12 овощных заготовок, которые вы с удовольствием съедите зимой

Рецепты самых разных заготовок на зиму / Фото: instagram.com/alenayanina/
Кто постарался летом-осенью и сделал много заготовок, тому зимой будет вкусно. Это касается всего – от нескольких способов запастись базиликом до пряных и жгучих соусов. Ниже самые разные рецепты заготовок. Выбирайте – что вам по душе и воспроизводите. Зимой ваши близкие и родные вас обязательно отблагодарят.
Салат из баклажанов с болгарским перцем
Ингредиенты
- Болгарский красный перец, баклажан, лук – по 10 шт.
- Помидоры – 12 шт.
- Растительное масло, соль
Способ приготовления
- Погрузить в кипящую несоленую воду томаты, довести до кипения. Как только вода закипит, вынуть томаты на дуршлаг, остудить.
- Мелко нарезать овощи: баклажаны кольцами и полукольцами толщиной чуть более 1 см, лук – полукольцами толщиной 0,5 см, перец ломтиками, мелкие томаты пополам, крупные на 4 части, вырезая плодоножку.
- На дно кастрюли с толстыми стенками или дном налить 1 ст. л. растительного масла. Слоями выложить овощи: томаты, лук, перец, баклажаны. Слои лука и перца слегка присолить.
- На среднем огне, не помешивая, довести до кипения, уменьшить огонь и тушить, пока овощи дадут сок. Недосоленный салат при хранении перекиснет и не будет вкусным. Баклажаны должны быть слегка недоваренными.
- В сухие подготовленные банки (лучше объемом до 1 л) разложить салат, закатать, укутать.
- При использовании салата можно добавить зелень, чеснок.
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Остро-сладкие помидоры на зиму
Ингредиенты
- 1 кг небольших помидоров
- 4 ст. л. сахара
- 2 ч. л. соли
- 5–6 зубчиков чеснока
- 5 горошин черного перца
- 0,75 ч. л. лимонной кислоты
- Вода для рассола и кипячения
Способ приготовления
- Помидоры аккуратно освободить от плодоножек, тщательно вымыть и высушить. Плотно уложить в простерилизованную банку и залить кипящей водой. Оставить на 10 минут остывать.
- Приготовить маринад. Вскипятить воду, добавить соль, сахар, перец, чеснок и перемешать. Кипятить маринад 10 минут.
- Из банки с помидорами слить остывшую воду. Помидоры залить кипящим маринадом со специями и пряностями. Добавить лимонную кислоту. Накрыть банку стерилизованной крышкой и закатать ключом для консервации.
- Банку перевернуть. Плотно накрыть теплым одеялом и оставить до полного остывания.
Острый перец на зиму по-грузински
Ингредиенты
- 2,5 кг горького перца
- много зелени сельдерея и петрушки
- 4-5 штук лаврового листа
- 150-170 г чеснока
- 250 мл растительного масла
- 3,5 ст. л. поваренной соли
- 3 ст. л. сахара
- 0,5 л столового уксуса
Способ приготовления
- Стручки острого перца помыть, затем надрезать их у основания, чтобы рассол быстро проник во все части.
- В большой кастрюле смешать воду, растительное масло, сахар, соль. В смесь добавить уксус, лавровый лист и довести все до кипения.
- Стручки перца следует опустить в кипящий маринад и кипятить в течение 6-8 минут, постоянно перемешивая и переворачивая. Это обеспечит равномерное приготовление и пропитку. Затем плоды выложить шумовкой в миску или сито и дать воде стечь.
- Добавить в горячий маринад мелко нарезанные петрушку, сельдерей и чеснок, довести до кипения.
- Залить закипевшим маринадом сложенный в большую миску перец. Наполнять тару следует до самых краев, чтобы не оставалось воздуха. Наверху следует положить гнет.
- Заготовка ставится в холодильник на сутки, после чего стручки раскладываются по баночкам и отправляются на хранение в темное прохладное место. Храниться перец может несколько месяцев.
Баклажаны в остром соусе на зиму
Ингредиенты
- 5 кг баклажанов
- 1 кг 100 г красного болгарского перца
- 200 г чеснока
- 1 стручок острого перца
- 250 мл 9% уксуса
- 100 г (4 столовые ложки с горкой) сахара
- 80 г (4 столовые ложки без горки) соли
- 300 мл растительного масла
Способ приготовления
- У баклажанов отрежьте плодоножку и нарежьте их толстыми колечками толщиной не менее 1 см.
- Переложите баклажаны в глубокую посуду и полейте растительным маслом. Сразу же перемешайте, чтобы все кружочки были смазаны.
