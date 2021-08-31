Изменить язык на: UA На главную Сегодня
Главная Lifestyle Вкусно

12 овощных заготовок, которые вы с удовольствием съедите зимой

Ирина Маслова
31 августа, 12:44
Это корейская закуска янним, ткемали из алычи. Салаты из баклажанов с болгарским перцем, риса и помидоров, кабачков с томатной пастой. Еще есть рецепт для перезревших огурцов в уксусно-сладком маринаде

Рецепты самых разных заготовок на зиму / Фото: instagram.com/alenayanina/

Кто постарался летом-осенью и сделал много заготовок, тому зимой будет вкусно. Это касается всего – от нескольких способов запастись базиликом до пряных и жгучих соусов. Ниже самые разные рецепты заготовок. Выбирайте – что вам по душе и воспроизводите. Зимой ваши близкие и родные вас обязательно отблагодарят.

Салат из баклажанов с болгарским перцем

Салат из баклажанов с болгарским перцем / Фото: instagram.com/sdelaem__vkusno/

Ингредиенты

  • Болгарский красный перец, баклажан, лук – по 10 шт.
  • Помидоры – 12 шт.
  • Растительное масло, соль

Способ приготовления

  1. Погрузить в кипящую несоленую воду томаты, довести до кипения. Как только вода закипит, вынуть томаты на дуршлаг, остудить.
  2. Мелко нарезать овощи: баклажаны кольцами и полукольцами толщиной чуть более 1 см, лук – полукольцами толщиной 0,5 см, перец ломтиками, мелкие томаты пополам, крупные на 4 части, вырезая плодоножку.
  3. На дно кастрюли с толстыми стенками или дном налить 1 ст. л. растительного масла. Слоями выложить овощи: томаты, лук, перец, баклажаны. Слои лука и перца слегка присолить.
  4. На среднем огне, не помешивая, довести до кипения, уменьшить огонь и тушить, пока овощи дадут сок. Недосоленный салат при хранении перекиснет и не будет вкусным. Баклажаны должны быть слегка недоваренными.
  5. В сухие подготовленные банки (лучше объемом до 1 л) разложить салат, закатать, укутать.
  6. При использовании салата можно добавить зелень, чеснок.

Читайте также:

Остро-сладкие помидоры на зиму

Маринованные помидоры на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 кг небольших помидоров
  • 4 ст. л. сахара
  • 2 ч. л. соли
  • 5–6 зубчиков чеснока
  • 5 горошин черного перца
  • 0,75 ч. л. лимонной кислоты
  • Вода для рассола и кипячения

Способ приготовления

  1. Помидоры аккуратно освободить от плодоножек, тщательно вымыть и высушить. Плотно уложить в простерилизованную банку и залить кипящей водой. Оставить на 10 минут остывать.
  2. Приготовить маринад. Вскипятить воду, добавить соль, сахар, перец, чеснок и перемешать. Кипятить маринад 10 минут.
  3. Из банки с помидорами слить остывшую воду. Помидоры залить кипящим маринадом со специями и пряностями. Добавить лимонную кислоту. Накрыть банку стерилизованной крышкой и закатать ключом для консервации.
  4. Банку перевернуть. Плотно накрыть теплым одеялом и оставить до полного остывания.

Острый перец на зиму по-грузински

Маринованный перец на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2,5 кг горького перца
  • много зелени сельдерея и петрушки
  • 4-5 штук лаврового листа
  • 150-170 г чеснока
  • 250 мл растительного масла
  • 3,5 ст. л. поваренной соли
  • 3 ст. л. сахара
  • 0,5 л столового уксуса

Способ приготовления

  1. Стручки острого перца помыть, затем надрезать их у основания, чтобы рассол быстро проник во все части.
  2. В большой кастрюле смешать воду, растительное масло, сахар, соль. В смесь добавить уксус, лавровый лист и довести все до кипения.
  3. Стручки перца следует опустить в кипящий маринад и кипятить в течение 6-8 минут, постоянно перемешивая и переворачивая. Это обеспечит равномерное приготовление и пропитку. Затем плоды выложить шумовкой в миску или сито и дать воде стечь.
  4. Добавить в горячий маринад мелко нарезанные петрушку, сельдерей и чеснок, довести до кипения.
  5. Залить закипевшим маринадом сложенный в большую миску перец. Наполнять тару следует до самых краев, чтобы не оставалось воздуха. Наверху следует положить гнет.
  6. Заготовка ставится в холодильник на сутки, после чего стручки раскладываются по баночкам и отправляются на хранение в темное прохладное место. Храниться перец может несколько месяцев.

