12 овочевих заготівель, якими ви охоче будете смакувати взимку

Рецепти різних заготівель на зиму / Фото: instagram.com/alenayanina/

Хто постарався влітку-восени і зробив багато заготівель, тому взимку буде смачно. Ідеться про все – від декількох способів запастися базиліком до пряних і пекучих соусів. Нижче найрізноманітніші рецепти заготівель. Вибирайте – що вам до душі та відтворюйте. Взимку ваші близькі та рідні вам обов'язково віддячать.

Салат з баклажанів з болгарським перцем

Салат з баклажанами та болгарським перцем / Фото: instagram.com/sdelaem__vkusno/

Інгредієнти

Болгарський червоний перець, баклажан, цибуля – по 10 шт.

Помідори – 12 шт.

Олія, сіль

Спосіб приготування

Занурити в киплячу несолону воду томати, довести до кипіння. Щойно вода закипить, вийняти томати на друшляк, остудити. Дрібно нарізати овочі: баклажани кільцями і півкільцями завтовшки трохи більше 1 см, цибулю – півкільцями завтовшки 0,5 см, перець скибочками, дрібні томати навпіл, великі на 4 частини, вирізаючи плодоніжки. На дно каструлі з товстими стінками або дном налити 1 ст. л. олії. Шарами викласти овочі: томати, цибулю, перець, баклажани. Шари лука і перцю злегка присолити. На середньому вогні, не помішуючи, довести до кипіння, зменшити вогонь і тушкувати, доки овочі дадуть сік. Недосолений салат при зберіганні перекисне і не буде смачним. Баклажани мають бути злегка недовареними. У сухі підготовлені банки (краще до 1 л) розкласти салат, закатати, укутати. При використанні салату можна додати зелень, часник.

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Гостро-солодкі помідори на зиму

Гостро-солодкі помідори на зиму / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 кг невеликих помідорів

4 ст. л. цукру

2 ч. л. солі

5-6 зубчиків часнику

5 горошин чорного перцю

0,75 ч. л. лимонної кислоти

Вода для розсолу і кип'ятіння

Спосіб приготування

Помідори акуратно звільнити від плодоніжок, ретельно вимити і висушити. Щільно укласти в простерилізовані банку і залити окропом. Залишити на 10 хвилин остигати. Приготувати маринад. Закип'ятити воду, додати сіль, цукор, перець, часник і перемішати. Кип'ятити маринад 10 хвилин. З банки з помідорами злити воду, що остигла. Помідори залити киплячим маринадом зі спеціями і прянощами. Додати лимонну кислоту. Накрити банку стерилізованою кришкою і закатати ключем для консервації. Банку перевернути. Щільно накрити теплою ковдрою і залишити до повного охолодження.

Гострий перець на зиму по-грузинськи

Перець на зиму / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2,5 кг гіркого перцю

багато зелені селери і петрушки

4-5 штук лаврового листя

150-170 г часнику

250 мл олії

3,5 ст. л. кухонної солі

3 ст. л. цукру

0,5 л столового оцту

Спосіб приготування

Стручки гострого перцю помити, потім надрізати їх біля основи, щоб розсіл швидко проникнув в усі частини. У великій каструлі змішати воду, олію, цукор, сіль. У суміш додати оцет, лаврове листя і довести все до кипіння. Стручки перцю слід опустити в киплячий маринад і кип'ятити протягом 6-8 хвилин, постійно перемішуючи і перевертаючи. Це забезпечить рівномірне приготування і просочення. Потім плоди викласти шумівкою в миску або сито і дати воді стекти. Додати в гарячий маринад дрібно нарізані петрушку, селеру і часник, довести до кипіння. Залити маринадом складений у велику миску перець. Наповнювати тару слід по самі вінця, щоб не залишалося повітря. Нагорі слід покласти гніт. Заготівля ставиться в холодильник на добу, після чого стручки розкладаються по банках і відправляються на зберігання в темне прохолодне місце. Зберігатися перець може кілька місяців.

