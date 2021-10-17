Чим замінити м'ясо, коли хочеться почати їсти його менше

Якщо є бажання зменшити кількість м'яса в своєму раціоні, то варто придивитися до рапсових білків, бобових, тофу. А коли без м'яса ніяк – замість свинини підійде курка

Замінити м'ясо, коли хочеться почати їсти його менше допоможуть бобові, тофу, а також риба, яйця, морепродукти / Фото: freepik.com

Надмірне споживання м'яса, особливо червоного і м'ясних перероблених продуктів (ковбаса, сосиски і т.д.) сприяє погіршенню здоров'я. Нідерландські вчені провели дослідження , яке показало, які не м'ясні продукти допомагають відчувати себе менш голодним при відмові від м'яса.

Чому так важко не їсти м'яса або знизити його в раціоні?

Всі учасники дослідження сприймали мясні продукти як смачніші, ніж відповідні м'ясні альтернативи на рослинній основі (наприклад, курячі нагетси в порівнянні з вегетаріанськими наггетсами).

Реклама

М'ясні продукти набагато смачніше, тому багатьом важко від них відмовитися / Фото: pexels.com

Крім того, як м'ясоїди, так і флексітаріанци, які часто їдять рибу, оцінили, що м'ясо буде краще, ніж його альтернативи, з точки зору смаку і текстури. Зокрема, в цьому дослідженні стейк був визнаний самим смачним продуктом харчування в порівнянні з тофу, вегетаріанськими наггетсами, сосисками і вегетаріанськими сосисками.

Тому так важко відмовитися від м'ясних продуктів – вони нам здаються набагато смачніше. Але зробити веганські їжу більш приємною на смак допоможуть спеції ,а також більш ситні продукти, які не будуть так швидко вибувати почуття голоду.

Реклама

Чим замінити м'ясо, щоб не відчувати голод

Добровольці відзначили, що з рослинних продуктів вони найменше відчували голод, коли їли бобові, горіхи, тофу, продукти з ріпакової білка. З продуктів тваринного походження звичайно лідирує риба і морепродукти, яйця, сир, сир.

Взагалі морепродукти і риба за кількістю білка і набору мікронутрієнтів – найближчі до м'яса продукти. Також дослідники зазначають, що, якщо ви не наїдаєтеся без м'яса, тоді робіть вибір на користь курки – це корисніше.

Реклама

Також ми писали, коли вегетаріанство небезпечно.