Chanel №5 — 100 лет: феномен самого продаваемого аромата и его главные музы

Ключевое о парфюмерной революции Коко Шанель и вдохновительницах культового аромата

Каждый новый показ Chanel становится обсуждаемым событием мира моды. Бренду всегда есть чем удивить — если не разнообразием фасонов, так подиумом в Гран-Пале. Но сколько бы ни менялись коллекции модного дома, его главный и самый узнаваемый аромат все тот же — Chanel №5. Сегодня без преувеличения легендарный парфюм отмечает 100-й день рождения.

Говорят, каждую минуту в мире продается хотя бы один его флакон. Этого мы наверняка не знаем. Зато разобрались, почему Коко Шанель приписывают парфюмерную революцию, как Chanel №5 не теряет актуальности даже спустя столетие, и вспомнили главных муз аромата. В юбилей самого знакового парфюма в истории рассказываем о нем самое главное!

Просто и лаконично

Коко Шанель хотела создать духи, непохожие ни на одни другие. И дело здесь не только в аромате из 80-ти компонентов. Даже внешне лаконичная стеклянная бутылочка Chanel №5 сильно отличалась от вычурных, искрящихся золотом флаконов.

Фото: Chanel

Что уж говорить о скромном названии! В те времена духи скорее навевали фантазии о райских кущах и роскоши Востока. Простое Chanel №5 на их фоне рушило все стереотипы.

Да, банальный флакон со скучным названием рисковал остаться незамеченным. Но Коко поступила хитро. Парфюм она вручала лишь избранным — своим подругам из высшего света Парижа. Постепенно слухи о новом эксклюзивном аромате разнеслись по всей столице и вышли за ее пределы. Когда Chanel №5 появился в свободной продаже, им мечтали обладать все.

Коко Шанель, 1937 Фото: Chanel

Уникальная композиция

Фишка парфюма в том, что у него нет главенствующих нот. Полностью разгадать композицию невозможно, но в ней чувствуется сочетание цветочных мотивов. Иланг-иланг, бергамот, жасмин, ирис, ландыш, роза, сандал, амбра — лишь десятая часть всего букета. К тому же, это первый синтезированный парфюм, ингредиенты которого усилены альдегидами.

Chanel №5 Фото: Chanel

...и даже Мэрилин Монро

Секс-символ 50-х не стала первым лицом Chanel №5, но укрепила славу парфюма. Однажды на вопрос журналиста о том, что она надевает перед сном, Мэрилин ответила: "Лишь несколько капель №5". Аромат получил лучшую возможную рекламу, а фраза вошла в историю. С тех пор глянец стал называть духи Chanel обязательным женским аксессуаром и синоним роскоши.

Мэрилин Монро, 1954 Фото: Flickr

Музы Chanel №5

Сняться в кампейне Chanel №5 — все равно, что получить главную роль в голливудском фильме. Над рекламными роликами работают известные кинорежиссеры, а фотосессии доверяют именитым фотографам. Например, Ричарду Аведону. Его съемка с Катрин Денев также во многом стала революционной. На постере никаких рекламных лозунгов — только портрет актрисы, ее имя, сам парфюм и название бренда.

Катрин Денев, 1972 Фото: Chanel

Следующей музой Chanel №5 стала француженка Кароль Буке. Она представляла парфюм более 10 лет — 1986-го по 1997-й. Рекламные кампании с киноактрисой, снятые режиссером Ридли Скоттом, стали уже смелее. Авторы фотографий — Патрик Демаршелье и Доминик Иссерман.

Кароль Буке, 1986 Фото: Chanel

На пике карьеры роль вдохновительницы легендарного парфюма получила Николь Кидман. Холодная, изысканная и элегантная, оскароносная актриса идеально вписалась в концепцию Chanel №5. Все промо-материалы готовил Баз Лурман.

Николь Кидман, 2005 Фото: Chanel

В 2009-м Одри Тоту сыграла главную роль в киноленте "Коко до Шанель". И она же стала главным лицом аромата.

Одри Тоту, 2009 Фото: Chanel

С прошлого года и до сих пор Chanel №5 представляет Марион Котийяр. Еще до сотрудничества с брендом обладательница премий "Оскар", "Сезар" и "Золотой Глобус" часто появлялась в роскошных платьях Chanel на красных дорожках.

Марион Котийяр, 2020 Фото: Chanel

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