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Как перестать заедать стресс и набирать лишний вес – 3 совета диетолога

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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4 июля, 13:00
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На фоне хронического стресса мы едим больше сладкого и жирного, не замечая, как это входит в привычку и ведет к лишним килограммам. Как перестать заедать эмоции – в материале
Перестать заедать стресс и не набирать лишний вес поможет правильный режим питания в целом
Перестать заедать стресс и не набирать лишний вес поможет правильный режим питания в целом / Фото: unsplash.com, freepik.com

Во время острого стресса, который сейчас испытывает большинство украинцев, аппетит чаще всего понижен или отсутствует. Но после адаптации на фоне хронического стресса, наоборот – повышается. Как перестать заедать стресс, который ведет к лишним кило – рассказала в своем инстаграме диетолог, кандидат медицинских наук Светлана Федяева.

Многие заметили изменения в самочувствии и пищевом поведении, которое по статистике меняется у 8 из 10 человек во время стресса. Меняется по разному и аппетит. Так, после адаптации к ситуации и на фоне хронического стресса аппетит повышается.

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Привычка заедать стресс лишь на время улучшает психологически эмоциональное состояние, зато ведет к набору лишнего веса
Привычка заедать стресс лишь на время улучшает психологически эмоциональное состояние, зато ведет к набору лишнего веса / Фото: freepik.com

И обратите внимание, это не просто переедание, а выбор продуктов, которые считаются "запретными": мы чаще выбираем "сахарно-жировую пищу". Ибо именно это самое легкое удовольствие для организма, что значительно улучшает на короткое время психологически эмоциональное состояние.

Продолжающиеся 3-4 месяца такого режима помогают развить привычку заедать эмоции. И в дальнейшем даже незначительное негативное событие будет побуждать съесть что-нибудь сладкое. Если до этого дошло, то вы уже в состоянии эмоционального переедания, которое непременно ведет к избыточному весу.

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В результате повышенного уровня кортизола на фоне стресса повысится не только аппетит, но и интенсивнее запасаются калории. Что же делать для контроля аппетита во время стресса:

  1. Не забывать завтракать, обедать и ужинать
  2. При желании съесть сладкое – выберите орехи
  3. Не можете отказаться – перед сладким съешьте салат.

Эти простые советы работают однозначно. Не позволяйте стрессу затащить вас в ловушку эмоционального переедания!

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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