10 способов превратить куриную печень в нежнейшее блюдо

Салат из печени с помидорами / Фото: Depositphotos
Куриная печень – один из самых ходовых продуктов. Ее мы любим за нежность после любой тепловой обработки и сочетаемость практически со всем: от овощей и фруктов до творожного сыра. Диетологи советуют не частить с субпродуктами, а готовить их не более двух раз в месяц. Поэтому рецептов, собранных ниже, вам надолго хватит. Помните, что перед приготовлением печень нужно хорошо разморозить, а солить ее лучше в конце. Как выгодно собраться на пикник – узнаете из этого материала.
Морковное ризотто с печенью
Ингредиенты
- Рис – 120 г
- Бульон – 500 мл
- Печень куриная – 200 г
- Морковь – 400 г
- Сливочное масло – 100 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Сахар – 1 ч. л.
- Уксус винный – 1 ст. л.
- Коньяк – 50 г
- Сливки 20-33% – 100 мл
- Вино белое – 100 мл
- Петрушка, соль и перец
Способ приготовления
- Поставить сковороду на огонь, добавить масло и 1 зубчик чеснока. Тем временем измельчить лук и зубчик чеснока, отправить на сковороду жариться. Морковь натереть и взбить блендером вместе с куриным бульоном.
- Засыпать промытый рис в сковороду и понемногу добавлять морковную смесь, давая ей испаряться. Когда вся лишняя влага испарится, добавить 50 г сливочного масла и жирные сливки. Измельчить зелень и смешать с морковным ризотто.
- На отдельной сковороде обжарить печень. В конце приготовления влить коньяк и поджечь. Техника "фламбе" поможет испарить лишний алкоголь. Только потом добавить уксус, сахар, соль и перец. Дать печени пропитаться специями и добавить 25 г масла.
- Подавать ризотто, выложив сверху печень.
Печеночные оладьи
Ингредиенты
- Куриная печень – 500 г
- Маленькая луковица – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 4 ст. л.
- Соль
- Молотый перец
- Растительное масло
Способ приготовления
- Куриную печень помыть и удалить пленки. Лук очистить и нарезать.
- Пропустить печень и лук через мясорубку. Добавить яйцо, муку и специи, перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом.
- Ложкой выкладывать тесто и жарить на среднем огне до золотистого цвета.
Паштет из куриной печени с яблоком
Ингредиенты
- 1 кг куриной печени
- 4-5 зубчиков чеснока
- 1 крупная луковица
- 1 кислое яблоко
- Около 50 мл виски
- 1 ст. л. сушеного майорана
- Мускатный орех
- Растительное масло
- Сливочное масло – для запечатывания
- Соль, перец
Способ приготовления
- Печень промойте и обсушите. Яблоко очистите, удалив сердцевину, нарежьте небольшими кубиками. Лук и чеснок очистите и нарежьте.
- В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и чеснок, следом добавьте печень и яблоко. Обжаривайте еще несколько минут; печень должна быть без крови, но еще не полностью готова.
- Полейте виски, аккуратно подожгите. Дать прогореть. Приправьте майораном, мускатным орехом, солью и перцем.
- Измельчите содержимое сковороды в блендере. Разложите по банкам, залейте растопленным сливочным маслом и уберите в холодильник.
- Готовый паштет подавайте с подсушенными ломтиками багета и брусничным вареньем.
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Теплый салат с печенкой, вареным яйцом и овощами
Ингредиенты
- 250-300 г куриной печени
- 2-3 яйца
- 2-3 свежих огурца
- 2 свежих помидора
- Пучок салатной зелени
- Оливковое масло
- Соль, перец
Для заправки
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. бальзамического или винного уксуса
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ч. л. кленового сиропа
Способ приготовления
- Печень промыть, разрезать на две части по соединению, посолить, поперчить и обжарить на разогретой сковороде на среднем огне с добавлением оливкового масла. Жарить до готовности, около 5 минут, несколько раз в процессе перемешав.
- Салатную зелень помыть и обсушить, порвать руками в миску.
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Разрезать на четвертинки.
- Помидоры и огурцы помыть, произвольно нарезать.
- Добавить к зелени овощи, вареные яйца и жареную куриную печень.
- Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.
Салат из печени и винограда
Ингредиенты
- 300 г куриной печени
- 150 г винограда без косточек
- 40 г салатных листьев
- Горсть грецких орехов
- 5 ст. л. оливкового масла
- 1,5 ч. л. бальзамического уксуса
- 0,5 ч. л. сахара
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления
- Виноград помыть и обсушить. Если ягоды крупные, разрезать их пополам.
- Печень промыть, разрезать на две части по соединению, посолить, поперчить и обжарить на разогретой сковороде на среднем огне с добавлением 2 ст. л. масла. Жарить до готовности, около 5 минут, несколько раз в процессе перемешав.
- Для заправки перемешать уксус, соль, сахар и оливковое масло до однородности.
- Орехи поджарить на сковороде без масла.
