10 спосібів перетворити курячу печінку на найніжнішу страву

Салат з печінки з помідорами / Фото: Depositphotos
Куряча печінка – один з найулюбленіших продуктів. Її ми любимо за ніжність після будь-якої теплової обробки і поєднуваніть практично з усім: від овочів і фруктів до вершкового сиру. Дієтологи радять не частити із субпродуктами, а готувати їх не більше двох разів на місяць. Тому рецептів, зібраних нижче, вам надовго вистачить. Пам'ятайте, що перед приготуванням печінку потрібно добре розморозити, а солити її краще наприкінці. Як вигідно зібратися на пікнік – дізнаєтеся з цього матеріалу.
Морквяне різото з печінкою
Інгредієнти
- Рис – 120 г
- Бульйон – 500 мл
- Печінка куряча – 200 г
- Морква – 400 г
- Вершкове масло – 100 г
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 2 зуб.
- Цукор – 1 ч. л.
- Оцет винний – 1 ст. л.
- Коньяк – 50 г
- Вершки 20-33% – 100 мл
- Вино біле – 100 мл
- Петрушка, сіль і перець
Спосіб приготування
- Поставити сковороду на вогонь, додати олію та 1 зубчик часнику. Подрібнити цибулю і зубчик часнику, відправити на сковороду смажитися. Моркву натерти і збити блендером разом з курячим бульйоном.
- Засипати промитий рис у сковороду і потроху додавати морквяну суміш, даючи їй випаровуватися. Коли вся зайва волога випарується, додати 50 г вершкового масла і жирні вершки. Подрібнити зелень і змішати з морквяним різото.
- На окремій сковороді обсмажити печінку. Наприкінці приготування влити коньяк і підпалити. Техніка "фламбе" допоможе випарувати зайвий алкоголь. Тільки потім додати оцет, цукор, сіль і перець. Дати печінки просочитися спеціями і додати 25 г масла.
- Подавати різото, виклавши зверху печінку.
Печінкові оладки
Інгредієнти
- Куряча печінка – 500 г
- Маленька цибулина – 1 шт.
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 4 ст. л.
- Сіль
- Мелений перець
- Олія
Спосіб приготування
- Курячу печінку промити і видалити плівки. Цибулю очистити і нарізати.
- Пропустити печінку і цибулю через м'ясорубку. Додати яйце, борошно і спеції, перемішати.
- Розігріти сковороду з олією.
- Ложкою викладати тісто і смажити на середньому вогні до золотистого кольору.
Паштет з курячої печінки з яблуком
Інгредієнти
- 1 кг курячої печінки
- 4-5 зубчиків часнику
- 1 велика цибулина
- 1 кисле яблуко
- Близько 50 мл віскі
- 1 ст. л. сушеного майорану
- Мускатний горіх
- Олія
- Вершкове масло – для запечатування
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Печінку промийте та висушіть. Яблуко очистіть, видаливши серцевину, наріжте невеликими кубиками. Цибулю і часник очистіть і наріжте.
- У сковороді розігрійте олію. Обсмажте цибулю і часник, слідом додайте печінку і яблуко. Обсмажуйте ще кілька хвилин; печінка має бути без крові, але ще не повністю готова.
- Полийте віскі, акуратно підпаліть. Дати прогоріти. Приправте майораном, мускатним горіхом, сіллю і перцем.
- Подрібніть вміст сковороди в блендері. Розкладіть по банках, залийте розтопленим вершковим маслом і приберіть у холодильник.
- Готовий паштет подавайте з підсушеними скибочками багета і брусничним варенням.
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Теплий салат з печінкою, вареним яйцем і овочами
Інгредієнти
- 250-300 г курячої печінки
- 2-3 яйця
- 2-3 свіжих огірки
- 2 свіжих помідора
- Пучок салатної зелені
- Оливкова олія
- Сіль, перець
Для заправки
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. бальзамічного або винного оцту
- 1 ч. л. гірчиці
- 1 ч. л. кленового сиропу
Спосіб приготування
- Печінку промити, розрізати на дві частини по з'єднанню, посолити, поперчити і обсмажити на розігрітій сковороді на середньому вогні з додаванням оливкової олії. Смажити до готовності, близько 5 хвилин, кілька разів у процесі перемішавши.
- Салатну зелень помити і обсушити, порвати руками в миску.
- Яйця відварити круто, остудити і почистити. Розрізати на четвертинки.
- Помідори і огірки помити, довільно нарізати.
- Додати до зелені овочі, варені яйця і смажену курячу печінку.
- Змішати всі інгредієнти для заправки і полити салат.
Салат з печінки і винограду
Інгредієнти
- 300 г курячої печінки
- 150 г винограду без кісточок
- 40 г салатного листя
- Жменя волоських горіхів
- 5 ст. л. оливкового масла
- 1,5 ч. л. бальзамічного оцту
- 0,5 ч. л. цукру
- Сіль, чорний мелений перець – за смаком
Спосіб приготування
- Виноград помити і обсушити. Якщо ягоди великі, розрізати їх навпіл.
- Печінку промити, розрізати на дві частини по з'єднанню, посолити, поперчити і обсмажити на розігрітій сковороді на середньому вогні з додаванням 2 ст. л. олії. Смажити до готовності, близько 5 хвилин, кілька разів у процесі перемішавши.