- Застелите противень пекарской бумагой и выложите на него плотно друг к другу колечки овощей. Поставьте в разогретую духовку и запекайте при 200 градусов 25 минут.
- Пока баклажаны запекаются, приготовьте острый соус. Очистите дольки чеснока. Болгарский перец очистите от семян.
- Перекрутите чеснок, острый и сладкий перец через мясорубку.
- Добавьте в соус сахар, соль и уксус. Хорошо перемешайте, чтобы кристаллы соли и сахара растворились.
- Добавьте соус к баклажанам и перемешайте путем встряхивания. Не перемешивайте ложкой! Иначе баклажаны превратятся в кашу.
- Так как норма баклажан большая, то лучше ее разделить на две части и разложить по двум емкостям. Так их легче будет перетряхивать с соусом.
- Разложите баклажаны по стерилизованным банкам. Не трамбуйте их, а лишь слегка встряхивайте банку для лучшего распределения. На дне емкости с баклажанами будет сок. Разливайте его по банкам в конце, чтобы в каждой банке было одинаковое количество соуса.
- Настало время для стерилизации закуски из баклажан. Сначала простерилизуйте крышки. Для этого залейте их крутым кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте банки крышками. Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Для этого положите на дно кастрюли ткань или полотенце. Налейте немного воды и доведите до кипения.
- Поставьте в кастрюлю банки с заготовкой, чтобы вода доходила им по плечики. Крышки должны быть на банках. Доведите до кипения и с этого момента стерилизуйте закуску 20 минут. Затем достаньте банки и закупорьте крышки. Переверните заготовку вверх дном и укутайте в одеяло на 12 часов. После остывания отправьте банки в погреб или кладовку на хранение.
Заготовки из баклажанов на зиму – 5 лучших рецептов
Огурцы на зиму в горчице
Ингредиенты
- Огурцы свежие – 4 кг
Для маринада
- Сахар – 1 стакан
- Уксус – 1 стакан
- Растительное масло – 1 стакан
- Соль – 0, 25 стакана
- Петрушка – 1 пучок
- Сухая горчица – 1 ст. л.
- Чеснок – 1 головка
Способ приготовления
- Огурцы помойте и нарежьте кружочками.
- Приготовьте маринад, смешав все ингредиенты для него и доведя его до кипения.
- Огурцы положите в эмалированную кастрюлю и залейте их маринадом на 12 часов.
Ткемали из алычи
Ингредиенты
- Алыча – 10 кг
- Сахар – 1 кг
- Чеснок – 400 г
- Сушеная кинза – 3 ст. л
- Сушеная мята – 2 ст. л.
- Хмели-сунели – 3 ст. л.
- Черный молотый перец, соль – по вкусу
Способ приготовления
- Алычу помыть, выложить в кастрюлю, добавить немного воды, варить 20-30 минут до мягкости.
- Остудить, перетереть, чтобы убрать кожицу и косточки.
- Полученную смесь поставить на медленный огонь, добавить соль и сахар, в марлю свернуть мяту, положить кастрюлю и варить до загустения.
- Добавить специи, в конце – измельченный чеснок.
- Варить на медленном огне минут 10-15, залить в стерильные банки, закрыть крышками и укутать.
Огурцы в уксусно-сладком маринаде (для перезревших огурцов)
Ингредиенты
- 2 кг огурцов
Для маринада
- 1,5 литра воды
- 250 г сахара
- 3 ст. л. соли
- 200 мл уксуса 9%
Способ приготовления
- Подогреть воду, добавить соль, сахар и уксус. Как только закипить, добавить порезанные огурцы.
- Как только огурцы поменяют цвет, разложить в стерилизованные банки. Залить маринадом, в котором варились огурцы, и закатать.
Медовый перец на зиму
Ингредиенты
- Перец болгарский – 1 кг
- Белый молодой лук – 1-2 шт.
Для маринада
- Масло растительное – 1 стакан
- Уксус – 1 стакан
- Мед – 1 стакан
- Перец душистый – 3 горошины
- Перец черный – 3-5 горошин
- Лист лавровый – 2 шт.
Способ приготовления
- Болгарский перец помойте, удалите семена, мякоть нарежьте крупными ломтиками.
- Лук очистите и нарежьте полукольцами.
- Смешайте растительное масло, уксус, мед, лавровый лист, черный и душистый перец и все вскипятите.
- Перец и лук положите в кипящий маринад. Варите в течение 5 минут.
- Разложите по банкам. Залейте маринадом.
