Как безопасно провести майский пикник – берегите желудок и не трогайте боеприпасы

Вряд ли украинцы откажутся пожарить шашлыки на майские пикники, несмотря на военное положение. Как отпраздновать майские без угрозы для жизни и здоровья – в статье

Чтобы безопасно провести майские пикники, не налегайте на алкоголь, запивайте шашлыки водой и остерегайтесь подозрительных предметов / Фото: istockphoto.com, unsplash.com

Во многих регионах Украины потеплело, и несмотря на войну с Россией, народ планирует устроить майские пикники: хотя во время действия военного положения в Украине отменили праздничные дни, а также выходные не переносят на последующие дни после праздничных.

Чтобы не оказаться в рядах тех, кто ежегодно попадает в больницу с несварением желудка, пищевым отравлением, а также не пострадать от вражеских боеприпасов – воспользуйтесь простыми советами наших экспертов.

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Что лучше есть и пить на пикнике

Как не перегрузить желудок во время пикника, что пить из алкоголя, какие ферменты принимать – лайф-хаками с нами поделилась психолог, диетолог, консультант по похудению и здоровому питанию Ксения Рэн.

Ксения Рэн / Фото: пресс-служба

Переедать в целом не полезно, а чрезмерно – вдвойне. Вспомните свое самочувствие после юбилеев, свадеб или Нового года. Вялость, плохое самочувствие, боли в желудке, кишечнике, тошнота, а иногда и рвота, запор или наоборот – метеоризм. У людей с хроническими заболеваниями может резко обостриться гастрит, начаться печеночная или почечная колика, также поджелудочная железа не справляется.

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Помимо жирной, жареной пищи, люди "полируют" все алкоголем и получают еще и алкогольное отравление. В итоге больницы в начале мая из года в год переполнены,- отмечает Ксения Рэн,- Поэтому в дни, когда планируются застолье или пикник, ваш лучший друг – вода.

Позаботьтесь уже сейчас, чтобы как в доме, так и на пикнике было достаточно питьевой воды, лучше щелочной минеральной. Она пригодится вам и до застолья, и после него. Садясь за стол или устроившись у мангала, придерживайтесь простых советов:

1. Перед каждым употреблением пищи и после пейте пол стакана чистой воды, не обязательно минералки, просто воды, желательно теплой, но хотя бы не ледяной.

2. Перерывы между приемом пищи должны быть не меньше 3-4 часа. Что делать, если новая порция шашлыков подоспела, а ваш желудок и так полон? Подождать, прогуляться, подвигаться, опять попить водички.

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На пикнике заедайте все зеленью: петрушка, укроп – это растительные ферменты, которые помогут пище лучше перевариться / Фото: freepik.com

3. Нарезайте всю пищу мелкими кусочками и тщательно пережевывайте, не спешите. Так вы быстрее насытитесь плюс желудку будет легче переваривать пищу. Если не подали нож к столу – то попросите, а выбираясь на пикник захватите собственный.

4. Заедайте все блюда зеленью: петрушка, укроп, руккола, сейчас уже появилась черемша – это растительные ферменты, которые помогут пище лучше перевариться и усвоиться. Да, некоторая зелень, например, черемша, может у людей, имеющих проблемы с пищеварением, вызвать изжогу. Но таким людям изначально нельзя переедать жирного, жареного, а тем более увлекаться алкоголем.

Как избежать отравления алкоголем?

Самый простой способ – не пить, но это тоже крайность. Во всем хороша мера, помните, что на фоне обильной сытной пищи любой алкоголь – это дополнительная нагрузка на органы пищеварения. Поэтому если пьете крепкие напитки, то сумейте ограничиться парой рюмок. Если вино – то разбавьте его водой один к двум.

Если пьете крепкие напитки, то сумейте ограничиться парой рюмок. Если вино – то разбавьте его водой один к двум / Фото: unsplash.com

Опасность алкоголя еще в том, что спиртное само по себе токсично: в организме алкоголь трансформируется в этанол, а затем превращается в ацетальдегид. А это очень токсичный яд для печени, особенно если вы долго питались нерационально или голодали, вы рискуете вызвать застой желчи.

Также любые алкогольные напитки – это быстрые углеводы, богатые сахаром, которые вперемешку с тяжелой пищей вызовут еще большее брожение в кишечнике. Поэтому знайте меру, чтобы не оказаться в больнице и не забывайте чаще пить воду. Помните, что в состоянии алкогольного опьянения вы можете быть менее бдительными, наступить на мину или боеприпас, не успеть убежать из-под обстрела.

Что делать, если нашли боеприпас

Не прикасайтесь к оставленным оккупантом боеприпасам, вещам, даже если вам кажется, что они безопасны, советует МОЗ Украины. Если вы нашли подозрительный предмет или боеприпас, то:

ни в коем случае сами не трогайте предмет или боеприпас и не давайте это сделать другим

отойдите от него подальше

как-то обозначьте место находки такого "трофея"

позвоните в полицию (102) или отделение ГСЧС (101)

Обязательно дождитесь приезда саперов и покажите место, где нашли боеприпас или подозрительный предмет. Помните, что игнорирование этих простых правил безопасности может стоить вам жизни!

Можно ли пить ферменты, чтобы поддержать желудок?

Если предстоит застолье, то можно принять активированный уголь или ферментные препараты. А также сделать легкий массаж живота круговыми движениями. Помните, что самолечение опасно: лучше связаться со своим семейным врачом, попросите его посоветовать вам ферменты и подсказать дозировку.

Прежде чем принимать ферменты, внимательно почитайте инструкцию и придерживайтесь ее / Фото: istockphoto.com

Если вы уже купили "Мезим", "Креон", "Панкреатин" или другой фермент, то прежде, чем принимать, внимательно читайте инструкцию и придерживайтесь ее. Также пригодится щелочная вода, если перебрали алкоголя, такое питье тоже поможет.

Также восстановить пищеварение поможет активность: легкие прогулки пешком, катание на велосипеде. Силовые нагрузки и тренировки после обильного застолья лучше отложить.

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