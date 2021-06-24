8 страв із субпродуктів – не просто швидко, а й смачно

Коли хочеться різноманітності, то можна сміливо братися за субпродукти. З курячою печінкою і печінкою тріски можна приготувати салати або зробити соус для макаронів, яловичу – потушкувати в сметані, а із сердечок посмажити шашлик

Шашлик з субпродуктів / Фото: Depositphotos

Для одних субпродукти – трохи неоднозначні, інші не проти час від часу брати їх і готувати. Дієтологи радять це робити все-таки не часто і віддавати перевагу сердечкам і шлуночкам. У цій добірці є рецепт шашличка з курячих сердечок і шлуночків по-корейськи. Ну і ще 7 цікавих страв, які можна спробувати.

У нашому календарі літніх лайфхаків дізнаєтеся, як з користю провести ці три місяці.

Курячі сердечка з грибами

Сердечка з печерицями / Фото: instagram.com/vdoma.smachno/

Інгредієнти

600 г курячих сердечок

300 г печериць

250-300 мл вершків

1 шт. цибуля

часник, сіль, перець

Спосіб приготування

Сердечка очистити від жиру і підсмажити 5 хвилин в розігрітій сковороді з олією на великому вогні. Додати цибулю і смажити ще 10 хвилин на середньому вогні. Залити сердечка водою, тушкувати 20-25 хвилин. Коли частина води випарується, додати гриби, смажити 5 хвилин. Посолити за смаком. Додати вершки, подрібнений часник і мелений перець. Після закипання тушкувати 10 хвилин, періодично помішуючи. Прикрасити зеленню.

Шлуночки по-корейськи

Шлуночки по-корейськи / Фото: instagram.com/olgadekker/

Інгредієнти

Курячі шлуночки – 500 г

Морква – 1 шт.

Цибуля – 0,5 шт.

Соєвий соус – 4 ст. л.

Приправа корейська для салатів – за смаком

Олія, кунжут, сіль

Спосіб приготування

Шлуночки промити, розрізати навпіл. Відварити 30 хвилин. Моркву нарізати соломкою. Цибулю – півкільцями. Моркву і цибулю замаринувати в приправі на 15 хвилин. На розігріту з олією сковороду викласти моркву з цибулею і шлуночки. Додати соєвий соус, кунжут. Тушкувати 10 хвилин, прикрасити за смаком.

Швидкий салат з печінки тріски

Салат з печінки тріски і яєць / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

125 г печінки тріски

8 шт. перепелиних яєць (4 курячих яйця)

мелений перець

кілька стрілок зеленої цибулі

Спосіб приготування

Печінку тріски витягти з олії. Перепелині яйця відварити, облити холодною водою і очистити. Зелену цибулю вимити, обсушити і дрібно нарізати. У дві порційні салатниці викласти розрізані навпіл яйця і розламану виделкою печінку тріски. Посипати зеленою цибулею.

Шашлички з курячої печінки і сердечок

Шашлик з субпродуктів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

300 г курячої печінки

300 г курячих сердечок

200 г цукру

200 мл соєвого соусу

1 корінь імбиру

1 зубчик часнику

1/2 шт. перцю чилі

1 лимон

кінза

70 г арахісової пасти

50 г олії

Спосіб приготування

Приготуйте соус теріякі. Корінь імбиру наріжте слайсами, грубо зріжте цедру лимона. Змішайте в сотейнику із соєвим соусом і цукром. Поставте на вогонь, варіть до загустіння. Нанизати печінку на шпажки гармошкою, окремо насадити на шпажки сердечка. Зробіть форму для смаження з фольги, викладіть зверху шашлички з печінки. Покладіть на решітку гриля, поруч покладіть шашлички із сердечок. За 5 хвилин до готовності полийте соусом теріякі. Приготуйте соус з тертого кореня імбиру, подрібненого перцю чилі, олії та арахісової пасти. Додайте кінзу. Подавайте шашлички разом із соусом.

