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Почему освежители воздуха опасны для здоровья и чем их заменить

Сегодня, 16:50

Каждое лето с жалобами на сыпь, чихание и зуд к врачам обращаются 40% украинцев

Почему освежители воздуха опасны для здоровья
Почему освежители воздуха опасны для здоровья
Фото: Unsplash

Аромат хвойного леса, нотки океанского бриза или даже запах алкоголя? Освежители воздуха одним пшиком обещают наполнить дом любимыми ароматами. Но оказывается, что они входят в ТОП-5 самых опасных бытовых вещей в квартире, потому что провоцируют не только аллергии, но и бесплодие. Председатель агентства по химической безопасности Денис Павловский и врач-терапевт Михаил Соколовский выяснили, что на самом деле таят в себе эти спреи. Об этом они рассказали в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Для одних лето – это сезон отпусков и солнца. А для других – сезон аллергий. По статистическим данным, каждое лето с жалобами на сыпь, чихание и зуд к врачам обращаются 40% украинцев. И у 15% из них аллергию вызывают не фрукты, цветения или солнце, а обычные бытовые освежители воздуха.

Врачи предостерегают: перед тем, как вдохнуть запах аэрозоля, стоит прочитать, что именно содержится в его составе. И если в перечне химических терминов будут такие названия, как формальдегид, этанол, бензол и фталаты, то такой спрей покупать ни в коем случае нельзя!

Как освежители влияют на гормональный фон человека

"Комплекс веществ под названием "фталаты" относится к группе эндокринных разрушителей, то есть веществ, которые разрушают эндокринную систему человека. Это приводит к тому, что, например, у женщин нарушаются репродуктивные функции", – объясняет председатель агентства по химической безопасности Денис Павловский.

И чем дольше вы наслаждаетесь любимым ароматом, тем мощнее он влияет на ваш иммунитет.

"Гормональные нарушения при длительном систематическом применении этих препаратов могут быть существенными. Вплоть до бесплодия, как у мужчин, так и у женщин. А еще такие компоненты – настоящее химическое оружие, – комментирует врач-терапевт Михаил Соколовский. – В первую очередь они опасны тем, что могут давать общетоксическое действие. Второй вопрос – это аллергические реакции, например, слезотечение, насморк, раздражение и покраснение кожи, зуд".

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Почему важна правильная циркуляция воздуха в помещении

Опасное влияние освежителей воздуха усиливается, когда в помещении, где его распыляют, отсутствует правильная циркуляция воздуха.

"Все эти химические вещества никуда не исчезают. Если помещение закрытое и нет надлежащей вентиляции, эти вещества длительное время сохраняются в нем и будут подвергать вас опасности после каждого вдоха", – предостерегает председатель агентства по химической безопасности.

Чем заменить освежители воздуха

Оказывается, такой освежитель можно сделать самостоятельно. Достаточно 15-20 капель эфирного масла смешать с чайной ложкой спирта. Далее смесь вылить в пульверизатор и добавить 100 мл дистиллированной воды. Безопасный и эффективный освежитель воздуха готов!

Тем временем мы выяснили все про аллергию на солнце и пыльцу: как распознать и справиться.

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Источник: Сегодня
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