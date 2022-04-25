Весна, стресс, гиповитаминоз – действительно ли БАДы решат эти проблемы

Раздражительность, ломкость ногтей и волос, частые простуды весной – типичное для многих сейчас состояние. Но спешить принимать БАДы самостоятельно все же не стоит

Весна, стресс, гиповитаминоз действительно могут быть вызваны дефицитом витаминов, но не всегда БАДы решат эти проблемы / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Не секрет, что часто мы сами принимаем решение "попить витаминичики", чтобы поддержать организм, но принимать БАДы – не означает автоматически приобрести здоровье. Все украинцы сейчас в стрессе из-за нападения России на Украину, но нужно ли самостоятельно принимать БАДы и комплексы микроэлементов – рассказала в своем инстаграме популярный диетолог Светлана Фус.

Стресс, хроническая усталость, весеннее недомогание – в связи с этим многие принимают решение приобрести и пройти курс витаминно-микроэлементного комплекса.

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Безусловно, если вам их назначит врач – значит это нужно. Но я призываю не заниматься самолечением, пишет Светлана Фус,- Вы должны знать, какой именно минеральный комплекс нужен именно вам, а какие минералы у вас в избытке. Возможно у вас все хорошо, и вы только навредите своему организму, потому что излишек так же плохо, как и дефицит.

Если хотите попринимать комплекс витаминов или минералов – то в первую очередь посоветуйтесь как минимум с семейным врачом, какие анализы следует сдать.

Нормализовать минералы и другие полезные элементы в организме можно с помощью сбалансированного питания / Фото: freepik.com

Это важно сделать, чтобы понять, есть или нет у вас дефицит того или иного микроэлемента или витамина. Про дефицит того или иного минерала/витамина в организме "расскажут" следующие симптомы:

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ломкие, безжизненные волосы, ломкие ногти

появление перхоти

нездоровый цвет лица, тусклая сухая кожа

сыпь на лице, иногда – на теле.

Ведь состояние нашей кожи, волос и ногтей очень зависит от того, что мы едим. Дефицит минералов отражается не только на нашем здоровье, но и на внешности. Нормализовать минералы и другие полезные элементы в организме можно с помощью сбалансированного питания, то есть соблюдая соотношения белков, жиров и углеводов в вашем рационе. И в большинстве случаев БАДы не нужны.

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