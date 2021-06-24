8 страв із субпродуктів – не просто швидко, а й смачно

Для одних субпродукти – трохи неоднозначні, інші не проти час від часу брати їх і готувати. Дієтологи радять це робити все-таки не часто і віддавати перевагу сердечкам і шлуночкам. У цій добірці є рецепт шашличка з курячих сердечок і шлуночків по-корейськи. Ну і ще 7 цікавих страв, які можна спробувати.
У нашому календарі літніх лайфхаків дізнаєтеся, як з користю провести ці три місяці.
Курячі сердечка з грибами
Інгредієнти
- 600 г курячих сердечок
- 300 г печериць
- 250-300 мл вершків
- 1 шт. цибуля
- часник, сіль, перець
Спосіб приготування
- Сердечка очистити від жиру і підсмажити 5 хвилин в розігрітій сковороді з олією на великому вогні.
- Додати цибулю і смажити ще 10 хвилин на середньому вогні. Залити сердечка водою, тушкувати 20-25 хвилин.
- Коли частина води випарується, додати гриби, смажити 5 хвилин. Посолити за смаком.
- Додати вершки, подрібнений часник і мелений перець. Після закипання тушкувати 10 хвилин, періодично помішуючи.
- Прикрасити зеленню.
Шлуночки по-корейськи
Інгредієнти
- Курячі шлуночки – 500 г
- Морква – 1 шт.
- Цибуля – 0,5 шт.
- Соєвий соус – 4 ст. л.
- Приправа корейська для салатів – за смаком
- Олія, кунжут, сіль
Спосіб приготування
- Шлуночки промити, розрізати навпіл. Відварити 30 хвилин.
- Моркву нарізати соломкою. Цибулю – півкільцями.
- Моркву і цибулю замаринувати в приправі на 15 хвилин.
- На розігріту з олією сковороду викласти моркву з цибулею і шлуночки. Додати соєвий соус, кунжут.
- Тушкувати 10 хвилин, прикрасити за смаком.
Швидкий салат з печінки тріски
Інгредієнти
- 125 г печінки тріски
- 8 шт. перепелиних яєць (4 курячих яйця)
- мелений перець
- кілька стрілок зеленої цибулі
Спосіб приготування
- Печінку тріски витягти з олії.
- Перепелині яйця відварити, облити холодною водою і очистити.
- Зелену цибулю вимити, обсушити і дрібно нарізати.
- У дві порційні салатниці викласти розрізані навпіл яйця і розламану виделкою печінку тріски. Посипати зеленою цибулею.
Шашлички з курячої печінки і сердечок
Інгредієнти
- 300 г курячої печінки
- 300 г курячих сердечок
- 200 г цукру
- 200 мл соєвого соусу
- 1 корінь імбиру
- 1 зубчик часнику
- 1/2 шт. перцю чилі
- 1 лимон
- кінза
- 70 г арахісової пасти
- 50 г олії
Спосіб приготування
- Приготуйте соус теріякі. Корінь імбиру наріжте слайсами, грубо зріжте цедру лимона. Змішайте в сотейнику із соєвим соусом і цукром. Поставте на вогонь, варіть до загустіння.
- Нанизати печінку на шпажки гармошкою, окремо насадити на шпажки сердечка.
- Зробіть форму для смаження з фольги, викладіть зверху шашлички з печінки. Покладіть на решітку гриля, поруч покладіть шашлички із сердечок.
- За 5 хвилин до готовності полийте соусом теріякі.
- Приготуйте соус з тертого кореня імбиру, подрібненого перцю чилі, олії та арахісової пасти. Додайте кінзу.
- Подавайте шашлички разом із соусом.
Теплий салат з курячої печінки і помідорів чері
Інгредієнти
- 150-200 г курячої печінки
- 6-7 помідорів чері
- пучок салату + пучок руколи
- жменя кедрових горішків
- 1 невелике яблуко
- 1/2 ст. л. соєвого соусу
- 1/2 ст. л. рідкого меду
- 1 ст. л оливкової олії
- сіль, перець
Спосіб приготування
- Горішки обсмажити на сковороді до рум'янцю. Чері розрізати навпіл. Яблуко нарізати тонкими скибочками.
