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12 овочевих заготівель, якими ви охоче будете смакувати взимку

Ірина Маслова
31 серпня, 12:44
Це корейська закуска янім, ткемалі з аличі. Салати з баклажанів з болгарським перцем, рису і помідорів, кабачків з томатною пастою. Ще є рецепт для перезрілих огірків у оцтово-солодкому маринаді

Рецепти різних заготівель на зиму / Фото: instagram.com/alenayanina/

Хто постарався влітку-восени і зробив багато заготівель, тому взимку буде смачно. Ідеться про все – від декількох способів запастися базиліком до пряних і пекучих соусів. Нижче найрізноманітніші рецепти заготівель. Вибирайте – що вам до душі та відтворюйте. Взимку ваші близькі та рідні вам обов'язково віддячать.

Салат з баклажанів з болгарським перцем

Салат з баклажанами та болгарським перцем / Фото: instagram.com/sdelaem__vkusno/

Інгредієнти

  • Болгарський червоний перець, баклажан, цибуля – по 10 шт.
  • Помідори – 12 шт.
  • Олія, сіль

Спосіб приготування

  1. Занурити в киплячу несолону воду томати, довести до кипіння. Щойно вода закипить, вийняти томати на друшляк, остудити.
  2. Дрібно нарізати овочі: баклажани кільцями і півкільцями завтовшки трохи більше 1 см, цибулю – півкільцями завтовшки 0,5 см, перець скибочками, дрібні томати навпіл, великі на 4 частини, вирізаючи плодоніжки.
  3. На дно каструлі з товстими стінками або дном налити 1 ст. л. олії. Шарами викласти овочі: томати, цибулю, перець, баклажани. Шари лука і перцю злегка присолити.
  4. На середньому вогні, не помішуючи, довести до кипіння, зменшити вогонь і тушкувати, доки овочі дадуть сік. Недосолений салат при зберіганні перекисне і не буде смачним. Баклажани мають бути злегка недовареними.
  5. У сухі підготовлені банки (краще до 1 л) розкласти салат, закатати, укутати.
  6. При використанні салату можна додати зелень, часник.

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Гостро-солодкі помідори на зиму

Гостро-солодкі помідори на зиму / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 кг невеликих помідорів
  • 4 ст. л. цукру
  • 2 ч. л. солі
  • 5-6 зубчиків часнику
  • 5 горошин чорного перцю
  • 0,75 ч. л. лимонної кислоти
  • Вода для розсолу і кип'ятіння

Спосіб приготування

  1. Помідори акуратно звільнити від плодоніжок, ретельно вимити і висушити. Щільно укласти в простерилізовані банку і залити окропом. Залишити на 10 хвилин остигати.
  2. Приготувати маринад. Закип'ятити воду, додати сіль, цукор, перець, часник і перемішати. Кип'ятити маринад 10 хвилин.
  3. З банки з помідорами злити воду, що остигла. Помідори залити киплячим маринадом зі спеціями і прянощами. Додати лимонну кислоту. Накрити банку стерилізованою кришкою і закатати ключем для консервації.
  4. Банку перевернути. Щільно накрити теплою ковдрою і залишити до повного охолодження.

Гострий перець на зиму по-грузинськи

Перець на зиму / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2,5 кг гіркого перцю
  • багато зелені селери і петрушки
  • 4-5 штук лаврового листя
  • 150-170 г часнику
  • 250 мл олії
  • 3,5 ст. л. кухонної солі
  • 3 ст. л. цукру
  • 0,5 л столового оцту

