить рівномірне приготування і просочення. Потім плоди викласти шумівкою в миску або сито і дати воді стекти.
- Додати в гарячий маринад дрібно нарізані петрушку, селеру і часник, довести до кипіння.
- Залити маринадом складений у велику миску перець. Наповнювати тару слід по самі вінця, щоб не залишалося повітря. Нагорі слід покласти гніт.
- Заготівля ставиться в холодильник на добу, після чого стручки розкладаються по банках і відправляються на зберігання в темне прохолодне місце. Зберігатися перець може кілька місяців.
Баклажани в гострому соусі на зиму
Інгредієнти
- 5 кг баклажанів
- 1 кг 100 г червоного болгарського перцю
- 200 г часнику
- 1 стручок гострого перцю
- 250 мл 9% оцту
- 100 г (4 столові ложки з гіркою) цукру
- 80 г (4 столові ложки без гірки) солі
- 300 мл олії
Спосіб приготування
- У баклажанів відріжте плодоніжки і наріжте їх товстими кільцями завтовшки не менше 1 см.
- Перекладіть баклажани в глибокий посуд і полийте олією. Відразу ж перемішайте, щоб всі кружечки були змащені.
- Застеліть деко пекарським папером і викладіть на нього щільно одне до одного кільця овочів. Поставте в розігріту духовку і запікайте за 200 градусів 25 хвилин.
- Поки баклажани запікаються, приготуйте гострий соус. Очистіть зубчики часнику. Болгарський перець очистіть від насіння.
- Перекрутіть часник, гострий і солодкий перець через м'ясорубку.
- Додайте в соус цукор, сіль і оцет. Добре перемішайте, щоб кристали солі і цукру розчинилися.
- Додайте соус до баклажанів і перемішайте шляхом струшування. Не перемішуйте ложкою! Інакше баклажани перетворяться на кашу.
- Через те, що норма баклажан велика, то краще її розділити на дві частини і розкласти по двох ємностях. Так їх легше буде перетрушувати із соусом.
- Розкладіть баклажани по стерилізованих банках. Не утрамбовуйте їх, а лише злегка струшуйте банку для кращого розподілу. На дні ємності з баклажанами буде сік. Розливайте його по банках наприкінці, щоб в кожній банці була однакова кількість соусу.
- Настав час для стерилізації закуски з баклажанів. Спочатку простерилизуйте кришки. Для цього залийте їх окропом і залиште на 20 хвилин. Потім злийте воду і накрийте банки кришками. Поставте салат стерилізуватися в киплячу воду. Для цього покладіть на дно каструлі тканину або рушник. Налийте трохи води і доведіть до кипіння.
- Поставте в каструлю банки із заготівлею, щоб вода доходила їм по плечики. Кришки мають бути на банках. Доведіть до кипіння і з цього моменту стерилізуйте закуску 20 хвилин. Потім дістаньте банки і закрутіть кришки. Переверніть заготівлю догори дном і укутайте в ковдру на 12 годин. Після охолодження відправте банки в комору на зберігання.
Заготівлі з баклажанів на зиму – 5 кращих рецептів
Огірки на зиму в гірчиці
Інгредієнти
- Огірки свіжі – 4 кг
Для маринаду
- Цукор – 1 склянка
- Оцет – 1 склянка
- Олія – 1 склянка
- Сіль – 0, 25 склянки
- Петрушка – 1 пучок
- Суха гірчиця – 1 ст. л.
- Часник – 1 головка
Спосіб приготування
- Огірки помийте і наріжте кружальцями.
- Приготуйте маринад, змішавши всі інгредієнти для нього і довівши його до кипіння.
- Огірки покладіть в емальовану каструлю і залийте їх маринадом на 12 годин.
Ткемалі з аличі
Інгредієнти
- Алича – 10 кг
- Цукор – 1 кг
- Часник – 400 г
- Сушена кінза – 3 ст. л
- Сушена м'ята – 2 ст. л.
- Хмелі-сунелі – 3 ст. л.
- Чорний мелений перець, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Аличу помити, викласти в каструлю, додати трохи води, варити 20-30 хвилин до м'якості.
- Остудити, перетерти, щоби прибрати шкірку і кісточки.
- Отриману суміш поставити на повільний вогонь, додати сіль і цукор, в марлю згорнути м'яту, покласти каструлю і варити до загустіння.
- Додати спеції, наприкінці – подрібнений часник.
- Варити на повільному вогні хвилин 10-15, залити в стерильні банки, закрити кришками і укутати.
Огірки в оцтово-солодкому маринаді (для перезрілих огірків)
Інгредієнти
- 2 кг огірків
Для маринаду
- 1,5 літра води
- 250 г цукру
- 3 ст. л. солі
- 200 мл оцту 9%
Спосіб приготування
- Підігріти воду, додати сіль, цукор і оцет. Щойно закипить, додати порізані огірки.
- Щойно огірки поміняють колір, розкласти в стерилізовані банки. Залити маринадом, у якому варилися огірки, і закатати.
Медовий перець на зиму
Інгредієнти
- Перець болгарський – 1 кг
- Біла молода цибуля – 1-2 шт.
Дя маринаду
- Олія – 1 склянка
- Оцет – 1 склянка
- Мед – 1 склянка
- Перець духмяний – 3 горошини
- Перець чорний – 3-5 горошин
- Листя лаврове – 2 шт.