Теплий салат з курячої печінки і помідорів чері

Салат з печінки з помідорами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

150-200 г курячої печінки

6-7 помідорів чері

пучок салату + пучок руколи

жменя кедрових горішків

1 невелике яблуко

1/2 ст. л. соєвого соусу

1/2 ст. л. рідкого меду

1 ст. л оливкової олії

сіль, перець

Спосіб приготування

Горішки обсмажити на сковороді до рум'янцю. Чері розрізати навпіл. Яблуко нарізати тонкими скибочками. Для соусу з'єднати в чашці соєвий соус, сироп і олію, перемішати. Печінку нарізати середніми шматочками. На сковороді розігріти трохи олії, викласти печінку, посолити і поперчити, обсмажувати 3-4 хвилини (помішуючи). Салат і руколу порвати руками і викласти на тарілку. Зверху викласти печінку, чері, яблуко і горішки. За смаком досолити і поперчити. Заправити соусом.

Бефстроганов з печінки

Бефстроганов з печінки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Печінка свиняча або яловича – 1 кг

Цибуля – 3-4 шт.

Масло вершкове – 100 г

Олія – 3 ст. л.

Сметана – 200 г

Коньяк – 1 ст. л.

Сіль, перець

Зелень

Спосіб приготування

Печінку добре помити, зрізати зайві плівки і жир. Щоб печінка стала ніжніше, її можна залити на кілька годин молоком. Нарізати печінку тонкими довгастими брусочками. Цибулю очистити, нарізати півкільцями або кубиками. Розігріти сковороду, додавши 1 ст. л. олії і 50 г вершкового масла. Покласти в гарячу олію печінку і обсмажити до напівготовності. Перекласти на тарілку. Додати в сковороду олію, що залишилося, і вершкове масло, висипати цибулю і обсмажити до прозорості. У сковороду з цибулею додати печінку, перемішати. Влити коньяк і довести до кипіння, щоб алкоголь випарувався. Готувати бефстроганов ще 10-15 хвилин на невеликому вогні. Наприкінці додати сметану і перемішати. Прогріти і зняти з плити. Подавати, прикрасивши зеленню.

Куряча печінка з макаронами

Макарони з курячою печінкою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500 г курячої печінки

250 г макаронів

250 г консервованих помідорів

2 моркви

1 цибулина

3 стебла селери

3 зубчики часнику

50 мл оливкової олії

3 гілочки петрушки

1 щіпка цукру

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Цибулю селеру нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на крупній тертці. Обсмажити овочі на оливковій олії до напівготовності, періодично помішуючи. Курячу печінку очистити від плівок, як слід промити і відправити до підливі. Нарубати консервовані помідори, петрушку і часник, викласти в сковороду. Відварити макарони і за 10 хвилин до готовності страви додати до зажарки. Посолити і поперчити, присмачити дрібкою цукру. Перемішати. Зняти з вогню, викласти в глибоку тарілку.

Салат з печінки тріски, огірків і картоплі

Салат з печінки тріски / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Печінка тріски – 240 г

Курячі яйця – 3 шт.

Червона ікра – 2 ст. л.

Свіжі огірки – 2 шт.

Картопля – 1 шт.

Зелена цибуля – 1 пучок

Сіль і перець – за смаком

Спосіб приготування

Картоплю відварити, остудити і очистити від шкірки. Відварити круто яйця і очистити їх від шкаралупи. Підготовлену картоплю натерти на дрібній тертці. Викласти в скляні стаканчики або кулінарні кільця рівним шаром, посолити і поперчити. Нарізати кубиками печінку тріски. Викласти її другим шаром. Нарізати кубиками два яйця і викласти їх наступним шаром. Останній шар буде з двох частин. Свіжі огірки нарізати дрібними кубиками і викласти зверху яєць з одного боку. З іншого боку розкласти червону ікру. Помити і просушити зелену цибулю. Частину її дрібно нарізати і посипати огіркові кубики. Прикрасити салат половинкою або четвертинкою яйця, розрізаного вздовж, і стеблами зеленої цибулі.

І ще один рецепт – пиріжків самосів з овочами дізнаєтеся з цього відео.

Тут читайте про печінку тріски, навіщо вона потрібна в раціоні та з чим її їсти.