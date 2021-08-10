10 рецептів кексів для чудового перекусу

10 рецептів кексів на будь-який смак / Фото: freepik.com
Як запевняють історики, про кекси було відомо ще в 16-му столітті. Зрозуміло, що з часом в кожній країні з'явилися свої рецепти цієї випічки. Сьогодні їх можна спекти в спеціальних силіконових формочках або жерстяній формі. Вони можуть бути солодкими, а можуть – овочевими, що є прекрасним варіантом для корисного перекусу. Перед тим, як приступити до кексів, ознайомтеся з лайфхаками, щоб зробити домашню випічку досконалою. А тут знайдете зріз цін на продукти для пікніка по всіх магазинах.
Овочеві кекси
Інгредієнти
- 2 шт. яйця
- 20 г сир
- 3 ст. л. молоко
- по 50 г броколі, цвітна капуста або цукіні, болгарський перець або помідор
- 15 г горошок зелений або кукурудза
- сіль, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Овочі нарізати на дрібні шматочки. Сир натерти на тертці.
- Змішати овочі з яйцями, молоком і сиром. Додати сіль і спеції.
- Отриману суміш розподілити по формах. Випікати 30-40 хвилин за 180 градусів.
Шоколадні кекси
Інгредієнти
- по 50 г борошно рисове, кукурудзяне
- 170 мл кефір 2,5%
- 2 шт. яйця (С0)
- 25 г какао
- 2 г розпушувач
- ваніль, підсолоджувач (цукор) – за смаком
Спосіб приготування
- Білки збити до піків з дрібкою солі. Змішати всі інгредієнти і ввести білки в 2-3 заходи, акуратно вимішати силіконовою лопаткою, зберігаючи ніжну текстуру.
- Тісто перелити в форми, заповнюючи її на 2/3.
- Випікати 25-30 хвилин за 180 градусів.
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Кекси з гарбузом і картоплею
Інгредієнти
- 350 г гарбуз
- 200 г картопля
- 100 г вівсяні пластівці тривалого варіння
- 2 шт. яйця
- 1 шт. маленька цибулина
- 1 ч. л. розпушувача
- сіль, спеції
- сир – за смаком
Спосіб приготування
- Гарбуз і картоплю натерти на крупній тертці, цибулю дрібно нарізати. Додати яйця, сіль, розпушувач і перемішати. Якщо берете сир (50 г), його потрібно натерти на дрібній тертці і додати в тісто.
- Вівсяні пластівці подрібнити в блендері, додати в тісто, добре перемішати і розкласти по силіконових формочках.
- Випікати за 180 градусів 30 хвилин, дати трохи охолонути.
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Кекси за 20 хвилин
Інгредієнти
- 4 шт. яйця
- 1 склянка цукру
- 100 г розтопленого вершкового масла
- 5 ст. л. сметани
- 2 склянки борошна
- 1 пакетик ванільного цукру
- 2 ч. л. розпушувача
Спосіб приготування
- Цукор, яйця, ванільний цукор розтерти. Туди ж додати масло і сметану. Добре збити. Далі – борошно і розпушувач.
- Продовжувати збивати до однорідної маси.
- Форми для кексу заповнити на 2/3. Випікати за 200-210 градусів 20 хвилин.
Сирні кекси з петрушкою
Інгредієнти
- 125 г м'якого вершкового масла
- 125 г цукру
- 0,5 пакетика ванільного цукру
- 2 яйця
- 125 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 2 ст. л. молока
- 3 плавлених сирки
- петрушка – за смаком
Спосіб приготування
- Розм'якшене вершкове масло збийте з цукром і ванільним цукром.
- В окремій ємності збийте виделкою яйця.
- У суміш масла і цукру додавайте збиті яйця невеликими порціями.
- Поступово всипте борошно з розпушувачем.
- Влийте молоко, розмішайте до однорідності. Сирки натріть на великій тертці і додайте в тісто.
- Петрушку нарубати подрібніше і додайте до тесту.
- Замісити тісто – воно має вийти м'яким і негустим.
- Тісто розкладіть по формах, заповнюючи їх наполовину.
- Поставте в нагріту до 190 градусів духовку на 20-25 хвилин, доки кекси не піднімуться і не стануть золотистими.
- Перекладіть кекси на решітку і остудіть.
Сирний кекс з родзинками
Інгредієнти
- 300 г сиру
- 250 г борошна
- 150 г вершкового масла
- 7 ст. л. кокосової стружки
- 2 ч. л. розпушувача
- 200 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 100 г родзинки
- 1 ст. л. тертої лимонної цедри
Спосіб приготування
- Родзинки помити, обсушити і обваляти в невеликій кількості борошна. Надлишки струсити.
- М'яке вершкове масло збити разом з цукром і ваніллю.
- Додати сир, терту цедру лимона і знову збити.