- Для соусу з'єднати в чашці соєвий соус, сироп і олію, перемішати.
- Печінку нарізати середніми шматочками. На сковороді розігріти трохи олії, викласти печінку, посолити і поперчити, обсмажувати 3-4 хвилини (помішуючи).
- Салат і руколу порвати руками і викласти на тарілку. Зверху викласти печінку, чері, яблуко і горішки. За смаком досолити і поперчити. Заправити соусом.
10 м'ясних салатів, після яких ви не будете голодними
Бефстроганов з печінки
Інгредієнти
- Печінка свиняча або яловича – 1 кг
- Цибуля – 3-4 шт.
- Масло вершкове – 100 г
- Олія – 3 ст. л.
- Сметана – 200 г
- Коньяк – 1 ст. л.
- Сіль, перець
- Зелень
Спосіб приготування
- Печінку добре помити, зрізати зайві плівки і жир. Щоб печінка стала ніжніше, її можна залити на кілька годин молоком.
- Нарізати печінку тонкими довгастими брусочками.
- Цибулю очистити, нарізати півкільцями або кубиками.
- Розігріти сковороду, додавши 1 ст. л. олії і 50 г вершкового масла.
- Покласти в гарячу олію печінку і обсмажити до напівготовності. Перекласти на тарілку.
- Додати в сковороду олію, що залишилося, і вершкове масло, висипати цибулю і обсмажити до прозорості.
- У сковороду з цибулею додати печінку, перемішати. Влити коньяк і довести до кипіння, щоб алкоголь випарувався.
- Готувати бефстроганов ще 10-15 хвилин на невеликому вогні. Наприкінці додати сметану і перемішати. Прогріти і зняти з плити.
- Подавати, прикрасивши зеленню.
Куряча печінка з макаронами
Інгредієнти
- 500 г курячої печінки
- 250 г макаронів
- 250 г консервованих помідорів
- 2 моркви
- 1 цибулина
- 3 стебла селери
- 3 зубчики часнику
- 50 мл оливкової олії
- 3 гілочки петрушки
- 1 щіпка цукру
- сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Цибулю селеру нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на крупній тертці.
- Обсмажити овочі на оливковій олії до напівготовності, періодично помішуючи.
- Курячу печінку очистити від плівок, як слід промити і відправити до підливі.
- Нарубати консервовані помідори, петрушку і часник, викласти в сковороду.
- Відварити макарони і за 10 хвилин до готовності страви додати до зажарки. Посолити і поперчити, присмачити дрібкою цукру. Перемішати.
- Зняти з вогню, викласти в глибоку тарілку.
3 м'ясних і ситних рулети – рецепти різних країн
Салат з печінки тріски, огірків і картоплі
Інгредієнти
- Печінка тріски – 240 г
- Курячі яйця – 3 шт.
- Червона ікра – 2 ст. л.
- Свіжі огірки – 2 шт.
- Картопля – 1 шт.
- Зелена цибуля – 1 пучок
- Сіль і перець – за смаком
Спосіб приготування
- Картоплю відварити, остудити і очистити від шкірки. Відварити круто яйця і очистити їх від шкаралупи.
- Підготовлену картоплю натерти на дрібній тертці. Викласти в скляні стаканчики або кулінарні кільця рівним шаром, посолити і поперчити.
- Нарізати кубиками печінку тріски. Викласти її другим шаром.
- Нарізати кубиками два яйця і викласти їх наступним шаром.
- Останній шар буде з двох частин. Свіжі огірки нарізати дрібними кубиками і викласти зверху яєць з одного боку. З іншого боку розкласти червону ікру.
- Помити і просушити зелену цибулю. Частину її дрібно нарізати і посипати огіркові кубики.
- Прикрасити салат половинкою або четвертинкою яйця, розрізаного вздовж, і стеблами зеленої цибулі.
І ще один рецепт – пиріжків самосів з овочами дізнаєтеся з цього відео.
Тут читайте про печінку тріски, навіщо вона потрібна в раціоні та з чим її їсти.