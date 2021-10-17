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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Чем заменить мясо, когда хочется начать есть его меньше

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
17 октября, 09:00
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Если есть желание снизить мясо в своем рационе, то стоит присмотреться к рапсовым белкам, бобовым, тофу. А когда без мяса никак – вместо свинины подойдет курица
Заменить мясо, когда хочется начать есть его меньше помогут бобовые, тофу, а также рыба, яйца, морепродукты
Заменить мясо, когда хочется начать есть его меньше помогут бобовые, тофу, а также рыба, яйца, морепродукты / Фото: freepik.com

Чрезмерное потребление мяса, особенно красного и мясных переработанных продуктов (колбаса, сосиски и т.д.) способствует ухудшению здоровья. Нидерландке ученые провели исследование, которое показало, какие не мясные продукты помогают чувствовать себя менее голодным при отказе от мяса.

Почему так трудно не есть мяса или снизить его в рационе?

Все участники исследования воспринимали мясные продукты как более вкусные, чем соответствующие мясные альтернативы на растительной основе (например, куриные наггетсы по сравнению с вегетарианскими наггетсами).

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Мясные продукты намного вкуснее, поэтому многим трудно от них отказаться
Мясные продукты намного вкуснее, поэтому многим трудно от них отказаться / Фото: pexels.com

Кроме того, как мясоеды, так и флекситарианцы, которые часто едят рыбу, оценили, что мясо будет лучше, чем его альтернативы, с точки зрения вкуса и текстуры. В частности, в этом исследовании стейк был признан самым вкусным продуктом питания по сравнению с тофу, вегетарианскими наггетсами, сосисками и вегетарианскими сосисками.

Поэтому так трудно отказаться от мясных продуктов – они нам кажутся намного вкуснее. Но сделать веганскую еду более приятной на вкус помогут специи, а также более сытные продукты, которые не будут так быстро выбывать чувство голода.

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Чем заменить мясо, чтобы не чувствовать голод

Добровольцы отметили, что из растительных продуктов они меньше всего чувствовали голод, когда ели бобовые, орехи, тофу, продукты из рапсового белка. Из продуктов животного происхождения конечно лидирует рыба и морепродукты, яйца, сыр, творог.

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Вообще морепродукты и рыба по количеству белка и набору микронутриентов – самые близкие к мясу продукты. Также исследователи отмечают, что, если вы не наедаетесь без мяса, тогда делайте выбор в пользу курицы – это полезнее.

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Также мы писали, когда вегетарианство опасно.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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