Спосіб приготування

  1. Стручки гострого перцю помити, потім надрізати їх біля основи, щоб розсіл швидко проникнув в усі частини.
  2. У великій каструлі змішати воду, олію, цукор, сіль. У суміш додати оцет, лаврове листя і довести все до кипіння.
  3. Стручки перцю слід опустити в киплячий маринад і кип'ятити протягом 6-8 хвилин, постійно перемішуючи і перевертаючи. Це забезпечить рівномірне приготування і просочення. Потім плоди викласти шумівкою в миску або сито і дати воді стекти.
  4. Додати в гарячий маринад дрібно нарізані петрушку, селеру і часник, довести до кипіння.
  5. Залити маринадом складений у велику миску перець. Наповнювати тару слід по самі вінця, щоб не залишалося повітря. Нагорі слід покласти гніт.
  6. Заготівля ставиться в холодильник на добу, після чого стручки розкладаються по банках і відправляються на зберігання в темне прохолодне місце. Зберігатися перець може кілька місяців.

Баклажани в гострому соусі на зиму

Баклажани в гострому соусі / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 5 кг баклажанів
  • 1 кг 100 г червоного болгарського перцю
  • 200 г часнику
  • 1 стручок гострого перцю
  • 250 мл 9% оцту
  • 100 г (4 столові ложки з гіркою) цукру
  • 80 г (4 столові ложки без гірки) солі
  • 300 мл олії

Спосіб приготування

  1. У баклажанів відріжте плодоніжки і наріжте їх товстими кільцями завтовшки не менше 1 см.
  2. Перекладіть баклажани в глибокий посуд і полийте олією. Відразу ж перемішайте, щоб всі кружечки були змащені.
  3. Застеліть деко пекарським папером і викладіть на нього щільно одне до одного кільця овочів. Поставте в розігріту духовку і запікайте за 200 градусів 25 хвилин.
  4. Поки баклажани запікаються, приготуйте гострий соус. Очистіть зубчики часнику. Болгарський перець очистіть від насіння.
  5. Перекрутіть часник, гострий і солодкий перець через м'ясорубку.
  6. Додайте в соус цукор, сіль і оцет. Добре перемішайте, щоб кристали солі і цукру розчинилися.
  7. Додайте соус до баклажанів і перемішайте шляхом струшування. Не перемішуйте ложкою! Інакше баклажани перетворяться на кашу.
  8. Через те, що норма баклажан велика, то краще її розділити на дві частини і розкласти по двох ємностях. Так їх легше буде перетрушувати із соусом.
  9. Розкладіть баклажани по стерилізованих банках. Не утрамбовуйте їх, а лише злегка струшуйте банку для кращого розподілу. На дні ємності з баклажанами буде сік. Розливайте його по банках наприкінці, щоб в кожній банці була однакова кількість соусу.
  10. Настав час для стерилізації закуски з баклажанів. Спочатку простерилизуйте кришки. Для цього залийте їх окропом і залиште на 20 хвилин. Потім злийте воду і накрийте банки кришками. Поставте салат стерилізуватися в киплячу воду. Для цього покладіть на дно каструлі тканину або рушник. Налийте трохи води і доведіть до кипіння.
  11. Поставте в каструлю банки із заготівлею, щоб вода доходила їм по плечики. Кришки мають бути на банках. Доведіть до кипіння і з цього моменту стерилізуйте закуску 20 хвилин. Потім дістаньте банки і закрутіть кришки. Переверніть заготівлю догори дном і укутайте в ковдру на 12 годин. Після охолодження відправте банки в комору на зберігання.

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Огірки на зиму в гірчиці

Огірки на зиму в гірчичному маринаді / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Огірки свіжі – 4 кг

Для маринаду

  • Цукор – 1 склянка
  • Оцет – 1 склянка
  • Олія – 1 склянка
  • Сіль – 0, 25 склянки
  • Петрушка – 1 пучок
  • Суха гірчиця – 1 ст. л.
  • Часник – 1 головка

Спосіб приготування

  1. Огірки помийте і наріжте кружальцями.
  2. Приготуйте маринад, змішавши всі інгредієнти для нього і довівши його до кипіння.
  3. Огірки покладіть в емальовану каструлю і залийте їх маринадом на 12 годин.

