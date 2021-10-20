Демі Мур, Галь Гадот, Єва Лонгорія та інші зірки на червоній доріжці премії Women In Hollywood

Церемонія Women In Hollywood покликана вшанувати заслуги жінок в індустрії кінематографа, а також за особливий внесок в зміни світу і допомогу людям

Червона доріжка церемонії Women In Hollywood 2021 / Фото: Getty Images

Вчора ввечері в новому музеї Американської кіноакадемії в Лос-Анджелесі відбулася щорічна премія Women In Hollywood, яку за традицією організовує журнал ELLE. Захід покликаний удостоїти нагородами жінок, задіяних в кіноіндустрії.

В цьому році лауреатами премії стали актриси: Анджеліна Джолі, Холлі Беррі, Джоді Комер, Джемма Чан, Дженніфер Хадсон, Рита Морено, Лорен Рідлофф, Галь Гадот і Сальма Хайек. Раніше ELLE зняли зірок для обкладинок листопадового номера видання.

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В першу чергу нагороди вручаються за творчий і культурний внесок.

Відвідати премію вдалося не всім. Справа в тому, що на прем'єрі фільму "Вічні" були виявлені випадки інфікування коронавірусів, тому багатьом актрисам довелося відправитися на самоізоляцію. Так, наприклад, на червоній доріжці ми не помітили Анджеліну Джолі.

На червоній доріжці заходу блищали: Демі Мур в кутюрній сукні Schiaparelli, Холлі Беррі в платті Dundas x Revolve з квітковим принтом і сексуальними вирізами, Єва Лонгорія в класичному костюмі Ralph Lauren, Хейлі Бібер в чорно-білому образі Miu Miu, Галь Гадот в платті Saint Laurent трендового відтінку фуксії, Сіара в платті Mônot з відвертим розрізом і багато інших зірок.

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Дивимося найкрасивіші виходи зірок на червоній доріжці.

Демі Мур в Schiaparelli / Фото: Getty Images

Єва Лонгорія в Ralph Lauren / Фото: Getty Images

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Керрі Вашингтон в Ralph & Russo

Хеллі Беррі в Dundas x Revolve / Фото: Getty Images

Галь Гадот в Saint Laurent / Фото: Getty Images

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