- Порціями всипати просіяне з розпушувачем борошно, щоразу розмішуючи.
- Додати родзинки і кокосову стружку, перемішати.
- Викласти тісто в підготовлену форму для кексу. Розрівняти лопаткою.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою.
- Дати охолонути в форму, потім перевернути на тарілку.
Цільнозерновий кекс з яблуком, морквою і горіхами
Інгредієнти
- 1 склянка цільнозернового борошна (близько 140 г)
- 3/4 склянки цукру (150 г)
- 2 ч. л. меленої кориці
- 1 ч. л. соди або розпушувача
- 1/4 ч. л. солі
- 1/2 склянки тертого яблука без шкірки
- 1/2 склянки тертої моркви
- 1/2 склянки тертого цукіні
- 1/2 склянки рубаних волоських горіхів
- 1/4 склянки олії (60 мл)
- 1/4 склянки кефіру (60 мл)
- 2 яйця
Спосіб приготування
- У велику миску просіяти борошно, додати цукор, корицю, розпушувач і сіль, перемішати.
- Натерті на крупній тертці моркву, цукіні та яблуко злегка віджати і додати до борошняної суміші. Всипати горіхи і все перемішати.
- В окремій мисці злегка збити виделкою яйця, влити олію та кефір, продовжувати збивати ще секунд 30. Вилити рідку суміш до борошняної, перемішати.
- Розігріти духовку до 175 градусів. Форму для випічки розміром 10 на 20 см вистелити змащеним олією пекарським папером. Вилити у форму тісто і випікати 50 хвилин.
- Перевірити готовність можна за допомогою зубочистки.
- Готовий кекс злегка остудити на решітці, не виймаючи з форми. За 10-15 хвилин акуратно витягнути з ємності, остаточно остудити на решітці.
- Нарізати кекс на скибочки в повністю охолодженому вигляді.
Морквяні кекси в духовці
Інгредієнти
- 100 г тертої моркви
- 1 яйце
- 2 ст. л. цукру
- 100 мл молока
- 2 ст. л. соняшникової або кукурудзяної олії
- дрібка солі
- 100 г кукурудзяного борошна
- 1/2 ч. л. розпушувача
- цедра апельсина (за бажанням)
- 20 г горіхів
- 30 г кураги
- шоколадна крихта і цукрова пудра – для прикраси
Спосіб приготування
- Моркву очистити, натерти на дрібній тертці.
- Відміряти 100 г кукурудзяного борошна.
- Яйце помити і розбити в окрему ємність.
- Замісити тісто на кекси: змішати яйце, цукор, молоко, олію, щіпку солі, кукурудзяне борошно, розпушувач, цедру апельсина, терту моркву. Замісити тісто. Тісто за консистенцією має бути, як густа сметана.
- Наприкінці додати подрібнені горіхи і курагу. Знову перемішати.
- Заповнити формочки для кексів тістом. Зверху посипати шоколадною крихтою.
- Відправити випікатися морквяні кекси на 20-25 хвилин за 180 градусів. Готовність перевірити за допомогою зубочистки, вона має бути сухою.
- Перед подачею готові кекси посипати цукровою пудрою.
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Швидкі кекси
Інгредієнти
- 150 г борошна
- 100 г цукру
- 50 г вершкового масла
- 3 яйця
- 1 ч. л. лимонного соку
- 1/2 ч. л. розпушувача
- цукрова пудра – для посипання
Спосіб приготування
- У мисці збити яйця міксером. Додати цукор і добре збити.
- Додати розм'якшене вершкове масло, потім всипати борошно з розпушувачем.
- Додати лимонний сік і добре перемішати тісто.
- Форми для кексів застелити паперовими вкладишами і викласти тісто, заповнюючи їх наполовину або на дві третини.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин, готовність перевірити зубочисткою.
- Готові кекси перекласти на тарілку і посипати цукровою пудрою.
Шоколадний кекс у мікрохвильовці
Інгредієнти
- 4 ст. л. борошна
- 4 ст. л. цукру
- 3 ст. л. какао-порошку
- 1/4 ч. л. розпушувача
- дрібка солі
- 1 яйце (злегка збите)
- 3 ст. л. молока (кава або води)
- 1 ст. л. олії
- 1-2 іриски або шматочки шоколаду (за бажанням)
Спосіб приготування
- У невеликій мисці змішайте всі інгредієнти, крім цукерок. Перелийте в кружку. Можна замішувати тісто одразу в ній.
- Готуйте в мікрохвильовці на потужності 700 Вт впродовж однієї хвилини.
- Потім дістаньте чашку і додайте шматочки цукерок або шоколаду. Поверніть у мікрохвильовку ще на хвилину.
- Дайте трохи охолонути. Подавайте готовий шоколадний кекс разом зі збитими вершками або морозивом.
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