Баклажаны в остром соусе на зиму

Баклажаны в остром соусе / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 5 кг баклажанов
  • 1 кг 100 г красного болгарского перца
  • 200 г чеснока
  • 1 стручок острого перца
  • 250 мл 9% уксуса
  • 100 г (4 столовые ложки с горкой) сахара
  • 80 г (4 столовые ложки без горки) соли
  • 300 мл растительного масла

Способ приготовления

  1. У баклажанов отрежьте плодоножку и нарежьте их толстыми колечками толщиной не менее 1 см.
  2. Переложите баклажаны в глубокую посуду и полейте растительным маслом. Сразу же перемешайте, чтобы все кружочки были смазаны.
  3. Застелите противень пекарской бумагой и выложите на него плотно друг к другу колечки овощей. Поставьте в разогретую духовку и запекайте при 200 градусов 25 минут.
  4. Пока баклажаны запекаются, приготовьте острый соус. Очистите дольки чеснока. Болгарский перец очистите от семян.
  5. Перекрутите чеснок, острый и сладкий перец через мясорубку.
  6. Добавьте в соус сахар, соль и уксус. Хорошо перемешайте, чтобы кристаллы соли и сахара растворились.
  7. Добавьте соус к баклажанам и перемешайте путем встряхивания. Не перемешивайте ложкой! Иначе баклажаны превратятся в кашу.
  8. Так как норма баклажан большая, то лучше ее разделить на две части и разложить по двум емкостям. Так их легче будет перетряхивать с соусом.
  9. Разложите баклажаны по стерилизованным банкам. Не трамбуйте их, а лишь слегка встряхивайте банку для лучшего распределения. На дне емкости с баклажанами будет сок. Разливайте его по банкам в конце, чтобы в каждой банке было одинаковое количество соуса.
  10. Настало время для стерилизации закуски из баклажан. Сначала простерилизуйте крышки. Для этого залейте их крутым кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте банки крышками. Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Для этого положите на дно кастрюли ткань или полотенце. Налейте немного воды и доведите до кипения.
  11. Поставьте в кастрюлю банки с заготовкой, чтобы вода доходила им по плечики. Крышки должны быть на банках. Доведите до кипения и с этого момента стерилизуйте закуску 20 минут. Затем достаньте банки и закупорьте крышки. Переверните заготовку вверх дном и укутайте в одеяло на 12 часов. После остывания отправьте банки в погреб или кладовку на хранение.

Читайте также:

Огурцы на зиму в горчице

Огурцы на зиму в горчичном маринаде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Огурцы свежие – 4 кг

Для маринада

  • Сахар – 1 стакан
  • Уксус – 1 стакан
  • Растительное масло – 1 стакан
  • Соль – 0, 25 стакана
  • Петрушка – 1 пучок
  • Сухая горчица – 1 ст. л.
  • Чеснок – 1 головка

Способ приготовления

  1. Огурцы помойте и нарежьте кружочками.
  2. Приготовьте маринад, смешав все ингредиенты для него и доведя его до кипения.
  3. Огурцы положите в эмалированную кастрюлю и залейте их маринадом на 12 часов.

Ткемали из алычи

Ткемали из алычи / Фото: instagram.com/recepti.alisha/

Ингредиенты

  • Алыча – 10 кг
  • Сахар – 1 кг
  • Чеснок – 400 г
  • Сушеная кинза – 3 ст. л
  • Сушеная мята – 2 ст. л.
  • Хмели-сунели – 3 ст. л.
  • Черный молотый перец, соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Алычу помыть, выложить в кастрюлю, добавить немного воды, варить 20-30 минут до мягкости.
  2. Остудить, перетереть, чтобы убрать кожицу и косточки.
  3. Полученную смесь поставить на медленный огонь, добавить соль и сахар, в марлю свернуть мяту, положить кастрюлю и варить до загустения.
  4. Добавить специи, в конце – измельченный чеснок.
  5. Варить на медленном огне минут 10-15, залить в стерильные банки, закрыть крышками и укутать.

Читайте также:

Огурцы в уксусно-сладком маринаде (для перезревших огурцов)

Огурцы на зиму / Фото: instagram.com/tortikotlilii/

Ингредиенты

  • 2 кг огурцов

Для маринада

Реклама
  • 1,5 литра воды
  • 250 г сахара
  • 3 ст. л. соли
  • 200 мл уксуса 9%


Способ приготовления

  1. Подогреть воду, добавить соль, сахар и уксус. Как только закипить, добавить порезанные огурцы.
  2. Как только огурцы поменяют цвет, разложить в стерилизованные банки. Залить маринадом, в котором варились огурцы, и закатать.

Медовый перец на зиму

Перец в меду на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Перец болгарский – 1 кг
  • Белый молодой лук – 1-2 шт.

Для маринада

  • Масло растительное – 1 стакан
  • Уксус – 1 стакан
  • Мед – 1 стакан
  • Перец душистый – 3 горошины
  • Перец черный – 3-5 горошин
  • Лист лавровый – 2 шт.

Способ приготовления

  1. Болгарский перец помойте, удалите семена, мякоть нарежьте крупными ломтиками.
  2. Лук очистите и нарежьте полукольцами.
  3. Смешайте растительное масло, уксус, мед, лавровый лист, черный и душистый перец и все вскипятите.
  4. Перец и лук положите в кипящий маринад. Варите в течение 5 минут.
  5. Разложите по банкам. Залейте маринадом.

