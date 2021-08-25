10 спосібів перетворити курячу печінку на найніжнішу страву

Салат з печінки з помідорами / Фото: Depositphotos

Куряча печінка – один з найулюбленіших продуктів. Її ми любимо за ніжність після будь-якої теплової обробки і поєднуваніть практично з усім: від овочів і фруктів до вершкового сиру. Дієтологи радять не частити із субпродуктами, а готувати їх не більше двох разів на місяць. Тому рецептів, зібраних нижче, вам надовго вистачить. Пам'ятайте, що перед приготуванням печінку потрібно добре розморозити, а солити її краще наприкінці. Як вигідно зібратися на пікнік – дізнаєтеся з цього матеріалу.

Морквяне різото з печінкою

Морквяне різото з печінкою / Фото: Сьогодні

Інгредієнти

Рис – 120 г

Бульйон – 500 мл

Печінка куряча – 200 г

Морква – 400 г

Вершкове масло – 100 г

Цибуля – 1 шт.

Часник – 2 зуб.

Цукор – 1 ч. л.

Оцет винний – 1 ст. л.

Коньяк – 50 г

Вершки 20-33% – 100 мл

Вино біле – 100 мл

Петрушка, сіль і перець

Спосіб приготування

Поставити сковороду на вогонь, додати олію та 1 зубчик часнику. Подрібнити цибулю і зубчик часнику, відправити на сковороду смажитися. Моркву натерти і збити блендером разом з курячим бульйоном. Засипати промитий рис у сковороду і потроху додавати морквяну суміш, даючи їй випаровуватися. Коли вся зайва волога випарується, додати 50 г вершкового масла і жирні вершки. Подрібнити зелень і змішати з морквяним різото. На окремій сковороді обсмажити печінку. Наприкінці приготування влити коньяк і підпалити. Техніка "фламбе" допоможе випарувати зайвий алкоголь. Тільки потім додати оцет, цукор, сіль і перець. Дати печінки просочитися спеціями і додати 25 г масла. Подавати різото, виклавши зверху печінку.

Печінкові оладки

Печінкові оладки / Фото: instagram.com/petite_furia

Інгредієнти

Куряча печінка – 500 г

Маленька цибулина – 1 шт.

Яйце – 1 шт.

Борошно – 4 ст. л.

Сіль

Мелений перець

Олія

Спосіб приготування

Курячу печінку промити і видалити плівки. Цибулю очистити і нарізати. Пропустити печінку і цибулю через м'ясорубку. Додати яйце, борошно і спеції, перемішати. Розігріти сковороду з олією. Ложкою викладати тісто і смажити на середньому вогні до золотистого кольору.

Паштет з курячої печінки з яблуком

Паштет з печінки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 кг курячої печінки

4-5 зубчиків часнику

1 велика цибулина

1 кисле яблуко

Близько 50 мл віскі

1 ст. л. сушеного майорану

Мускатний горіх

Олія

Вершкове масло – для запечатування

Сіль, перець

Спосіб приготування

Печінку промийте та висушіть. Яблуко очистіть, видаливши серцевину, наріжте невеликими кубиками. Цибулю і часник очистіть і наріжте. У сковороді розігрійте олію. Обсмажте цибулю і часник, слідом додайте печінку і яблуко. Обсмажуйте ще кілька хвилин; печінка має бути без крові, але ще не повністю готова. Полийте віскі, акуратно підпаліть. Дати прогоріти. Приправте майораном, мускатним горіхом, сіллю і перцем. Подрібніть вміст сковороди в блендері. Розкладіть по банках, залийте розтопленим вершковим маслом і приберіть у холодильник. Готовий паштет подавайте з підсушеними скибочками багета і брусничним варенням.

Теплий салат з печінкою, вареним яйцем і овочами

Салат з печінки та овочів / Фото: freepik.com

Інгредієнти

250-300 г курячої печінки

2-3 яйця

2-3 свіжих огірки

2 свіжих помідора

Пучок салатної зелені

Оливкова олія

Сіль, перець

Для заправки

2 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. бальзамічного або винного оцту

1 ч. л. гірчиці

1 ч. л. кленового сиропу

Спосіб приготування

Печінку промити, розрізати на дві частини по з'єднанню, посолити, поперчити і обсмажити на розігрітій сковороді на середньому вогні з додаванням оливкової олії. Смажити до готовності, близько 5 хвилин, кілька разів у процесі перемішавши. Салатну зелень помити і обсушити, порвати руками в миску. Яйця відварити круто, остудити і почистити. Розрізати на четвертинки. Помідори і огірки помити, довільно нарізати. Додати до зелені овочі, варені яйця і смажену курячу печінку. Змішати всі інгредієнти для заправки і полити салат.

Салат з печінки і винограду

Салат з печінки і винограду / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

300 г курячої печінки

150 г винограду без кісточок

40 г салатного листя

Жменя волоських горіхів

5 ст. л. оливкового масла

1,5 ч. л. бальзамічного оцту

0,5 ч. л. цукру

Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Спосіб приготування

Виноград помити і обсушити. Якщо ягоди великі, розрізати їх навпіл. Печінку промити, розрізати на дві частини по з'єднанню, посолити, поперчити і обсмажити на розігрітій сковороді на середньому вогні з додаванням 2 ст. л. олії. Смажити до готовності, близько 5 хвилин, кілька разів у процесі перемішавши. Для заправки перемішати оцет, сіль, цукор і оливкове масло до однорідності. Горіхи підсмажити на сковороді без олії. Салатну зелень помити, обсушити, порвати руками в миску. Зверху викласти печінку, горіхи і виноград. Полити заправкою.

