Деми Мур, Галь Гадот, Ева Лонгория и другие звезды на красной дорожке премии Women In Hollywood

Церемония Women In Hollywood призвана удостоить заслуги женщин в индустрии кинематографа, а также за особый вклад изменения мира и помощь людям

Красная дорожка церемонии Women In Hollywood 2021 / Фото: Getty Images

Вчера вечером в новом музее Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная премия Women In Hollywood, которую по традиции организовывает журнал ELLE. Мероприятие призвано удостоить наград женщин, задействованных в киноиндустрии.

В этом году лауреатами премии стали актрисы: Анджелина Джоли, Холли Берри, Джоди Комер, Джемма Чан, Дженнифер Хадсон, Рита Морено, Лорен Ридлофф, Галь Гадот и Сальма Хайек. Ранее ELLE сняли звезд для обложек ноябрьского номера издания.

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В первую очередь награды вручаются за творческий и культурный вклад.

Посетить премию удалось не всем. Дело в том, что на премьере фильма "Вечные" были выявлены случаи инфицирования коронавирусом, поэтому многим пришлось отправиться на самоизоляцию.

На красной дорожке мероприятия блистали: Деми Мур в кутюрном платье Schiaparelli, Холли Берри в платье Dundas x Revolve с цветочным принтом и сексуальными вырезами, Ева Лонгория в классическом костюме Ralph Lauren, Хейли Бибер в черно-белом образе Miu Miu, Галь Гадот в платье Saint Laurent трендового оттенка фуксии, Сиара в платье Mônot с откровенным разрезом и многие другие звезды.

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Смотрим самые красивые выходы звезд на красной дорожке.

Деми Мур в Schiaparelli / Фото: Getty Images

Ева Лонгория в Ralph Lauren / Фото: Getty Images

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Кэрри Вашингтон в Ralph & Russo

Хэлли Берри в Dundas x Revolve / Фото: Getty Images

Галь Гадот в Saint Laurent / Фото: Getty Images

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