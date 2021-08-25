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10 спосібів перетворити курячу печінку на найніжнішу страву

Ірина Маслова
25 серпня, 14:49
Це не тільки паштети і оладки, це ще і різото, соус для пасти, тушкована у сметані печінка, теплі салати із сезонними овочами та фруктами, рулет з вершковим сиром і навіть суфле із солоними огірками

Салат з печінки з помідорами / Фото: Depositphotos

Куряча печінка – один з найулюбленіших продуктів. Її ми любимо за ніжність після будь-якої теплової обробки і поєднуваніть практично з усім: від овочів і фруктів до вершкового сиру. Дієтологи радять не частити із субпродуктами, а готувати їх не більше двох разів на місяць. Тому рецептів, зібраних нижче, вам надовго вистачить. Пам'ятайте, що перед приготуванням печінку потрібно добре розморозити, а солити її краще наприкінці. Як вигідно зібратися на пікнік – дізнаєтеся з цього матеріалу.

Морквяне різото з печінкою

Морквяне різото з печінкою / Фото: Сьогодні

Інгредієнти

  • Рис – 120 г
  • Бульйон – 500 мл
  • Печінка куряча – 200 г
  • Морква – 400 г
  • Вершкове масло – 100 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 2 зуб.
  • Цукор – 1 ч. л.
  • Оцет винний – 1 ст. л.
  • Коньяк – 50 г
  • Вершки 20-33% – 100 мл
  • Вино біле – 100 мл
  • Петрушка, сіль і перець

Спосіб приготування

  1. Поставити сковороду на вогонь, додати олію та 1 зубчик часнику. Подрібнити цибулю і зубчик часнику, відправити на сковороду смажитися. Моркву натерти і збити блендером разом з курячим бульйоном.
  2. Засипати промитий рис у сковороду і потроху додавати морквяну суміш, даючи їй випаровуватися. Коли вся зайва волога випарується, додати 50 г вершкового масла і жирні вершки. Подрібнити зелень і змішати з морквяним різото.
  3. На окремій сковороді обсмажити печінку. Наприкінці приготування влити коньяк і підпалити. Техніка "фламбе" допоможе випарувати зайвий алкоголь. Тільки потім додати оцет, цукор, сіль і перець. Дати печінки просочитися спеціями і додати 25 г масла.
  4. Подавати різото, виклавши зверху печінку.

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Печінкові оладки

Печінкові оладки / Фото: instagram.com/petite_furia

Інгредієнти

  • Куряча печінка – 500 г
  • Маленька цибулина – 1 шт.
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 4 ст. л.
  • Сіль
  • Мелений перець
  • Олія

Спосіб приготування

  1. Курячу печінку промити і видалити плівки. Цибулю очистити і нарізати.
  2. Пропустити печінку і цибулю через м'ясорубку. Додати яйце, борошно і спеції, перемішати.
  3. Розігріти сковороду з олією.
  4. Ложкою викладати тісто і смажити на середньому вогні до золотистого кольору.

Паштет з курячої печінки з яблуком

Паштет з печінки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 кг курячої печінки
  • 4-5 зубчиків часнику
  • 1 велика цибулина
  • 1 кисле яблуко
  • Близько 50 мл віскі
  • 1 ст. л. сушеного майорану
  • Мускатний горіх
  • Олія
  • Вершкове масло – для запечатування
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Печінку промийте та висушіть. Яблуко очистіть, видаливши серцевину, наріжте невеликими кубиками. Цибулю і часник очистіть і наріжте.
  2. У сковороді розігрійте олію. Обсмажте цибулю і часник, слідом додайте печінку і яблуко. Обсмажуйте ще кілька хвилин; печінка має бути без крові, але ще не повністю готова.
  3. Полийте віскі, акуратно підпаліть. Дати прогоріти. Приправте майораном, мускатним горіхом, сіллю і перцем.
  4. Подрібніть вміст сковороди в блендері. Розкладіть по банках, залийте розтопленим вершковим маслом і приберіть у холодильник.
  5. Готовий паштет подавайте з підсушеними скибочками багета і брусничним варенням.

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Теплий салат з печінкою, вареним яйцем і овочами

Салат з печінки та овочів / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 250-300 г курячої печінки
  • 2-3 яйця
  • 2-3 свіжих огірки
  • 2 свіжих помідора
  • Пучок салатної зелені
  • Оливкова олія
  • Сіль, перець

Для заправки

  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. бальзамічного або винного оцту
  • 1 ч. л. гірчиці
  • 1 ч. л. кленового сиропу

Спосіб приготування

  1. Печінку промити, розрізати на дві частини по з'єднанню, посолити, поперчити і обсмажити на розігрітій сковороді на середньому вогні з додаванням оливкової олії. Смажити до готовності, близько 5 хвилин, кілька разів у процесі перемішавши.
  2. Салатну зелень помити і обсушити, порвати руками в миску.
  3. Яйця відварити круто, остудити і почистити. Розрізати на четвертинки.
  4. Помідори і огірки помити, довільно нарізати.
  5. Додати до зелені овочі, варені яйця і смажену курячу печінку.
  6. Змішати всі інгредієнти для заправки і полити салат.

Салат з печінки і винограду

Салат з печінки і винограду / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 300 г курячої печінки
  • 150 г винограду без кісточок
  • 40 г салатного листя
  • Жменя волоських горіхів
  • 5 ст. л. оливкового масла
  • 1,5 ч. л. бальзамічного оцту
  • 0,5 ч. л. цукру
  • Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Виноград помити і обсушити. Якщо ягоди великі, розрізати їх навпіл.
  2. Печінку промити, розрізати на дві частини по з'єднанню, посолити, поперчити і обсмажити на розігрітій сковороді на середньому вогні з додаванням 2 ст. л. олії. Смажити до готовності, близько 5 хвилин, кілька разів у процесі перемішавши.
  3. Для заправки перемішати оцет, сіль, цукор і оливкове масло до однорідності.
  4. Горіхи підсмажити на сковороді без олії.
  5. Салатну зелень помити, обсушити, порвати руками в миску. Зверху викласти печінку, горіхи і виноград. Полити заправкою.