Лечо с луком
Ингредиенты
- Помидоры – 1 кг
- Уксус яблочный – 50 мл
- Соль – 30 г
- Лук – 370 г
- Перец – 1 кг
- Чеснок – 15 г
- Масло оливковое – 100 г
- Сахарозаменитель – по вкусу
Способ приготовления
- Перец нарезать кубиками, лук – толстым полукольцами. Помидоры натереть на терке.
- Помидоры вскипятить в кастрюле, добавить соль, сахарозаменитель, масло и уксус.
- Дать закипеть и положить подготовленные перец, чеснок и лук. Довести до кипения и варить примерно 10-15 минут на среднем огне.
- Разложить по стерилизованным банкам, закатать, укутать.
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Салат с рисом на зиму без уксуса
Ингредиенты
- Помидоры – 3 кг
- Лук – 1 кг
- Перец – 1 кг
- Морковь – 1 кг
- Круглый рис – 200 г
- Растительное масло – 0,5 л
- Соль – 1 ст. л. без горки
- Сахар – 1 ст. л. или по вкусу
Способ приготовления
- Помидоры и морковь пропустить через мясорубку.
- Лук и перец мелко порезать. Рис хорошо промыть.
- В большую эмалированную посуду вылить растительное масло, положить соль и сахар.
- Затем выложить подготовленные овощи и рис.
- Довести все до кипения и варить в течение часа на слабом огне. Периодически помешивать, чтобы салат не пригорел.
- Готовый салат в горячем виде разложить по банкам.
Янним, корейская приправа
Ингредиенты
- Чеснок – 1 кг
- Перец острый – 600 г
- Перец болгарский красный – 400 г
- Соль – около 0,5 кг
- Чеснок – 1 кг
Способ приготовления
- Измельчить все ингредиенты на мясорубке, перемешать, добавить соль и снова перемешать.
- Разложить по стерилизованным банкам, закрутить.
- Важно: оставлять расстояние между приправой и крышкой, так как со временем будет выделяться сок.
Салат из кабачков с болгарским перцем и чесноком
Ингредиенты
- Кабачки – 2 кг
- Перец болгарский – 3-4 шт.
- Чеснок – 20 г
- Томатная паста – 300 г
- Острый перец – 1 стручок
- Вода – 0,7 литра
- Соль – 2 ст. л.
- Сахар – 5 ст. л.
- Растительное масло – 100 мл
- Перец черный молотый – по вкусу
- Уксус 70% – 1 ст. л
Способ приготовления
- Кабачки натереть соломкой и выложить в глубокую кастрюлю.
- Из болгарского перца удалить семена и нарезать соломкой. Острый перец нарезать мелко вместе с семенами.
- Очищенный чеснок пропустить через пресс и добавьте все к кабачкам.
- В кастрюлю добавьте соль, сахар, черный перец и влить растительное масло.
- В воде развести томатную пасту и залить кабачки. Перемешать и варить до закипания на среднем огне.
- Убавить огонь до минимального и варить 35 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности добавить уксус и варить 5 минут.
- Разложить по чистым и сухим банкам, закатать. Хранить в прохладном месте.
Болгарский перец по-корейски
Ингредиенты
- Сладкий болгарский перец – 1,5 кг
- Чеснок – 4 зуб.
- Свежая зелень – небольшой пучок
- Соль – 2 ч. .
- Сахар – 4 ст. л.
- Приправа для моркови по-корейски – 3 ч. л.
- Уксус 9% ( можно заменить на яблочный или винный уксус) – 100 мл
- Растительное масло – 100 мл
- Острый перец – 1/2 шт.
Способ приготовления
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- У сладкого перца отрезать плодоножку, удалить семена, затем нарезать полосками. Переложить в глубокую емкость.
- Свежую зелень мелко нарезать и отправить к перцу. Добавить 4 измельченных зубчика чеснока и нарезанный колечками острый перец.
- Добавить 4 ст. ложки сахара, 2 ч. ложки соли, 3 ч. ложки приправы для моркови по-корейски, 100 мл растительного масла и 100 мл уксуса 9%.
- Все тщательно перемешать и оставить мариноваться на 2 часа. Каждые полчаса перемешивать, чтобы перец равномерно замариновался.
- Разложить перец по чистым и сухим банкам, плотно набивая его. Равномерно разлить оставшийся маринад по банкам.
- На дно глубокой кастрюли постелить полотенце и установить банки, накрытые крышками.
- Влить теплую воду до плечиков банок, поставить на огонь и с момента закипания стерилизовать 10 минут.
- Достать банки, закрутить. Хранится такая закуска при комнатной температуре.
Как замариновать огурцы экспресс-методом и рецепт салата из них – смотрите в видео.