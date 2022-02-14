Три найкрасивіші букети на День святого Валентина та де їх купити

Головне питання сьогодні, 14 лютого, де знайти найоригінальніший букет. Розповідаємо про такі, які ви зможете знайти у Києві, щоб вразити другу половинку

Квіти на День святого Валентина для коханої / Фото: coolchicstylefashion.com

Якщо ви вже визначились з десертом на День святого Валентина, забронювали столик у ресторані та вирішили, як зустрінете свято вдома, справа залишилася за малим – знайти ідеальні квіти.

Вибрали для вас три найкрасивіші букети, які ви зможете купити чи замовити у Києві для другої половинки.

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Fiori

Одна з найзнаменитіших квіткових компаній, яка пропонує не тільки квіти, а й декор. Флористи підберуть вам ідеальний букет для коханої, враховуючи її уподобання, характер та стиль. Фахівці компанії ставляться до квітів як мистецтва, створюючи всілякі композиції.

Букет Fiori / Фото: fiori.ua

FloRoom

Флористи запропонують вам букет на будь-який гаманець – невеликі, але оригінальні композиції за 300 грн, та ефектні коробки з квітами. Що приємно, сьогодні, 14 лютого, бутік працює до 22:00. Ви точно встигнете!

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Коробка із квітами FloRoom / Фото: floroom.ua

BuketLand

Команда флористів BuketLand з радістю готова врятувати вас у цей день та допомогти у створенні казки. У прямому значенні цього слова. Соняшники взимку? Легко! Доставка букетів працює як у столиці, так і по всій Україні.

Квіти BuketLand / Фото: buketland.com.ua

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