3 рецепти булочок і рогаликів з дитинства для недільного чаю

Для цих булочок і рогаликів не потрібні якісь особливі продукти. Усе, що треба, є в кожному домі. Ці вироби випікаються з дріжджового тіста, а особлива рецептура робить їх повітряними

Рецепти улюблених з дитинства булочок / Фото: Инстаграм

Хтось пам'ятає, що купував їх у шкільній їдальні, а для когось ці рецепти стануть певним відкриттям. Приємним відкриттям. У них ви не знайдете дорогих інгредієнтів – тільки найзвичніші продукти. Але високої якості. Якщо буде настрій, то можна спекти ще й пироги, улюблені з дитинства для багатьох. Де саме купити продукти за приємними цінами для кращого пікніка – читайте тут.

Здобні булочки зі штрейзелем

Здобні булочки зі штрейзелем / Фото: instagram.com/elechca_bakery/

Інгредієнти для опари

тепле молоко – 200 мл;

цукор – 1 ст. л.;

дріжджі швидкі – 7 г;

борошно – 3 ст. л.

Для тіста

яйце – 1 шт.;

сіль – щіпка;

цукор – 2 ст. л.;

вершкове масло – 50 г;

борошно – 370 г;

ванілін – за смаком.

Для штрейзеля

борошно – 60 г;

цукор – 60 г;

вершкове масло (кімнатної температури) – 35 г.

Спосіб приготування

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Трохи нагріти молоко. Всипати в молоко цукор і дріжджі, перемішати. Додати борошно, перемішати, накрити плівкою і прибрати в тепле місце. Поки підходить опара, збити яйце з сіллю, додати цукор, ванілін і масло, добре перемішати. Коли на опарі з'явилася "шапочка", з'єднати її з тестом. Додати борошно за три-чотири підходи. Коли тісто не прилипатиме до рук, накрити миску з тістом плівкою і залишити в теплому місці на одну годину. Розділити тісто на рівні частини. Сформувати кульки. Викласти на пекарській папір, змащений олією, і залишити на 15 хвилин. Для штрейзеля з'єднати всі інгредієнти, розтерти в крихту. Збити жовток з молоком, змастити булочки і присипати штрейзелем. Випікати 25-30 хвилин за 180-200 градусів до рум'яної скоринки. Якщо верх почне рум'янитися, накрити фольгою і пекти до готовності. Готові булочки змастити вершковому маслом.

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Рогалики

Рогалики з кунжутом / Фото: instagram.com/vkusno_vlog/

Інгредієнти

тепла вода – 1 ск.;

цукор -1,5 ст. л.;

сіль – щіпка;

сухі дріжджі – 1 ст. л.;

олія – 3 ст. л.;

борошно – скільки візьме;

вершкове масло для змазування – 50-70 г.

Спосіб приготування

У теплу воду ввести цукор, дріжджі, трохи борошна, дати постояти 20 хвилин. Додати сіль, борошно, замісити тісто. Воно не має липнути до рук. Накрити, залишити на одну годину в теплому місці. Розділити тісто на шість-вісім шматочків, скачати в кульки, накрити. Шматочок тіста, розкачати в трикутник, завтовшки 5-8 мм, всю поверхню змастити вершковим маслом, скрутити в рогалик. Рогаликам дати піднятися 25-30 хвилин. Присипати кунжутом. Випікати зі 180 градусів до готовності.

Булочки здобні

Здобні булочки / Фото: instagram.com/solnechnaya_o/

Інгредієнти

молоко – 250 мл;

дріжджі свіжі – 20 г;

яєчні жовтки – 4 шт. (або 2 яйця);

цукор – 100 г;

ваніль – 1 щіпка;

вершкове масло – 100 г;

сіль – 1 щіпка;

борошно – 500 г.

Для змазування булочок

молоко – 1-2 ст. л.;

жовток – 1 шт.;

коричневий цукор – за бажанням.

Спосіб приготування

У теплому молоці розвести дріжджі, 1 ст. л. цукру і 1 ст. л. борошна. Розмішати і залишити в теплому місці на 15 хвилин, щоб розбудити дріжджі. У миску з опарою додати цукор, що залишився, сіль, ваніль, розтоплене тепле вершкове масло. Вмісити в масу жовтки і просіяти борошно. Замісити тісто впродовж 10 хвилин, накрити плівкою і поставити в тепле місце на 1,5 години. Тісто має збільшитися вдвічі. Тісто викласти на робочу поверхню, обім'яти його і розділити на 16 частин. Кожну частину скачати в колобок і укласти на деко, застелене папером для випічки, на невеликій відстані одне від одного. Залишити на 30 хвилин. Силіконовим пензликом змастити булочки сумішшю молока із жовтком, присипати за бажанням коричневим цукром. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин до рум'яного кольору. Дати охолонути булочкам на решітці. ⠀

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