Ткемалі з аличі

Ткемалі з аличі / Фото: instagram.com/recepti.alisha/

Інгредієнти

  • Алича – 10 кг
  • Цукор – 1 кг
  • Часник – 400 г
  • Сушена кінза – 3 ст. л
  • Сушена м'ята – 2 ст. л.
  • Хмелі-сунелі – 3 ст. л.
  • Чорний мелений перець, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Аличу помити, викласти в каструлю, додати трохи води, варити 20-30 хвилин до м'якості.
  2. Остудити, перетерти, щоби прибрати шкірку і кісточки.
  3. Отриману суміш поставити на повільний вогонь, додати сіль і цукор, в марлю згорнути м'яту, покласти каструлю і варити до загустіння.
  4. Додати спеції, наприкінці – подрібнений часник.
  5. Варити на повільному вогні хвилин 10-15, залити в стерильні банки, закрити кришками і укутати.

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Огірки в оцтово-солодкому маринаді (для перезрілих огірків)

Огірки на зиму / Фото: instagram.com/tortikotlilii/

Інгредієнти

  • 2 кг огірків

Для маринаду

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  • 1,5 літра води
  • 250 г цукру
  • 3 ст. л. солі
  • 200 мл оцту 9%

Спосіб приготування

  1. Підігріти воду, додати сіль, цукор і оцет. Щойно закипить, додати порізані огірки.
  2. Щойно огірки поміняють колір, розкласти в стерилізовані банки. Залити маринадом, у якому варилися огірки, і закатати.

Медовий перець на зиму

Перець в меду на зиму / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Перець болгарський – 1 кг
  • Біла молода цибуля – 1-2 шт.

Дя маринаду

  • Олія – 1 склянка
  • Оцет – 1 склянка
  • Мед – 1 склянка
  • Перець духмяний – 3 горошини
  • Перець чорний – 3-5 горошин
  • Листя лаврове – 2 шт.

Спосіб приготування

  1. Болгарський перець помийте, видаліть насіння, м'якоть нарізати великими шматками.
  2. Цибулю очистіть і наріжте півкільцями.
  3. Змішайте олію, оцет, мед, лаврове листя, чорний і духмяний перець і все закип'ятити.
  4. Перець і цибулю покладіть у киплячий маринад. Варіть 5 хвилин.
  5. Розкладіть по банках. Залийте маринадом.

Лечо з цибулею

Лечо з цибулею / Фото: instagram.com/natalia_plenis/

Інгредієнти

  • Помідори – 1 кг
  • Оцет яблучний – 50 мл
  • Сіль – 30 г
  • Цибуля – 370 г
  • Перець – 1 кг
  • Часник – 15 г
  • Оливкова олія – 100 г
  • Цукрозамінник – за смаком

Спосіб приготування

  1. Перець нарізати кубиками, цибулю – товстим півкільцями. Помідори натерти на тертці.
  2. Помідори закип'ятити в каструлі, додати сіль, цукрозамінник, олію і оцет.
  3. Дати закипіти і покласти підготовлені перець, часник і цибулю. Довести до кипіння і варити приблизно 10-15 хвилин на середньому вогні.
  4. Розкласти по стерилізованих банках, закатати, укутати.

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Салат з рисом на зиму без оцту

Салат з рису на зиму / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Помідори – 3 кг
  • Цибуля – 1 кг
  • Перець – 1 кг
  • Морква – 1 кг
  • Круглий рис – 200 г
  • Олія – 0,5 л
  • Сіль – 1 ст. л. без гірки
  • Цукор – 1 ст. л. або за смаком

Спосіб приготування

  1. Помідори та моркву пропустити через м'ясорубку.
  2. Цибулю і перець дрібно порізати. Рис добре промити.
  3. У великий емальований посуд вилити олію, покласти сіль і цукор.
  4. Потім викласти підготовлені овочі й рис.
  5. Довести все до кипіння і варити впродовж години на слабкому вогні. Періодично помішувати, щоб салат не пригорів.
  6. Готовий салат в гарячому вигляді розкласти по банках.

