10 рецептів кексів для чудового перекусу

10 рецептів кексів на будь-який смак / Фото: freepik.com

Як запевняють історики, про кекси було відомо ще в 16-му столітті. Зрозуміло, що з часом в кожній країні з'явилися свої рецепти цієї випічки. Сьогодні їх можна спекти в спеціальних силіконових формочках або жерстяній формі. Вони можуть бути солодкими, а можуть – овочевими, що є прекрасним варіантом для корисного перекусу. Перед тим, як приступити до кексів, ознайомтеся з лайфхаками, щоб зробити домашню випічку досконалою. А тут знайдете зріз цін на продукти для пікніка по всіх магазинах.

Овочеві кекси

Овочеві кекси / Фото: instagram.com/doctor_elena_fedorova/

Інгредієнти

2 шт. яйця

20 г сир

3 ст. л. молоко

по 50 г броколі, цвітна капуста або цукіні, болгарський перець або помідор

15 г горошок зелений або кукурудза

сіль, спеції – за смаком

Спосіб приготування

Овочі нарізати на дрібні шматочки. Сир натерти на тертці. Змішати овочі з яйцями, молоком і сиром. Додати сіль і спеції. Отриману суміш розподілити по формах. Випікати 30-40 хвилин за 180 градусів.

Шоколадні кекси

Шоколадні кекси / Фото: instagram.com/pplegko.sladosti/

Інгредієнти

по 50 г борошно рисове, кукурудзяне

170 мл кефір 2,5%

2 шт. яйця (С0)

25 г какао

2 г розпушувач

ваніль, підсолоджувач (цукор) – за смаком

Спосіб приготування

Білки збити до піків з дрібкою солі. Змішати всі інгредієнти і ввести білки в 2-3 заходи, акуратно вимішати силіконовою лопаткою, зберігаючи ніжну текстуру. Тісто перелити в форми, заповнюючи її на 2/3. Випікати 25-30 хвилин за 180 градусів.

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Кекси з гарбузом і картоплею

Кекси з гарбузом та картоплею / Фото: instagram.com/pp_vkusno_legko/

Інгредієнти

350 г гарбуз

200 г картопля

100 г вівсяні пластівці тривалого варіння

2 шт. яйця

1 шт. маленька цибулина

1 ч. л. розпушувача

сіль, спеції

сир – за смаком

Спосіб приготування

Гарбуз і картоплю натерти на крупній тертці, цибулю дрібно нарізати. Додати яйця, сіль, розпушувач і перемішати. Якщо берете сир (50 г), його потрібно натерти на дрібній тертці і додати в тісто. Вівсяні пластівці подрібнити в блендері, додати в тісто, добре перемішати і розкласти по силіконових формочках. Випікати за 180 градусів 30 хвилин, дати трохи охолонути.

Кекси за 20 хвилин

Кексы за 20 хвилин / Фото: instagram.com/by.worldfood/

Інгредієнти

4 шт. яйця

1 склянка цукру

100 г розтопленого вершкового масла

5 ст. л. сметани

2 склянки борошна

1 пакетик ванільного цукру

2 ч. л. розпушувача

Спосіб приготування

Цукор, яйця, ванільний цукор розтерти. Туди ж додати масло і сметану. Добре збити. Далі – борошно і розпушувач. Продовжувати збивати до однорідної маси. Форми для кексу заповнити на 2/3. Випікати за 200-210 градусів 20 хвилин.

Сирні кекси з петрушкою

Сирні кекси з петрушкою / Фото: Pinterest

Інгредієнти

125 г м'якого вершкового масла

125 г цукру

0,5 пакетика ванільного цукру

2 яйця

125 г борошна

1 ч. л. розпушувача

2 ст. л. молока

3 плавлених сирки

петрушка – за смаком

Спосіб приготування

Розм'якшене вершкове масло збийте з цукром і ванільним цукром. В окремій ємності збийте виделкою яйця. У суміш масла і цукру додавайте збиті яйця невеликими порціями. Поступово всипте борошно з розпушувачем. Влийте молоко, розмішайте до однорідності. Сирки натріть на великій тертці і додайте в тісто. Петрушку нарубати подрібніше і додайте до тесту. Замісити тісто – воно має вийти м'яким і негустим. Тісто розкладіть по формах, заповнюючи їх наполовину. Поставте в нагріту до 190 градусів духовку на 20-25 хвилин, доки кекси не піднімуться і не стануть золотистими. Перекладіть кекси на решітку і остудіть.

