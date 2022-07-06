Как похудеть без диет – здоровое питание для диабетиков, что подходит всем

Если вам нужно снизить вес, можно адаптировать диету при диабете к вашим конкретным целям. Такое питание – здоровое и поможет держать уровень глюкозы в крови под контролем

Если вам нужно снизить вес, то можно адаптировать диету для диабетиков к вашим конкретным целям / Фото: freepik.com

Соблюдение плана здорового питания – лучший способ держать уровень глюкозы в крови под контролем и предотвратить осложнения сахарного диабета. И если у вас все в порядке со здоровьем, но нужно снизить вес, можно адаптировать такой тип питания к вашим конкретным целям, сообщает Центр общественного здоровья.

Поскольку питание при сахарном диабете требует большого количества фруктов, овощей и клетчатки, оно положительно влияет на ваш организм, ведет к уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

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Питание при сахарном диабете требует большого количества фруктов, овощей и клетчатки и подходит для похудения / Фото: Коллаж: Сегодня

А употребление нежирных молочных продуктов может снизить риск снижения костной массы в будущем. Основы питания, о которых вы должны помнить:

Питаться нужно трижды в день, последний прием пищи за 3-4 часа до сна.

Выбирайте продукты с высокой питательной ценностью.

Пейте достаточно воды в течение дня.

Соблюдайте принцип "здоровой тарелки", где в 1 приеме пищи должны быть белки, жиры, углеводы.

Помните, что в вашем меню должен быть баланс, а именно:

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Белки: мясо (курятина, утка, индейка, кролик), печень, твердый сыр, яйца, нежирные сорта рыбы, бобовые. Жиры: любые растительные масла, орехи (лучше миндальные и грецкие). Углеводы: крупы с низким и средним гликемическим индексом: гречка, перловая, овсяная, ячневая крупа, черный дикий рис, булгур, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб, хлебцы, галеты (1-2 кусочка). Овощи/клетчатка: свежие или замороженные овощи и зелень.

Также избегайте продуктов, повышающих уровень глюкозы в крови: это не только сладости или фастфуд, а также овощи с высоким содержанием крахмала (картофель, кукурузу) и высоким гликемическим индексом (вареная свекла, морковь). Из фруктов избегайте бананов, винограда, груш.

При похудении или диабете из фруктов избегайте / Фото: Pixabay

Из хлебобулочных изделий стоит убрать белый хлеб, булки, крекеры; из сухофруктов – финики, изюм, цукаты и т.п.; и конечно откажитесь от сладких газированных напитков. Обязательно обращайте внимание на количество углеводов, которые вы потребляете. Ведь продукты с высоким содержанием углеводов увеличивают уровень глюкозы в крови после еды.

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