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Печінковий рулет з начинкою

Печінковий рулет з сиром

Інгредієнти

Печінка – 300 г (краще яловича)

Вершковий сир – 300 г

Ріпчасту цибулю – 150 г

Морква – 150 г

Сіль, перець і зелень – за смаком

Олія – для обсмажування

Спосіб приготування

Печінку нарізати невеликими скибочками, цибулю – нашаткувати, а моркву натерти на середній тертці. Обсмажити в сковороді на олії цибулю до злегка золотистого кольору. Додати до неї натерту моркву, перемішати і продовжувати обсмажувати. Коли морква з цибулею будуть майже готові, викласти нарізану печінку і знову перемішати. Додати сіль, перець і смажити, помішуючи, приблизно 20-25 хвилин. Поки печінка смажиться, дрібно нарізати зелень і змішати її з вершковим сиром. Коли печінка буде готова, зняти з вогню і остудити. Потім пропустити через м'ясорубку. Викласти на тарілку шар печінки завтовшки приблизно 3-4 мм. Зверху викласти шар суміш зелені та сиру. Розрівняти, акуратно згорнути в рулет і загорнути в харчову плівку. Відправити рулет в холодильник на 2-3 години. Після того, як він застигне, нарізати невеликими шматочками – завтовшки 1-2 см. ⠀

Куряча печінка в сметані з цибулею і морквою

Печінка з цибулею і морквою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500-600 г курячої печінки

1 велика цибулина

1 невелика морква

200 г сметани

Олія – для смаження

Сіль, перець

Зелень – для подачі

Спосіб приготування

Печінку помити, очистити від плівок і розрізати на шматочки. Цибулю і моркву очистити і нарізати. Розігріти сковороду з олією, додати цибулю і моркву. Смажити до прозорості овочів. Потім додати печінку і готувати, доки вона не побіліє. Перевернути і обсмажити з іншого боку. Додати сметану, сіль і перець. Тушкувати під кришкою 7-10 хвилин до готовності. При подачі посипати готову страву зеленню.

Суфле з курячої печінки з солоними огірками

Суфле з печінки з овочами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

100 г вершків

2 шт. моркви

2 ст. л. борошна

2 солоні огірки

2 яйця

Суміш перців

1 цибулина

800 г курячої печінки

Сіль

Спосіб приготування

Добре помити печінку, потім подрібнити за допомогою блендера або м'ясорубки. Перемелену печінку вилити у велику миску. Цибулину почистити і дуже дрібно порубати. Солоні огірки, краще домашні, нарізати маленькими кубиками. Очищену моркву натерти на дрібній тертці або середньій. Додати овочі до печінки, перемішати. Борошно просіяти через сито над мискою. Посолити і поперчити. Яйця і вершки збити. Вилити збиту суміш в миску. Форму для запікання або глибоку сковороду змастити вершковим маслом і вилити туди майбутнє суфле. У духовку, розігріту до 200 градусів, відправити форму і випікати одну годину, за необхідності знімаючи піну.

Куряча печінка з макаронами на сковороді

Макарони з курячою печінкою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500 г курячої печінки

250 г макаронів

250 г консервованих помідорів

2 моркви

1 цибулина

3 стебла селери

3 зубчики часнику

50 мл оливкової олії

3 гілочки петрушки

1 щіпка цукру

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Цибулю і селеру нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на крупній тертці. Обсмажити овочі на оливковій олії до напівготовності, періодично помішуючи. Курячу печінку очистити від плівок, як слід промити і відправити до підливи. Нарубати консервовані помідори, петрушку і часник, викласти в сковороду. Відварити макарони і за 10 хвилин до готовності страви додати до зажарки. Посолити і поперчити, додати дрібку цукру. Перемішати. Зняти з вогню, викласти у глибоку тарілку.

Теплий салат з печінки з яблуком і руколою

Салат з курячої печінки з яблуком та руколою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

400 г курячої печінки

100 г салатного листя

1 невелика цибулина

1 яблуко

80 г руколи

Жменя сухарів

Для заправки

2 ст. л. лимонного соку

2 ст. л. апельсинового соку

30 мл соєвого соусу

30 мл оливкової олії

30 г вершкового масла

10 г кропу

Сіль, цукор, перець – за смаком

Спосіб приготування

Курячу печінку нарізати довільно, посолити. В розігріту сковороду покласти вершкове масло, коли воно почне підтоплюватися, викласти печінку. Обсмажити до золотистої скоринки. Ріпчасту цибулю нарізати півкільцями і додати до печінки. Посолити і поперчити. Часточки яблука обсмажити в іншій сковорідці без додавання олії. Поперчити. Листя салату порвати руками і змішати з руколою. Додати обсмажену печінку з цибулею і обсмажені часточки яблук. Полити соусом і акуратно перемішати, краще – руками. При подачі посипати сухариками.

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