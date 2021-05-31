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Чому освіжувачі повітря небезпечні для здоров'я і чим їх замінити

Сьогодні, 16:50

Щоліта зі скаргами на висип, чхання і свербіж до лікарів звертаються 40% українців

Чому освіжувачі повітря небезпечні для здоров'я
Чому освіжувачі повітря небезпечні для здоров'я
Фото: Unsplash

Аромат хвойного лісу, нотки океанського бризу або навіть запах алкоголю? Освіжувачі повітря одним пшиком обіцяють наповнити будинок улюбленими ароматами. Але виявляється, що вони входять в ТОП-5 найбільш небезпечних побутових речей в квартирі, тому що провокують не тільки алергії, а й безпліддя. Голова агентства з хімічної безпеки Денис Павловський і лікар-терапевт Михайло Соколовський з'ясували, що насправді таять в собі ці спреї. Про це вони розповіли в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Для одних літо – це сезон відпусток і сонця. А для інших – сезон алергій. За статистичними даними, щоліта зі скаргами на висип, чхання і свербіж до лікарів звертаються 40% українців. І у 15% з них алергію викликають не фрукти, цвітіння або сонце, а звичайні побутові освіжувачі повітря.

Лікарі застерігають: перед тим, як вдихнути запах аерозолю, варто прочитати, що саме міститься в його складі. І якщо в переліку хімічних термінів будуть такі назви, як формальдегід, етанол, бензол і фталати, то такий спрей купувати у жодному разі не можна!

Як освіжувачі впливають на гормональний фон людини

"Комплекс речовин під назвою "фталати" відноситься до групи ендокринних руйнівників, тобто речовин, які руйнують ендокринну систему людини. Це призводить до того, що, наприклад, у жінок порушуються репродуктивні функції", – пояснює голова агентства з хімічної безпеки Денис Павловський.

І чим довше ви насолоджуєтеся улюбленим ароматом, тим потужніше він впливає на ваш імунітет.

"Гормональні порушення при тривалому систематичному застосуванні цих препаратів можуть бути істотними. Аж до безпліддя, як у чоловіків, так і у жінок. А ще такі компоненти – справжня хімічня зброя, – коментує лікар-терапевт Михайло Соколовський. – В першу чергу вони небезпечні тим, що можуть давати загальнотоксичну дію. Друге питання – це алергічні реакції, наприклад, сльозотеча, нежить, подразнення і почервоніння шкіри, свербіж".

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Чому важлива правильна циркуляція повітря в приміщенні

Небезпечний вплив освіжувачів повітря посилюється, коли в приміщенні, де його розпилюють, відсутня правильна циркуляція повітря.

"Всі ці хімічні речовини нікуди не зникають. Якщо приміщення закрите і немає належної вентиляції, ці речовини тривалий час зберігаються в ньому і будуть піддавати вас небезпеці після кожного вдиху", – застерігає голова агентства з хімічної безпеки.

Чим замінити освіжувачі повітря

Виявляється, такий освіжувач можна зробити самостійно. Досить 15-20 крапель ефірного масла змішати з чайною ложкою спирту. Далі суміш виливають в пульверизатор і додають 100 мл дистильованої води. Безпечний і ефективний освіжувач повітря готовий!

Тим часом ми з'ясували все про алергію на сонце і пилок: як розпізнати і подолати.

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Джерело: Сьогодні
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