Баклажани в гострому соусі на зиму

Баклажани в гострому соусі / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

5 кг баклажанів

1 кг 100 г червоного болгарського перцю

200 г часнику

1 стручок гострого перцю

250 мл 9% оцту

100 г (4 столові ложки з гіркою) цукру

80 г (4 столові ложки без гірки) солі

300 мл олії

Спосіб приготування

У баклажанів відріжте плодоніжки і наріжте їх товстими кільцями завтовшки не менше 1 см. Перекладіть баклажани в глибокий посуд і полийте олією. Відразу ж перемішайте, щоб всі кружечки були змащені. Застеліть деко пекарським папером і викладіть на нього щільно одне до одного кільця овочів. Поставте в розігріту духовку і запікайте за 200 градусів 25 хвилин. Поки баклажани запікаються, приготуйте гострий соус. Очистіть зубчики часнику. Болгарський перець очистіть від насіння. Перекрутіть часник, гострий і солодкий перець через м'ясорубку. Додайте в соус цукор, сіль і оцет. Добре перемішайте, щоб кристали солі і цукру розчинилися. Додайте соус до баклажанів і перемішайте шляхом струшування. Не перемішуйте ложкою! Інакше баклажани перетворяться на кашу. Через те, що норма баклажан велика, то краще її розділити на дві частини і розкласти по двох ємностях. Так їх легше буде перетрушувати із соусом. Розкладіть баклажани по стерилізованих банках. Не утрамбовуйте їх, а лише злегка струшуйте банку для кращого розподілу. На дні ємності з баклажанами буде сік. Розливайте його по банках наприкінці, щоб в кожній банці була однакова кількість соусу. Настав час для стерилізації закуски з баклажанів. Спочатку простерилизуйте кришки. Для цього залийте їх окропом і залиште на 20 хвилин. Потім злийте воду і накрийте банки кришками. Поставте салат стерилізуватися в киплячу воду. Для цього покладіть на дно каструлі тканину або рушник. Налийте трохи води і доведіть до кипіння. Поставте в каструлю банки із заготівлею, щоб вода доходила їм по плечики. Кришки мають бути на банках. Доведіть до кипіння і з цього моменту стерилізуйте закуску 20 хвилин. Потім дістаньте банки і закрутіть кришки. Переверніть заготівлю догори дном і укутайте в ковдру на 12 годин. Після охолодження відправте банки в комору на зберігання.

Огірки на зиму в гірчиці

Огірки на зиму в гірчичному маринаді / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Огірки свіжі – 4 кг

Для маринаду

Цукор – 1 склянка

Оцет – 1 склянка

Олія – 1 склянка

Сіль – 0, 25 склянки

Петрушка – 1 пучок

Суха гірчиця – 1 ст. л.

Часник – 1 головка

Спосіб приготування

Огірки помийте і наріжте кружальцями. Приготуйте маринад, змішавши всі інгредієнти для нього і довівши його до кипіння. Огірки покладіть в емальовану каструлю і залийте їх маринадом на 12 годин.

Ткемалі з аличі

Ткемалі з аличі / Фото: instagram.com/recepti.alisha/

Інгредієнти

Алича – 10 кг

Цукор – 1 кг

Часник – 400 г

Сушена кінза – 3 ст. л

Сушена м'ята – 2 ст. л.

Хмелі-сунелі – 3 ст. л.

Чорний мелений перець, сіль – за смаком

Спосіб приготування

Аличу помити, викласти в каструлю, додати трохи води, варити 20-30 хвилин до м'якості. Остудити, перетерти, щоби прибрати шкірку і кісточки. Отриману суміш поставити на повільний вогонь, додати сіль і цукор, в марлю згорнути м'яту, покласти каструлю і варити до загустіння. Додати спеції, наприкінці – подрібнений часник. Варити на повільному вогні хвилин 10-15, залити в стерильні банки, закрити кришками і укутати.

Огірки в оцтово-солодкому маринаді (для перезрілих огірків)

Огірки на зиму / Фото: instagram.com/tortikotlilii/

Інгредієнти

2 кг огірків

Для маринаду

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1,5 літра води

250 г цукру

3 ст. л. солі

200 мл оцту 9%

Спосіб приготування

Підігріти воду, додати сіль, цукор і оцет. Щойно закипить, додати порізані огірки. Щойно огірки поміняють колір, розкласти в стерилізовані банки. Залити маринадом, у якому варилися огірки, і закатати.

Медовий перець на зиму

Перець в меду на зиму / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Перець болгарський – 1 кг

Біла молода цибуля – 1-2 шт.

Дя маринаду

Олія – 1 склянка

Оцет – 1 склянка

Мед – 1 склянка

Перець духмяний – 3 горошини

Перець чорний – 3-5 горошин

Листя лаврове – 2 шт.

Спосіб приготування

Болгарський перець помийте, видаліть насіння, м'якоть нарізати великими шматками. Цибулю очистіть і наріжте півкільцями. Змішайте олію, оцет, мед, лаврове листя, чорний і духмяний перець і все закип'ятити. Перець і цибулю покладіть у киплячий маринад. Варіть 5 хвилин. Розкладіть по банках. Залийте маринадом.

