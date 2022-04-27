Время есть лесной салат – чем полезна черемша и как вкусно приготовить эту зелень

Черемшу или дикий чеснок можно найти и собрать самому в лесу, а полезен этот "салат" для здоровья сердца, иммунитета, пищеварения и поддержания красоты

Лесной салат – черемша полезна для иммунитета, сердца, сосудов кожи, а вкусно приготовить ее можно с яйцом и другой зеленью / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Сейчас нам в рационе особенно нужны витамины и клетчатка: долгая зима позади, стресс и нарушение питания из-за нападения России. Черемша – отличный способ разнообразить свой рацион полезными микроэлементами, какими – рассказала в своем инстаграме терапевт-диетолог Анастасия Чечкань.

Дикий чеснок, медвежий лук – у черемши, которая растет в лесах и вдоль рек, много названий, но главное, что это растение – настоящая витаминная бомба. Если хотите пополнить запасы витамина С в организме, черемша, в которой "аскорбинки" в разы больше, чем в капусте, цитрусовых или зеленом луке, отлично для этого подходит.

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Черемша богата витаминами В1, В3, В6, В9, А, С, Е, РР, макро- и микроэлементами и полезна для всего орагнизма / Фото: Depositphotos

Также черемша богата витаминами В1, В3, В6, В9, А, С, Е, РР, макро- и микроэлементами, а именно железом, калием, кальцием, фтором, селеном, медью, йодом, цинком и т.д. Полезен дикий чеснок для сердечно-сосудистой системы, поскольку укрепляет стенки сосудов, защищая от развития атеросклероза. Также черемша поможет укрепить иммунитет, улучшить работу кишечника, стимулировать отделение желчи и желудочного сока.

При простуде и ОРВИ черемша поможет продезинфицировать полость рта, а также разжижить мокроту при кашле, что способствует более легкому откашливанию. Также черемша придает блеск волосам, а коже – ровный оттенок.

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Однако есть люди, которым не следует увлекаться черемшой, эта зелень противопоказана:

при холецистите,

гепатите,

панкреатите,

язве желудка и 12-перстной кишки, гастрите

при эпиилепсии.

Если переесть черемши, то даже у здорового человека моет начаться бессонница, мигрень и расстройство желудка. Поэтому съедать ежедневно около 10 листков – вполне достаточно. Черемшу можно миксовать с любой весенней зеленью, овощами, заправив оливковым или другим растительным маслом, а также добавить в такой микс-салат вареное яйцо.

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