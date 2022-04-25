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Весна, стресс, гиповитаминоз – действительно ли БАДы решат эти проблемы

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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25 апреля, 22:00
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Раздражительность, ломкость ногтей и волос, частые простуды весной – типичное для многих сейчас состояние. Но спешить принимать БАДы самостоятельно все же не стоит
Весна, стресс, гиповитаминоз действительно могут быть вызваны дефицитом витаминов, но не всегда БАДы решат эти проблемы
Весна, стресс, гиповитаминоз действительно могут быть вызваны дефицитом витаминов, но не всегда БАДы решат эти проблемы / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Не секрет, что часто мы сами принимаем решение "попить витаминичики", чтобы поддержать организм, но принимать БАДы – не означает автоматически приобрести здоровье. Все украинцы сейчас в стрессе из-за нападения России на Украину, но нужно ли самостоятельно принимать БАДы и комплексы микроэлементов – рассказала в своем инстаграме популярный диетолог Светлана Фус.

Стресс, хроническая усталость, весеннее недомогание – в связи с этим многие принимают решение приобрести и пройти курс витаминно-микроэлементного комплекса.

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Безусловно, если вам их назначит врач – значит это нужно. Но я призываю не заниматься самолечением, пишет Светлана Фус,- Вы должны знать, какой именно минеральный комплекс нужен именно вам, а какие минералы у вас в избытке. Возможно у вас все хорошо, и вы только навредите своему организму, потому что излишек так же плохо, как и дефицит.

Если хотите попринимать комплекс витаминов или минералов – то в первую очередь посоветуйтесь как минимум с семейным врачом, какие анализы следует сдать.

Нормализовать минералы и другие полезные элементы в организме можно с помощью сбалансированного питания
Нормализовать минералы и другие полезные элементы в организме можно с помощью сбалансированного питания / Фото: freepik.com

Это важно сделать, чтобы понять, есть или нет у вас дефицит того или иного микроэлемента или витамина. Про дефицит того или иного минерала/витамина в организме "расскажут" следующие симптомы:

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  • ломкие, безжизненные волосы, ломкие ногти
  • появление перхоти
  • нездоровый цвет лица, тусклая сухая кожа
  • сыпь на лице, иногда – на теле.

Ведь состояние нашей кожи, волос и ногтей очень зависит от того, что мы едим. Дефицит минералов отражается не только на нашем здоровье, но и на внешности. Нормализовать минералы и другие полезные элементы в организме можно с помощью сбалансированного питания, то есть соблюдая соотношения белков, жиров и углеводов в вашем рационе. И в большинстве случаев БАДы не нужны.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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