Лечо з цибулею

Лечо з цибулею / Фото: instagram.com/natalia_plenis/

Інгредієнти

Помідори – 1 кг

Оцет яблучний – 50 мл

Сіль – 30 г

Цибуля – 370 г

Перець – 1 кг

Часник – 15 г

Оливкова олія – 100 г

Цукрозамінник – за смаком

Спосіб приготування

Перець нарізати кубиками, цибулю – товстим півкільцями. Помідори натерти на тертці. Помідори закип'ятити в каструлі, додати сіль, цукрозамінник, олію і оцет. Дати закипіти і покласти підготовлені перець, часник і цибулю. Довести до кипіння і варити приблизно 10-15 хвилин на середньому вогні. Розкласти по стерилізованих банках, закатати, укутати.

Салат з рисом на зиму без оцту

Салат з рису на зиму / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Помідори – 3 кг

Цибуля – 1 кг

Перець – 1 кг

Морква – 1 кг

Круглий рис – 200 г

Олія – 0,5 л

Сіль – 1 ст. л. без гірки

Цукор – 1 ст. л. або за смаком

Спосіб приготування

Помідори та моркву пропустити через м'ясорубку. Цибулю і перець дрібно порізати. Рис добре промити. У великий емальований посуд вилити олію, покласти сіль і цукор. Потім викласти підготовлені овочі й рис. Довести все до кипіння і варити впродовж години на слабкому вогні. Періодично помішувати, щоб салат не пригорів. Готовий салат в гарячому вигляді розкласти по банках.

Янім, корейська приправа

Корейська приправа / Фото: instagram.com/more_zakatok/

Інгредієнти

Часник – 1 кг

Перець гострий – 600 г

Перець болгарський червоний – 400 г

Сіль – близько 0,5 кг

Часник – 1 кг

Спосіб приготування

Подрібнити всі інгредієнти на м'ясорубці, перемішати, додати сіль і знову перемішати. Розкласти по стерилізованих банках, закрутити. Важливо: залишати відстань між приправою і кришкою, адже з часом виділятиметься сік.

Салат з кабачків з болгарським перцем і часником

Салат з кабачків на зиму / Фото: instagram.com/edaizdomapp/

Інгредієнти

Кабачки – 2 кг

Перець болгарський – 3-4 шт.

Часник – 20 г

Томатна паста – 300 г

Гострий перець – 1 стручок

Вода – 0,7 літра

Сіль – 2 ст. л.

Цукор – 5 ст. л.

Олія – 100 мл

Перець чорний мелений – за смаком

Оцет 70% – 1 ст. л

Спосіб приготування

Кабачки натерти соломкою і викласти в глибоку каструлю. З болгарського перцю видалити насіння і нарізати соломкою. Гострий перець нарізати дрібно разом з насінням. Очищений часник пропустити через прес і додайте все до кабачків. У каструлю додайте сіль, цукор, чорний перець і влийте олію. У воді розвести томатну пасту і залити кабачки. Перемішати і варити до закипання на середньому вогні. Зменшити вогонь до мінімального і варити 35 хвилин, періодично помішуючи. За 5 хвилин до готовності додати оцет і варити 5 хвилин. Розкласти по чистих і сухих банках, закатати. Зберігати в прохолодному місці.

Болгарський перець по-корейськи

Болгарський перець по-корейськи / Фото: instagram.com/solenie.vareniee/

Інгредієнти

Солодкий болгарський перець – 1,5 кг

Часник – 4 зуб.

Свіжа зелень – невеликий пучок

Сіль – 2 ч..

Цукор – 4 ст. л.

Приправа для моркви по-корейськи – 3 ч. л.

Оцет 9% (можна замінити на яблучний або винний оцет) – 100 мл

Олія – 100 мл

Гострий перець – 1/2 шт.

Спосіб приготування

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У солодкого перцю відрізати плодоніжки, видалити насіння, потім нарізати смужками. Перекласти в глибоку ємність. Свіжу зелень дрібно нарізати і відправити до перцю. Додати 4 подрібнених зубчики часнику і нарізану кільцями гострий перець. Додати 4 ст. ложки цукру, 2 ч. ложки солі, 3 ч. ложки приправи для моркви по-корейськи, 100 мл олії і 100 мл оцту 9%. Усе ретельно перемішати і залишити маринуватися на 2 години. Кожні півгодини перемішувати, щоб перець рівномірно замаринувати. Розкласти перець по чистих і сухих банках, щільно набиваючи його. Рівномірно розлити маринад по банках. На дно глибокої каструлі постелити рушник і встановити банки, накриті кришками. Влити теплу воду до плічок банок, поставити на вогонь і з моменту закипання стерилізувати 10 хвилин. Дістати банки, закрутити. Зберігається така закуска за кімнатної температури.

Як замаринувати огірки експрес-методом і рецепт салату з них – дивіться у відео.

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