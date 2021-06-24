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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

8 страв із субпродуктів – не просто швидко, а й смачно

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
24 червня, 11:28
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Коли хочеться різноманітності, то можна сміливо братися за субпродукти. З курячою печінкою і печінкою тріски можна приготувати салати або зробити соус для макаронів, яловичу – потушкувати в сметані, а із сердечок посмажити шашлик
Шашлик з субпродуктів
Шашлик з субпродуктів / Фото: Depositphotos

Для одних субпродукти – трохи неоднозначні, інші не проти час від часу брати їх і готувати. Дієтологи радять це робити все-таки не часто і віддавати перевагу сердечкам і шлуночкам. У цій добірці є рецепт шашличка з курячих сердечок і шлуночків по-корейськи. Ну і ще 7 цікавих страв, які можна спробувати.

У нашому календарі літніх лайфхаків дізнаєтеся, як з користю провести ці три місяці.

Курячі сердечка з грибами

Сердечка з печерицями
Сердечка з печерицями / Фото: instagram.com/vdoma.smachno/

Інгредієнти

  • 600 г курячих сердечок
  • 300 г печериць
  • 250-300 мл вершків
  • 1 шт. цибуля
  • часник, сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Сердечка очистити від жиру і підсмажити 5 хвилин в розігрітій сковороді з олією на великому вогні.
  2. Додати цибулю і смажити ще 10 хвилин на середньому вогні. Залити сердечка водою, тушкувати 20-25 хвилин.
  3. Коли частина води випарується, додати гриби, смажити 5 хвилин. Посолити за смаком.
  4. Додати вершки, подрібнений часник і мелений перець. Після закипання тушкувати 10 хвилин, періодично помішуючи.
  5. Прикрасити зеленню.

Шлуночки по-корейськи

Шлуночки по-корейськи
Шлуночки по-корейськи / Фото: instagram.com/olgadekker/

Інгредієнти

  • Курячі шлуночки – 500 г
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля – 0,5 шт.
  • Соєвий соус – 4 ст. л.
  • Приправа корейська для салатів – за смаком
  • Олія, кунжут, сіль

Спосіб приготування

  1. Шлуночки промити, розрізати навпіл. Відварити 30 хвилин.
  2. Моркву нарізати соломкою. Цибулю – півкільцями.
  3. Моркву і цибулю замаринувати в приправі на 15 хвилин.
  4. На розігріту з олією сковороду викласти моркву з цибулею і шлуночки. Додати соєвий соус, кунжут.
  5. Тушкувати 10 хвилин, прикрасити за смаком.

Швидкий салат з печінки тріски

Салат з печінки тріски і яєць
Салат з печінки тріски і яєць / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 125 г печінки тріски
  • 8 шт. перепелиних яєць (4 курячих яйця)
  • мелений перець
  • кілька стрілок зеленої цибулі

Спосіб приготування

  1. Печінку тріски витягти з олії.
  2. Перепелині яйця відварити, облити холодною водою і очистити.
  3. Зелену цибулю вимити, обсушити і дрібно нарізати.
  4. У дві порційні салатниці викласти розрізані навпіл яйця і розламану виделкою печінку тріски. Посипати зеленою цибулею.

Шашлички з курячої печінки і сердечок

Шашлик з субпродуктів
Шашлик з субпродуктів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 300 г курячої печінки
  • 300 г курячих сердечок
  • 200 г цукру
  • 200 мл соєвого соусу
  • 1 корінь імбиру
  • 1 зубчик часнику
  • 1/2 шт. перцю чилі
  • 1 лимон
  • кінза
  • 70 г арахісової пасти
  • 50 г олії

Спосіб приготування

  1. Приготуйте соус теріякі. Корінь імбиру наріжте слайсами, грубо зріжте цедру лимона. Змішайте в сотейнику із соєвим соусом і цукром. Поставте на вогонь, варіть до загустіння.
  2. Нанизати печінку на шпажки гармошкою, окремо насадити на шпажки сердечка.
  3. Зробіть форму для смаження з фольги, викладіть зверху шашлички з печінки. Покладіть на решітку гриля, поруч покладіть шашлички із сердечок.
  4. За 5 хвилин до готовності полийте соусом теріякі.
  5. Приготуйте соус з тертого кореня імбиру, подрібненого перцю чилі, олії та арахісової пасти. Додайте кінзу.
  6. Подавайте шашлички разом із соусом.