Спосіб приготування
- Болгарський перець помийте, видаліть насіння, м'якоть нарізати великими шматками.
- Цибулю очистіть і наріжте півкільцями.
- Змішайте олію, оцет, мед, лаврове листя, чорний і духмяний перець і все закип'ятити.
- Перець і цибулю покладіть у киплячий маринад. Варіть 5 хвилин.
- Розкладіть по банках. Залийте маринадом.
Лечо з цибулею
Інгредієнти
- Помідори – 1 кг
- Оцет яблучний – 50 мл
- Сіль – 30 г
- Цибуля – 370 г
- Перець – 1 кг
- Часник – 15 г
- Оливкова олія – 100 г
- Цукрозамінник – за смаком
Спосіб приготування
- Перець нарізати кубиками, цибулю – товстим півкільцями. Помідори натерти на тертці.
- Помідори закип'ятити в каструлі, додати сіль, цукрозамінник, олію і оцет.
- Дати закипіти і покласти підготовлені перець, часник і цибулю. Довести до кипіння і варити приблизно 10-15 хвилин на середньому вогні.
- Розкласти по стерилізованих банках, закатати, укутати.
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Салат з рисом на зиму без оцту
Інгредієнти
- Помідори – 3 кг
- Цибуля – 1 кг
- Перець – 1 кг
- Морква – 1 кг
- Круглий рис – 200 г
- Олія – 0,5 л
- Сіль – 1 ст. л. без гірки
- Цукор – 1 ст. л. або за смаком
Спосіб приготування
- Помідори та моркву пропустити через м'ясорубку.
- Цибулю і перець дрібно порізати. Рис добре промити.
- У великий емальований посуд вилити олію, покласти сіль і цукор.
- Потім викласти підготовлені овочі й рис.
- Довести все до кипіння і варити впродовж години на слабкому вогні. Періодично помішувати, щоб салат не пригорів.
- Готовий салат в гарячому вигляді розкласти по банках.
Янім, корейська приправа
Інгредієнти
- Часник – 1 кг
- Перець гострий – 600 г
- Перець болгарський червоний – 400 г
- Сіль – близько 0,5 кг
- Часник – 1 кг
Спосіб приготування
- Подрібнити всі інгредієнти на м'ясорубці, перемішати, додати сіль і знову перемішати.
- Розкласти по стерилізованих банках, закрутити.
- Важливо: залишати відстань між приправою і кришкою, адже з часом виділятиметься сік.
Салат з кабачків з болгарським перцем і часником
Інгредієнти
- Кабачки – 2 кг
- Перець болгарський – 3-4 шт.
- Часник – 20 г
- Томатна паста – 300 г
- Гострий перець – 1 стручок
- Вода – 0,7 літра
- Сіль – 2 ст. л.
- Цукор – 5 ст. л.
- Олія – 100 мл
- Перець чорний мелений – за смаком
- Оцет 70% – 1 ст. л
Спосіб приготування
- Кабачки натерти соломкою і викласти в глибоку каструлю.
- З болгарського перцю видалити насіння і нарізати соломкою. Гострий перець нарізати дрібно разом з насінням.
- Очищений часник пропустити через прес і додайте все до кабачків.
- У каструлю додайте сіль, цукор, чорний перець і влийте олію.
- У воді розвести томатну пасту і залити кабачки. Перемішати і варити до закипання на середньому вогні.
- Зменшити вогонь до мінімального і варити 35 хвилин, періодично помішуючи. За 5 хвилин до готовності додати оцет і варити 5 хвилин.
- Розкласти по чистих і сухих банках, закатати. Зберігати в прохолодному місці.
Болгарський перець по-корейськи
Інгредієнти
- Солодкий болгарський перець – 1,5 кг
- Часник – 4 зуб.
- Свіжа зелень – невеликий пучок
- Сіль – 2 ч..
- Цукор – 4 ст. л.
- Приправа для моркви по-корейськи – 3 ч. л.
- Оцет 9% (можна замінити на яблучний або винний оцет) – 100 мл
- Олія – 100 мл
- Гострий перець – 1/2 шт.
Спосіб приготування
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- У солодкого перцю відрізати плодоніжки, видалити насіння, потім нарізати смужками. Перекласти в глибоку ємність.
- Свіжу зелень дрібно нарізати і відправити до перцю. Додати 4 подрібнених зубчики часнику і нарізану кільцями гострий перець.
- Додати 4 ст. ложки цукру, 2 ч. ложки солі, 3 ч. ложки приправи для моркви по-корейськи, 100 мл олії і 100 мл оцту 9%.
- Усе ретельно перемішати і залишити маринуватися на 2 години. Кожні півгодини перемішувати, щоб перець рівномірно замаринувати.
- Розкласти перець по чистих і сухих банках, щільно набиваючи його. Рівномірно розлити маринад по банках.
- На дно глибокої каструлі постелити рушник і встановити банки, накриті кришками.
- Влити теплу воду до плічок банок, поставити на вогонь і з моменту закипання стерилізувати 10 хвилин.
- Дістати банки, закрутити. Зберігається така закуска за кімнатної температури.
Як замаринувати огірки експрес-методом і рецепт салату з них – дивіться у відео.