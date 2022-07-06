Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Выезд военнообязанных 🚑 Обстрел Славянска 🎆 "Хлопки" в России Работа во время войны Работа во время войны

I love Ukraine

Что с Путиным

Диана VS зумеры

Как пить воду летом

Бассейны в Киеве

Неделя моды
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как похудеть без диет – здоровое питание для диабетиков, что подходит всем

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 июля, 07:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если вам нужно снизить вес, можно адаптировать диету при диабете к вашим конкретным целям. Такое питание – здоровое и поможет держать уровень глюкозы в крови под контролем
Если вам нужно снизить вес, то можно адаптировать диету для диабетиков к вашим конкретным целям
Если вам нужно снизить вес, то можно адаптировать диету для диабетиков к вашим конкретным целям / Фото: freepik.com

Соблюдение плана здорового питания – лучший способ держать уровень глюкозы в крови под контролем и предотвратить осложнения сахарного диабета. И если у вас все в порядке со здоровьем, но нужно снизить вес, можно адаптировать такой тип питания к вашим конкретным целям, сообщает Центр общественного здоровья.

Поскольку питание при сахарном диабете требует большого количества фруктов, овощей и клетчатки, оно положительно влияет на ваш организм, ведет к уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Реклама

Питание при сахарном диабете требует большого количества фруктов, овощей и клетчатки и подходит для похудения
Питание при сахарном диабете требует большого количества фруктов, овощей и клетчатки и подходит для похудения / Фото: Коллаж: Сегодня

А употребление нежирных молочных продуктов может снизить риск снижения костной массы в будущем. Основы питания, о которых вы должны помнить:

  • Питаться нужно трижды в день, последний прием пищи за 3-4 часа до сна.
  • Выбирайте продукты с высокой питательной ценностью.
  • Пейте достаточно воды в течение дня.
  • Соблюдайте принцип "здоровой тарелки", где в 1 приеме пищи должны быть белки, жиры, углеводы.

Помните, что в вашем меню должен быть баланс, а именно:

Реклама
  1. Белки: мясо (курятина, утка, индейка, кролик), печень, твердый сыр, яйца, нежирные сорта рыбы, бобовые.
  2. Жиры: любые растительные масла, орехи (лучше миндальные и грецкие).
  3. Углеводы: крупы с низким и средним гликемическим индексом: гречка, перловая, овсяная, ячневая крупа, черный дикий рис, булгур, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб, хлебцы, галеты (1-2 кусочка).
  4. Овощи/клетчатка: свежие или замороженные овощи и зелень.

Также избегайте продуктов, повышающих уровень глюкозы в крови: это не только сладости или фастфуд, а также овощи с высоким содержанием крахмала (картофель, кукурузу) и высоким гликемическим индексом (вареная свекла, морковь). Из фруктов избегайте бананов, винограда, груш.

При похудении или диабете из фруктов избегайте
При похудении или диабете из фруктов избегайте / Фото: Pixabay

Из хлебобулочных изделий стоит убрать белый хлеб, булки, крекеры; из сухофруктов – финики, изюм, цукаты и т.п.; и конечно откажитесь от сладких газированных напитков. Обязательно обращайте внимание на количество углеводов, которые вы потребляете. Ведь продукты с высоким содержанием углеводов увеличивают уровень глюкозы в крови после еды.

Реклама

Также мы писали, как и где купить инсулин в Киеве – адреса аптек.

А еще читайте как перестать заедать стресс и набирать лишний вес – 3 совета диетолога.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов
Модно
Идеи нейл-дизайна
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
1 /2
Больше вариантов
Цитата дня

Наш сын хочет быть солдатом

Цитата на segodnya.ua
Елена Зеленская Первая леди Украины
Читать интервью
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Haute Couture
Расписание Fashion Weeks

Париж. Франция

3 – 7 июля

Париж. Франция

Маями. США

14 – 21 июля

Маями. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 сентября

Нью-Йорк. США

Лондон. Англия

16 – 20 сентября

Лондон. Англия

Милан. Италия

20 – 26 сентября

Милан. Италия
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как помочь животным в 30-граднусную жару
Лайфхак недели
Советы ветеринара

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять