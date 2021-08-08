3 рецепти булочок і рогаликів з дитинства для недільного чаю

Хтось пам'ятає, що купував їх у шкільній їдальні, а для когось ці рецепти стануть певним відкриттям. Приємним відкриттям. У них ви не знайдете дорогих інгредієнтів – тільки найзвичніші продукти. Але високої якості. Якщо буде настрій, то можна спекти ще й пироги, улюблені з дитинства для багатьох. Де саме купити продукти за приємними цінами для кращого пікніка – читайте тут.
Здобні булочки зі штрейзелем
Інгредієнти для опари
- тепле молоко – 200 мл;
- цукор – 1 ст. л.;
- дріжджі швидкі – 7 г;
- борошно – 3 ст. л.
Для тіста
- яйце – 1 шт.;
- сіль – щіпка;
- цукор – 2 ст. л.;
- вершкове масло – 50 г;
- борошно – 370 г;
- ванілін – за смаком.
Для штрейзеля
- борошно – 60 г;
- цукор – 60 г;
- вершкове масло (кімнатної температури) – 35 г.
Спосіб приготування
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- Трохи нагріти молоко. Всипати в молоко цукор і дріжджі, перемішати. Додати борошно, перемішати, накрити плівкою і прибрати в тепле місце.
- Поки підходить опара, збити яйце з сіллю, додати цукор, ванілін і масло, добре перемішати.
- Коли на опарі з'явилася "шапочка", з'єднати її з тестом. Додати борошно за три-чотири підходи.
- Коли тісто не прилипатиме до рук, накрити миску з тістом плівкою і залишити в теплому місці на одну годину. Розділити тісто на рівні частини. Сформувати кульки. Викласти на пекарській папір, змащений олією, і залишити на 15 хвилин.
- Для штрейзеля з'єднати всі інгредієнти, розтерти в крихту.
- Збити жовток з молоком, змастити булочки і присипати штрейзелем.
- Випікати 25-30 хвилин за 180-200 градусів до рум'яної скоринки. Якщо верх почне рум'янитися, накрити фольгою і пекти до готовності. Готові булочки змастити вершковому маслом.
3 рецепти всесвітньо відомих пирогів
Рогалики
Інгредієнти
- тепла вода – 1 ск.;
- цукор -1,5 ст. л.;
- сіль – щіпка;
- сухі дріжджі – 1 ст. л.;
- олія – 3 ст. л.;
- борошно – скільки візьме;
- вершкове масло для змазування – 50-70 г.
Спосіб приготування
- У теплу воду ввести цукор, дріжджі, трохи борошна, дати постояти 20 хвилин.
- Додати сіль, борошно, замісити тісто. Воно не має липнути до рук. Накрити, залишити на одну годину в теплому місці.
- Розділити тісто на шість-вісім шматочків, скачати в кульки, накрити.
- Шматочок тіста, розкачати в трикутник, завтовшки 5-8 мм, всю поверхню змастити вершковим маслом, скрутити в рогалик. Рогаликам дати піднятися 25-30 хвилин. Присипати кунжутом.
- Випікати зі 180 градусів до готовності.
Булочки здобні
Інгредієнти
- молоко – 250 мл;
- дріжджі свіжі – 20 г;
- яєчні жовтки – 4 шт. (або 2 яйця);
- цукор – 100 г;
- ваніль – 1 щіпка;
- вершкове масло – 100 г;
- сіль – 1 щіпка;
- борошно – 500 г.
Для змазування булочок
- молоко – 1-2 ст. л.;
- жовток – 1 шт.;
- коричневий цукор – за бажанням.
Спосіб приготування
- У теплому молоці розвести дріжджі, 1 ст. л. цукру і 1 ст. л. борошна. Розмішати і залишити в теплому місці на 15 хвилин, щоб розбудити дріжджі.
- У миску з опарою додати цукор, що залишився, сіль, ваніль, розтоплене тепле вершкове масло. Вмісити в масу жовтки і просіяти борошно.
- Замісити тісто впродовж 10 хвилин, накрити плівкою і поставити в тепле місце на 1,5 години. Тісто має збільшитися вдвічі.
- Тісто викласти на робочу поверхню, обім'яти його і розділити на 16 частин. Кожну частину скачати в колобок і укласти на деко, застелене папером для випічки, на невеликій відстані одне від одного. Залишити на 30 хвилин.
- Силіконовим пензликом змастити булочки сумішшю молока із жовтком, присипати за бажанням коричневим цукром. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин до рум'яного кольору. Дати охолонути булочкам на решітці. ⠀
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