- Для заправки перемішати оцет, сіль, цукор і оливкове масло до однорідності.
- Горіхи підсмажити на сковороді без олії.
- Салатну зелень помити, обсушити, порвати руками в миску. Зверху викласти печінку, горіхи і виноград. Полити заправкою.
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Печінковий рулет з начинкою
Інгредієнти
- Печінка – 300 г (краще яловича)
- Вершковий сир – 300 г
- Ріпчасту цибулю – 150 г
- Морква – 150 г
- Сіль, перець і зелень – за смаком
- Олія – для обсмажування
Спосіб приготування
- Печінку нарізати невеликими скибочками, цибулю – нашаткувати, а моркву натерти на середній тертці.
- Обсмажити в сковороді на олії цибулю до злегка золотистого кольору. Додати до неї натерту моркву, перемішати і продовжувати обсмажувати.
- Коли морква з цибулею будуть майже готові, викласти нарізану печінку і знову перемішати. Додати сіль, перець і смажити, помішуючи, приблизно 20-25 хвилин.
- Поки печінка смажиться, дрібно нарізати зелень і змішати її з вершковим сиром.
- Коли печінка буде готова, зняти з вогню і остудити. Потім пропустити через м'ясорубку.
- Викласти на тарілку шар печінки завтовшки приблизно 3-4 мм. Зверху викласти шар суміш зелені та сиру. Розрівняти, акуратно згорнути в рулет і загорнути в харчову плівку.
- Відправити рулет в холодильник на 2-3 години. Після того, як він застигне, нарізати невеликими шматочками – завтовшки 1-2 см. ⠀
Куряча печінка в сметані з цибулею і морквою
Інгредієнти
- 500-600 г курячої печінки
- 1 велика цибулина
- 1 невелика морква
- 200 г сметани
- Олія – для смаження
- Сіль, перець
- Зелень – для подачі
Спосіб приготування
- Печінку помити, очистити від плівок і розрізати на шматочки.
- Цибулю і моркву очистити і нарізати.
- Розігріти сковороду з олією, додати цибулю і моркву. Смажити до прозорості овочів.
- Потім додати печінку і готувати, доки вона не побіліє. Перевернути і обсмажити з іншого боку.
- Додати сметану, сіль і перець. Тушкувати під кришкою 7-10 хвилин до готовності.
- При подачі посипати готову страву зеленню.
Суфле з курячої печінки з солоними огірками
Інгредієнти
- 100 г вершків
- 2 шт. моркви
- 2 ст. л. борошна
- 2 солоні огірки
- 2 яйця
- Суміш перців
- 1 цибулина
- 800 г курячої печінки
- Сіль
Спосіб приготування
- Добре помити печінку, потім подрібнити за допомогою блендера або м'ясорубки.
- Перемелену печінку вилити у велику миску.
- Цибулину почистити і дуже дрібно порубати.
- Солоні огірки, краще домашні, нарізати маленькими кубиками.
- Очищену моркву натерти на дрібній тертці або середньій.
- Додати овочі до печінки, перемішати.
- Борошно просіяти через сито над мискою. Посолити і поперчити.
- Яйця і вершки збити. Вилити збиту суміш в миску.
- Форму для запікання або глибоку сковороду змастити вершковим маслом і вилити туди майбутнє суфле.
- У духовку, розігріту до 200 градусів, відправити форму і випікати одну годину, за необхідності знімаючи піну.
Куряча печінка з макаронами на сковороді
Інгредієнти
- 500 г курячої печінки
- 250 г макаронів
- 250 г консервованих помідорів
- 2 моркви
- 1 цибулина
- 3 стебла селери
- 3 зубчики часнику
- 50 мл оливкової олії
- 3 гілочки петрушки
- 1 щіпка цукру
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Цибулю і селеру нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на крупній тертці.
- Обсмажити овочі на оливковій олії до напівготовності, періодично помішуючи.
- Курячу печінку очистити від плівок, як слід промити і відправити до підливи.
- Нарубати консервовані помідори, петрушку і часник, викласти в сковороду.
- Відварити макарони і за 10 хвилин до готовності страви додати до зажарки. Посолити і поперчити, додати дрібку цукру. Перемішати.
- Зняти з вогню, викласти у глибоку тарілку.
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Теплий салат з печінки з яблуком і руколою
Інгредієнти
- 400 г курячої печінки
- 100 г салатного листя
- 1 невелика цибулина
- 1 яблуко
- 80 г руколи
- Жменя сухарів
Для заправки
- 2 ст. л. лимонного соку
- 2 ст. л. апельсинового соку
- 30 мл соєвого соусу
- 30 мл оливкової олії
- 30 г вершкового масла
- 10 г кропу
- Сіль, цукор, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Курячу печінку нарізати довільно, посолити. В розігріту сковороду покласти вершкове масло, коли воно почне підтоплюватися, викласти печінку. Обсмажити до золотистої скоринки.
- Ріпчасту цибулю нарізати півкільцями і додати до печінки. Посолити і поперчити.
- Часточки яблука обсмажити в іншій сковорідці без додавання олії. Поперчити.
- Листя салату порвати руками і змішати з руколою. Додати обсмажену печінку з цибулею і обсмажені часточки яблук. Полити соусом і акуратно перемішати, краще – руками. При подачі посипати сухариками.
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