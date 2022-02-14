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Три самых красивых букеты на День святого Валентина и где их купить

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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14 февраля, 08:00
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Главный вопрос сегодня, 14 февраля, где найти самый оригинальный букет. Рассказываем о таких, которые вы сможете отыскать в Киеве, чтобы впечатлить вторую половинку
Цветы на День святого Валентина для любимой
Цветы на День святого Валентина для любимой / Фото: coolchicstylefashion.com

Если вы уже определились с десертом на День святого Валентина, забронировали столик в ресторане и решили, как встретите праздник дома, дело осталось за малым – найти идеальные цветы.

Выбрали для вас три самых красивых букета, которые вы сможете купить или заказать в Киеве для второй половинки.

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Fiori

Одна из самых знаменитых цветочный компаний, которая предлагает не только цветы, но и декор. Флористы подберут вам идеальный букет для любимой, учитывая ее предпочтения, характер и стиль. Специалисты компании относятся к цветам как к искусству, создавая всевозможные композиции.

Букет Fiori
Букет Fiori / Фото: fiori.ua

FloRoom

Флористы предложат вам букет на любой кошелек – небольшие, но оригинальные композиции за 300 грн, и эффектные коробки с цветами. Что приятно, сегодня, 14 февраля, бутик работает до 22:00. Вы точно успеете!

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Коробка с цветами FloRoom
Коробка с цветами FloRoom / Фото: floroom.ua

BuketLand

Команда флористов BuketLand с радостью готова спасти вас в этот день и помочь в создании сказки. В прямом смысле этого слова. Подсолнухи зимой? Легко! Доставка букетов работает как в столице, так и по всей Украине.

Цветы BuketLand
Цветы BuketLand / Фото: buketland.com.ua

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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Елена Мело Тсина
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