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Печінковий рулет з начинкою

Печінковий рулет з сиром

Інгредієнти

  • Печінка – 300 г (краще яловича)
  • Вершковий сир – 300 г
  • Ріпчасту цибулю – 150 г
  • Морква – 150 г
  • Сіль, перець і зелень – за смаком
  • Олія – для обсмажування

Спосіб приготування

  1. Печінку нарізати невеликими скибочками, цибулю – нашаткувати, а моркву натерти на середній тертці.
  2. Обсмажити в сковороді на олії цибулю до злегка золотистого кольору. Додати до неї натерту моркву, перемішати і продовжувати обсмажувати.
  3. Коли морква з цибулею будуть майже готові, викласти нарізану печінку і знову перемішати. Додати сіль, перець і смажити, помішуючи, приблизно 20-25 хвилин.
  4. Поки печінка смажиться, дрібно нарізати зелень і змішати її з вершковим сиром.
  5. Коли печінка буде готова, зняти з вогню і остудити. Потім пропустити через м'ясорубку.
  6. Викласти на тарілку шар печінки завтовшки приблизно 3-4 мм. Зверху викласти шар суміш зелені та сиру. Розрівняти, акуратно згорнути в рулет і загорнути в харчову плівку.
  7. Відправити рулет в холодильник на 2-3 години. Після того, як він застигне, нарізати невеликими шматочками – завтовшки 1-2 см. ⠀

Куряча печінка в сметані з цибулею і морквою

Печінка з цибулею і морквою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 500-600 г курячої печінки
  • 1 велика цибулина
  • 1 невелика морква
  • 200 г сметани
  • Олія – для смаження
  • Сіль, перець
  • Зелень – для подачі

Спосіб приготування

  1. Печінку помити, очистити від плівок і розрізати на шматочки.
  2. Цибулю і моркву очистити і нарізати.
  3. Розігріти сковороду з олією, додати цибулю і моркву. Смажити до прозорості овочів.
  4. Потім додати печінку і готувати, доки вона не побіліє. Перевернути і обсмажити з іншого боку.
  5. Додати сметану, сіль і перець. Тушкувати під кришкою 7-10 хвилин до готовності.
  6. При подачі посипати готову страву зеленню.

Суфле з курячої печінки з солоними огірками

Суфле з печінки з овочами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 100 г вершків
  • 2 шт. моркви
  • 2 ст. л. борошна
  • 2 солоні огірки
  • 2 яйця
  • Суміш перців
  • 1 цибулина
  • 800 г курячої печінки
  • Сіль

Спосіб приготування

  1. Добре помити печінку, потім подрібнити за допомогою блендера або м'ясорубки.
  2. Перемелену печінку вилити у велику миску.
  3. Цибулину почистити і дуже дрібно порубати.
  4. Солоні огірки, краще домашні, нарізати маленькими кубиками.
  5. Очищену моркву натерти на дрібній тертці або середньій.
  6. Додати овочі до печінки, перемішати.
  7. Борошно просіяти через сито над мискою. Посолити і поперчити.
  8. Яйця і вершки збити. Вилити збиту суміш в миску.
  9. Форму для запікання або глибоку сковороду змастити вершковим маслом і вилити туди майбутнє суфле.
  10. У духовку, розігріту до 200 градусів, відправити форму і випікати одну годину, за необхідності знімаючи піну.

Куряча печінка з макаронами на сковороді

Макарони з курячою печінкою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 500 г курячої печінки
  • 250 г макаронів
  • 250 г консервованих помідорів
  • 2 моркви
  • 1 цибулина
  • 3 стебла селери
  • 3 зубчики часнику
  • 50 мл оливкової олії
  • 3 гілочки петрушки
  • 1 щіпка цукру
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Цибулю і селеру нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на крупній тертці.
  2. Обсмажити овочі на оливковій олії до напівготовності, періодично помішуючи.
  3. Курячу печінку очистити від плівок, як слід промити і відправити до підливи.
  4. Нарубати консервовані помідори, петрушку і часник, викласти в сковороду.
  5. Відварити макарони і за 10 хвилин до готовності страви додати до зажарки. Посолити і поперчити, додати дрібку цукру. Перемішати.
  6. Зняти з вогню, викласти у глибоку тарілку.

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Теплий салат з печінки з яблуком і руколою

Салат з курячої печінки з яблуком та руколою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 400 г курячої печінки
  • 100 г салатного листя
  • 1 невелика цибулина
  • 1 яблуко
  • 80 г руколи
  • Жменя сухарів

Для заправки

  • 2 ст. л. лимонного соку
  • 2 ст. л. апельсинового соку
  • 30 мл соєвого соусу
  • 30 мл оливкової олії
  • 30 г вершкового масла
  • 10 г кропу
  • Сіль, цукор, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Курячу печінку нарізати довільно, посолити. В розігріту сковороду покласти вершкове масло, коли воно почне підтоплюватися, викласти печінку. Обсмажити до золотистої скоринки.
  2. Ріпчасту цибулю нарізати півкільцями і додати до печінки. Посолити і поперчити.
  3. Часточки яблука обсмажити в іншій сковорідці без додавання олії. Поперчити.
  4. Листя салату порвати руками і змішати з руколою. Додати обсмажену печінку з цибулею і обсмажені часточки яблук. Полити соусом і акуратно перемішати, краще – руками. При подачі посипати сухариками.

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