Сирний кекс з родзинками

Сирний кекс з родзинками / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти

300 г сиру

250 г борошна

150 г вершкового масла

7 ст. л. кокосової стружки

2 ч. л. розпушувача

200 г цукру

10 г ванільного цукру

100 г родзинки

1 ст. л. тертої лимонної цедри

Спосіб приготування

Родзинки помити, обсушити і обваляти в невеликій кількості борошна. Надлишки струсити. М'яке вершкове масло збити разом з цукром і ваніллю. Додати сир, терту цедру лимона і знову збити. Порціями всипати просіяне з розпушувачем борошно, щоразу розмішуючи. Додати родзинки і кокосову стружку, перемішати. Викласти тісто в підготовлену форму для кексу. Розрівняти лопаткою. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою. Дати охолонути в форму, потім перевернути на тарілку.

Цільнозерновий кекс з яблуком, морквою і горіхами

Кекс з яблуками і морквою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 склянка цільнозернового борошна (близько 140 г)

3/4 склянки цукру (150 г)

2 ч. л. меленої кориці

1 ч. л. соди або розпушувача

1/4 ч. л. солі

1/2 склянки тертого яблука без шкірки

1/2 склянки тертої моркви

1/2 склянки тертого цукіні

1/2 склянки рубаних волоських горіхів

1/4 склянки олії (60 мл)

1/4 склянки кефіру (60 мл)

2 яйця

Спосіб приготування

У велику миску просіяти борошно, додати цукор, корицю, розпушувач і сіль, перемішати. Натерті на крупній тертці моркву, цукіні та яблуко злегка віджати і додати до борошняної суміші. Всипати горіхи і все перемішати. В окремій мисці злегка збити виделкою яйця, влити олію та кефір, продовжувати збивати ще секунд 30. Вилити рідку суміш до борошняної, перемішати. Розігріти духовку до 175 градусів. Форму для випічки розміром 10 на 20 см вистелити змащеним олією пекарським папером. Вилити у форму тісто і випікати 50 хвилин. Перевірити готовність можна за допомогою зубочистки. Готовий кекс злегка остудити на решітці, не виймаючи з форми. За 10-15 хвилин акуратно витягнути з ємності, остаточно остудити на решітці. Нарізати кекс на скибочки в повністю охолодженому вигляді.

Морквяні кекси в духовці

Морквяні кекси / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

100 г тертої моркви

1 яйце

2 ст. л. цукру

100 мл молока

2 ст. л. соняшникової або кукурудзяної олії

дрібка солі

100 г кукурудзяного борошна

1/2 ч. л. розпушувача

цедра апельсина (за бажанням)

20 г горіхів

30 г кураги

шоколадна крихта і цукрова пудра – для прикраси

Спосіб приготування

Моркву очистити, натерти на дрібній тертці. Відміряти 100 г кукурудзяного борошна. Яйце помити і розбити в окрему ємність. Замісити тісто на кекси: змішати яйце, цукор, молоко, олію, щіпку солі, кукурудзяне борошно, розпушувач, цедру апельсина, терту моркву. Замісити тісто. Тісто за консистенцією має бути, як густа сметана. Наприкінці додати подрібнені горіхи і курагу. Знову перемішати. Заповнити формочки для кексів тістом. Зверху посипати шоколадною крихтою. Відправити випікатися морквяні кекси на 20-25 хвилин за 180 градусів. Готовність перевірити за допомогою зубочистки, вона має бути сухою. Перед подачею готові кекси посипати цукровою пудрою.

Швидкі кекси

Повітряні швидкі кекси / Фото: freepik.com

Інгредієнти

150 г борошна

100 г цукру

50 г вершкового масла

3 яйця

1 ч. л. лимонного соку

1/2 ч. л. розпушувача

цукрова пудра – для посипання

Спосіб приготування

У мисці збити яйця міксером. Додати цукор і добре збити. Додати розм'якшене вершкове масло, потім всипати борошно з розпушувачем. Додати лимонний сік і добре перемішати тісто. Форми для кексів застелити паперовими вкладишами і викласти тісто, заповнюючи їх наполовину або на дві третини. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин, готовність перевірити зубочисткою. Готові кекси перекласти на тарілку і посипати цукровою пудрою.

Шоколадний кекс у мікрохвильовці

Шоколадний кекс в мікрохвильовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

4 ст. л. борошна

4 ст. л. цукру

3 ст. л. какао-порошку

1/4 ч. л. розпушувача

дрібка солі

1 яйце (злегка збите)

3 ст. л. молока (кава або води)

1 ст. л. олії

1-2 іриски або шматочки шоколаду (за бажанням)

Спосіб приготування

У невеликій мисці змішайте всі інгредієнти, крім цукерок. Перелийте в кружку. Можна замішувати тісто одразу в ній. Готуйте в мікрохвильовці на потужності 700 Вт впродовж однієї хвилини. Потім дістаньте чашку і додайте шматочки цукерок або шоколаду. Поверніть у мікрохвильовку ще на хвилину. Дайте трохи охолонути. Подавайте готовий шоколадний кекс разом зі збитими вершками або морозивом.

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