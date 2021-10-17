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СЬОГОДНІ Life Здорово

Чим замінити м'ясо, коли хочеться почати їсти його менше

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
17 жовтня, 09:00
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Якщо є бажання зменшити кількість м'яса в своєму раціоні, то варто придивитися до рапсових білків, бобових, тофу. А коли без м'яса ніяк – замість свинини підійде курка
Замінити м'ясо, коли хочеться почати їсти його менше допоможуть бобові, тофу, а також риба, яйця, морепродукти
Замінити м'ясо, коли хочеться почати їсти його менше допоможуть бобові, тофу, а також риба, яйця, морепродукти / Фото: freepik.com

Надмірне споживання м'яса, особливо червоного і м'ясних перероблених продуктів (ковбаса, сосиски і т.д.) сприяє погіршенню здоров'я. Нідерландські вчені провели дослідження , яке показало, які не м'ясні продукти допомагають відчувати себе менш голодним при відмові від м'яса.

Чому так важко не їсти м'яса або знизити його в раціоні?

Всі учасники дослідження сприймали мясні продукти як смачніші, ніж відповідні м'ясні альтернативи на рослинній основі (наприклад, курячі нагетси в порівнянні з вегетаріанськими наггетсами).

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М'ясні продукти набагато смачніше, тому багатьом важко від них відмовитися
М'ясні продукти набагато смачніше, тому багатьом важко від них відмовитися / Фото: pexels.com

Крім того, як м'ясоїди, так і флексітаріанци, які часто їдять рибу, оцінили, що м'ясо буде краще, ніж його альтернативи, з точки зору смаку і текстури. Зокрема, в цьому дослідженні стейк був визнаний самим смачним продуктом харчування в порівнянні з тофу, вегетаріанськими наггетсами, сосисками і вегетаріанськими сосисками.

Тому так важко відмовитися від м'ясних продуктів – вони нам здаються набагато смачніше. Але зробити веганські їжу більш приємною на смак допоможуть спеції ,а також більш ситні продукти, які не будуть так швидко вибувати почуття голоду.

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Чим замінити м'ясо, щоб не відчувати голод

Добровольці відзначили, що з рослинних продуктів вони найменше відчували голод, коли їли бобові, горіхи, тофу, продукти з ріпакової білка. З продуктів тваринного походження звичайно лідирує риба і морепродукти, яйця, сир, сир.

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Взагалі морепродукти і риба за кількістю білка і набору мікронутрієнтів – найближчі до м'яса продукти. Також дослідники зазначають, що, якщо ви не наїдаєтеся без м'яса, тоді робіть вибір на користь курки – це корисніше.

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Також ми писали, коли вегетаріанство небезпечно.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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