- Салатную зелень помыть, обсушить, порвать руками в миску. Сверху выложить печень, орехи и виноград. Полить заправкой.
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Печеночный рулет с начинкой
Ингредиенты
- Печень – 300 г (лучше говяжья)
- Творожный сыр – 300 г
- Репчатый лук – 150 г
- Морковь – 150 г
- Соль, перец и зелень – по вкусу
- Растительное масло – для обжарки
Способ приготовления
- Печень нарезать небольшими ломтиками, лук – нашинковать, а морковь натереть на средней терке.
- Обжарить в сковороде на растительном масле лук до слегка золотистого цвета. Добавить к нему натертую морковь, перемешать и продолжать обжаривать.
- Когда морковь с луком будут почти готовы, выложить нарезанную печень и снова перемешать. Добавить соль, перец и жарить, помешивая, примерно 20-25 минут.
- Пока печень жарится, мелко нарезать зелень и смешать ее с творожным сыром.
- Когда печень будет готова, снять с огня и остудить. Затем пропустить через мясорубку.
- Выложить на тарелку слой печени толщиной примерно 3-4 мм. Сверху выложить такой же слой смеси зелени и творожного сыра. Разровнять, аккуратно свернуть в рулет и завернуть в пищевую пленку.
- Отправить рулет в холодильник на 2-3 часа. После того, как он застынет, нарезать небольшими кусочками – толщиной 1-2 см.⠀
Куриная печень в сметане с луком и морковью
Ингредиенты
- 500-600 г куриной печени
- 1 крупная луковица
- 1 небольшая морковь
- 200 г сметаны
- Масло растительное – для жарки
- Соль, перец
- Зелень – для подачи
Способ приготовления
- Печень помыть, очистить от пленок и разрезать на кусочки.
- Лук и морковь очистить и нарезать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить лук и морковь. Жарить до прозрачности овощей.
- Затем добавить печень и готовить, пока она не побелеет. Перевернуть и обжарить с другой стороны.
- Добавить сметану, соль и перец. Тушить под крышкой 7-10 минут до готовности.
- При подаче посыпать готовое блюдо зеленью.
Суфле из куриной печенки с солеными огурцами
Ингредиенты
- 100 г сливок
- 2 шт. моркови
- 2 ст. л. муки
- 2 соленых огурца
- 2 яйца
- смесь перцев
- 1 луковица
- 800 г куриной печени
- соль
Способ приготовления
- Хорошо помыть печень, затем измельчить при помощи блендера или мясорубки.
- Перемолотую печенку вылить в большую миску.
- Луковицу почистить и очень мелко порубить.
- Соленые огурцы, лучше домашние, нарезать маленькими кубиками.
- Очищенную морковь натереть на мелкой или средней терке.
- Добавить овощи к печени, перемешать.
- Муку просеять через сито над миской. Посолить и поперчить.
- Яйца и сливки взбить.
- Вылить взбитую смесь в миску.
- Форму для запекания или глубокую сковороду смазать сливочным маслом и вылить туда будущее суфле.
- В духовку, разогретую до 200 градусов, отправить форму и выпекать в течение часа, при необходимости снимая пену.
Куриная печень с макаронами на сковороде
Ингредиенты
- 500 г куриной печени
- 250 г макарон
- 250 г консервированных помидоров
- 2 моркови
- 1 луковица
- 3 стебля сельдерея
- 3 зубчика чеснока
- 50 мл оливкового масла
- 3 веточки петрушки
- 1 щепотка сахара
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Лук и сельдерей нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке.
- Обжарить овощи на оливковом масле до полуготовности, периодически помешивая.
- Куриную печень очистить от пленок, как следует промыть и отправить к подливке.
- Нарубить консервированные помидоры, петрушку и чеснок, выложить в сковороду.
- Отварить макароны и за 10 минут до готовности блюда добавить к зажарке. Посолить и поперчить, сдобрить щепоткой сахара. Перемешать.
- Снять с огня, выложить в большое глубокое блюдо.
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Теплый салат из печени с яблоком и рукколой
Ингредиенты
- 400 г куриной печени
- 100 г салатных листьев
- 1 небольшая луковица
- 1 яблоко
- 80 г рукколы
- Горсть сухарей
Для заправки
- 2 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. апельсинового сока
- 30 мл соевого соуса
- 30 мл оливкового масла
- 30 г сливочного масла
- 10 г укропа
- Соль, сахар, перец по вкусу
Способ приготовления
- Куриную печень нарезать произвольно, посолить. В раскаленную сковороду положить сливочное масло, когда оно начнет подтапливаться, выложить печень. Обжарить до золотистой корочки.
- Репчатый лук нарезать полукольцами и добавить к печени. Посолить и поперчить.
- Дольки яблока обжарить в другой сковородке без добавления масла. Поперчить.
- Листья салата порвать руками и смешать с рукколой. Добавить обжаренную печень с луком и обжаренные дольки яблок. Полить соусом и аккуратно перемешать, лучше – руками. При подаче посыпать сухариками.
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