Теплий салат з курячої печінки і помідорів чері

Салат з печінки з помідорами
Салат з печінки з помідорами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 150-200 г курячої печінки
  • 6-7 помідорів чері
  • пучок салату + пучок руколи
  • жменя кедрових горішків
  • 1 невелике яблуко
  • 1/2 ст. л. соєвого соусу
  • 1/2 ст. л. рідкого меду
  • 1 ст. л оливкової олії
  • сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Горішки обсмажити на сковороді до рум'янцю. Чері розрізати навпіл. Яблуко нарізати тонкими скибочками.
  2. Для соусу з'єднати в чашці соєвий соус, сироп і олію, перемішати.
  3. Печінку нарізати середніми шматочками. На сковороді розігріти трохи олії, викласти печінку, посолити і поперчити, обсмажувати 3-4 хвилини (помішуючи).
  4. Салат і руколу порвати руками і викласти на тарілку. Зверху викласти печінку, чері, яблуко і горішки. За смаком досолити і поперчити. Заправити соусом.

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Бефстроганов з печінки

Бефстроганов з печінки
Бефстроганов з печінки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Печінка свиняча або яловича – 1 кг
  • Цибуля – 3-4 шт.
  • Масло вершкове – 100 г
  • Олія – 3 ст. л.
  • Сметана – 200 г
  • Коньяк – 1 ст. л.
  • Сіль, перець
  • Зелень

Спосіб приготування

  1. Печінку добре помити, зрізати зайві плівки і жир. Щоб печінка стала ніжніше, її можна залити на кілька годин молоком.
  2. Нарізати печінку тонкими довгастими брусочками.
  3. Цибулю очистити, нарізати півкільцями або кубиками.
  4. Розігріти сковороду, додавши 1 ст. л. олії і 50 г вершкового масла.
  5. Покласти в гарячу олію печінку і обсмажити до напівготовності. Перекласти на тарілку.
  6. Додати в сковороду олію, що залишилося, і вершкове масло, висипати цибулю і обсмажити до прозорості.
  7. У сковороду з цибулею додати печінку, перемішати. Влити коньяк і довести до кипіння, щоб алкоголь випарувався.
  8. Готувати бефстроганов ще 10-15 хвилин на невеликому вогні. Наприкінці додати сметану і перемішати. Прогріти і зняти з плити.
  9. Подавати, прикрасивши зеленню.

Куряча печінка з макаронами

Макарони з курячою печінкою
Макарони з курячою печінкою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 500 г курячої печінки
  • 250 г макаронів
  • 250 г консервованих помідорів
  • 2 моркви
  • 1 цибулина
  • 3 стебла селери
  • 3 зубчики часнику
  • 50 мл оливкової олії
  • 3 гілочки петрушки
  • 1 щіпка цукру
  • сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Цибулю селеру нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на крупній тертці.
  2. Обсмажити овочі на оливковій олії до напівготовності, періодично помішуючи.
  3. Курячу печінку очистити від плівок, як слід промити і відправити до підливі.
  4. Нарубати консервовані помідори, петрушку і часник, викласти в сковороду.
  5. Відварити макарони і за 10 хвилин до готовності страви додати до зажарки. Посолити і поперчити, присмачити дрібкою цукру. Перемішати.
  6. Зняти з вогню, викласти в глибоку тарілку.

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Салат з печінки тріски, огірків і картоплі

Салат з печінки тріски
Салат з печінки тріски / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Печінка тріски – 240 г
  • Курячі яйця – 3 шт.
  • Червона ікра – 2 ст. л.
  • Свіжі огірки – 2 шт.
  • Картопля – 1 шт.
  • Зелена цибуля – 1 пучок
  • Сіль і перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Картоплю відварити, остудити і очистити від шкірки. Відварити круто яйця і очистити їх від шкаралупи.
  2. Підготовлену картоплю натерти на дрібній тертці. Викласти в скляні стаканчики або кулінарні кільця рівним шаром, посолити і поперчити.
  3. Нарізати кубиками печінку тріски. Викласти її другим шаром.
  4. Нарізати кубиками два яйця і викласти їх наступним шаром.
  5. Останній шар буде з двох частин. Свіжі огірки нарізати дрібними кубиками і викласти зверху яєць з одного боку. З іншого боку розкласти червону ікру.
  6. Помити і просушити зелену цибулю. Частину її дрібно нарізати і посипати огіркові кубики.
  7. Прикрасити салат половинкою або четвертинкою яйця, розрізаного вздовж, і стеблами зеленої цибулі.

І ще один рецепт – пиріжків самосів з овочами дізнаєтеся з цього відео.

Тут читайте про печінку тріски, навіщо вона потрібна в раціоні та з чим її їсти.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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