Лечо с луком

Лечо с луком / Фото: instagram.com/natalia_plenis/

Ингредиенты

  • Помидоры – 1 кг
  • Уксус яблочный – 50 мл
  • Соль – 30 г
  • Лук – 370 г
  • Перец – 1 кг
  • Чеснок – 15 г
  • Масло оливковое – 100 г
  • Сахарозаменитель – по вкусу

Способ приготовления

  1. Перец нарезать кубиками, лук – толстым полукольцами. Помидоры натереть на терке.
  2. Помидоры вскипятить в кастрюле, добавить соль, сахарозаменитель, масло и уксус.
  3. Дать закипеть и положить подготовленные перец, чеснок и лук. Довести до кипения и варить примерно 10-15 минут на среднем огне.
  4. Разложить по стерилизованным банкам, закатать, укутать.

Читайте также:

Салат с рисом на зиму без уксуса

Салат из риса на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Помидоры – 3 кг
  • Лук – 1 кг
  • Перец – 1 кг
  • Морковь – 1 кг
  • Круглый рис – 200 г
  • Растительное масло – 0,5 л
  • Соль – 1 ст. л. без горки
  • Сахар – 1 ст. л. или по вкусу

Способ приготовления

  1. Помидоры и морковь пропустить через мясорубку.
  2. Лук и перец мелко порезать. Рис хорошо промыть.
  3. В большую эмалированную посуду вылить растительное масло, положить соль и сахар.
  4. Затем выложить подготовленные овощи и рис.
  5. Довести все до кипения и варить в течение часа на слабом огне. Периодически помешивать, чтобы салат не пригорел.
  6. Готовый салат в горячем виде разложить по банкам.

Янним, корейская приправа

Корейская приправа / Фото: instagram.com/more_zakatok/

Ингредиенты

  • Чеснок – 1 кг
  • Перец острый – 600 г
  • Перец болгарский красный – 400 г
  • Соль – около 0,5 кг
  • Чеснок – 1 кг

Способ приготовления

  1. Измельчить все ингредиенты на мясорубке, перемешать, добавить соль и снова перемешать.
  2. Разложить по стерилизованным банкам, закрутить.
  3. Важно: оставлять расстояние между приправой и крышкой, так как со временем будет выделяться сок.

Салат из кабачков с болгарским перцем и чесноком

Салат из кабачков на зиму / Фото: instagram.com/edaizdomapp/

Ингредиенты

  • Кабачки – 2 кг
  • Перец болгарский – 3-4 шт.
  • Чеснок – 20 г
  • Томатная паста – 300 г
  • Острый перец – 1 стручок
  • Вода – 0,7 литра
  • Соль – 2 ст. л.
  • Сахар – 5 ст. л.
  • Растительное масло – 100 мл
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Уксус 70% – 1 ст. л

Способ приготовления

  1. Кабачки натереть соломкой и выложить в глубокую кастрюлю.
  2. Из болгарского перца удалить семена и нарезать соломкой. Острый перец нарезать мелко вместе с семенами.
  3. Очищенный чеснок пропустить через пресс и добавьте все к кабачкам.
  4. В кастрюлю добавьте соль, сахар, черный перец и влить растительное масло.
  5. В воде развести томатную пасту и залить кабачки. Перемешать и варить до закипания на среднем огне.
  6. Убавить огонь до минимального и варить 35 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности добавить уксус и варить 5 минут.
  7. Разложить по чистым и сухим банкам, закатать. Хранить в прохладном месте.

Болгарский перец по-корейски

Болгарский перец по-корейски / Фото: instagram.com/solenie.vareniee/

Ингредиенты

  • Сладкий болгарский перец – 1,5 кг
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Свежая зелень – небольшой пучок
  • Соль – 2 ч. .
  • Сахар – 4 ст. л.
  • Приправа для моркови по-корейски – 3 ч. л.
  • Уксус 9% ( можно заменить на яблочный или винный уксус) – 100 мл
  • Растительное масло – 100 мл
  • Острый перец – 1/2 шт.

Способ приготовления

  1. У сладкого перца отрезать плодоножку, удалить семена, затем нарезать полосками. Переложить в глубокую емкость.
  2. Свежую зелень мелко нарезать и отправить к перцу. Добавить 4 измельченных зубчика чеснока и нарезанный колечками острый перец.
  3. Добавить 4 ст. ложки сахара, 2 ч. ложки соли, 3 ч. ложки приправы для моркови по-корейски, 100 мл растительного масла и 100 мл уксуса 9%.
  4. Все тщательно перемешать и оставить мариноваться на 2 часа. Каждые полчаса перемешивать, чтобы перец равномерно замариновался.
  5. Разложить перец по чистым и сухим банкам, плотно набивая его. Равномерно разлить оставшийся маринад по банкам.
  6. На дно глубокой кастрюли постелить полотенце и установить банки, накрытые крышками.
  7. Влить теплую воду до плечиков банок, поставить на огонь и с момента закипания стерилизовать 10 минут.
  8. Достать банки, закрутить. Хранится такая закуска при комнатной температуре.

Как замариновать огурцы экспресс-методом и рецепт салата из них – смотрите в видео.

Здесь узнаете, как законсервировать помидоры черри на зиму.

Реклама