Янім, корейська приправа

Корейська приправа / Фото: instagram.com/more_zakatok/

Інгредієнти

  • Часник – 1 кг
  • Перець гострий – 600 г
  • Перець болгарський червоний – 400 г
  • Сіль – близько 0,5 кг
  • Часник – 1 кг

Спосіб приготування

  1. Подрібнити всі інгредієнти на м'ясорубці, перемішати, додати сіль і знову перемішати.
  2. Розкласти по стерилізованих банках, закрутити.
  3. Важливо: залишати відстань між приправою і кришкою, адже з часом виділятиметься сік.

Салат з кабачків з болгарським перцем і часником

Салат з кабачків на зиму / Фото: instagram.com/edaizdomapp/

Інгредієнти

  • Кабачки – 2 кг
  • Перець болгарський – 3-4 шт.
  • Часник – 20 г
  • Томатна паста – 300 г
  • Гострий перець – 1 стручок
  • Вода – 0,7 літра
  • Сіль – 2 ст. л.
  • Цукор – 5 ст. л.
  • Олія – 100 мл
  • Перець чорний мелений – за смаком
  • Оцет 70% – 1 ст. л

Спосіб приготування

  1. Кабачки натерти соломкою і викласти в глибоку каструлю.
  2. З болгарського перцю видалити насіння і нарізати соломкою. Гострий перець нарізати дрібно разом з насінням.
  3. Очищений часник пропустити через прес і додайте все до кабачків.
  4. У каструлю додайте сіль, цукор, чорний перець і влийте олію.
  5. У воді розвести томатну пасту і залити кабачки. Перемішати і варити до закипання на середньому вогні.
  6. Зменшити вогонь до мінімального і варити 35 хвилин, періодично помішуючи. За 5 хвилин до готовності додати оцет і варити 5 хвилин.
  7. Розкласти по чистих і сухих банках, закатати. Зберігати в прохолодному місці.

Болгарський перець по-корейськи

Болгарський перець по-корейськи / Фото: instagram.com/solenie.vareniee/

Інгредієнти

  • Солодкий болгарський перець – 1,5 кг
  • Часник – 4 зуб.
  • Свіжа зелень – невеликий пучок
  • Сіль – 2 ч..
  • Цукор – 4 ст. л.
  • Приправа для моркви по-корейськи – 3 ч. л.
  • Оцет 9% (можна замінити на яблучний або винний оцет) – 100 мл
  • Олія – 100 мл
  • Гострий перець – 1/2 шт.

Спосіб приготування

  1. У солодкого перцю відрізати плодоніжки, видалити насіння, потім нарізати смужками. Перекласти в глибоку ємність.
  2. Свіжу зелень дрібно нарізати і відправити до перцю. Додати 4 подрібнених зубчики часнику і нарізану кільцями гострий перець.
  3. Додати 4 ст. ложки цукру, 2 ч. ложки солі, 3 ч. ложки приправи для моркви по-корейськи, 100 мл олії і 100 мл оцту 9%.
  4. Усе ретельно перемішати і залишити маринуватися на 2 години. Кожні півгодини перемішувати, щоб перець рівномірно замаринувати.
  5. Розкласти перець по чистих і сухих банках, щільно набиваючи його. Рівномірно розлити маринад по банках.
  6. На дно глибокої каструлі постелити рушник і встановити банки, накриті кришками.
  7. Влити теплу воду до плічок банок, поставити на вогонь і з моменту закипання стерилізувати 10 хвилин.
  8. Дістати банки, закрутити. Зберігається така закуска за кімнатної температури.

Як замаринувати огірки експрес-методом і рецепт салату з них – дивіться у відео.

Тут дізнаєтеся, як законсервувати помідори чері на зиму.

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